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ESO VLT Very Large Telescope Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории

ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории

Вид из башни Основного Телескопа VLT. В ночное небо стреляет лазер, который помогает компенсировать атмосферные искажения.
 
 


18.07.2018 Первый снимок нового инструмента телескопа VLT показал невероятно четкое фото Нептуна

Телескоп Very Large Telescope (VLT) с использованием нового адаптивного оптического режима смог сделат
27.03.2012 Ради самого большого телескопа пожертвуют Андами

Начались первые работы по строительству самого большого телескопа Giant Magellan Telescope (GMT). В ближайшие месяцы вблизи обсерватории Лас-Кампанас, расположенной чилийских Андах, будут взорваны 85 тыс. куб. метров горной породы. Более 70
03.10.2011 Космическая "глазунья" скоро станет сверхновой

их классов звезд во Вселенной – желтых гипергигантов. На снимке, сделанном с помощью телескопа VLT (Very Large Telescope), видна желтая звезда, заключенная в двойную оболочку из пыли и газа. За
08.09.2008 ПЗС-детектор для телескопа VLT произведет e2v

Компания e2v получила заказ на производство комплекта ПЗС-датчиков CCD231-84 для телескопа VLT (Very Large Telescope) Европейской Южной обсерватории ESO в Чили. Новый детектор будет использ
29.11.2007 Телескоп VLT обнаружил протогалактики

Наблюдения с помощью телескопа VLT позволило обнаружить объекты, идентифицированные учеными как "протогалактики". Оценки их возраста по красному смещению позволили предположить, что они наблюдаются нами в тот момент, когда В
05.07.2006 На краю Вселенной обнаружен новый загадочный космический объект

Большой телескоп VLT помог ученым обнаружить «эмбрион» галактики — сгусток протовещества, находящийся на расст
05.07.2006 На краю Вселенной обнаружен новый загадочный космический объект

Большой телескоп VLT помог ученым обнаружить «эмбрион» галактики — сгусток протовещества, находящийся на расст
29.11.2005 Австралия поможет в создании самого большого телескопа

Австралия планирует помогать в создании самого большого в мире и мощного телескопа в течение 10 лет. В настоящее время самым огромным телескопом признан Very Large Telescope. Астрономы по всему миру сейчас думают о построении телескопов Extremely Large Telescopes и даже Overwhelmingly Large telescopes. В 2015 году будет запущен радиотелескоп Sq
05.12.2002 Точно измерен диаметр Проксимы Центавра

  С помощью нового интерферометра VLT (Very Large Telescope, очень большой телескоп) европейской южной обсерватории ученым удалось в
05.12.2002 Точно измерен диаметр Проксимы Центавра

  С помощью нового интерферометра VLT (Very Large Telescope, очень большой телескоп) европейской южной обсерватории ученым удалось в

Публикаций - 139, упоминаний - 229

ESO VLT и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1470 40
Орбита 292 7
Kometa - Комета 156 4
Парус Корпорация 540 3
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 208 3
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Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 2
Sphere 28 2
Компас 20 2
Google LLC 11831 2
Dell EMC 5037 2
Microsoft Corporation 24675 2
Dell Technologies - Dell Computer 2137 2
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Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 228 1
Adobe Systems 1554 1
ZyXEL Nebula 40 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 188 1
Константа 46 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
X Corp - Twitter 2849 1
Ростелеком 9750 1
SAP SE 5285 1
OpenAI 232 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1429 1
Broadcom - VMware 2376 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 198 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
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DE-CIX - Deutscher Commercial Internet Exchange 23 1
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 4
Subaru - Субару Мотор 51 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 678 4
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 3
Muse Group 29 3
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TMT Investments 113 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 208 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 151 2
Торий НПП 46 2
Ford 413 2
Ростех - Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 13 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 668 1
ЦИАН - CIAN 138 1
Градиент 90 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 988 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2390 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 173 1
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CNews Инноваторы 39 1
Phys.org 972 1
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 48 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 46
РАН - Российская академия наук 1886 5
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 4
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 4
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 26 4
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 164 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 3
Llano de Chajnantor Observatory - Льяно-де-Чайнантор Обсерватория - Cosmic Background Imager (CBI) 10 3
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 103 3
NAOJ - National Astronomical Observatory of Japan - 国立天文台, kokuritsu tenmondai - Национальная астрономическая обсерватория Японии - Mizusawa VLBI Kansokusho - Subaru Telescope 11 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1528 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 333 2
UNIGE Geneva Observatory - Женевская обсерватория 9 2
РАН САО - Специальная астрофизическая обсерватория Российской Академии наук 2 2
Instituto de Astrofísica de Canarias - Канарский институт астрофизики 3 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 2
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 57 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 161 2
University of Sydney - Sydney Uni, USYD - Сиднейский университет - Университет Сиднея 28 2
Русенски университет «Ангел Кънчев» - Русенский университет - Аарусовский Университет 4 2
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 15 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 128 1
CFHT - Canada–France–Hawaii Telescope - Телескоп Канада-Франция-Гавайи 2 1
AAS - Australian Academy of Science - Академия наук Австралии 1 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 1
Armagh Observatory & Planetarium - Обсерватория Армаг - Арманская обсерватория 2 1
МГУ ГАИШ - Кавказская Горная Обсерватория 1 1
РАН ГАО ГАС - Кисловодская горная астрономическая станция 1 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 118 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 1
UVic - University of Victoria - Университет Виктории 10 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 93 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 645 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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