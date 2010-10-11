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U.S. Department of Defense
Missile Defense Agency
Агентство по противоракетной обороне США



11.10.2010 Компактные и надежные космические двигатели прошли испытания 1
27.07.2010 США и Израиль заключили противоракетное соглашение 1
29.06.2010 ПРО США: рекордный терминальный перехват 1
10.06.2010 Противоракетное ведомство США признано ИТ-лидером 1
20.05.2010 Агентство ПРО США развеяло пессимизм 1
26.03.2010 Операция Burn Frost: перехват спутника отмечен премиями 1
17.02.2010 Фотонный перехват: заря эпохи лазерных блицкригов 1
12.02.2010 Лазер воздушного базирования впервые уничтожил БР 1
01.02.2010 ПРО США: очередное испытание завершилось неудачей 1
14.12.2009 Нештатный полёт мишени сорвал испытание THAAD 1
16.11.2009 Пятница, 13: в агентстве ПРО США сменился руководитель программы Aegis 1
29.10.2009 Японский эсминец перехватил баллистическую ракету 1
21.08.2009 Лазерное ПРО: в полёте испытаны лазер и бортовой калориметр 1
14.08.2009 Лазерное ПРО: очередное испытание 1
23.07.2009 В США испытана израильская ПРО 1
02.07.2009 Glory Trip 199: в США проведено испытание элементов ПРО 1
05.05.2009 Спутник противоракетной разведки США доставлен на мыс Канаверал 1
13.04.2009 ВПК США организует школу по высшей математике 1
30.03.2009 Stellar Daggers: комплексные учения аэрокосмической обороны США 1
24.02.2009 Ключевой радар противоракетной обороны передан ВВС США 1
05.12.2008 ПРО США: испытан кассетный кинетический перехватчик MKV-L 1
06.11.2008 ПРО США: очередное испытание перспективных технологий 1
01.11.2008 Японский эсминец испытал комплекс ракетного перехвата 1
24.10.2008 Начато строительство нового объекта управления ПРО США 1
26.09.2008 Двигатель перехватчика ПРО испытан на морозе 1
18.09.2008 В США сорвалось очередное испытание ПРО 1
09.09.2008 Лазерное ПРО: наступает кульминация 1
28.08.2008 ВВС США успешно испытали национальную систему ПРО 1
11.08.2008 В США испытана двигательная установка кластерного кинетического перехватчика ПРО 1
22.07.2008 США: очередное испытание ПРО 1
21.07.2008 США: очередное испытание национальной ПРО 1
16.07.2008 ПРО США: перехват МБР отложен на полгода 1
27.06.2008 Перехватчик THAAD: счет 5:0 в пользу ПРО 1
24.06.2008 GTI-03: завершились комплексные КШУ ПРО США 1
24.06.2008 В США прошли комплексные учения сил ПРО 1
16.06.2008 США: малый бизнес вовлекают в противоракетную оборону 1
06.06.2008 Aegis успешно перехватил баллистическую учебную цель 2
02.06.2008 В США сформирована первая батарея перехватчиков THAAD 1
02.06.2008 ПРО США: модернизирован алгоритм кассетного кинетического перехвата 1
26.05.2008 В США проведено учение ПРО Glory Trip 197 1

Публикаций - 61, упоминаний - 62

U.S. Department of Defense упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Raytheon 284 5
Patriot Memory 50 5
Lockheed Martin 659 2
Boeing 895 1
Northrop Grumman 200 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 8
U.S. Navy - Военно-морские силы США 424 3
U.S. Department of Defense - Pentagon- Министерство обороны США - Пентагон 1427 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12235 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 83 12
U.S. Department of Defense - Vandenberg Space Force Base - Военно-воздушная база Ванденберг 78 6
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 180 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 17
США - Калифорния 3066 14
США - Аляска 233 6
Земля - планета Солнечной системы 6448 4
США - Алабама 100 3
Тихий океан 440 3
США - Юта 174 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 2
США - Вайоминг 53 2
США - Гавайи - Гавайские острова 226 2
США - Колорадо 300 2
США - Техас 770 2
Иран - Исламская Республика Иран 923 2
Россия - Российская федерация - РФ 82110 2
США - Колумбия - Вашингтон 1074 1
Чехия - Чешская Республика 973 1
Луна 1155 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 458 1
Ближний Восток 2481 1
Израиль 1679 1
США - Массачусетс 409 1
Канада 3049 1
Польша - Республика 1457 1
США - Мэриленд 151 1
Япония 7885 1
США - Нью-Мексико 212 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2740 1
CNews RND - R&D.CNews 2081 21
Thomson Reuters - Рейтер 5677 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
NYT - The New York Times 943 1
Space Daily 528 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
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