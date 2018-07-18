ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории

их классов звезд во Вселенной – желтых гипергигантов. На снимке, сделанном с помощью телескопа VLT ( Very Large Telescope ), видна желтая звезда, заключенная в двойную оболочку из пыли и газа. За

Наблюдения с помощью телескопа VLT позволило обнаружить объекты, идентифицированные учеными как "протогалактики". Оценки их возраста по красному смещению позволили предположить, что они наблюдаются нами в тот момент, когда В