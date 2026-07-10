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Индексная книга (каталог) CNews*
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Иран Исламская Республика Иран

Иран - Исламская Республика Иран

СОБЫТИЯ


10.07.2026 США ищут дешевые БПЛА, после того, как потеряли в Иране на миллиард дорогих MQ-9 Reaper

н более простой беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Американские военные потеряли в боях против Ирана десятки дронов MQ-9 Reaper общей стоимостью более $1 млрд. Пентагон пересматривает стра
28.05.2026 Иранские хакеры начали новую кибершпионскую кампанию на четырех континентах

на значительное расширение географического ареала хакерской деятельности акторов, аффилированных с Ираном. Среди объектов атаки, например, крупный южнокорейский производитель электроники: опер
13.05.2026 Из-за войны США против Ирана резко подорожали химикаты, незаменимые в производстве печатных плат и чипов

именяющиеся в полупроводниковой промышленности, резко пошли вверх в ходе войны США и Израиля против Ирана, помимо прочего, создавшей сложности логистического характера для большинства участнико
31.03.2026 Гиганты микроэлектроники: Запасов гелия для производства чипов хватит до начала лета. Дефицит незаменимого ресурса спровоцировала война США против Ирана

ставляется морем, через Ормузский пролив (Аравийское море), северное побережье которого принадлежит Ирану. В результате военных действий в регионе пропускная способность пролива сократилась, со
30.03.2026 Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

ии Когда мы берем ближневосточные, африканские страны, члены БРИКС (или почти члены БРИКС), Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Эфиопию, стоит понимать, что все они

17.03.2026 Из-за войны США в Иране мир на грани дефицита чипов. Главный на планете производитель микросхем в ближайшие дни останется без электричества

одя на современные нормы. Легче воздуха Но проблема, с которой столкнулся Тайвань из-за конфликта в Иране, который быстро перекинулся на весь Ближний Восток, касается не только сжиженного приро
03.03.2026 Война США с Ираном уничтожила мировую логистику. Смартфоны станут везти на перекладных, вся техника подорожает и будет доставляться с опозданием

яющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру, приостановила полеты в Бахрейн, Иран, Ирак, Израиль, Иорданию, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Са
15.10.2025 «Контур» ускорил маркировку на производственной линии в Иране ​

водит и импортирует сыр в Россию. Однако привычный процесс маркировки давно не устраивал клиента. В Иране приближался Новый год, и всю произведенную продукцию нужно было срочно промаркировать и
30.09.2025 Российский разработчик ИИ выходит на рынок Ирана и Пакистана

Новые рынки Как стало известно CNews, российский разработчик ИИ-решений Smart Engines выходит на рынки Ирана и Пакистана. Об этом CNews рассказал гендиректор компании Владимир Арлазаров. Компания будет продавать на новые рынки собственную ИИ-систему «Шерлок» для распознавания и проверки документ
01.08.2025 StormWall: во II квартале 2025 года Иран и Израиль вошли в топ-5 самых атакуемых стран, а Россия опустилась на 8 место рейтинга

По итогам II квартала 2025 г. Израиль оказался на 4 месте в списке самых атакуемых стран (8,4%), а Иран занял 5 место (8,1%). По оценкам аналитиков StormWall, Германия занимает 6 место рейтинг
16.06.2025 Военные эксперты: Иран может ответить на ракетные обстрелы Израиля кибератаками. Под удар попадут и США

ня 2025 г. нанес удары по ядерным объектам и военному командованию Ирана, опасения вызывает то, что Иран может начать разрушительные кибератаки теперь, когда его военному потенциалу был нанесен
10.03.2025 Исламский чипмейкинг. Россия и Иран создадут совместное производство микроэлектроники

Микроэлектроника по-ирански Россия и Иран заключили меморандум, подразумевающий совместное производство электроники, пишет «Коммер
05.03.2025 Иранские хакеры создали суперботнет, тысячами поражающий видеорегистраторы и IP-камеры

ройства оказались реальными, а не поддельными. Наибольшее число вредоносных IP-адресов обнаружено в Иране. При этом более 300 из 1,4 тыс. классифицированы, как вредоносные. По мнению специалист
05.02.2025 Иранские хакеры научились использовать для шпионажа уже исправленную «дыру» в ядре Windows

етом уязвимость в Windows позволяет повысить привилегии злоумышленника в системе. Ее уже используют иранские хакеры Стадии атаки включают развёртывание прежде незадокументированного импланта, к
25.12.2024 В Иране оттепель. Власти решили разблокировать WhatsApp*

продолжают пользоваться этими ИТ-сервисами, получая к ним доступ с помощью различных VPN-сервисов. Иран в ИТ В начале марта 2022 года «Ведомости» выпустили материал о том, как Иран живе
25.09.2024 Иранская техника не приживается в России. Покупки сразу трех российских заводов с треском провалились, теперь нужен четвертый. Опрос

ут выпускать в России Entekhab Group считается одним из крупнейших производителей бытовой техники в Иране. В ассортимент компании входят холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины, т
23.07.2024 У России новый мощный союзник в борьбе с санкциями Запада

оличеством санкций с конца февраля 2022 г. В этом плане она сумела обойти предыдущего рекордсмена – Иран, которому Гонконг теперь тоже помогает с запрещенными западными технологиями. Как пишет

29.11.2023 Крадущийся тигр, затаившийся дракон: как выйти на рынки Азии

мочь восполнить эти пробелы, ведь мы всегда готовы к сотрудничеству», - добавил он. Любые проекты в Иран лучше заводить через технопарки и особые экономические зоны, отметил он. Немало технопар
13.10.2023 Россиян завалит иранской техникой, произведенной в России. У кого отнимут заводы?

ьно высоким качеством перевода. Вся ее техника выпускается на заводе в 55 км к востоку от Тегерана (Иран). Захотят ли россияне покупать технику с такого качества описанием на официальном сайте

18.09.2023 Иранские хакеры успешно взломали военные организации США из-за бездарных паролей

таких организаций, в основном из оборонного, фармацевтического сектор и из сферы спутниковой связи, иранские кибершпионы также увели существенный объём конфиденциальной информации. Кибершпионск
11.07.2023 Иранские хакеры плотно взялись за компьютеры под macOS

ы выдавали себя за ученых-ядерщиков из США, за британских экспертов по внешней политике (в т. ч. по Ирану) из Королевского института объединенных служб по исследованиям в области обороны и безо
07.07.2023 Россия и Иран начали сотрудничество в сферах ИБ и телекома

НР, России и ЮАР) и ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия). В начале июня 2023 г. Иран стал членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нее входят Россия, Индия, Кит
14.06.2023 Обман 80 уровня. Первый в истории иранский квантовый компьютер оказался ARM-платой, которая продается в России

чиков на базе процессора ARM. Во время презентации «квантового компьютера» звучали слова о том, что Иран добился успехов в современных технологиях, и что в будущем квантовые вычисления станут ч
22.05.2023 Innostage налаживает взаимодействие с ИТ-компаниями Ирана

Т-парк» подписали четырехсторонний «Меморандум о намерениях» с технопарком Ширазского Университета (Иран) и иранской компанией в области промышленной кибербезопасности Amn Pajooh Noavaran Fars.
22.11.2022 ОЭЗ «Технополис Москва» договорилась о сотрудничестве с технопарком Ирана

откроет дополнительные возможности для экспорта высокотехнологичной продукции российских компаний в Иран, построения кооперационных связей с зарубежными партнерами и создания совместных проекто
09.09.2022 Впервые в истории страны разорвали дипломатические отношения из-за кибератаки

свидетельства тому, что атака на нашу страну была организована и спонсирована Исламской республикой Иран, задействовавших четыре группировки, которые непосредственно осуществляли акт агрессии;

03.08.2022 Известную криптобиржу крупно оштрафуют за обход санкций 40-летней давности

ран, находящихся под санкциями, возможность заводить аккаунты на криптобирже. Речь шла не только об Иране, но и Сирии и Кубе. Количество таких аккаунтов, впрочем, невелико: согласно утекшим док
07.02.2022 Власти набирают «цифровых атташе» для экспорта российских ИТ на Кубу, в Иран, Бразилию, Германию

ровых атташе» сейчас наиболее актуален для России на рынках Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки. В то же время среди первых стран присутствия помимо Бразилии, Вьетнама, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Кубы, Малайзии, ОАЭ, Сингапура, Таиланда, Турции, ЮАР, Южной Кореи, рассматривается также Германия. «Планируется, что в 2022 г, “цифровые атташе” начнут работу в 16 странах,

20.10.2021 Иранские хакеры ведут охоту на военные секреты США и Израиля, взламывая Office 365

ие сведения, которые поспособствуют развитию собственной спутниковой системы, которую разрабатывает Иран. 8% успеха Своих клиентов, пострадавших от действий DEV-0343, корпорация Microsoft прива
26.07.2021 Кибератака вызвала беспрецедентный хаос на железной дороге Ирана

текущей обстановки, власти страны объявляют виновниками разные государства. В частности, в 2019 г. Иран обвинил китайскую APT-группу APT27 в неудавшихся атаках, целью которых был сбор разведда
09.02.2021 Самый защищенный месcенджер в мире обзавелся опцией, которая указывает на его пользователей властям Ирана?

ащищает никто. Signal запрещен в нескольких государствах с особо авторитарными режимами. В их числе Иран, где трафик мессенджера блокируется под предлогом «нелегального контента». Реальная прич
06.11.2020 Госорганы Ирана атакованы шифровальщиком-вымогателем

Существенные атаки в Иране Иран объявил о том, что два государственных учреждения страны подверглись кибератакам. Их ИТ-
20.07.2020 Иранские госхакеры проболтались о своих методах взлома американцам

астных компаний в 140 странах мира. По мнению IBM X-Force аналогичные действия хакеров могли помочь Ирану получить информацию о военных базах, секретных правительственных операциях и облегчить

13.11.2018 Россия, США и Иран отказались подписать международный договор о борьбе с киберпреступностью

тернета без промедлений». Представителям стран, по информации ZDNet, был предложен к рассмотрению документ под названием «Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве». Россия, США и Иран отказались его подписывать, в отличие от других 50 стран мира и более 150 крупнейших ИТ-компаний с мировым именем. Декларация о кибербезопасности «Парижский призыв» нацелен в первую очеред
23.10.2018 Кибероружие АНБ используется против России, Египта и Ирана

огласно публикации «Лаборатории Касперского», эти три «импланта» используются неизвестными злоумышленниками для заражения Windows Server версий 2003 и 2008; от них пострадали 50 организаций в России, Иране и Египте. В публикации Securelist FuzzBunch и DanderSpritz названы независимыми платформами для осуществления кибершпионажа, которые, однако, имеют общие черты, поскольку созданы, судя по
11.04.2018 Apple начинает выгонять из магазина российские приложения из-за санкций

ъяснениями Apple посоветовала «Максиму» обратиться в Минфин США или к тексту санкций, наложенных на Иран и Сирию. Реакция компании «Максим» подтвердил RNS получение документа от Apple и сообщил
25.08.2017 Из-за санкций Apple изгоняет из App Store «тысячи приложений»

аде (Mahdi Taghizadeh), создатель иранского приложения для заказа еды DelionFoods, удаленного Apple.Иран наводнен продукцией Apple, хотя официально компания ничего там не продаетТагизаде пытает
29.03.2017 Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в области связи и ИТ

и и массовых коммуникаций РФ и Министерством связи и информационных технологий Исламской республики Иран. Об этом CNews сообщили в Минкомсвязи России. С российской стороны документ подписал гла
01.09.2016 В Иране заработал «национальный интернет»

рмирования экономики с использованием ЦОДов и увеличением качества инфраструктурных бизнес-сервисов.Иран сдал в эксплуатацию первую очередь «национального интернета» Третья фаза проекта, котора
28.07.2016 Министры связи России и Ирана обсудили сотрудничество в ИТ-сфере

оров провел рабочую встречу с министром связи и информационных технологий (ИТ) Исламской Республики Иран Махмудом Ваэзи. Стороны обсудили перспективы деятельности российских компаний на телеком

Публикаций - 1155, упоминаний - 2052

Иран и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 79
Google LLC 12688 78
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 73
Meta Platforms - Facebook 4621 39
Huawei 4675 37
МегаФон 10742 32
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 31
Apple Inc 13154 31
Intel Corporation 12811 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 30
X Corp - Twitter 2938 29
Ростелеком 10948 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 28
Samsung Electronics 11064 26
ZTE Corporation 800 26
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 25
Siemens AG - Siemens Group 2673 25
Yandex - Яндекс 9215 25
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 21
Telegram Group 2940 21
Yahoo! 3726 20
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 18
Qualcomm Technologies 1974 16
Amazon Inc - Amazon.com 3277 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
Cisco Systems 5372 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Oracle Corporation 7074 12
Microsoft Corporation - GitHub 1075 12
ESET - ESET Software 1161 12
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 12
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 11
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 11
LG Electronics 3735 11
9594 11
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 10
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 49
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 34
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 28
ОАЭИ - Организация по атомной энергии Ирана - AEOI - Atomic Energy Organization of Iran 21 21
Lockheed Martin 777 14
Siemens KWU - Kraftwerk Union AG 12 12
Газпром ПАО 1493 12
Visa International 1993 10
Boeing 1031 10
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 9
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 25 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 7
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 42 7
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 7
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 7
Резонанс НПП 407 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Россети Ленэнерго 1699 6
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 6
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Альфа-Банк 1979 6
Физприбор - Московский завод 8 5
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 48 5
Uber 357 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Альфа-Групп 745 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 4
Роскосмос - ЦНИИмаш Экспорт 7 4
ISA - Iranian Space Agency - Sāzmān-e Fazāi-ye Irān - Иранское космическое агентство 4 4
Global Security 23 4
Росатом - Белене АЭС 25 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 73
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 73
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 66
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 65
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 60
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 51
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U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 36
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 34
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 32
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 32
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 31
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 31
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 26
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 23
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 22
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 21
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Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 20
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 19
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 18
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 16
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 15
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 15
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 14
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 14
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 13
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 13
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 13
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 12
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 11
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 11
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 62
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 34
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 24
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 14
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 12
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 10
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 7
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
Аль-Каида - террористическая организация 67 6
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 5
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Демократическая политическая партия США 122 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 3
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 3
Международная академия связи - МАС 46 3
IFIA - International Federation of Inventors' Associations - Международная федерация ассоциаций изобретателей 6 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
GSMA All IP Interconnect Russia 5 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 2
IFF - Internet Freedom Foundation 5 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 2
CPJ - Committee to Protect Journalists - Комитет защиты журналистов 4 2
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
ЛДПР 116 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 273
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 183
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 141
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 115
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 107
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 105
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 95
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 86
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 78
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 72
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 69
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 65
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 64
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 64
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 58
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 57
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 57
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 55
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 55
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 55
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 52
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 52
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 50
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 46
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 45
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 42
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 40
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 38
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 37
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 37
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 35
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 34
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 32
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 31
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 31
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 30
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 30
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 29
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 61
Microsoft Windows 16882 51
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 47
Google Android 15243 46
Linux OS 11533 28
Microsoft Windows 2000 8678 24
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 20
Apple iOS 8583 18
FreePik 1841 17
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 17
Google - Gmail 1021 16
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 15
Google YouTube - Видеохостинг 3002 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 14
Shahab - Шахаб - баллистические ракеты 13 13
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 155 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 11
Oracle Java - язык программирования 3469 11
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 11
Microsoft Office 4170 10
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 10
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 10
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 9
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 9
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 9
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 8
Google Chrome - браузер 1701 8
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 7
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 7
Apple - App Store 3109 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 7
Mozilla Firefox - браузер 1951 7
Google Android Package Kit - APK 295 7
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 6
Google Earth - Google Планета Земля 490 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 6
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 45
Ahmadinejad Mahmoud - Ахмадинжан Махмуд 44 44
Путин Владимир 3454 37
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 23
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 17
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 14
Мельникова Анастасия 440 13
Bush George - Буш Джордж 336 12
Никифоров Николай 1138 12
Гостев Александр 84 11
Иванов Сергей 405 10
Касперский Евгений 337 9
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 20 9
Мишустин Михаил 787 9
Зайцев Михаил 345 9
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 8
Гвоздев Дмитрий 145 8
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 7
Кириенко Сергей 149 7
Лукашенко Александр 104 7
Mottaki Manouchehr - Моттаки Манучехр 7 7
Шадаев Максут 1210 7
Чернышенко Дмитрий 580 7
Шматко Сергей 12 6
Maliki Nasser - Малики Нассер 6 6
ElBaradei Mohamed - Эль-Барадеи Мохаммед 21 6
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 5
Песков Дмитрий 129 5
Евтушенков Владимир 217 5
Медведев Дмитрий 1665 5
Clarke Richard - Кларк Ричард 19 5
Истомин Максим 26 5
Рейман Леонид 1065 5
Дуров Павел 329 5
Макаров Валентин 251 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 23 4
Твердохлебов Сергей 8 4
Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 4
Яковлев Антон 33 4
Россия - РФ - Российская федерация 166164 630
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 591
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 382
Индия - Bharat 5869 195
Европа 24963 161
Израиль 2856 149
Германия - Федеративная Республика 13221 138
Иран - Тегеран 161 135
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 134
Турция - Турецкая республика 2620 134
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 131
Ближний Восток 3154 130
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 114
Сирия - Сирийская Арабская Республика 278 103
Франция - Французская Республика 8177 98
Казахстан - Республика 6047 97
Беларусь - Белоруссия 6289 96
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 95
Украина 7928 95
Земля - планета Солнечной системы 10865 92
Япония 13807 90
Южная Корея - Республика 7051 87
Азия - Азиатский регион 5920 87
Саудовская Аравия - Королевство 666 87
Уран - планета Солнечной системы 550 85
Ирак - Республика 709 82
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1258 80
Египет - Арабская Республика 1100 78
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 75
Бразилия - Федеративная Республика 2520 71
Куба - Республика 417 68
Канада 5081 68
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 64
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 63
Индийский океан - Персидский залив 234 62
Италия - Итальянская Республика 4508 62
Индонезия - Республика 1058 62
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 58
Армения - Республика 2449 56
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 55
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 372
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 273
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 183
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 143
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 115
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 110
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 80
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 79
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 75
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 70
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 63
Энергетика - Energy - Energetically 5855 57
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 56
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 52
Английский язык 7030 49
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 48
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 46
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 45
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 39
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 37
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 36
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 35
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 35
Цензура - Свобода слово 514 32
ОПК - Ядерный оружейный комплекс - ядерные боеприпасы - атомное оружие 201 31
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 31
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 30
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 30
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 30
Персидский язык - фарси 51 28
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 212 28
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 26
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 26
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 201 26
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 26
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 25
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 23
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 22
Иран - Исламская революция - Иранская революция 1979 года 24 22
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 21
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 178
AP - Associated Press 2007 77
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 73
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 59
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 29
NYT - The New York Times 1100 25
Иранские СМИ - Иранское телевидение 23 23
CNews RND - R&D.CNews 2274 21
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 18
NEWSru.com 229 18
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 14
Bloomberg 1627 14
Space Daily 528 12
Times 661 11
The Register - The Register Hardware 1784 11
BleepingComputer - Издание 458 9
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 9
The Washington Post 350 9
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 9
Wikipedia - Википедия 650 9
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 9
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 7
The Guardian - Британская газета 406 7
Известия ИД 770 7
Washington Profile 142 7
Space War 75 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 7
РИА Новости 1033 7
FT - Financial Times 1295 6
ZDnet 663 6
Ведомости 1466 6
Российская газета 290 5
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 5
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 5
DigiTimes - Издание 1331 4
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 4
Phys.org 972 4
Jerusalem Post - почта Иерусалима 10 4
Aviation Week & Space Technology 10 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 31
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 16
IDC - International Data Corporation 4975 9
Gartner - Гартнер 3658 6
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
Рустелеком ТК 305 2
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 2
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 2
comScore 379 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
TrendForce 187 2
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Microsoft Research 144 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Frost & Sullivan 207 1
Counterpoint Research 110 1
RiskIQ 9 1
CNews Инновация года - награда 155 1
MalwareHunterTeam 14 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
Strategy Analytics 285 1
Google Threat Analysis Group 18 1
Privacy International 16 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Fortune Global 100 142 1
Sensor Tower 16 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 26 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Recorded Future - Записанное будущее 17 1
CNews Мишень 186 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
Net Applications 127 1
eMarketer 206 1
Gartner - Dataquest 353 1
TeleGeography Research 40 1
SIBIS - СибИС - Информационно-исследовательский центр 15 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 6
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 5
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
РАН - Российская академия наук 2122 5
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 4
University of Tehran - Тегеранский университет 6 4
Российская академия космонавтики имени К.Э. Циолковского 19 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 4
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 3
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 3
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 2
BIU - Bar-Ilan University - Университет имени Бар-Илана - Бар-Иланский университет 13 2
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 10 2
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 14 2
РАН ИВ - Институт востоковедения Российской академии наук - Общество востоковедов Российской Академии наук 9 2
HFIPS - Hefei Institutes of Physical Science - ХНИИФН - Хэфэйский научно-исследовательский институт физических наук Китайской академии наук - Хэфэйская национальная лаборатория физических наук 2 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 21
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 19
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 12
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 7
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
Международный женский день - 8 марта 418 2
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 2
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
TeleMultiMedia Forum 2 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 2
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 2
Неогеография XXI - форум 65 2
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
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GITEX Technology - международная выставка 48 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
CeBIT 614 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
CSTB Telecom & Media 83 1
Data Science Challenge 2 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 17 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
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УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
Effie Awards 11 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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