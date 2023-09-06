Кибербезопасность DoS DDoS Distributed Denial of Service Распределенный отказ в обслуживании AntiDDoS-решения DDoS Defense Service
DDoS-атаки — атаки, в ходе которых злоумышленники отправляют на веб-ресурс большое количество запросов с целью превысить способность сайта обрабатывать их все и помешать его корректной работе. Подобные атаки могут длиться по несколько дней, вызывая крупные сбои в работе организаций. Это может привести как к репутационным потерям, так и к временной остановке бизнеса. Поэтому такие атаки могут использоваться в качестве инструмента шантажа компаний или недобросовестной конкурентной борьбы.
|06.09.2023
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Известный троянец Mirai в новом обличье приходит на телевизоры и приставки с Android TV
команд. Отправляя команды на зараженное устройство, злоумышленники могут запускать и останавливать DDoS-атаки по протоколам TCP и UDP, выполнять SYN, ICMP и DNS-flood, открывать reverse shell,
|29.08.2023
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CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs
решение на базе партнерской платформы Qrator Labs, позволяющее защищать приложения и веб-ресурсы от DDoS-атак вне зависимости от их сложности или географического расположения нападающего. DDoS-
|28.08.2023
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Один из медицинских вузов Рязани перевел цифровые ресурсы в облако МТС
ровел приемную кампанию с использованием виртуального пространства CloudMTS, что позволило избежать DDoS-атак и обеспечить круглосуточный доступ к информации, онлайн-сервисам из любой точки Рос
|28.08.2023
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В Tor заработала надежная защита от DoS-атак. От этого сеть Tor будет тормозить
Tor обзавелся усиленной защитой от DoS-атак Разработчики анонимайзера Tor в релизе 0.4.8.4 реализовали новый метод защиты Onion-
|25.08.2023
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ГК «Гарда»: Аналитика DDoS-атак II квартал 2023 года
Аналитический центр группы компаний «Гарда» сравнил данные об изменении ландшафта и особенностей DDoS-атак в I и II кварталах 2023 г. Злоумышленники меняют подходы к DDoS-атакам, их инструме
|11.08.2023
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M1Cloud расширяет портфель сервисов защиты на базе StormWall
ис-провайдер M1Cloud компании Stack Group расширяет спектр сервисов защиты информационных систем от DDoS и веб-приложений с использованием WAF на базе продуктов StormWall. Об этом CNews сообщил
|31.07.2023
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Qrator Labs представила статистику DDoS-атак во втором квартале 2023 года
Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, представила статистику DDoS-атак во втором квартале 2023 г. Во втором кварт
|24.07.2023
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Аналитический отчет ТТК: количество DDoS-атак на телекоммуникационную отрасль возросло в 5 раз по сравнению со II кварталом 2022 года
алитический отчет за II квартал об угрозах, обнаруженных и пресеченных с помощью сервиса «Защита от DDoS-атак». Количество DDoS-атак во II квартале 2023 г. увеличилось в 1,5 раза, по сра
|19.07.2023
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В VK Cloud доступны расширенные инструменты защиты от DDoS-атак
т круглосуточную доступность онлайн-ресурсов: сайтов, веб-приложений, API, IP и подсетей. «Отражать DDoS-атаки без использования специализированных инструментов все сложнее, и это становится пр
|04.07.2023
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Многие крупнейшие российские компании не обладают профессиональной защитой от DDoS-атак на уровне L7
на уровне L7, сайты организаций являются незащищенными и все время находятся под угрозой. В случае DDoS-атаки может быть нарушена работа онлайн-ресурсов, сайты могут перестать функционировать
|19.06.2023
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Сергей Крамаренко, Альфа-Банк: Будущее — за использованием искусственного интеллекта в сфере ИБ
«Мы отмечаем более тщательную подготовку при проведении DDos-атак» CNews: Насколько сильно за последний год изменился ландшафт киберугроз в целом и в
|19.06.2023
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«Т1 Cloud» и разработчик решений по защите от DDoS-атак StormWall подписали меморандум о сотрудничестве
лачных услуг «T1 Cloud» и компания StormWall, специализирующаяся на разработке решений по защите от DDoS-атак, подписали меморандум о намерениях в части технологического партнерства. Компании п
|07.06.2023
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Новосибирск в тройке лидеров по длительности DDoS-атак в России
ришлось на время с полудня до 18.00, еще 10% - на вечернее время до наступления полуночи. В среднем DDoS-атаки на региональные организации велись в среднем около восьми часов непрерывно. Об это
|06.06.2023
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Санкт-Петербург стал лидером по количеству хакерских атак
ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала количество DDoS-атак, направленных на региональные российские организации в I квартале 2023 г. Санкт-Пет
|02.06.2023
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TrueConf создала технологию для защиты платформ видеоконференцсвязи от внешних угроз
иков во внутреннем контуре от нежелательных подключений из интернета, в том числе с целью защиты от DDoS-атак. Активная цифровизация всех отраслей экономики приводит к увеличению рисков утечек
|29.05.2023
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Объем DDoS-атак вырос в 10 раз
Компания МТС RED сообщает, что объем DDoS-атак в I квартале 2023 г. вырос в десять раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.
|18.04.2023
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StormWall зафиксировала разрушительные DDoS-атаки, нацеленные на российский бизнес
ставили 3%, и все остальные атаки занимали 1%. В начале этого года злоумышленники чаще использовали DDoS-атаки для прикрытия сложных целевых атак на российские компании. В I квартале 2023 г. чи
|18.05.2023
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Хакеры научились зарабатывать деньги на взломах, которых не было
требовали выкуп за данные, украденные кем-то еще, а если жертвы отказывались платить, то начинались DDoS-атаки — обычно маломощные, но сопровождавшиеся угрозами более интенсивных. Ранее, в 2017
|25.04.2023
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Статистика DDoS-атак в I квартале 2023 года
мпания Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, представляет статистику DDoS-атак в I квартале 2023 г. В I квартале 2023 г.
|25.04.2023
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Хакеры устали нападать на Россию. Кибератаки на российскую инфраструктуру стали слишком дорогими
Пыл угас Иностранные хакеры стали тратить меньше времени и денег на DDoS-атаки на российскую ИТ-инфраструктуру. Это следует из отчета ИБ-компании Qrator Labs (им
|21.04.2023
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Аналитика ТТК: число DDoS-атак на телеком-компании выросло в 4 раза в I квартале 2023 года
ский отчет за I квартал 2023 г. об угрозах, обнаруженных и пресеченных с помощью сервиса «Защита от DDoS-атак». Один из главных трендов квартала – взрывной рост числа атак на компании телекомму
|13.04.2023
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Резидент «Сколково» отразил рекордную по длительности и мощности DDoS-атаку
ризнана атака в 760 Гбит/с, что почти в два раза меньше. Атака также побила рекорд по длительности. DDoS-атаки не идут на пиковой мощности постоянно. Количество трафика то снижается, то взлетае
|31.03.2023
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StormWall увеличила выручку на 42,5% по итогам 2022 года
ной безопасности покинули российский рынок. Кроме того, рост выручки произошел из-за повышения фона DDoS-атак в связи с активной деятельностью хактивистов. По данным аналитиков StormWall общее
|28.03.2023
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Россельхознадзор и «СКБ Контур» перевели взаимодействие на безопасный канал связи L3 VPN
Теперь пользователи «Контур.меркурия» могут беспрерывно работать в период угроз (DDoS-атак) на ГИС «Меркурий». Об этом CNews сообщили представители «Контура». За последний го
|14.03.2023
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Волгоград стал лидером по числу отраженных кибер-атак в 2022 году
ных организаций и бизнеса. Как отмечают эксперты «МТС кибербезопасность», самые длительные и мощные DDoS-атаки на юге были зафиксированы именно в Волгограде. Самая долгая атака продолжалась бол
|02.03.2023
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«Гарда Технологии» проанализировала DDoS-атаки 2022 года
ается организация эшелонированной защиты. 2022 г. стал годом высокой активности киберперступников и DDoS-атаки явились чуть ли не самым популярным их «оружием». Центр компетенций информационной
|01.02.2023
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Qrator Labs зафиксировала рекордную по скорости DDoS-атаку на инфраструктуру Bi.Zone
Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, зафиксировала рекордную по скорости DDoS-атаку, в пике достигавшую 1,3 Тб/с. DDoS-
|27.01.2023
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Qrator Labs представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в 2022 году
Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в 2022 г. 2022 г. стал не
|26.01.2023
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StormWall: на сектор электронной коммерции обрушилась лавина DDoS-атак
В январе 2023 г. на сферу электронной коммерции (e-commerce) в России обрушилась лавина DDoS-атак, что стало большой неожиданностью для компаний, работающих в этом секторе. Специали
|23.01.2023
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«РТК-Солар»: 2022 г. принес рекордные по мощности и длительности DDoS-атаки
нлайн-ресурсы, выявленных и отраженных экспертами «РТК-Солар» в 2022 г. Аналитика включает массовые DDoS-атаки на магистральный канал связи и DDoS уровня приложений, а также веб-атаки на более
|19.01.2023
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«Гарда Технологии» сертифицировала систему защиты от DDoS-атак «Периметр» в Белоруссии
Система защиты от DDoS-атак «Периметр» производства «Гарда Технологии» получила сертификат соответствия требова
|19.01.2023
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Правительство Магаданской области использует сервисы «Ростелеком-Солар» для защиты от DDoS- и веб-атак
иальным файлам, управлять базой данных веб-приложения, подделывать запросы пользователей. Защита от DDoS-атак не позволяет злоумышленникам «забить» канал связи мусорными запросами и сделать сай
|18.01.2023
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Аналитика StormWall: Россия оказалась в числе стран, наиболее часто подвергающихся DDoS-атакам
цию в мире. Также эксперты ожидают, что число атак на другие отрасли будет планомерно расти, причем DDoS-атаки будут все чаще использоваться для маскировки других целевых атак с целью нарушения
|12.01.2023
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Аналитика ТТК: лидером по числу DDoS-атак в 2022 году стал финансовый сектор экономики
т за 2022 г. о количестве и характеристиках обнаруженных и пресеченных с помощью сервиса «Защита от DDoS-атак» угроз информационной безопасности. Лидером по числу DDoS-атак в 2022 г. ста
|10.01.2023
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Число DDoS-атак на российские компании к весне подскочит на 300%
DDoS на подъеме Число DDoS-атак на ИТ-инфраструктуру российского бизнеса к весне 2023 г. вырастет на 300% по сравне
|21.12.2022
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В реестре российского ПО зарегистрирован новый программный продукт для защиты от DDoS-атак
трафика с больших ботнет-сетей, предотвращения рисков деградации сервисов и оборудования вследствие DDoS-атак. Технология позволяет разделять паразитный и легитимный трафик, оперативно активиро
|13.12.2022
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Никита Виноградов, Банк «ФК Открытие»: Со сложностями достойно справились те, кто давно занимался вопросом корпоративного технологического суверенитета
ительными для финансового сектора, критически зависимого от показателей доступности ресурсов, стали DDoS-атаки» CNews: Какие киберугрозы стали особо актуальными в финансовом секторе в последнее
|06.12.2022
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StormWall обеспечила защиту электронных сервисов сети магазинов Fix Price от DDoS-атак
цен Fix Price с помощью сервисов StormWall обеспечила защиту своей системы электронной коммерции от DDoS-атак. В результате сотрудничества повысилась ее доступность, снизились бизнес-риски упущ
|06.12.2022
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ВТБ отражает крупнейшую DDOS-атаку
нлайн» периодически возможны. Мы приносим извинения за эту ситуацию и надеемся на понимание. Анализ DDoS-атаки свидетельствует о том, что она носит спланированный и широкомасштабный характер. Е
|17.11.2022
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В октябре 2022 г. волна мощнейших DDoS-атак вызвала технические проблемы в работе брокерских компаний
пании в России наблюдались впервые и стали большой проблемой для организаций. Эксперты считают, что DDoS-атаки на брокеров были организованы политически мотивированными хактивистами, которые пы
Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Врублевский Павел 94 65
|Лямин Александр 74 62
|Путин Владимир 2848 30
|Артимович Игорь 29 29
|Артимович Дмитрий 36 29
|Пермяков Максим 29 29
|Киселёв Алексей 54 26
|Хантимиров Рамиль 25 25
|Артимовичи (братья) 22 22
|Krebs Brian - Кребс Брайан 53 22
|Gates William Henry - Гейтс Билл 905 20
|Зайцев Михаил 206 19
|Михайлов Сергей 45 19
|Касперский Евгений 311 17
|Cluley Graham - Клули Грэхем 122 16
|Шадаев Максут 748 15
|Дягилев Василий 84 15
|Демидов Сергей 93 15
|Нуйкин Андрей 42 15
|Гусев Игорь 19 15
|Путин Сергей 56 14
|Стоянов Руслан 33 14
|Сергеев Михаил 101 14
|Севостьянов Александр 15 13
|Ерин Андрей 22 13
|Сачков Илья 117 13
|Горбатько Александр 105 13
|Мельников Максим 30 13
|Земков Сергей 157 13
|Луганцев Александр 26 13
|Палей Лев 47 13
|Плешков Алексей 58 13
|Дилбарян Павел 26 12
|Корзун Александр 12 12
|Хайретдинов Рустэм 68 12
|Курбатов Владимир 35 12
|Гадарь Дмитрий 24 12
|Воробьев Артем 26 12
|Мусич Роман 28 12
|Галушкин Олег 178 12
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