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Астрономия Экзопланета Exoplanet внесолнечная планета

Как обнаруживают экзопланеты 
Самый «популярный» метод у астрономов — транзитный. Учёные наблюдают за разными звёздами и фиксируют, если их яркость снижается, ведь это может означать, что по диску звёзды прошла планета. Чем сильнее звезда «тускнеет», тем больше найденная экзопланета.


 

Инфографика количества обнаруженных и подтверждённых экзопланет от НАСА. Данные 2025 года. На данный момент науке известно 5569 планет, из которых 199 — земного типа, 1679 — суперземли, 1772 — газовые гиганты, 1912 — нептуны и 7 — неизвестного типа. Инфографика количества обнаруженных и подтверждённых экзопланет от НАСА. Данные 2025 года. На данный момент науке известно 5569 планет, из которых 199 — земного типа, 1679 — суперземли, 1772 — газовые гиганты, 1912 — нептуны и 7 — неизвестного типа.
Вот как выглядит карта обнаруженных экзопланет . Экзопланета - это планета, расположенная за пределами Солнечной системы. Вот как выглядит карта обнаруженных экзопланет . Экзопланета - это планета, расположенная за пределами Солнечной системы.

 
 

СОБЫТИЯ


22.11.2024 11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

ванные телескопы по всему миру, обнаружили более 5600 планет за пределами Солнечной системы. Редкие экзопланеты, так их называют исследователи, похожи на Землю, но большинство из них являются н
30.07.2024 Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

бразуются такие гигантские, но сверхлегкие планеты. Об открытии сообщили в журнале Nature Astronomy.Новая экзопланета, которая получила название WASP-193b, — вторая самая легкая планета, обнару
21.11.2022 Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

ский элемент на экзопланетах – в 2,5 раза тяжелее железа. Художественное изображение ночной стороны экзопланеты WASP-76b, на которой проливается железный дождь. В левой части можно увидеть гран
24.09.2021 Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни

за пределами нашей солнечной системы, которые способны поддерживать жизнь, они обратили внимание на экзопланеты, которые напоминали Землю по плотности, температуре и атмосфере. Правда, их очень
03.12.2020 Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем

пределах 300 световых лет от Земли, а одна — на расстоянии всего 28 световых лет от нашей планеты. Экзопланеты — это планеты, вращающиеся вокруг звезд за пределами нашей Солнечной системы. На

19.08.2018 Вода в изобилии на множестве экзопланет

и будет иметь большое значение для поиска жизни в нашей Галактике. Телескоп Кеплер обнаружил первые экзопланеты в 1992 г., и они сразу стали объектом пристального внимания исследователей как по
15.07.2018 Соседняя экзопланета Ross 128 b может быть пригодна для жизни

Изучение характеристик материнской звезды позволило выявить особенности экзопланеты Ross 128 b, обнаруженной в прошлом году в 11 световых годах от Земли. По мнению и
22.02.2017 НАСА обнаружило экзопланеты, на которых возможна жизнь

Семь экзопланет вокруг звезды TRAPPIST-1 обнаружил телескоп НАСА Spitzer. Планеты располагаются относительно недалеко,  на расстоянии 39 световых лет от Земли, и сопоставимы с ней по размеру. Три пл
04.08.2016 Астрофизики выбрали планеты для поиска инопланетян

а идти разными путямиМеждународная команда исследователей отбирала потенциально пригодные для жизни экзопланеты по нескольким критериям. Один из важнейших факторов – удаленность от материнской

18.07.2016 Миссия «Кеплер» обнаружила более сотни новых экзопланет

нта запуска уже совершила немало открытий, в том числе нашла более 3500 планет-кандидатов.  Новые данные, полученные от телескопа, а также данные от наземных обсерваторий позволили обнаружить еще 100 экзопланет, в том числе планетарную систему, состоящую из четырех планет, потенциально похожих на Землю. Важное открытие было сделано через несколько лет после того, как основная миссия «Кеплер
02.06.2015 Астрономы обнаружили 74 маленькие экзопланеты

ли результаты одного из первых масштабных исследований орбит малых экзопланет. Ученые обнаружили 74 экзопланеты с круговыми орбитами вокруг 28 звезд. По размеру планеты схожи с Землей и не похо
01.12.2014 Экзопланету можно увидеть с поверхности Земли

т оборот вокруг родительской звезды за 18 часов. Из-за близости к звезде температура на поверхности экзопланеты достигает 1700 градусов Цельсия. До сих пор с помощью наземных телескопов удавало
04.09.2014 Инопланетяне живут под двумя звездами?

   наземных телескопов WIYN и Gemini North, показали, что от 40% до 50% звезд, у которых обнаружены экзопланеты, на самом деле двойные. Как отметил автор исследования Элиот Хоч (Elliott Horch),
23.10.2013 Количество подтвержденных экзопланет перевалило за 1000

ными телами других типов. В настоящее время есть данные, свидетельствующие, что некоторые найденные экзопланеты, в основном очень массивные, на самом деле имеют характеристики звезд, например к
02.10.2013 На далекой планете обнаружены облака

асстояние от Земли до Солнца). Жизни на такой планете быть не может, поскольку измерения, сделанные с помощью инфракрасного телескопа Spitzer, указывают на чрезвычайно высокую температуру поверхности экзопланеты – 820-1030 градусов Цельсия. Кроме того, это одна из наименее плотных планет-гигантов из известных: если бы удалось поместить Kepler-7b в ванну, то экзопланета плавала бы по поверхн
12.07.2013 Некоторые экзопланеты - это облака газа?

димыми экзопланетами Эта новость огорчила некоторых астрономов, уже привыкших находить кандидатов в экзопланеты именно по вышеописанному признаку. Это предположение было выдвинуто еще в минувше
02.07.2013 Облака в атмосфере удваивают число потенциально обитаемых экзопланет

эффекта. Облака – это своеобразный зонтик от палящих лучей красного карлика. Они не дают превратить экзопланету в знойную иссушенную пустыню, если она вертится слишком близко к своему карлику,

06.06.2013 Обнаружены экзопланеты, которые подогреваются электричеством

еханизм может работать. Это может изменить представления об условиях обитания в чужих мирах. Многие экзопланеты, обнаруженные космическим телескопом Kepler, являются так называемыми горячими юп
04.06.2013 Обнаружена самая легкая экзопланета

я вокруг молодой звезды и находится на расстоянии около 300 световых лет от Земли в созвездии Киля. Новая экзопланета вращается вокруг родительской звезды на расстоянии в 56 раз больше расстоян
27.05.2013 Простой способ поиска внеземной жизни: линейка НАСА  

здании НАСА Astrobiology Magazine опубликована статья о простой методике, которая позволяет изучить экзопланеты с температурой поверхности ниже 1726 градусов по Цельсию. Суть проста: нужно вним
15.04.2013 МАС: Не стоит покупать планеты

Международный астрономический союз (МАС) предупреждает граждан о том, что сертификаты на покупку экзопланет недействительны и у покупателей нет никаких юридических прав даже на названия далеких миров, не говоря уже о праве собственности на ресурсы планет. Ранее среди предприимчивых продавц
27.02.2013 Радиоизлучение может быть маркером экзопланет

году во время работы с радиотелескопом GMRT ученые обнаружили радиоизлучение от далекой транзитной экзопланеты HAT-P-11b размером с Нептун. Низкочастотное 150-МГц излучение очень заинтересовал
18.01.2013 Как жить на спутниках экзопланет?

льтаты исследования, проведенного немецким ученым Рене Хеллером и американским Рори Барнсом, показало, в каких условиях могла бы существовать жизнь на экзолунах. На сегодняшний день мы обнаружили 850 экзопланет, большинство из которых являются стерильными газовыми гигантами, похожими на Юпитер. Однако лишь немногие из них имеют твердую поверхность и находятся в обитаемой зоне, где возможно

09.01.2013 Экзокометы встречаются не реже экзопланет

потом, по словам Уэлша, люди просто потеряли к ним интерес и все переключились на более интересные экзопланеты. "Но я вернулся к ним в прошлом году, подумав: да, четыре экзокометы - это не так
05.07.2012 Как испанцы "взвесили" нетранзитную экзопланету

нетранзитной планеты. Для этого они использовали новый метод анализа моноксида углерода в атмосфере экзопланеты. Знать массу планету очень важно для того, чтобы определить, является ли она газо
14.05.2012 Астрономы поймали экзопланету-невидимку

планет, как известно, основан на колебаниях яркости звезды – во время транзита, то есть прохождения экзопланеты между звездой и телескопом, звезда немного темнеет, и на основе этого можно вычис
24.02.2012 Новый класс экзопланет: подтвержден первый "водный мир"

Подтверждено существование экзопланеты GJ 1214b, планеты, не похожей ни на одну другую из наблюдаемых астрономами. Ее на
23.12.2011 Две очередные экзопланеты: практически Земля

другая находится на третьем месте, а третья, не самая крупная, находится дальше всех. Этот "орбитный" беспорядок весьма смущает астрономов, и его еще надо будет объяснить. Читайте на CNews Исследуем экзопланеты: как могут жить чужие? Звездная стрелка Галактики указывает на Солнце Ядерным подлодкам приходит конец
09.12.2011 Исследуем экзопланеты: как могут жить чужие?

кажется удручающим и разочаровывающим фактом, однако взгляните на размер участка космоса, где нашли большинство экзопланет. Массу в основном крупных экзопланет мы обнаружили в радиусе 300 свето
22.11.2011 Как ищут экзопланеты? Методы и технологии

меньше любого светила. Космический телескоп "Кеплер" изучил лишь маленький участок нашей галактики Большинство экзопланет были обнаружены с помощью спектрометрического измерения радиальной ско
13.09.2011 Богатый улов: астрономы нашли сразу 50 экзопланет

Астрономы отчитались о самом богатом «улове» экзопланет за всю историю наблюдений: им удалось найти одновременно 50 планет вне Солнечной системы, из них 16 так называемых «сверхземель» – больших планет земного типа. В настоящее время ситу
09.09.2011 Обнаружена экзопланета-невидимка

В созвездии Лиры открыта «невидимая» экзопланета. Ее никто не наблюдал, но астрономы совершенно точно знают, что она есть. Космический телескоп Кеплер, специально созданный для поиска экзопланет, недавно задал астрономам Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже задачку: почему известная планета Кеплер-19b не хочет идти ровно по своей орбите и поочередно до запаз
25.05.2011 Солнечная система сильно отличается от других

"Кеплером", астрофизики сделали еще одно открытие – точно так же, как и планеты Солнечной системы, экзопланеты обращаются вокруг своих звезд не поодиночке. 408 экзопланет из тех, что были обна
18.05.2011 Экзопланета Gliese 581d может оказаться пригодна для жизни

емля. К тому же она всегда повернута к своей звезде одной стороной, как Луна к Земле. Тем не менее новая модель, разработанная в CNRS, продемонстрировала удивительный потенциал Gliese 581d. Атмосфера экзопланеты может хранить тепло благодаря плотной оболочке парникового углекислого газа. Также красный свет звезды способен проникать в атмосферу планеты и нагревать ее поверхность. И в том и д
06.05.2011 Найдена самая экзотическая экзопланета

телескопа MOST, тоже космического, размерами и формой напоминающего дипломат. В отношении размеров экзопланеты данные немножко не сходятся – бельгийские астрономы считают, что 55 Cancri e боль
03.02.2011 "Кеплер" обнаружил 1200 экзопланет и планетную систему, которой не может быть

ер" сканирует участок Млечного пути, занимающий сектор в сто квадратных градусов – это площадь ладони, когда вы смотрите на нее, вытянув руку. Уже сейчас, на первом этапе, телескоп сумел увидеть 1235 экзопланет. 68 из них имеют радиус, не превышающий земной более чем на четверть, некоторые меньше Земли. 54 кандидата находятся в так называемой "обитаемой зоне", где температуры позволяют воде
27.01.2011 Экзопланеты становятся гигантами из-за омического перегрева

Среди полутысячи экзопланет, обнаруженных астрономами к настоящему времени, как известно, преобладают планеты-гиганты, по размерам сравнимые с нашим Юпитером, причем многие из них вращаются вокруг своих звезд н
11.01.2011 Обнаружена экзопланета размером с Землю

ако крайне вспыльчивый характер ее звезды не позволил ученым прийти к однозначному выводу о наличии экзопланеты. Ученые надеются, что через несколько лет телескоп Кеплер сможет объявить об обна
29.12.2010 Определен характер атмосферы экзопланеты

Планета GJ 1214b диаметром примерно в 2,6 раза больше Земли и в 6,5 раз массивнее. Особенность этой экзопланеты – ее большой размер относительно центральной звезды (красного карлика), что делае
24.12.2010 Пользователи интернета помогут астрономам искать экзопланеты

громного объема данных астрономы полагаются на компьютерный анализ, который может помочь обнаружить экзопланеты. Однако компьютеры хороши только в поиске по четким алгоритмам, в то время как че

Публикаций - 389, упоминаний - 490

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Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 6
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 5
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 381 5
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 65
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 33
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 21
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 20
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 19
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 14
ESO La Silla Observatory - Обсерватория Ла-Силья Европейской южной обсерватории - Swiss Euler telescope - TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope, TRAPPIST - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, HARPS 29 14
Microsoft Windows 2000 8678 10
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 7
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 6
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 6
Apple iPhone 6 4861 4
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 4
U.S. Department of Energy - Fermilab - Tevatron Collider - Теватрон - кольцевой ускоритель протон-антипротонный коллайдер 29 3
Microsoft Windows BitLocker 942 3
GAiA-X - европейская облачная система 54 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 3
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 3
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 75 3
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 3
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 3
ESO OWL - Overwhelmingly Large Telescope - Ошеломляюще большой телескоп - ESO E-ELT - European Extremely Large Telescope - Европейский чрезвычайно большой телескоп 13 3
CIW GMT - Giant Magellan Telescope - Гигантский телескоп Магеллана - Гигантский Магелланов телескоп 4 3
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 2
NASA - New Worlds Observer - New Worlds Mission 2 2
NASA OSIRIS-REx 10 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Фобос-Грунт - российская автоматическая межпланетная станция 44 2
Acer Predator 224 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
AURA - Gemini Observatory - Gemini North - Астрономическая обсерватория 15 2
NASA Pioneer Venus 16 2
Northrop Grumman - X серия БПЛА 40 2
NASA Stardust 51 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 26 2
NASA TMT - Thirty Meter Telescope - Тридцатиметровый телескоп - Thirty Meter Telescope Observatory Corp 5 2
SETI ATA - Allen Telescope Array - Антенная решётка Аллена 9 2
Boss Alan - Босс Алан 9 8
Marcy Geoffrey - Марси Джеффри 9 8
Левкевич Михаил 59 6
Butler Paul - Батлер Пол 5 5
Deming Drake - Деминг Дрейк 4 4
Konacki Maciej - Конацки Мацей 4 4
Pepe Francesco - Пепе Франческо 3 3
Schaefer Laura - Шефер Лора 2 2
Livio Mario - Ливио Марио 5 2
Brown Tim - Браун Тим 5 2
McKee Christopher - Макки Кристофер 3 2
Barnes Rory - Барнс Рори 4 2
Lada Charles - Лада Чарлз 2 2
Wolszczan Alex - Вольшчан Алекс 3 2
Quillen Alice - Квилин Элис 5 2
Dressing Courtney - Дрессинг Кортни 2 2
Bhathal Ragbir - Бхатал Рагбир 3 2
Наякшин Сергей 2 1
Setiawan Johny - Сетиаван Джонни 1 1
Молинеро Валерия 1 1
Fan Shanhui - Фан Шанхуй 2 1
Адамс Захария 1 1
Иванов Красимир 1 1
Kushner Mark - Кушнер Марк 1 1
Kipping David - Киппинг Дэвид 2 1
Акопян Джон 1 1
Ford Holland - Форд Холланд 3 1
Koushiappas Savvas - Кушиаппас Саввас 1 1
Sambridge Malcolm - Сэмбридж Малькольм 1 1
Hess Victor - Гесс Виктор 2 1
Panetta Leon - Панетта Леон 7 1
Tierno Philip - Тиерно Филипп 1 1
Jayawardhana Ray - Джайавардхана Рэй 1 1
Bovaird Tim - Бовард Тим 1 1
Батыгин Константин 2 1
Лира Владимир 1 1
Welch William - Уэлш Уильям 1 1
Белокуров Василий 1 1
Kalas Paul - Калас Пол 3 1
Lederman Leon - Ледерман Леон 3 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 229
Солнечная система - Solar system 2569 162
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 134
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 103
Юпитер - планета Солнечной системы 557 67
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 49
Европа 24964 41
Нептун - планета Солнечной системы 203 38
США - Калифорния 4829 36
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 28
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 24
Россия - РФ - Российская федерация 166168 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 19
Канада 5082 18
Венера - планета Солнечной системы 298 18
Уран - планета Солнечной системы 550 18
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 17
Южная Корея - Республика 7052 16
Чили - Республика 494 16
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 16
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 15
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 14
Франция - Французская Республика 8177 14
США - Колумбия - Вашингтон 1487 13
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 12
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 12
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 10
Испания - Королевство 3840 10
Япония 13807 9
Африка - Африканский регион 3641 9
США - Аризона 549 9
Сатурн - Титан (спутник) 533 9
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 7
Нидерланды 3746 7
Азия - Азиатский регион 5920 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 6
США - Калифорния - Беркли 286 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 236
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 175
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 72
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 52
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 50
Физика - Бозон - Конденсат Бозе—Эйнштейна - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 118 30
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 28
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 28
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 27
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 25
Физика - Physics - область естествознания 2940 24
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 22
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 530 22
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 22
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 21
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 18
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 18
Водородная энергетика - Hydrogen energy 169 18
Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 118 18
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 17
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 447 17
Ботаника - Растения - Plantae 1167 17
Физика - Градус Цельсия 293 17
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 17
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 15
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 15
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 15
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 14
Зоология - наука о животных 2887 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 13
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 13
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 13
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 11
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 11
Молекула - Molecula 1102 10
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 10
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 13
Nature 832 11
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New Scientist 1448 6
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CNews RND - R&D.CNews 2274 3
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CNews Энергоэффективное освещение 28 1
Psychological Science 8 1
CNews Мишень 186 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
CNews Инновационные СМБ-компании 13 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 16
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 13
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 13
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 12
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 7
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 7
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 6
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 6
UNIGE Geneva Observatory - Женевская обсерватория 9 6
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 5
University of Chicago - Чикагский университет 102 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 4
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 15 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 3
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 3
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 3
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 3
Columbia University - Колумбийский университет 157 3
SETI Institute 23 2
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 2
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 22 2
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 2
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 2
CNRS - Observatoire de Marseille - Marseille Observatory - Марсельская обсерватория - Марсельская астрофизическая лаборатория 6 2
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 2
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 2
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 2
UdeM - Université de Montréal - Montreal University - Монреальский университет - Университет Монреаля, ЮдеМ 19 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
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