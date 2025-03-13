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НИЯУ МИФИ ЭЛЬФ Экспериментальная Лазерно-Физическая установка ELF Experimental Laser Facility
|13.03.2025
|В МИФИ начался монтаж самого крупногабаритного оптического элемента лазерной установки «Эльф» 2
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