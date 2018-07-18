ESO VLT Very Large Telescope Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории
Вид из башни Основного Телескопа VLT. В ночное небо стреляет лазер, который помогает компенсировать атмосферные искажения.
|18.07.2018
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Первый снимок нового инструмента телескопа VLT показал невероятно четкое фото Нептуна
Телескоп Very Large Telescope (VLT) с использованием нового адаптивного оптического режима смог сделат
|27.03.2012
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Ради самого большого телескопа пожертвуют Андами
Начались первые работы по строительству самого большого телескопа Giant Magellan Telescope (GMT). В ближайшие месяцы вблизи обсерватории Лас-Кампанас, расположенной чилийских Андах, будут взорваны 85 тыс. куб. метров горной породы. Более 70
|03.10.2011
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Космическая "глазунья" скоро станет сверхновой
их классов звезд во Вселенной – желтых гипергигантов. На снимке, сделанном с помощью телескопа VLT (Very Large Telescope), видна желтая звезда, заключенная в двойную оболочку из пыли и газа. За
|08.09.2008
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ПЗС-детектор для телескопа VLT произведет e2v
Компания e2v получила заказ на производство комплекта ПЗС-датчиков CCD231-84 для телескопа VLT (Very Large Telescope) Европейской Южной обсерватории ESO в Чили. Новый детектор будет использ
|29.11.2007
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Телескоп VLT обнаружил протогалактики
Наблюдения с помощью телескопа VLT позволило обнаружить объекты, идентифицированные учеными как "протогалактики". Оценки их возраста по красному смещению позволили предположить, что они наблюдаются нами в тот момент, когда В
|05.07.2006
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На краю Вселенной обнаружен новый загадочный космический объект
Большой телескоп VLT помог ученым обнаружить «эмбрион» галактики — сгусток протовещества, находящийся на расст
|05.07.2006
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На краю Вселенной обнаружен новый загадочный космический объект
Большой телескоп VLT помог ученым обнаружить «эмбрион» галактики — сгусток протовещества, находящийся на расст
|29.11.2005
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Австралия поможет в создании самого большого телескопа
Австралия планирует помогать в создании самого большого в мире и мощного телескопа в течение 10 лет. В настоящее время самым огромным телескопом признан Very Large Telescope. Астрономы по всему миру сейчас думают о построении телескопов Extremely Large Telescopes и даже Overwhelmingly Large telescopes. В 2015 году будет запущен радиотелескоп Sq
|05.12.2002
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Точно измерен диаметр Проксимы Центавра
С помощью нового интерферометра VLT (Very Large Telescope, очень большой телескоп) европейской южной обсерватории ученым удалось в
|05.12.2002
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Точно измерен диаметр Проксимы Центавра
С помощью нового интерферометра VLT (Very Large Telescope, очень большой телескоп) европейской южной обсерватории ученым удалось в
ESO VLT и организации, системы, технологии, персоны:
|IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 2
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