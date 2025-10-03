Получите все материалы CNews по ключевому слову
Борисов Геннадий
|03.10.2025
|По подозрению в убийстве арестован владелец ИТ-компании - монополиста в сфере бронирования авиабилетов 1
|20.10.2019
|Хаббл навели на межзвездную комету 1
|30.09.2019
|Ученые начали изучение межзвездного гостя 1
Борисов Геннадий и организации, системы, технологии, персоны:
|Галактика - Корпорация 1495 1
|ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 685 2
|ЦИАН - CIAN 157 1
|NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3424 1
