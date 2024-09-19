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РГГУ Российский государственный гуманитарный университет
СОБЫТИЯ
|19.09.2024
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Росреестр и РГГУ объединили усилия по сохранению наследия коренных малочисленных народов России
Росреестр и Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) начнут совместную работу по цифровизации языкового и культурного наследия коренных малочисленных народов России. Соответствующее соглашение о стратегическом сотрудничестве и организации в
|21.05.2012
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Inline Technologies создала инфраструктуру для автоматизации учебного процесса Центра регионального развития РГГУ
e Technologies объявила о завершении проекта по построению информационно-коммуникационной инфраструктуры (ИКИ) в Центре регионального развития Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Проект создавался с целью обеспечить Центр надежной отказоустойчивой инфраструктурой для внедрения систем дистанционного обучения (СДО). Реализация данной цели явилась насущной необходим
|15.05.2012
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В РГГУ и МФТИ открыты кафедры «Компьютерной лингвистики» при поддержке Abbyy и IBM
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), компании Abbyy и IBM сообщили об открытии кафедр «Компьютерной лингвистики» в двух московских вузах — в РГГУ и Московском физико-техническом институте (МФТИ). Преподаватели кафедр
|04.03.2011
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РГГУ начинает обучать своих студентов принципам управления непрерывностью бизнеса
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) сообщил о том, что кафедра компьютерной безопасности Факультета защиты информации РГГУ, реагируя на возрастающий интерес к вопросам обеспечения непрерывности бизнеса, включила в пр
|11.04.2008
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РГГУ ищет поставщика интернет-услуг
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) объявил открытый конкурс № 15к-08 на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к интернету. В частности, исполнитель контракта должен будет предоставить РГГУ доступ к инт
|20.12.2007
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РГГУ автоматизирует бухгалтерию: выбор подрядчика
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) объявил открытый конкурс 294к-302 по выбору ИТ-подрядчика. Победитель конкурса должен будет реализовать проект по внедрению и сопровождению автоматизированной бухгалтерской системы «1С:Бу
|31.05.2006
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Житель Дмитрова взломал сайт РГГУ
ело в отношении местного жителя, который, используя свой домашний компьютер, совершил незаконный доступ к интернет-ресурсам городского филиала Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Как сообщили РБК в ГУВД области, хакер незаконно получил и скопировал информацию из данного ресурса. Злоумышленник также создал условия, которые исключали возможность доступа к информаци
|21.04.2005
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ЭОС предоставила СЭД студентам РГГУ
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) и консалтинговая группа «Термика» подписали соглашение о взаимном сотрудничестве, целью которого является обеспечение РГГУ системами а
РГГУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Кувшинов Сергей 3 3
|Орлов Лев 4 3
|Жадан Александр 4 3
|Сусоров Александр 3 3
|Новикова Елена 105 3
|Сафронов Сергей 16 3
|Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 2
|Лаптев Геннадий 2 2
|Собянин Сергей 538 2
|Фальков Валерий 24 2
|Смирнова Людмила 12 2
|Рудычева Наталья 95 1
|Готальский Михаил 95 1
|Тихонов Андрей 43 1
|Акатьева Мария 2 1
|Парамонов Александр 3 1
|Мякишева Марина 84 1
|Андреев Сергей 67 1
|Демченко Ярослав 4 1
|Гольцов Алексей 43 1
|Корюкин Юрий 29 1
|Якупов Лев 11 1
|Майорова Юлия 9 1
|Федотов Сергей 12 1
|Ожаровский Александр 5 1
|Крылов Сергей 18 1
|Гаркуша Наталья 3 1
|Ковалев Андрей 43 1
|Якунин Владимир 25 1
|Ланина Ирина 18 1
|Грошенко Глеб 6 1
|Старков Дмитрий 8 1
|Долматов Василий 5 1
|Бурутин Александр 5 1
|Чеканов Алексей 8 1
|Беспалов Евгений 6 1
|Косарим Руслан 7 1
|Овчинников Дмитрий 31 1
|Логинов Андрей 3 1
|Башук Сергей 1 1
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