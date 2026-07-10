Иран - Исламская Республика Иран

США ищут дешевые БПЛА, после того, как потеряли в Иране на миллиард дорогих MQ-9 Reaper н более простой беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Американские военные потеряли в боях против Ирана десятки дронов MQ-9 Reaper общей стоимостью более $1 млрд. Пентагон пересматривает стра

Иранские хакеры начали новую кибершпионскую кампанию на четырех континентах на значительное расширение географического ареала хакерской деятельности акторов, аффилированных с Ираном. Среди объектов атаки, например, крупный южнокорейский производитель электроники: опер

Из-за войны США против Ирана резко подорожали химикаты, незаменимые в производстве печатных плат и чипов именяющиеся в полупроводниковой промышленности, резко пошли вверх в ходе войны США и Израиля против Ирана, помимо прочего, создавшей сложности логистического характера для большинства участнико

Гиганты микроэлектроники: Запасов гелия для производства чипов хватит до начала лета. Дефицит незаменимого ресурса спровоцировала война США против Ирана ставляется морем, через Ормузский пролив (Аравийское море), северное побережье которого принадлежит Ирану. В результате военных действий в регионе пропускная способность пролива сократилась, со

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать ии Когда мы берем ближневосточные, африканские страны, члены БРИКС (или почти члены БРИКС), Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Эфиопию, стоит понимать, что все они

Из-за войны США в Иране мир на грани дефицита чипов. Главный на планете производитель микросхем в ближайшие дни останется без электричества одя на современные нормы. Легче воздуха Но проблема, с которой столкнулся Тайвань из-за конфликта в Иране, который быстро перекинулся на весь Ближний Восток, касается не только сжиженного приро

Война США с Ираном уничтожила мировую логистику. Смартфоны станут везти на перекладных, вся техника подорожает и будет доставляться с опозданием яющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру, приостановила полеты в Бахрейн, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Са

«Контур» ускорил маркировку на производственной линии в Иране ​ водит и импортирует сыр в Россию. Однако привычный процесс маркировки давно не устраивал клиента. В Иране приближался Новый год, и всю произведенную продукцию нужно было срочно промаркировать и

Российский разработчик ИИ выходит на рынок Ирана и Пакистана Новые рынки Как стало известно CNews, российский разработчик ИИ-решений Smart Engines выходит на рынки Ирана и Пакистана. Об этом CNews рассказал гендиректор компании Владимир Арлазаров. Компания будет продавать на новые рынки собственную ИИ-систему «Шерлок» для распознавания и проверки документ

StormWall: во II квартале 2025 года Иран и Израиль вошли в топ-5 самых атакуемых стран, а Россия опустилась на 8 место рейтинга По итогам II квартала 2025 г. Израиль оказался на 4 месте в списке самых атакуемых стран (8,4%), а Иран занял 5 место (8,1%). По оценкам аналитиков StormWall, Германия занимает 6 место рейтинг

Военные эксперты: Иран может ответить на ракетные обстрелы Израиля кибератаками. Под удар попадут и США ня 2025 г. нанес удары по ядерным объектам и военному командованию Ирана, опасения вызывает то, что Иран может начать разрушительные кибератаки теперь, когда его военному потенциалу был нанесен

Исламский чипмейкинг. Россия и Иран создадут совместное производство микроэлектроники Микроэлектроника по-ирански Россия и Иран заключили меморандум, подразумевающий совместное производство электроники, пишет «Коммер

Иранские хакеры создали суперботнет, тысячами поражающий видеорегистраторы и IP-камеры ройства оказались реальными, а не поддельными. Наибольшее число вредоносных IP-адресов обнаружено в Иране. При этом более 300 из 1,4 тыс. классифицированы, как вредоносные. По мнению специалист

Иранские хакеры научились использовать для шпионажа уже исправленную «дыру» в ядре Windows етом уязвимость в Windows позволяет повысить привилегии злоумышленника в системе. Ее уже используют иранские хакеры Стадии атаки включают развёртывание прежде незадокументированного импланта, к

В Иране оттепель. Власти решили разблокировать WhatsApp* продолжают пользоваться этими ИТ-сервисами, получая к ним доступ с помощью различных VPN-сервисов. Иран в ИТ В начале марта 2022 года «Ведомости» выпустили материал о том, как Иран живе

Иранская техника не приживается в России. Покупки сразу трех российских заводов с треском провалились, теперь нужен четвертый. Опрос ут выпускать в России Entekhab Group считается одним из крупнейших производителей бытовой техники в Иране. В ассортимент компании входят холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины, т

У России новый мощный союзник в борьбе с санкциями Запада оличеством санкций с конца февраля 2022 г. В этом плане она сумела обойти предыдущего рекордсмена – Иран, которому Гонконг теперь тоже помогает с запрещенными западными технологиями. Как пишет

Крадущийся тигр, затаившийся дракон: как выйти на рынки Азии мочь восполнить эти пробелы, ведь мы всегда готовы к сотрудничеству», - добавил он. Любые проекты в Иран лучше заводить через технопарки и особые экономические зоны, отметил он. Немало технопар

Россиян завалит иранской техникой, произведенной в России. У кого отнимут заводы? ьно высоким качеством перевода. Вся ее техника выпускается на заводе в 55 км к востоку от Тегерана (Иран). Захотят ли россияне покупать технику с такого качества описанием на официальном сайте

Иранские хакеры успешно взломали военные организации США из-за бездарных паролей таких организаций, в основном из оборонного, фармацевтического сектор и из сферы спутниковой связи, иранские кибершпионы также увели существенный объём конфиденциальной информации. Кибершпионск

Иранские хакеры плотно взялись за компьютеры под macOS ы выдавали себя за ученых-ядерщиков из США, за британских экспертов по внешней политике (в т. ч. по Ирану) из Королевского института объединенных служб по исследованиям в области обороны и безо

Россия и Иран начали сотрудничество в сферах ИБ и телекома НР, России и ЮАР) и ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия). В начале июня 2023 г. Иран стал членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нее входят Россия, Индия, Кит

Обман 80 уровня. Первый в истории иранский квантовый компьютер оказался ARM-платой, которая продается в России чиков на базе процессора ARM. Во время презентации «квантового компьютера» звучали слова о том, что Иран добился успехов в современных технологиях, и что в будущем квантовые вычисления станут ч

Innostage налаживает взаимодействие с ИТ-компаниями Ирана Т-парк» подписали четырехсторонний «Меморандум о намерениях» с технопарком Ширазского Университета (Иран) и иранской компанией в области промышленной кибербезопасности Amn Pajooh Noavaran Fars.

ОЭЗ «Технополис Москва» договорилась о сотрудничестве с технопарком Ирана откроет дополнительные возможности для экспорта высокотехнологичной продукции российских компаний в Иран, построения кооперационных связей с зарубежными партнерами и создания совместных проекто

Впервые в истории страны разорвали дипломатические отношения из-за кибератаки свидетельства тому, что атака на нашу страну была организована и спонсирована Исламской республикой Иран, задействовавших четыре группировки, которые непосредственно осуществляли акт агрессии;

Известную криптобиржу крупно оштрафуют за обход санкций 40-летней давности ран, находящихся под санкциями, возможность заводить аккаунты на криптобирже. Речь шла не только об Иране, но и Сирии и Кубе. Количество таких аккаунтов, впрочем, невелико: согласно утекшим док

Власти набирают «цифровых атташе» для экспорта российских ИТ на Кубу, в Иран, Бразилию, Германию ровых атташе» сейчас наиболее актуален для России на рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки. В то же время среди первых стран присутствия помимо Бразилии, Вьетнама, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Кубы, Малайзии, ОАЭ, Сингапура, Таиланда, Турции, ЮАР, Южной Кореи, рассматривается также Германия. «Планируется, что в 2022 г, “цифровые атташе” начнут работу в 16 странах,

Иранские хакеры ведут охоту на военные секреты США и Израиля, взламывая Office 365 ие сведения, которые поспособствуют развитию собственной спутниковой системы, которую разрабатывает Иран. 8% успеха Своих клиентов, пострадавших от действий DEV-0343, корпорация Microsoft прива

Кибератака вызвала беспрецедентный хаос на железной дороге Ирана текущей обстановки, власти страны объявляют виновниками разные государства. В частности, в 2019 г. Иран обвинил китайскую APT-группу APT27 в неудавшихся атаках, целью которых был сбор разведда

Самый защищенный месcенджер в мире обзавелся опцией, которая указывает на его пользователей властям Ирана? ащищает никто. Signal запрещен в нескольких государствах с особо авторитарными режимами. В их числе Иран, где трафик мессенджера блокируется под предлогом «нелегального контента». Реальная прич

Госорганы Ирана атакованы шифровальщиком-вымогателем Существенные атаки в Иране Иран объявил о том, что два государственных учреждения страны подверглись кибератакам. Их ИТ-

Иранские госхакеры проболтались о своих методах взлома американцам астных компаний в 140 странах мира. По мнению IBM X-Force аналогичные действия хакеров могли помочь Ирану получить информацию о военных базах, секретных правительственных операциях и облегчить

Россия, США и Иран отказались подписать международный договор о борьбе с киберпреступностью тернета без промедлений». Представителям стран, по информации ZDNet, был предложен к рассмотрению документ под названием «Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве». Россия, США и Иран отказались его подписывать, в отличие от других 50 стран мира и более 150 крупнейших ИТ-компаний с мировым именем. Декларация о кибербезопасности «Парижский призыв» нацелен в первую очеред

Кибероружие АНБ используется против России, Египта и Ирана огласно публикации «Лаборатории Касперского», эти три «импланта» используются неизвестными злоумышленниками для заражения Windows Server версий 2003 и 2008; от них пострадали 50 организаций в России, Иране и Египте. В публикации Securelist FuzzBunch и DanderSpritz названы независимыми платформами для осуществления кибершпионажа, которые, однако, имеют общие черты, поскольку созданы, судя по

Apple начинает выгонять из магазина российские приложения из-за санкций ъяснениями Apple посоветовала «Максиму» обратиться в Минфин США или к тексту санкций, наложенных на Иран и Сирию. Реакция компании «Максим» подтвердил RNS получение документа от Apple и сообщил

Из-за санкций Apple изгоняет из App Store «тысячи приложений» аде (Mahdi Taghizadeh), создатель иранского приложения для заказа еды DelionFoods, удаленного Apple.Иран наводнен продукцией Apple, хотя официально компания ничего там не продаетТагизаде пытает

Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в области связи и ИТ и и массовых коммуникаций РФ и Министерством связи и информационных технологий Исламской республики Иран. Об этом CNews сообщили в Минкомсвязи России. С российской стороны документ подписал гла

В Иране заработал «национальный интернет» рмирования экономики с использованием ЦОДов и увеличением качества инфраструктурных бизнес-сервисов.Иран сдал в эксплуатацию первую очередь «национального интернета» Третья фаза проекта, котора