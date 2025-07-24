Разделы

Безопасность
|

Хакеры распространяют шпионское ПО под видом средства подключения к Starlink

Новые шпионские программы под Android напоминают - в том числе, по методу распространения, - более ранние угрозы и, вероятно, имеют одно происхождение.

Многоименный источник

Исследователи компании Lookout выявили новые компоненты (артефакты) шпионского ПО под операционную систему Android. Эти шпионские программы выдаются за VPN-службы и средства подключения к спутниковой системе связи Starlink.

По мнению специалистов Lookout, эти программы созданы структурами, аффилированными с Министерством разведки и национальной безопасности Ирана (MOIS).

Всего исследователи обнаружили в июне четыре сэмпла шпионских программ, которым было присвоено общее название DCHSpy.

ni6.jpg

Фото: DC Studio / FreePik
Иранский APT-кластер распространяет вредоносы под Android под видом VPN-служб и средств подключения к Starlink.

DCHSpy извлекает данные из WhatsApp, учетные записи, контакты, SMS, файлы, геолокацию и журналы вызовов, а также может записывать звук и делать фотоснимки, - утверждают сотрудники Lookout Алемдар Исламоглу (Alemdar Islamoglu) и Джастин Альбрехт (Justin Albrecht).

Впервые зафиксированные в июле 2024 г., программы DCHSpy является предположительной разработкой APT-кластера MuddyWater, связанного с MOIS. У этой группировки, однако, много наименований, поскольку чуть ли ни каждая команда исследователей назначает свой вариант: Boggy Serpens, Cobalt Ulster, Earth Vetala, ITG17, Mango Sandstorm (ранее Mercury), Seedworm, Static Kitten, TA450 и Yellow Nix.

Первые версии DCHSpy распространялись среди англо- и персоязычных пользователей через Telegram-каналы с оппозиционным властям Ирана контентом. Поскольку для продвижения вредоносного ПО использовались заманчивые VPN-приложения, вероятно, в число целей входили и входят, в первую очередь, диссиденты, активисты и журналисты.

Повторение пройденного?

По новым данным, актуальные варианты DCHSpy распространяются среди противников режима после недавнего конфликта в регионе под видом полезных приложений, таких как Earth VPN (com.earth.earth_vpn), Comodo VPN (com.comodoapp.comodovpn) и Hide VPN (com.hv.hide_vpn).

Один из образцов Earth VPN распространялся в виде APK-файла с названием starlink_vpn(1.3.0)-3012 (1).apk, что указывает на то, что вредоносное ПО, вероятно, продвигается с использованием тематики Starlink.

Стоит отметить, что доступ к спутниковому интернету от Starlink в Иране был открыт в июне - на фоне государственного отключения «наземного» интернета. Однако уже спустя несколько недель законодательное собрание страны проголосовало за полный запрет на его использование - из-за «незаконной деятельности».

Модульный троян DCHSpy способен собирать широкий спектр данных. В их числе - аккаунты, вошедшие в систему, контакты,

Максим Архипов, «Лига Ставок»: Не надо сразу строить космолет, лучше идти к цели короткими итерациями
Цифровизация

SMS-сообщения, журналы вызовов, файлы, координаты физического местоположения. Кроме того, он может записывать фоновый звук и делать фотографии тайком от владельца.

DCHSpy использует ту же инфраструктуру, что и другое вредоносное ПО для Android - SandStrike, описанное «Лабораторией Касперского» в ноябре 2022 г. Тогда оно распространялось среди персоязычных пользователей под видом безобидных VPN-приложений.

«Методы распространения SandStrike и DCHSpy также очень сходны между собой и, скорее всего, свидетельствуют о том, что DCHSpy - это новая версия уже широко известного вредоноса», - считает Михаил Зайцев, эксперт по информационной безопасности компании SEQ.

Станислав Дарчинов, НКК: Мы имеем все необходимые ресурсы для реализации сложных комплексных проектов
Бизнес

Эксперт добавил, что использование VPN в качестве приманки - это весьма эффективный метод.

Открытие DCHSpy стало очередным примером Android-шпионского ПО, применяемого для слежки за людьми и организациями на Ближнем Востоке. К аналогичным вредоносным программам относятся AridSpy, BouldSpy, GuardZoo, RatMilad, SpyNote и другие.

Роман Георгиев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Диасофт» и «Е-Флопс» подтвердили стабильность работы Digital Q.ERP на серверах ARM64

Англия идет войной на крипту. Конфискована целая сеть нелегальных криптоматов

Обзор: Онлайн-сервисы для ведения учета и сдачи отчетности 2025

Совершена грандиозная атака на сеть торговли алкоголем «Винлаб». Чинить будут несколько дней, ожидаются миллиардные убытки

ЛУКОЙЛ запустил бесконтактную оплату топлива через мобильное приложение

Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще