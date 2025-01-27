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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бондаренко Алексей



27.01.2025 Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 10 апреля 1
29.03.2023 Sitronics Group внедрила в филиале «Уралхима» платформу позиционирования для контроля за эффективностью сотрудников и промышленной безопасности 1
28.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
15.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
28.02.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
10.02.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
25.04.2022 Цифровизация может увеличить выручку промышленного предприятия на 15% 1
18.02.2009 eTarget-2009 утвердил докладчиков 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Бондаренко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Kaiten - Кайтен Софтвер 12 3
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 43 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1300 2
8222 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 2
Терн ГК - Tern Group 77 2
Yandex - Яндекс 7353 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Telegram Group 1992 1
SAP SE 5279 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
Oracle Corporation 6692 1
Directum - Директум 1092 1
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Biocad - Биокад 79 1
Ingenix Group 6 1
Avito - Internest - Интернест 9 1
Автомакон - Автоматизация и Консалтинг 6 1
АФК Система ПАО 1797 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
НефтеТрансСервис - UMNO.digital - Умные цифровые решения 10 1
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 6 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
MIND Software 19 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 171 6
МКБ - Московский кредитный банк 558 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 4
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 4
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 2
Синара ГК - Sinara Group 101 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 57 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 47 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 55 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 1
GroupM - Mindshare 28 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 6 1
ВкусВилл - Избёнка 157 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 423 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15731 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27445 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7386 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2188 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12752 4
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11954 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11622 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11062 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1120 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4990 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3852 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12031 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2711 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5783 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1564 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2775 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6565 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12529 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2465 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6673 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1228 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1046 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1141 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5353 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2934 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10979 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5301 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4608 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4023 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1100 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2033 1
Directum Ario 43 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 204 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 13 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Biocad Botanique 2 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 81 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 12 1
Макевнин Борис 44 4
Каримов Руслан 25 4
Шкурпела Полина 12 4
Нек Артур 4 3
Иванов Игорь 32 3
Путятинский Сергей 86 3
Колесников Кирилл 6 3
Едренкин Анатолий 13 2
Андрианов Павел 84 2
Смирнов Максим 44 2
Кирюшин Сергей 83 2
Гузовский Денис 68 2
Погорелова-Триппель Наталья 28 2
Ломизе Евгений 10 1
Колесов Александр 55 1
Терехов Антон 7 1
Веселов Андрей 21 1
Юнусов Игорь 2 1
Мураховский Эдуард 38 1
Труфанов Михаил 2 1
Коробейникова Ксения 2 1
Третьяков Алексей 15 1
Федотов Сергей 8 1
Израйлев Иван 11 1
Басов Алексей 115 1
Ишунькина Инесса 3 1
Корнеева Анжелика 9 1
Кравченко Александр 16 1
Ашманов Дмитрий 10 1
Ткачук Тарас 5 1
Туманян Давид 3 1
Бабкин Константин 6 1
Дроздова Татьяна 2 1
Махалин Тимур 16 1
Онокой Андрей 1 1
Подколзин Павел 4 1
Юдина Ольга 8 1
Ковалев Роман 2 1
Порошин Тимур 30 1
Русин Максим 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17390 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1446 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2921 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13520 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8404 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14341 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5765 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48039 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18489 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6975 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1368 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3111 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5077 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3948 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 396 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2187 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24104 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7491 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 804 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 793 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1330 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5976 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4954 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 914 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2390 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6405 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1947 1
Зоология - наука о животных 2607 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4818 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1546 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1200 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1086 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4365 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8134 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1217 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336777, в очереди разбора - 772356.
Создано именных указателей - 166763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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