11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют ванные телескопы по всему миру, обнаружили более 5600 планет за пределами Солнечной системы. Редкие экзопланеты, так их называют исследователи, похожи на Землю, но большинство из них являются н

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться? бразуются такие гигантские, но сверхлегкие планеты. Об открытии сообщили в журнале Nature Astronomy.Новая экзопланета, которая получила название WASP-193b, — вторая самая легкая планета, обнару

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака ский элемент на экзопланетах – в 2,5 раза тяжелее железа. Художественное изображение ночной стороны экзопланеты WASP-76b, на которой проливается железный дождь. В левой части можно увидеть гран

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни за пределами нашей солнечной системы, которые способны поддерживать жизнь, они обратили внимание на экзопланеты, которые напоминали Землю по плотности, температуре и атмосфере. Правда, их очень

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем пределах 300 световых лет от Земли, а одна — на расстоянии всего 28 световых лет от нашей планеты. Экзопланеты — это планеты, вращающиеся вокруг звезд за пределами нашей Солнечной системы. На

Вода в изобилии на множестве экзопланет и будет иметь большое значение для поиска жизни в нашей Галактике. Телескоп Кеплер обнаружил первые экзопланеты в 1992 г., и они сразу стали объектом пристального внимания исследователей как по

Соседняя экзопланета Ross 128 b может быть пригодна для жизни Изучение характеристик материнской звезды позволило выявить особенности экзопланеты Ross 128 b, обнаруженной в прошлом году в 11 световых годах от Земли. По мнению и

НАСА обнаружило экзопланеты, на которых возможна жизнь Семь экзопланет вокруг звезды TRAPPIST-1 обнаружил телескоп НАСА Spitzer. Планеты располагаются относительно недалеко, на расстоянии 39 световых лет от Земли, и сопоставимы с ней по размеру. Три пл

Астрофизики выбрали планеты для поиска инопланетян а идти разными путямиМеждународная команда исследователей отбирала потенциально пригодные для жизни экзопланеты по нескольким критериям. Один из важнейших факторов – удаленность от материнской

Миссия «Кеплер» обнаружила более сотни новых экзопланет нта запуска уже совершила немало открытий, в том числе нашла более 3500 планет-кандидатов. Новые данные, полученные от телескопа, а также данные от наземных обсерваторий позволили обнаружить еще 100 экзопланет, в том числе планетарную систему, состоящую из четырех планет, потенциально похожих на Землю. Важное открытие было сделано через несколько лет после того, как основная миссия «Кеплер

Астрономы обнаружили 74 маленькие экзопланеты ли результаты одного из первых масштабных исследований орбит малых экзопланет. Ученые обнаружили 74 экзопланеты с круговыми орбитами вокруг 28 звезд. По размеру планеты схожи с Землей и не похо

Экзопланету можно увидеть с поверхности Земли т оборот вокруг родительской звезды за 18 часов. Из-за близости к звезде температура на поверхности экзопланеты достигает 1700 градусов Цельсия. До сих пор с помощью наземных телескопов удавало

Инопланетяне живут под двумя звездами? наземных телескопов WIYN и Gemini North, показали, что от 40% до 50% звезд, у которых обнаружены экзопланеты, на самом деле двойные. Как отметил автор исследования Элиот Хоч (Elliott Horch),

Количество подтвержденных экзопланет перевалило за 1000 ными телами других типов. В настоящее время есть данные, свидетельствующие, что некоторые найденные экзопланеты, в основном очень массивные, на самом деле имеют характеристики звезд, например к

На далекой планете обнаружены облака асстояние от Земли до Солнца). Жизни на такой планете быть не может, поскольку измерения, сделанные с помощью инфракрасного телескопа Spitzer, указывают на чрезвычайно высокую температуру поверхности экзопланеты – 820-1030 градусов Цельсия. Кроме того, это одна из наименее плотных планет-гигантов из известных: если бы удалось поместить Kepler-7b в ванну, то экзопланета плавала бы по поверхн

Некоторые экзопланеты - это облака газа? димыми экзопланетами Эта новость огорчила некоторых астрономов, уже привыкших находить кандидатов в экзопланеты именно по вышеописанному признаку. Это предположение было выдвинуто еще в минувше

Облака в атмосфере удваивают число потенциально обитаемых экзопланет эффекта. Облака – это своеобразный зонтик от палящих лучей красного карлика. Они не дают превратить экзопланету в знойную иссушенную пустыню, если она вертится слишком близко к своему карлику,

Обнаружены экзопланеты, которые подогреваются электричеством еханизм может работать. Это может изменить представления об условиях обитания в чужих мирах. Многие экзопланеты, обнаруженные космическим телескопом Kepler, являются так называемыми горячими юп

Обнаружена самая легкая экзопланета я вокруг молодой звезды и находится на расстоянии около 300 световых лет от Земли в созвездии Киля. Новая экзопланета вращается вокруг родительской звезды на расстоянии в 56 раз больше расстоян

Простой способ поиска внеземной жизни: линейка НАСА здании НАСА Astrobiology Magazine опубликована статья о простой методике, которая позволяет изучить экзопланеты с температурой поверхности ниже 1726 градусов по Цельсию. Суть проста: нужно вним

МАС: Не стоит покупать планеты Международный астрономический союз (МАС) предупреждает граждан о том, что сертификаты на покупку экзопланет недействительны и у покупателей нет никаких юридических прав даже на названия далеких миров, не говоря уже о праве собственности на ресурсы планет. Ранее среди предприимчивых продавц

Радиоизлучение может быть маркером экзопланет году во время работы с радиотелескопом GMRT ученые обнаружили радиоизлучение от далекой транзитной экзопланеты HAT-P-11b размером с Нептун. Низкочастотное 150-МГц излучение очень заинтересовал

Как жить на спутниках экзопланет? льтаты исследования, проведенного немецким ученым Рене Хеллером и американским Рори Барнсом, показало, в каких условиях могла бы существовать жизнь на экзолунах. На сегодняшний день мы обнаружили 850 экзопланет, большинство из которых являются стерильными газовыми гигантами, похожими на Юпитер. Однако лишь немногие из них имеют твердую поверхность и находятся в обитаемой зоне, где возможно

Экзокометы встречаются не реже экзопланет потом, по словам Уэлша, люди просто потеряли к ним интерес и все переключились на более интересные экзопланеты. "Но я вернулся к ним в прошлом году, подумав: да, четыре экзокометы - это не так

Как испанцы "взвесили" нетранзитную экзопланету нетранзитной планеты. Для этого они использовали новый метод анализа моноксида углерода в атмосфере экзопланеты. Знать массу планету очень важно для того, чтобы определить, является ли она газо

Астрономы поймали экзопланету-невидимку планет, как известно, основан на колебаниях яркости звезды – во время транзита, то есть прохождения экзопланеты между звездой и телескопом, звезда немного темнеет, и на основе этого можно вычис

Новый класс экзопланет: подтвержден первый "водный мир" Подтверждено существование экзопланеты GJ 1214b, планеты, не похожей ни на одну другую из наблюдаемых астрономами. Ее на

Две очередные экзопланеты: практически Земля другая находится на третьем месте, а третья, не самая крупная, находится дальше всех. Этот "орбитный" беспорядок весьма смущает астрономов, и его еще надо будет объяснить. Читайте на CNews Исследуем экзопланеты: как могут жить чужие? Звездная стрелка Галактики указывает на Солнце Ядерным подлодкам приходит конец

Исследуем экзопланеты: как могут жить чужие? кажется удручающим и разочаровывающим фактом, однако взгляните на размер участка космоса, где нашли большинство экзопланет. Массу в основном крупных экзопланет мы обнаружили в радиусе 300 свето

Как ищут экзопланеты? Методы и технологии меньше любого светила. Космический телескоп "Кеплер" изучил лишь маленький участок нашей галактики Большинство экзопланет были обнаружены с помощью спектрометрического измерения радиальной ско

Богатый улов: астрономы нашли сразу 50 экзопланет Астрономы отчитались о самом богатом «улове» экзопланет за всю историю наблюдений: им удалось найти одновременно 50 планет вне Солнечной системы, из них 16 так называемых «сверхземель» – больших планет земного типа. В настоящее время ситу

Обнаружена экзопланета-невидимка В созвездии Лиры открыта «невидимая» экзопланета. Ее никто не наблюдал, но астрономы совершенно точно знают, что она есть. Космический телескоп Кеплер, специально созданный для поиска экзопланет, недавно задал астрономам Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже задачку: почему известная планета Кеплер-19b не хочет идти ровно по своей орбите и поочередно до запаз

Солнечная система сильно отличается от других "Кеплером", астрофизики сделали еще одно открытие – точно так же, как и планеты Солнечной системы, экзопланеты обращаются вокруг своих звезд не поодиночке. 408 экзопланет из тех, что были обна

Экзопланета Gliese 581d может оказаться пригодна для жизни емля. К тому же она всегда повернута к своей звезде одной стороной, как Луна к Земле. Тем не менее новая модель, разработанная в CNRS, продемонстрировала удивительный потенциал Gliese 581d. Атмосфера экзопланеты может хранить тепло благодаря плотной оболочке парникового углекислого газа. Также красный свет звезды способен проникать в атмосферу планеты и нагревать ее поверхность. И в том и д

Найдена самая экзотическая экзопланета телескопа MOST, тоже космического, размерами и формой напоминающего дипломат. В отношении размеров экзопланеты данные немножко не сходятся – бельгийские астрономы считают, что 55 Cancri e боль

"Кеплер" обнаружил 1200 экзопланет и планетную систему, которой не может быть ер" сканирует участок Млечного пути, занимающий сектор в сто квадратных градусов – это площадь ладони, когда вы смотрите на нее, вытянув руку. Уже сейчас, на первом этапе, телескоп сумел увидеть 1235 экзопланет. 68 из них имеют радиус, не превышающий земной более чем на четверть, некоторые меньше Земли. 54 кандидата находятся в так называемой "обитаемой зоне", где температуры позволяют воде

Экзопланеты становятся гигантами из-за омического перегрева Среди полутысячи экзопланет, обнаруженных астрономами к настоящему времени, как известно, преобладают планеты-гиганты, по размерам сравнимые с нашим Юпитером, причем многие из них вращаются вокруг своих звезд н

Обнаружена экзопланета размером с Землю ако крайне вспыльчивый характер ее звезды не позволил ученым прийти к однозначному выводу о наличии экзопланеты. Ученые надеются, что через несколько лет телескоп Кеплер сможет объявить об обна

Определен характер атмосферы экзопланеты Планета GJ 1214b диаметром примерно в 2,6 раза больше Земли и в 6,5 раз массивнее. Особенность этой экзопланеты – ее большой размер относительно центральной звезды (красного карлика), что делае