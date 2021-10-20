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Иран
Исламская Республика Иран


20.10.2021 Иранские хакеры ведут охоту на военные секреты США и Израиля, взламывая Office 365 3
14.10.2021 Россия вырывается в лидеры по добыче биткоина 1
08.10.2021 Microsoft объявила Россию самым главным киберпреступником в мире 2
22.09.2021 Xiaomi схватили за руку. В ее смартфоны встроены секретные функции цензуры и шпионажа за пользователем 1
21.09.2021 Власти пообещали российским ИТ-шникам «суверенный» GitHub 1
15.09.2021 Хитрый план раскрыт. Xiaomi призналась, зачем блокировала смартфоны в России 3
10.09.2021 Xiaomi начала удаленно превращать в «кирпичи» свои смартфоны в России и других странах. Как избежать блокировки 3
03.09.2021 Началась волна атак на новую уязвимость в Microsoft Exchange 1
01.09.2021 В последние годы власти «отрубали» интернет в своих странах сотни раз. Со временем вкус к отключениям растет 1
29.07.2021 Через бреши в Windows атакованы политики, журналисты и диссиденты по всему миру 1
26.07.2021 Кибератака вызвала беспрецедентный хаос на железной дороге Ирана 14
21.07.2021 Все крупнейшие сотовые операторы США переходят на «убийцу SMS» 1
08.07.2021 Вышло мощное бесплатное средство обхода интернет-блокировок, которое осилит и ребенок 1
30.06.2021 США включили Россию в список 15 сильнейших кибердержав мира 2
15.03.2021 В интернет-банке Сбербанка стали доступны переводы за рубеж 1
24.02.2021 VMware исправила опасные уязвимости в vCenter Server, найденные Positive Technologies 1
09.02.2021 Самый защищенный месcенджер в мире обзавелся опцией, которая указывает на его пользователей властям Ирана? 4
06.01.2021 GitHub переходит на сторону Крыма вопреки санкциям США 3
15.12.2020 Разработчик ИИ-чипов для Intel пал жертвой кибератаки 1
20.11.2020 По всему миру заработал созданный Google бесплатный «убийца SMS» 1
19.11.2020 Британские военные получат рекордные деньги на создание киберспецслужб 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
16.11.2020 Varonis: в октябре 43% кибератак были осуществлены с помощью программ-вымогателей 1
06.11.2020 Госорганы Ирана атакованы шифровальщиком-вымогателем 14
05.11.2020 Хакеры США атаковали Россию, чтобы она не вмешивалась в президентские выборы 1
07.10.2020 В магистральном операторе ввели внешнее управление из-за его покупки азербайджанцами 1
07.10.2020 Арестованы картины основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей. Видео 1
28.09.2020 Англия создала кибероружие, способное разрушить телеком- и энергосистему России 2
20.08.2020 «Лаборатория Касперского» выявила кампанию кибершпионажа против сотрудников государственных и военных организаций по всему миру 1
27.07.2020 США обвинили Россию в испытаниях «убийцы спутников» 1
20.07.2020 Иранские госхакеры проболтались о своих методах взлома американцам 3
16.07.2020 Трамп разрешил ЦРУ вести кибервойну против России и других стран 2
23.06.2020 Трамп лишает госфинансирования СПО для обхода цензуры. Red Hat, Tor, Wikipedia умоляют так не делать 1
19.06.2020 Пентагон: У России есть оружие, нацеленное на спутники и лишающее США главного военного преимущества 1
30.04.2020 «Касперский»: Шпионские программы годами «легально» распространялись через официальный магазин Android 1
28.04.2020 Huawei засадила своих сотрудников в тюрьму за общение в групповом чате 9
20.04.2020 Tor уволил треть сотрудников. Власти США срезали финансирование 1
16.04.2020 Древнее хакерское ПО пробудилось и напало на VPN-серверы по всему миру 1
20.03.2020 Github, принадлежащий Microsoft, забанил сотрудника Microsoft из-за американских санкций 1
13.02.2020 Крупнейший в мире поставщик шифровальных машин для дипломатов 50 лет контролировался ЦРУ 2

Публикаций - 374, упоминаний - 764

Иран упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 37
Google LLC 7124 25
ZTE Corporation 549 17
Huawei 2723 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 14
Apple Inc - Эппл Рус 7669 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 13
SEC Consult Services 929 11
Samsung Electronics 5627 10
Qualcomm Technologies 1000 10
Intel Corporation 4143 9
Facebook 3764 8
Telegram Group 702 7
Cisco Systems 2035 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 6
Twitter 2204 6
Navitel - Навител Навигатор 252 6
Deutsche Telekom - T-Mobile 259 5
Yandex - Яндекс 4098 5
Amazon Inc - Amazon.com 1467 5
Micron Technology - Crucial 70 5
GitHub 412 5
Verizon 369 4
AT&T Inc 551 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 363 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
ESET 989 4
Red Hat 664 4
Xilinx 30 3
Xiaomi 904 3
Merlion - Мерлион 273 3
Микрон - Micron 365 3
Базальт СПО 206 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 3
Ericsson 846 3
Siemens AG - Сименс Россия 639 3
Broadcom Inc 197 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 12
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 4
Uber 257 4
Uber Technologies 258 4
Физприбор - Московский завод 8 4
Транснефть 159 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Китай - Тяньваньская АЭС - Атомная электростанция 6 3
Visa International 1343 3
ВТБ Банк Москвы 371 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Яндекс.Такси 271 2
Альфа-Банк 1122 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Зарубежнефть - ЗН Восток 1 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Агентство Финансовой Поддержки 7 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения 6 1
ПСБ менеджмент 2 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 9 1
Прэктис капитал 2 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 16 1
Citibank - Ситибанк 170 1
ТНК-ВР Холдинг 147 1
MLU B.V. 10 1
Diners Club International - платёжная система 52 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Foodfox 11 1
flydubai - Авиакомпания 2 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 17 1
Аккую Нуклеар АЭС - Атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 4 1
Turkish Airlines - Авиакомпания 5 1
Благосостояние НПФ 32 1
УЗТМ Ростсельмаш 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 13
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 7
Президент Российской Федерации 1439 6
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 6
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 6
Бушерская АЭС - Атомная электростанция - Иран - Бушер 8 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 5
Пентагон - Министерство обороны США 276 5
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 5
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 5
Ростовская АЭС - Атомная электростанция 13 5
Президент США 105 5
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 5
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 4
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 120 4
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
Конгресс США - U.S. Congress legislation 106 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 2
Пентагон - Space Development Agency (SDA) - Агентство космического развития США - Агентство развития космического пространства при минобороны США 3 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 2
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 18 2
Счётная палата РФ 459 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 2
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 2
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 39 1
NRO - National Reconnaissance Office - Национальное управление военно-космической разведки США 1 1
Министерства торговли США - NTIA - National Telecommunications and Information Administration 5 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 16 1
UK Parliament - Палата общин Великобритании - The House of Commons of the United Kingdom 3 1
Парламент Грузии 2 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 1
Руссофт - Russoft 250 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 27 1
OSI - Open Source Initiative 33 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 8 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 24 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 20
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 15
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 13
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 10
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 6
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 5
ARM64 - Архитектура процессора 1017 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 3
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 3
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 3
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 114 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 2
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 2
Implant - Имплант 8 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 74 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
GSMA RCS Universal Profile - RCS Chat - Rich Communication Services - Система передачи коротких сообщений и контактных данных между абонентами подвижной (сотовой) связи 15 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 2
C&C - Command and Control server 61 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 2
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 598 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 545 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 1
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 1
Google Android 10750 32
Microsoft Windows 10 6602 20
Google Play - Google Store - Android Market 2515 13
Apple iOS 5741 12
Linux OS 4236 10
Huawei Hongmeng OS - ранее Kirin OS 29 6
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 6
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 59 6
Huawei 5G Simplified Solution 16 5
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 4
WhatsApp Messenger 654 4
Java - Язык программирования 1166 4
JavaScript - Язык программирования 625 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 4
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 3
Rakuten Viber 429 3
Microsoft Windows 849 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Apple - App Store 2198 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
VK - Mail.ru Одноклассники 848 3
ЕАЭС Единый реестр ПО - Единый реестр евразийского ПО - Евразийский реестр 5 3
Google Gmail 599 2
Opera - Браузер 627 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 2
WeChat - Мессенджер 96 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 190 2
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 46 2
Microsoft Xamarin 25 2
Microsoft Visual Studio Code - VSCode 13 2
Intel x86 - Архитектура процессора 990 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 38 2
Microsoft Office 1916 2
Apple iMessage - Мессенджер 116 2
Adobe Photoshop 275 2
Физприбор - Вершок - WhereShock - Унифицированная распределенная система управления (HMI/SCADA) 4 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 2
Apple iPad 3263 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 25
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 15 9
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 24 8
Никифоров Николай 1126 7
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 6
Путин Владимир 1820 6
Зайцев Михаил 145 5
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 4
Песков Дмитрий 65 4
Рейман Леонид 407 3
Friedman Nat - Фридман Нэт 13 3
Подольный Вадим 6 3
Матросов Александр 42 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 2
Ross Wilbur - Росс Уилбур 4 2
Волин Алексей 113 2
Новодворский Алексей 95 2
Sanders Patrick - Сандерс Патрик 2 2
Серчугов Евгений 2 2
Johnson Boris - Джонсон Борис 9 2
Легезо Денис 32 2
Скоков Сергей 26 2
Гостев Александр 54 2
Дуров Павел 216 2
Носков Константин 201 2
Гвоздев Дмитрий 83 2
Мельникова Анастасия 166 2
Касперский Евгений 218 1
Иванов Антон 39 1
Худавердян Тигран 66 1
Мамонтов Игорь 28 1
Аитов Тимур 47 1
Смирнов Алексей 142 1
Силуанов Антон 52 1
Усманов Алишер 241 1
Кореш Виктор 71 1
Жаров Александр 165 1
Кабанов Владимир 174 1
Арлазаров Владимир 118 1
Водясов Алексей 97 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 194
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 188
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 122
Индия - Республика 2156 71
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 46
Германия - Федеративная Республика 3606 45
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 42
Казахстан - Республика 2618 35
Япония 2752 31
Украина 3344 30
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 182 29
Франция - Французская Республика 2109 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 29
Беларусь - Белоруссия 2079 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 26
Сирия - Сирийская Арабская Республика 116 19
Канада 1290 14
Бразилия - Федеративная Республика 1120 14
Турция - Турецкая республика 950 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 12
Италия - Итальянская Республика 1363 11
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 9
Куба - Республика 73 9
Таджикистан - Республика 433 8
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 593 8
Восточная Европа 1667 8
Израиль 716 8
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 225 8
Узбекистан - Республика 820 8
Армения - Республика 684 8
Азия - Азиатский регион 1510 8
Южная Корея - Республика 1448 8
Судан - Республика 41 8
Грузия 687 7
Азербайджан - Азербайджанская Республика 499 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 755 7
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 100 7
Китай - Тайвань 588 7
Ближний Восток 1466 7
Европа 3725 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
НКО - Некоммерческая организация 91 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
NDAA - National Defense Authorization Act - Закон США О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону 5 2
NDS - National Defense Strategy USA - Стратегия национальной безопасности США 2 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
Федеральный закон 244-ФЗ - О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр - В том числе "Налог на Google" - обязанность уплаты НДС иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги покупателям в России 6 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ящик Пандоры 31 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Brexit - Выход Великобритании из Европейского союза 10 1
Конституция США 18 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
Холодная война 23 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 1
Фабрика троллей 4 1
EAR - Export Administration Regulations - Правила экспортного контроля США - Правила администрирования экспорта США 1 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 18 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 1
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