Астрономия Экзопланета Exoplanet внесолнечная планета
Как обнаруживают экзопланеты
Самый «популярный» метод у астрономов — транзитный. Учёные наблюдают за разными звёздами и фиксируют, если их яркость снижается, ведь это может означать, что по диску звёзды прошла планета. Чем сильнее звезда «тускнеет», тем больше найденная экзопланета.
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