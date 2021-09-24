Как обнаруживают экзопланеты

Самый «популярный» метод у астрономов — транзитный. Учёные наблюдают за разными звёздами и фиксируют, если их яркость снижается, ведь это может означать, что по диску звёзды прошла планета. Чем сильнее звезда «тускнеет», тем больше найденная экзопланета.







