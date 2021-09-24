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Астрономия Экзопланета Exoplanet внесолнечная планета


Как обнаруживают экзопланеты 

Самый «популярный» метод у астрономов — транзитный. Учёные наблюдают за разными звёздами и фиксируют, если их яркость снижается, ведь это может означать, что по диску звёзды прошла планета. Чем сильнее звезда «тускнеет», тем больше найденная экзопланета.


 


 
 


24.09.2021 Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни
03.12.2020 Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем
19.08.2018 Вода в изобилии на множестве экзопланет
22.02.2017 НАСА обнаружило экзопланеты, на которых возможна жизнь
04.08.2016 Астрофизики выбрали планеты для поиска инопланетян
18.07.2016 Миссия «Кеплер» обнаружила более сотни новых экзопланет
02.06.2015 Астрономы обнаружили 74 маленькие экзопланеты
01.12.2014 Экзопланету можно увидеть с поверхности Земли
23.10.2013 Количество подтвержденных экзопланет перевалило за 1000
12.07.2013 Некоторые экзопланеты - это облака газа?
02.07.2013 Облака в атмосфере удваивают число потенциально обитаемых экзопланет
06.06.2013 Обнаружены экзопланеты, которые подогреваются электричеством
04.06.2013 Обнаружена самая легкая экзопланета
27.05.2013 Простой способ поиска внеземной жизни: линейка НАСА  
15.04.2013 МАС: Не стоит покупать планеты
27.02.2013 Радиоизлучение может быть маркером экзопланет
18.01.2013 Как жить на спутниках экзопланет?
09.01.2013 Экзокометы встречаются не реже экзопланет
05.07.2012 Как испанцы "взвесили" нетранзитную экзопланету
14.05.2012 Астрономы поймали экзопланету-невидимку
24.02.2012 Новый класс экзопланет: подтвержден первый "водный мир"
23.12.2011 Две очередные экзопланеты: практически Земля
09.12.2011 Исследуем экзопланеты: как могут жить чужие?
22.11.2011 Как ищут экзопланеты? Методы и технологии
13.09.2011 Богатый улов: астрономы нашли сразу 50 экзопланет
25.05.2011 Солнечная система сильно отличается от других
03.02.2011 "Кеплер" обнаружил 1200 экзопланет и планетную систему, которой не может быть
27.01.2011 Экзопланеты становятся гигантами из-за омического перегрева
29.12.2010 Определен характер атмосферы экзопланеты
24.12.2010 Пользователи интернета помогут астрономам искать экзопланеты
15.11.2010 Экзопланету выдаст пылевой хвост
19.10.2009 3,6-метровый телескоп позволил обнаружить 32 экзопланеты
28.05.2009 Астрономам удалось зарегистрировать изменение фазы экзопланеты
16.09.2008 Получено изображение экзопланеты у звезды солнечного типа
11.04.2008 Новая экзопланета земного типа: подробности
13.12.2007 Экзопланеты: высокий эксцентриситет совместим с обитаемостью
07.11.2007 Обнаружены три новые экзопланеты
26.06.2007 Разработана новая технология поиска экзопланет
05.10.2006 Открыты экзопланеты-гиганты нового типа
26.02.2006 Есть ли жизнь на "горячем Юпитере"?

Публикаций - 382, упоминаний - 475

Астрономия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Галактика - Корпорация 1413 53
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 23
Орбита 277 17
Kometa - Комета 158 15
1С-ИжТиСи 6313 5
Цифра ГК 2145 5
РТИ Микрон - Micron 1229 5
6996 5
IBS Platformix - СИЛА 835 4
Ростех - Автоматика Концерн 1484 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1025 3
Парус Корпорация 531 3
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 306 3
Pioneer Corporation 421 2
Adobe Systems 1505 2
Microsoft Corporation 23487 2
HP Inc. 5518 2
Deiteriy - Дейтерий 67 2
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 211 1
123 солюшнс 619 1
Epsilon 14 1
Blender 33 1
Thales Group 116 1
Ростех - РТ-Техприёмка 13 1
Sphere 29 1
Google LLC 10934 1
Прогноз 1654 1
Amazon - iRobot 46 1
Элемент ГК - Elementec 25 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10061 1
Trident Microsystems 16 1
SAP SE 4880 1
Twitter 2696 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2774 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9423 1
IBM - International Business Machines Corp 9192 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 545 1
Seiko Epson Corporation 886 1
PayPal 646 1
HEC 24 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2515 47
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 41
ЕКА Топливная компания 139 12
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 9
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 8
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6187 7
Точка 3795 7
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 327 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 876 4
Резонанс НПП 343 4
Lockheed Martin 750 3
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 85 3
TMT Investments 106 2
Boeing 987 2
Россети Ленэнерго 2348 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Muse Group 28 1
Верный - торговая сеть 257 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет 20 1
Netherlands Agency for Aerospace Programmes - Нидерландский институт космических исследований - Агентство аэрокосмических программ Нидерландов 7 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 237 1
General Atomics Aeronautical Systems 29 1
Геометрия НПО 127 1
Northrop Grumman 201 1
Веста 49 1
SWISS International Air Lines 52 1
Градиент 82 1
Ball Aerospace & Technologies 46 1
Citi - Citigroup 291 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 119 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 604 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1825 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 118
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 15
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 7
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 6
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10370 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17949 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 318 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 354 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 149 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 171 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1752 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2380 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2504 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 26 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 1
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 1
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Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 107 14
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1124 14
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1529 13
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2720 13
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1143 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8271 13
Топливо - Контроль топлива 1473 12
Зоология - наука о животных 2308 12
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1597 10
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4548 10
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3557 10
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2663 9
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 417 9
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики 719 9
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1184 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 12
Nature 795 11
New Scientist 1447 5
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 26 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
CNews Инноваторы 39 2
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Future - Space.com 195 2
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
Geophysical Research Letters 27 1
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Sky and Telescope - Space and Telescope 61 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
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NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 1
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GQ 20 1
Daily Mail 53 1
Медуза - Meduza 48 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1180 1
Wikipedia - Википедия 440 1
WikiLeaks 114 1
500 Startups 14324 22
CNews Мишень 159 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7455 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 1
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 95 11
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 76 11
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 7
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 223 7
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories 55 6
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 6
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 6
UNIGE Geneva Observatory - Женевская обсерватория 9 5
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 5
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 15 4
Princeton University - Принстонский университет 140 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 189 3
Columbia University - Колумбийский университет 151 3
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 3
University of Toronto - Университет Торонто 95 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 3
Northwestern University - Северо-Западный университет 104 2
UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 10 2
LEI Leiden Observatory - Sterrewacht Leiden - Лейденская обсерватория 7 2
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 36 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 2
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 87 2
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 25 2
UC San Diego - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 67 2
РАН - Российская академия наук 1800 2
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 165 2
University of Oxford - Оксфордский университет 192 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 419 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 2
University of Miami - Университет Майами 24 1
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 41 1
Instituto de Astrofísica de Canarias - Канарский институт астрофизики 3 1
University of Manchester - Манчестерский университет 52 1
NWO - Netherlands Organisation for Applied Scientific Research - Нидерландская организация научных исследований 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11624 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 356 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 203 1
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