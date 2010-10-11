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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
U.S. Department of Defense
Missile Defense Agency
Агентство по противоракетной обороне США
Публикаций - 61, упоминаний - 62
U.S. Department of Defense упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Raytheon 284 5
|Patriot Memory 50 5
|Lockheed Martin 659 2
|Boeing 895 1
|Northrop Grumman 200 1
|ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12235 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 17
|США - Калифорния 3066 14
|США - Аляска 233 6
|Земля - планета Солнечной системы 6448 4
|США - Алабама 100 3
|Тихий океан 440 3
|США - Юта 174 3
|Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 2
|США - Вайоминг 53 2
|США - Гавайи - Гавайские острова 226 2
|США - Колорадо 300 2
|США - Техас 770 2
|Иран - Исламская Республика Иран 923 2
|Россия - Российская федерация - РФ 82110 2
|США - Колумбия - Вашингтон 1074 1
|Чехия - Чешская Республика 973 1
|Луна 1155 1
|Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 458 1
|Ближний Восток 2481 1
|Израиль 1679 1
|США - Массачусетс 409 1
|Канада 3049 1
|Польша - Республика 1457 1
|США - Мэриленд 151 1
|Япония 7885 1
|США - Нью-Мексико 212 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru