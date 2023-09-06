Кибербезопасность DoS DDoS Distributed Denial of Service Распределенный отказ в обслуживании AntiDDoS-решения DDoS Defense Service

Известный троянец Mirai в новом обличье приходит на телевизоры и приставки с Android TV команд. Отправляя команды на зараженное устройство, злоумышленники могут запускать и останавливать DDoS-атаки по протоколам TCP и UDP, выполнять SYN, ICMP и DNS-flood, открывать reverse shell,

CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs решение на базе партнерской платформы Qrator Labs, позволяющее защищать приложения и веб-ресурсы от DDoS-атак вне зависимости от их сложности или географического расположения нападающего. DDoS-

Один из медицинских вузов Рязани перевел цифровые ресурсы в облако МТС ровел приемную кампанию с использованием виртуального пространства CloudMTS, что позволило избежать DDoS-атак и обеспечить круглосуточный доступ к информации, онлайн-сервисам из любой точки Рос

В Tor заработала надежная защита от DoS-атак. От этого сеть Tor будет тормозить Tor обзавелся усиленной защитой от DoS-атак Разработчики анонимайзера Tor в релизе 0.4.8.4 реализовали новый метод защиты Onion-

ГК «Гарда»: Аналитика DDoS-атак II квартал 2023 года Аналитический центр группы компаний «Гарда» сравнил данные об изменении ландшафта и особенностей DDoS-атак в I и II кварталах 2023 г. Злоумышленники меняют подходы к DDoS-атакам, их инструме

M1Cloud расширяет портфель сервисов защиты на базе StormWall ис-провайдер M1Cloud компании Stack Group расширяет спектр сервисов защиты информационных систем от DDoS и веб-приложений с использованием WAF на базе продуктов StormWall. Об этом CNews сообщил

Qrator Labs представила статистику DDoS-атак во втором квартале 2023 года Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, представила статистику DDoS-атак во втором квартале 2023 г. Во втором кварт

Аналитический отчет ТТК: количество DDoS-атак на телекоммуникационную отрасль возросло в 5 раз по сравнению со II кварталом 2022 года алитический отчет за II квартал об угрозах, обнаруженных и пресеченных с помощью сервиса «Защита от DDoS-атак». Количество DDoS-атак во II квартале 2023 г. увеличилось в 1,5 раза, по сра

В VK Cloud доступны расширенные инструменты защиты от DDoS-атак т круглосуточную доступность онлайн-ресурсов: сайтов, веб-приложений, API, IP и подсетей. «Отражать DDoS-атаки без использования специализированных инструментов все сложнее, и это становится пр

Многие крупнейшие российские компании не обладают профессиональной защитой от DDoS-атак на уровне L7 на уровне L7, сайты организаций являются незащищенными и все время находятся под угрозой. В случае DDoS-атаки может быть нарушена работа онлайн-ресурсов, сайты могут перестать функционировать

Сергей Крамаренко, Альфа-Банк: Будущее — за использованием искусственного интеллекта в сфере ИБ «Мы отмечаем более тщательную подготовку при проведении DDos-атак» CNews: Насколько сильно за последний год изменился ландшафт киберугроз в целом и в

«Т1 Cloud» и разработчик решений по защите от DDoS-атак StormWall подписали меморандум о сотрудничестве лачных услуг «T1 Cloud» и компания StormWall, специализирующаяся на разработке решений по защите от DDoS-атак, подписали меморандум о намерениях в части технологического партнерства. Компании п

Новосибирск в тройке лидеров по длительности DDoS-атак в России ﻿ ришлось на время с полудня до 18.00, еще 10% - на вечернее время до наступления полуночи. В среднем DDoS-атаки на региональные организации велись в среднем около восьми часов непрерывно. Об это

Санкт-Петербург стал лидером по количеству хакерских атак ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала количество DDoS-атак, направленных на региональные российские организации в I квартале 2023 г. Санкт-Пет

TrueConf создала технологию для защиты платформ видеоконференцсвязи от внешних угроз иков во внутреннем контуре от нежелательных подключений из интернета, в том числе с целью защиты от DDoS-атак. Активная цифровизация всех отраслей экономики приводит к увеличению рисков утечек

Объем DDoS-атак вырос в 10 раз Компания МТС RED сообщает, что объем DDoS-атак в I квартале 2023 г. вырос в десять раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.

StormWall зафиксировала разрушительные DDoS-атаки, нацеленные на российский бизнес ставили 3%, и все остальные атаки занимали 1%. В начале этого года злоумышленники чаще использовали DDoS-атаки для прикрытия сложных целевых атак на российские компании. В I квартале 2023 г. чи

Хакеры научились зарабатывать деньги на взломах, которых не было требовали выкуп за данные, украденные кем-то еще, а если жертвы отказывались платить, то начинались DDoS-атаки — обычно маломощные, но сопровождавшиеся угрозами более интенсивных. Ранее, в 2017

Статистика DDoS-атак в I квартале 2023 года мпания Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, представляет статистику DDoS-атак в I квартале 2023 г. В I квартале 2023 г.

Хакеры устали нападать на Россию. Кибератаки на российскую инфраструктуру стали слишком дорогими Пыл угас Иностранные хакеры стали тратить меньше времени и денег на DDoS-атаки на российскую ИТ-инфраструктуру. Это следует из отчета ИБ-компании Qrator Labs (им

Аналитика ТТК: число DDoS-атак на телеком-компании выросло в 4 раза в I квартале 2023 года ский отчет за I квартал 2023 г. об угрозах, обнаруженных и пресеченных с помощью сервиса «Защита от DDoS-атак». Один из главных трендов квартала – взрывной рост числа атак на компании телекомму

Резидент «Сколково» отразил рекордную по длительности и мощности DDoS-атаку ризнана атака в 760 Гбит/с, что почти в два раза меньше. Атака также побила рекорд по длительности. DDoS-атаки не идут на пиковой мощности постоянно. Количество трафика то снижается, то взлетае

StormWall увеличила выручку на 42,5% по итогам 2022 года ной безопасности покинули российский рынок. Кроме того, рост выручки произошел из-за повышения фона DDoS-атак в связи с активной деятельностью хактивистов. По данным аналитиков StormWall общее

Россельхознадзор и «СКБ Контур» перевели взаимодействие на безопасный канал связи L3 VPN Теперь пользователи «Контур.меркурия» могут беспрерывно работать в период угроз (DDoS-атак) на ГИС «Меркурий». Об этом CNews сообщили представители «Контура». За последний го

Волгоград стал лидером по числу отраженных кибер-атак в 2022 году ных организаций и бизнеса. Как отмечают эксперты «МТС кибербезопасность», самые длительные и мощные DDoS-атаки на юге были зафиксированы именно в Волгограде. Самая долгая атака продолжалась бол

«Гарда Технологии» проанализировала DDoS-атаки 2022 года ается организация эшелонированной защиты. 2022 г. стал годом высокой активности киберперступников и DDoS-атаки явились чуть ли не самым популярным их «оружием». Центр компетенций информационной

Qrator Labs зафиксировала рекордную по скорости DDoS-атаку на инфраструктуру Bi.Zone Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, зафиксировала рекордную по скорости DDoS-атаку, в пике достигавшую 1,3 Тб/с. DDoS-

Qrator Labs представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в 2022 году Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в 2022 г. 2022 г. стал не

StormWall: на сектор электронной коммерции обрушилась лавина DDoS-атак В январе 2023 г. на сферу электронной коммерции (e-commerce) в России обрушилась лавина DDoS-атак, что стало большой неожиданностью для компаний, работающих в этом секторе. Специали

«РТК-Солар»: 2022 г. принес рекордные по мощности и длительности DDoS-атаки нлайн-ресурсы, выявленных и отраженных экспертами «РТК-Солар» в 2022 г. Аналитика включает массовые DDoS-атаки на магистральный канал связи и DDoS уровня приложений, а также веб-атаки на более

«Гарда Технологии» сертифицировала систему защиты от DDoS-атак «Периметр» в Белоруссии Система защиты от DDoS-атак «Периметр» производства «Гарда Технологии» получила сертификат соответствия требова

Правительство Магаданской области использует сервисы «Ростелеком-Солар» для защиты от DDoS- и веб-атак иальным файлам, управлять базой данных веб-приложения, подделывать запросы пользователей. Защита от DDoS-атак не позволяет злоумышленникам «забить» канал связи мусорными запросами и сделать сай

Аналитика StormWall: Россия оказалась в числе стран, наиболее часто подвергающихся DDoS-атакам цию в мире. Также эксперты ожидают, что число атак на другие отрасли будет планомерно расти, причем DDoS-атаки будут все чаще использоваться для маскировки других целевых атак с целью нарушения

Аналитика ТТК: лидером по числу DDoS-атак в 2022 году стал финансовый сектор экономики т за 2022 г. о количестве и характеристиках обнаруженных и пресеченных с помощью сервиса «Защита от DDoS-атак» угроз информационной безопасности. Лидером по числу DDoS-атак в 2022 г. ста

Число DDoS-атак на российские компании к весне подскочит на 300% DDoS на подъеме Число DDoS-атак на ИТ-инфраструктуру российского бизнеса к весне 2023 г. вырастет на 300% по сравне

В реестре российского ПО зарегистрирован новый программный продукт для защиты от DDoS-атак трафика с больших ботнет-сетей, предотвращения рисков деградации сервисов и оборудования вследствие DDoS-атак. Технология позволяет разделять паразитный и легитимный трафик, оперативно активиро

Никита Виноградов, Банк «ФК Открытие»: Со сложностями достойно справились те, кто давно занимался вопросом корпоративного технологического суверенитета ительными для финансового сектора, критически зависимого от показателей доступности ресурсов, стали DDoS-атаки» CNews: Какие киберугрозы стали особо актуальными в финансовом секторе в последнее

StormWall обеспечила защиту электронных сервисов сети магазинов Fix Price от DDoS-атак цен Fix Price с помощью сервисов StormWall обеспечила защиту своей системы электронной коммерции от DDoS-атак. В результате сотрудничества повысилась ее доступность, снизились бизнес-риски упущ

ВТБ отражает крупнейшую DDOS-атаку нлайн» периодически возможны. Мы приносим извинения за эту ситуацию и надеемся на понимание. Анализ DDoS-атаки свидетельствует о том, что она носит спланированный и широкомасштабный характер. Е