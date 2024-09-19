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РГГУ Российский государственный гуманитарный университет

СОБЫТИЯ


19.09.2024 Росреестр и РГГУ объединили усилия по сохранению наследия коренных малочисленных народов России

Росреестр и Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) начнут совместную работу по цифровизации языкового и культурного наследия коренных малочисленных народов России. Соответствующее соглашение о стратегическом сотрудничестве и организации в
21.05.2012 Inline Technologies создала инфраструктуру для автоматизации учебного процесса Центра регионального развития РГГУ

e Technologies объявила о завершении проекта по построению информационно-коммуникационной инфраструктуры (ИКИ) в Центре регионального развития Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Проект создавался с целью обеспечить Центр надежной отказоустойчивой инфраструктурой для внедрения систем дистанционного обучения (СДО). Реализация данной цели явилась насущной необходим
15.05.2012 В РГГУ и МФТИ открыты кафедры «Компьютерной лингвистики» при поддержке Abbyy и IBM

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), компании Abbyy и IBM сообщили об открытии кафедр «Компьютерной лингвистики» в двух московских вузах — в РГГУ и Московском физико-техническом институте (МФТИ). Преподаватели кафедр
04.03.2011 РГГУ начинает обучать своих студентов принципам управления непрерывностью бизнеса

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) сообщил о том, что кафедра компьютерной безопасности Факультета защиты информации РГГУ, реагируя на возрастающий интерес к вопросам обеспечения непрерывности бизнеса, включила в пр
11.04.2008 РГГУ ищет поставщика интернет-услуг

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) объявил открытый конкурс № 15к-08 на оказание услуг по подключению и обеспечению доступа к интернету. В частности, исполнитель контракта должен будет предоставить РГГУ доступ к инт
20.12.2007 РГГУ автоматизирует бухгалтерию: выбор подрядчика

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) объявил открытый конкурс 294к-302 по выбору ИТ-подрядчика. Победитель конкурса должен будет реализовать проект по внедрению и сопровождению автоматизированной бухгалтерской системы «1С:Бу
31.05.2006 Житель Дмитрова взломал сайт РГГУ

ело в отношении местного жителя, который, используя свой домашний компьютер, совершил незаконный доступ к интернет-ресурсам городского филиала Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Как сообщили РБК в ГУВД области, хакер незаконно получил и скопировал информацию из данного ресурса. Злоумышленник также создал условия, которые исключали возможность доступа к информаци
21.04.2005 ЭОС предоставила СЭД студентам РГГУ

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), компания «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) и консалтинговая группа «Термика» подписали соглашение о взаимном сотрудничестве, целью которого является обеспечение РГГУ системами а

Публикаций - 65, упоминаний - 72

РГГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 7
Yandex - Яндекс 9216 6
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 5
OpenAI 542 5
Ростелеком 10948 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 4
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 4
Polymedia - Полимедиа 158 4
Гранит-Центр НПП 47 3
Делайт 2000 - DeLight 42 3
РТА-Инжиниринг 20 3
Adder Technology 4 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
X Corp - Twitter 2938 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
Ascreen - Аскрин - Ascreen Interactive Media - Ascreen Engineering 24 3
Google LLC 12690 3
GreenData - Гриндата 87 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
HP Inc. 5883 2
Directum - Директум 1268 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 2
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 133 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 41 1
SmartCAT - СмартКАТ 7 1
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 1
ВКС технологии 5 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 92 1
Криптоком 9 1
Сибсети - Норильск-Телеком - НОРКОМ 34 1
Финансист 72 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 62 1
Термика Консалтинговая группа 24 1
ФИНЭКС качество 18 1
Anthropic 160 1
Антиплагиат 30 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Почта России ПАО 2370 3
Альфа-Банк 1979 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Cirque du Soleil - Цирк дю Солей 6 1
Глобэкс банк 47 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Беталинк 105 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 35 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 62 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
АгроТерра 13 1
Государственный Дарвиновский музей 13 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - ОНЭКСИМ-банк - Объединённый экспортно-импортный банк 3 1
РБРР - Российский Банк Реконструкции и Развития 1 1
Стройтэкс 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Tesla Motors 461 1
Ингосстрах СПАО 478 1
GFG - Lamoda - Купишуз 219 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Транснефть 335 1
Superjob - Суперджоб 858 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 4
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 3
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 1
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 26 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 39 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
Digital Signage OVAB Europe 3 3
Arctic Council - Арктический совет 4 1
НОПРИЗ - Национальное объединение изыскателей и проектировщиков 3 1
СОВО - Содружество онлайн-высшего образования 1 1
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Midjourney - нейросеть 121 2
Angara Security - Angara Start 4 2
Microsoft Office 4170 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 2
Baidu 302 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Yaani - браузер 2 1
InterSystems Ensemble 59 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 1
IBM eLiza 18 1
Sungard Availability Services 4 1
IBM Global Entrepreneur Program - Глобальный предприниматель 6 1
IBS Catalog 3 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 1
NGR Softlab - Dataplan 47 1
FreePik 1841 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЦП НСПД ФГИС - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 35 1
SAS DDPO - SAS Demand Driven Planning and Optimization - Планирование и оптимизация с учетом спроса 1 1
Yandex B2B Tech - Нейроюрист 13 1
GreenData Mind 3 1
PortSwigger - Burp Suite 6 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 289 1
Кувшинов Сергей 3 3
Орлов Лев 4 3
Жадан Александр 4 3
Сусоров Александр 3 3
Новикова Елена 105 3
Сафронов Сергей 16 3
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 2
Лаптев Геннадий 2 2
Собянин Сергей 538 2
Фальков Валерий 24 2
Смирнова Людмила 12 2
Рудычева Наталья 95 1
Готальский Михаил 95 1
Тихонов Андрей 43 1
Акатьева Мария 2 1
Парамонов Александр 3 1
Мякишева Марина 84 1
Андреев Сергей 67 1
Демченко Ярослав 4 1
Гольцов Алексей 43 1
Корюкин Юрий 29 1
Якупов Лев 11 1
Майорова Юлия 9 1
Федотов Сергей 12 1
Ожаровский Александр 5 1
Крылов Сергей 18 1
Гаркуша Наталья 3 1
Ковалев Андрей 43 1
Якунин Владимир 25 1
Ланина Ирина 18 1
Грошенко Глеб 6 1
Старков Дмитрий 8 1
Долматов Василий 5 1
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Чеканов Алексей 8 1
Беспалов Евгений 6 1
Косарим Руслан 7 1
Овчинников Дмитрий 31 1
Логинов Андрей 3 1
Башук Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 60
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
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