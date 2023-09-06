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Кибербезопасность DoS DDoS Distributed Denial of Service Распределенный отказ в обслуживании AntiDDoS-решения DDoS Defense Service


DDoS-атаки — атаки, в ходе которых злоумышленники отправляют на веб-ресурс большое количество запросов с целью превысить способность сайта обрабатывать их все и помешать его корректной работе. Подобные атаки могут длиться по несколько дней, вызывая крупные сбои в работе организаций. Это может привести как к репутационным потерям, так и к временной остановке бизнеса. Поэтому такие атаки могут использоваться в качестве инструмента шантажа компаний или недобросовестной конкурентной борьбы.


06.09.2023 Известный троянец Mirai в новом обличье приходит на телевизоры и приставки с Android TV

команд. Отправляя команды на зараженное устройство, злоумышленники могут запускать и останавливать DDoS-атаки по протоколам TCP и UDP, выполнять SYN, ICMP и DNS-flood, открывать reverse shell,
29.08.2023 CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs

решение на базе партнерской платформы Qrator Labs, позволяющее защищать приложения и веб-ресурсы от DDoS-атак вне зависимости от их сложности или географического расположения нападающего. DDoS-
28.08.2023 Один из медицинских вузов Рязани перевел цифровые ресурсы в облако МТС

ровел приемную кампанию с использованием виртуального пространства CloudMTS, что позволило избежать DDoS-атак и обеспечить круглосуточный доступ к информации, онлайн-сервисам из любой точки Рос
28.08.2023 В Tor заработала надежная защита от DoS-атак. От этого сеть Tor будет тормозить

Tor обзавелся усиленной защитой от DoS-атак Разработчики анонимайзера Tor в релизе 0.4.8.4 реализовали новый метод защиты Onion-
25.08.2023 ГК «Гарда»: Аналитика DDoS-атак II квартал 2023 года

Аналитический центр группы компаний «Гарда» сравнил данные об изменении ландшафта и особенностей DDoS-атак в I и II кварталах 2023 г. Злоумышленники меняют подходы к DDoS-атакам, их инструме
11.08.2023 M1Cloud расширяет портфель сервисов защиты на базе StormWall

ис-провайдер M1Cloud компании Stack Group расширяет спектр сервисов защиты информационных систем от DDoS и веб-приложений с использованием WAF на базе продуктов StormWall. Об этом CNews сообщил
31.07.2023 Qrator Labs представила статистику DDoS-атак во втором квартале 2023 года

Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, представила статистику DDoS-атак во втором квартале 2023 г. Во втором кварт
24.07.2023 Аналитический отчет ТТК: количество DDoS-атак на телекоммуникационную отрасль возросло в 5 раз по сравнению со II кварталом 2022 года

алитический отчет за II квартал об угрозах, обнаруженных и пресеченных с помощью сервиса «Защита от DDoS-атак». Количество DDoS-атак во II квартале 2023 г. увеличилось в 1,5 раза, по сра
19.07.2023 В VK Cloud доступны расширенные инструменты защиты от DDoS-атак

т круглосуточную доступность онлайн-ресурсов: сайтов, веб-приложений, API, IP и подсетей. «Отражать DDoS-атаки без использования специализированных инструментов все сложнее, и это становится пр
04.07.2023 Многие крупнейшие российские компании не обладают профессиональной защитой от DDoS-атак на уровне L7

на уровне L7, сайты организаций являются незащищенными и все время находятся под угрозой. В случае DDoS-атаки может быть нарушена работа онлайн-ресурсов, сайты могут перестать функционировать

19.06.2023 Сергей Крамаренко, Альфа-Банк: Будущее — за использованием искусственного интеллекта в сфере ИБ

«Мы отмечаем более тщательную подготовку при проведении DDos-атак» CNews: Насколько сильно за последний год изменился ландшафт киберугроз в целом и в
19.06.2023 «Т1 Cloud» и разработчик решений по защите от DDoS-атак StormWall подписали меморандум о сотрудничестве

лачных услуг «T1 Cloud» и компания StormWall, специализирующаяся на разработке решений по защите от DDoS-атак, подписали меморандум о намерениях в части технологического партнерства. Компании п
07.06.2023 Новосибирск в тройке лидеров по длительности DDoS-атак в России ﻿

ришлось на время с полудня до 18.00, еще 10% - на вечернее время до наступления полуночи. В среднем DDoS-атаки на региональные организации велись в среднем около восьми часов непрерывно. Об это
06.06.2023 Санкт-Петербург стал лидером по количеству хакерских атак

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала количество DDoS-атак, направленных на региональные российские организации в I квартале 2023 г. Санкт-Пет
02.06.2023 TrueConf создала технологию для защиты платформ видеоконференцсвязи от внешних угроз

иков во внутреннем контуре от нежелательных подключений из интернета, в том числе с целью защиты от DDoS-атак. Активная цифровизация всех отраслей экономики приводит к увеличению рисков утечек

29.05.2023 Объем DDoS-атак вырос в 10 раз

Компания МТС RED сообщает, что объем DDoS-атак в I квартале 2023 г. вырос в десять раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.
18.04.2023 StormWall зафиксировала разрушительные DDoS-атаки, нацеленные на российский бизнес

ставили 3%, и все остальные атаки занимали 1%. В начале этого года злоумышленники чаще использовали DDoS-атаки для прикрытия сложных целевых атак на российские компании. В I квартале 2023 г. чи
18.05.2023 Хакеры научились зарабатывать деньги на взломах, которых не было

требовали выкуп за данные, украденные кем-то еще, а если жертвы отказывались платить, то начинались DDoS-атаки — обычно маломощные, но сопровождавшиеся угрозами более интенсивных. Ранее, в 2017
25.04.2023 Статистика DDoS-атак в I квартале 2023 года

мпания Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, представляет статистику DDoS-атак в I квартале 2023 г. В I квартале 2023 г.
25.04.2023 Хакеры устали нападать на Россию. Кибератаки на российскую инфраструктуру стали слишком дорогими

Пыл угас Иностранные хакеры стали тратить меньше времени и денег на DDoS-атаки на российскую ИТ-инфраструктуру. Это следует из отчета ИБ-компании Qrator Labs (им
21.04.2023 Аналитика ТТК: число DDoS-атак на телеком-компании выросло в 4 раза в I квартале 2023 года

ский отчет за I квартал 2023 г. об угрозах, обнаруженных и пресеченных с помощью сервиса «Защита от DDoS-атак». Один из главных трендов квартала – взрывной рост числа атак на компании телекомму
13.04.2023 Резидент «Сколково» отразил рекордную по длительности и мощности DDoS-атаку

ризнана атака в 760 Гбит/с, что почти в два раза меньше. Атака также побила рекорд по длительности. DDoS-атаки не идут на пиковой мощности постоянно. Количество трафика то снижается, то взлетае
31.03.2023 StormWall увеличила выручку на 42,5% по итогам 2022 года

ной безопасности покинули российский рынок. Кроме того, рост выручки произошел из-за повышения фона DDoS-атак в связи с активной деятельностью хактивистов. По данным аналитиков StormWall общее

28.03.2023 Россельхознадзор и «СКБ Контур» перевели взаимодействие на безопасный канал связи L3 VPN

Теперь пользователи «Контур.меркурия» могут беспрерывно работать в период угроз (DDoS-атак) на ГИС «Меркурий». Об этом CNews сообщили представители «Контура». За последний го
14.03.2023 Волгоград стал лидером по числу отраженных кибер-атак в 2022 году

ных организаций и бизнеса. Как отмечают эксперты «МТС кибербезопасность», самые длительные и мощные DDoS-атаки на юге были зафиксированы именно в Волгограде. Самая долгая атака продолжалась бол
02.03.2023 «Гарда Технологии» проанализировала DDoS-атаки 2022 года

ается организация эшелонированной защиты. 2022 г. стал годом высокой активности киберперступников и DDoS-атаки явились чуть ли не самым популярным их «оружием». Центр компетенций информационной
01.02.2023 Qrator Labs зафиксировала рекордную по скорости DDoS-атаку на инфраструктуру Bi.Zone

Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, зафиксировала рекордную по скорости DDoS-атаку, в пике достигавшую 1,3 Тб/с. DDoS-
27.01.2023 Qrator Labs представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в 2022 году

Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в 2022 г. 2022 г. стал не
26.01.2023 StormWall: на сектор электронной коммерции обрушилась лавина DDoS-атак

В январе 2023 г. на сферу электронной коммерции (e-commerce) в России обрушилась лавина DDoS-атак, что стало большой неожиданностью для компаний, работающих в этом секторе. Специали
23.01.2023 «РТК-Солар»: 2022 г. принес рекордные по мощности и длительности DDoS-атаки

нлайн-ресурсы, выявленных и отраженных экспертами «РТК-Солар» в 2022 г. Аналитика включает массовые DDoS-атаки на магистральный канал связи и DDoS уровня приложений, а также веб-атаки на более

19.01.2023 «Гарда Технологии» сертифицировала систему защиты от DDoS-атак «Периметр» в Белоруссии

Система защиты от DDoS-атак «Периметр» производства «Гарда Технологии» получила сертификат соответствия требова
19.01.2023 Правительство Магаданской области использует сервисы «Ростелеком-Солар» для защиты от DDoS- и веб-атак

иальным файлам, управлять базой данных веб-приложения, подделывать запросы пользователей. Защита от DDoS-атак не позволяет злоумышленникам «забить» канал связи мусорными запросами и сделать сай
18.01.2023 Аналитика StormWall: Россия оказалась в числе стран, наиболее часто подвергающихся DDoS-атакам

цию в мире. Также эксперты ожидают, что число атак на другие отрасли будет планомерно расти, причем DDoS-атаки будут все чаще использоваться для маскировки других целевых атак с целью нарушения
12.01.2023 Аналитика ТТК: лидером по числу DDoS-атак в 2022 году стал финансовый сектор экономики

т за 2022 г. о количестве и характеристиках обнаруженных и пресеченных с помощью сервиса «Защита от DDoS-атак» угроз информационной безопасности. Лидером по числу DDoS-атак в 2022 г. ста
10.01.2023 Число DDoS-атак на российские компании к весне подскочит на 300%

DDoS на подъеме Число DDoS-атак на ИТ-инфраструктуру российского бизнеса к весне 2023 г. вырастет на 300% по сравне
21.12.2022 В реестре российского ПО зарегистрирован новый программный продукт для защиты от DDoS-атак

трафика с больших ботнет-сетей, предотвращения рисков деградации сервисов и оборудования вследствие DDoS-атак. Технология позволяет разделять паразитный и легитимный трафик, оперативно активиро
13.12.2022 Никита Виноградов, Банк «ФК Открытие»: Со сложностями достойно справились те, кто давно занимался вопросом корпоративного технологического суверенитета

ительными для финансового сектора, критически зависимого от показателей доступности ресурсов, стали DDoS-атаки» CNews: Какие киберугрозы стали особо актуальными в финансовом секторе в последнее
06.12.2022 StormWall обеспечила защиту электронных сервисов сети магазинов Fix Price от DDoS-атак

цен Fix Price с помощью сервисов StormWall обеспечила защиту своей системы электронной коммерции от DDoS-атак. В результате сотрудничества повысилась ее доступность, снизились бизнес-риски упущ
06.12.2022 ВТБ отражает крупнейшую DDOS-атаку

нлайн» периодически возможны. Мы приносим извинения за эту ситуацию и надеемся на понимание. Анализ DDoS-атаки свидетельствует о том, что она носит спланированный и широкомасштабный характер. Е
17.11.2022 В октябре 2022 г. волна мощнейших DDoS-атак вызвала технические проблемы в работе брокерских компаний

пании в России наблюдались впервые и стали большой проблемой для организаций. Эксперты считают, что DDoS-атаки на брокеров были организованы политически мотивированными хактивистами, которые пы

Публикаций - 2621, упоминаний - 4916

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23871 306
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4370 281
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10421 167
Cisco Systems 4955 110
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 782 103
Qrator Labs - Highload Lab 119 96
Google LLC 11213 91
IBM - International Business Machines Corp 9280 81
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6495 79
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 644 78
7376 73
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1175 72
VMware 2209 71
X Corp - Twitter 2769 71
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 171 67
Amazon Inc - Amazon.com 2855 67
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10093 66
Apple Inc 11465 65
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1680 64
Intel Corporation 11799 64
Yandex - Яндекс 6121 62
Yahoo! 3693 59
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 502 54
Meta Platforms - Facebook 4360 52
Oracle Corporation 6425 52
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8243 50
Dr.Web - Доктор Веб 1225 49
Информзащита 690 49
InfoWatch - Инфовотч 954 47
Telegram Group 1283 47
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7381 47
Check Point Software Technologies 722 46
StormWall - Сторм системс 47 46
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1117 43
Fortinet 352 40
HP Inc. 5596 40
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 799 40
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1950 39
SAP SE 5017 38
Крок - Croc 1744 38
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6206 71
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6372 68
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 734 66
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2539 62
Assist - Ассист 205 61
eBay Inc 1605 40
Альфа-Банк 1641 32
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1307 30
Открытие ФК - Банк Открытие 2849 27
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 368 26
ГПБ - Газпромбанк 980 26
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 950 24
Visa International 1898 21
Россети Ленэнерго 2417 20
Май - Майский чай - российская торговая компания 1071 20
Почта России ПАО 2063 19
ВТБ - ВТБ24 661 19
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1939 18
Абсолют Банк 192 16
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 163 15
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1797 15
Netflix - онлайн-кинотеатр 456 15
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 226 14
Росводоканал 84 14
РЖД - Российские железные дороги 1700 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 866 13
Bayer AG - Байер 82 13
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 31 13
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 12
Магнит - Тандер - сеть магазинов 705 12
Сафмар - Афипский НПЗ - Афипский нефтеперерабатывающий завод 15 12
МКБ - Московский кредитный банк 467 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 437 12
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 156 12
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 169 11
Лента - Сеть розничной торговли 1811 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 602 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1014 11
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 319 11
Северсталь ПАО - Severstal 393 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4719 132
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2836 128
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3148 124
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9864 110
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1087 91
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3970 88
Президент Российской Федерации 3932 51
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4772 44
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3122 43
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2461 43
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 706 42
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5428 36
Судебная власть - Judicial power 2163 33
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 72 30
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2590 27
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1366 24
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1610 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2568 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3114 22
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 144 22
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2007 22
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 320 21
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 626 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2890 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1718 19
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 487 19
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 593 19
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1627 18
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 175 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2087 15
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 97 15
Федеральное казначейство России 1623 14
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 511 13
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 486 12
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 390 12
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1664 12
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 318 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1089 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1282 10
OWASP - Open Web Application Security Project 74 24
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1389 21
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 990 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6164 13
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 237 9
Демократическая политическая партия США 118 8
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 7
TIA - Telecommunications Industry Association 88 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 6
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 6
НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 11 6
АФТ - Ассоциация Финтех 73 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 600 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 485 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2620 4
Единая Россия - Политическая партия 276 4
OSI - Open Source Initiative 66 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 4
ASF - Apache Software Foundation 106 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 260 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 3
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 7 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 272 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 2
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 22 2
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 2
Аль-Каида - террористическая организация 53 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 2
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 22 2
CSA - Cloud Security Alliance 12 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 177 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21432 1834
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56413 952
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26835 798
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11671 782
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5265 556
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18423 504
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12989 439
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22872 388
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13952 385
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7086 384
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9900 374
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41937 366
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11340 334
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15372 305
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3605 267
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 744 264
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6173 262
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5589 258
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13863 254
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2635 253
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3647 243
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9631 242
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Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 1754 226
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11968 220
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4288 216
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4760 168
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6186 165
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3202 164
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 268 163
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5019 163
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2648 157
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3601 421
Microsoft Windows 14814 325
Linux OS 8693 204
Microsoft Windows 2000 12899 122
Apple iPhone 6 6338 101
Google Android 13054 91
Apple macOS 1811 57
Apple iOS 7119 55
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1464 50
Apple Mac - Apple Macintosh 2900 48
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4379 48
Microsoft Azure 1349 45
JavaScript - JS - язык программирования 1065 43
Microsoft Office 3541 41
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Google YouTube - Видеохостинг 2522 37
Microsoft Windows XP 2379 37
Microsoft Edge - браузер 1958 36
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Apache HTTP Server - Apache Web Server 523 31
Apple macOS X - Rhapsody 1509 31
Microsoft Windows NT 817 30
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 256 30
Oracle Java - язык программирования 2832 30
Mozilla Firefox - браузер 1823 29
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 267 28
Microsoft Outlook 1319 28
Intel x86 - архитектура процессора 1675 28
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 239 28
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 524 27
Microsoft Skype 2002 27
Age of Kings 3460 26
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 93 25
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1083 25
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 864 24
Microsoft SQL Server 1505 24
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 215 24
IBM OS/2 - eComStation 78 23
Kaspersky DDoS Prevention 27 23
Врублевский Павел 94 65
Лямин Александр 74 62
Путин Владимир 2848 30
Артимович Игорь 29 29
Артимович Дмитрий 36 29
Пермяков Максим 29 29
Киселёв Алексей 54 26
Хантимиров Рамиль 25 25
Артимовичи (братья) 22 22
Krebs Brian - Кребс Брайан 53 22
Gates William Henry - Гейтс Билл 905 20
Зайцев Михаил 206 19
Михайлов Сергей 45 19
Касперский Евгений 311 17
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 16
Шадаев Максут 748 15
Дягилев Василий 84 15
Демидов Сергей 93 15
Нуйкин Андрей 42 15
Гусев Игорь 19 15
Путин Сергей 56 14
Стоянов Руслан 33 14
Сергеев Михаил 101 14
Севостьянов Александр 15 13
Ерин Андрей 22 13
Сачков Илья 117 13
Горбатько Александр 105 13
Мельников Максим 30 13
Земков Сергей 157 13
Луганцев Александр 26 13
Палей Лев 47 13
Плешков Алексей 58 13
Дилбарян Павел 26 12
Корзун Александр 12 12
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Курбатов Владимир 35 12
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UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 86 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 321 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 71 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 95 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 159 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 207 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 258 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 206 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 252 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 78 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 142 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 122 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 88 1
INTA - Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial - Национальный институт аэрокосмических технологий правительства Испании 1 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 138 1
Centerlink - Австралийская программа магистратуры 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11979 110
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2172 34
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1847 33
CNews FORUM Информационные технологии завтра 943 21
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1113 20
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 690 10
CNews AWARDS - награда 441 8
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 115 7
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 5
Единый день голосования 100 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 488 5
CNews FORUM Кейсы 156 5
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 23 4
Infosecurity - выставка 63 4
День молодёжи - 27 июня 711 4
Международный женский день - 8 марта 284 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 3
Black Hat - Конференция 78 3
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 83 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 240 2
Defcon 44 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 116 2
Positive Hack Days - PHDays 20 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 94 2
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 2
CeBIT 461 2
USENIX - техническая конференция 15 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 108 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 70 1
Effie Awards 3 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 1
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Gartner Symposium ITxpo 27 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1248085, в очереди разбора - 835081.
Создано именных указателей - 127040.
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