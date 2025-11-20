Получите все материалы CNews по ключевому слову
Федотов Сергей
|ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
|Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 70 1
|Зубаревич Илья 3 1
|Веселов Андрей 21 1
|Туманян Давид 3 1
|Бабкин Константин 6 1
|Дроздова Татьяна 2 1
|Бондаренко Алексей 31 1
|Махалин Тимур 25 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Онокой Андрей 1 1
|Подколзин Павел 7 1
|Самойленко Никита 4 1
|Митаев Евгений 1 1
|Юнусов Игорь 2 1
|Юдина Ольга 9 1
|Шигапов Рамиль 1 1
|Татарский Михаил 2 1
|Путин Владимир 3334 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Кузнецов Николай 27 1
|Смирнов Владимир 39 1
|Ахмаев Александр 1 1
|Колесов Александр 60 1
|Израйлев Иван 11 1
|Емельченков Сергей 141 1
|Корнеева Анжелика 10 1
|Кравченко Александр 17 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401092, в очереди разбора - 732776.
Создано именных указателей - 186024.
