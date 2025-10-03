Разделы

Борисов Геннадий


УПОМИНАНИЯ


03.10.2025 По подозрению в убийстве арестован владелец ИТ-компании - монополиста в сфере бронирования авиабилетов 1
20.10.2019 Хаббл навели на межзвездную комету 1
30.09.2019 Ученые начали изучение межзвездного гостя 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Борисов Геннадий и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1495 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 685 2
ЦИАН - CIAN 157 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3424 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9979 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 1
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 1
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 140 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 504 1
Солнечная система - Solar system 2538 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5314 2
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 2
Европа 24540 2
Россия - РФ - Российская федерация 153796 1
Земля - планета Солнечной системы 10582 1
Юпитер - планета Солнечной системы 555 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3760 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1711 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 820 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5203 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1169 1
