Kaiten - Кайтен Софтвер

Артур Нек, Управляющий партнер , Kaiten, основатель компании Neogenda, аккредитованный Kanban-тренер и консультант по Agile, Scrum и классическому проектному управлению "Уход Trello и Jira не проблема: как IT компании России переезжали в Kaiten и сделали свои процессы прозрачнее. Практические кейсы для тех, кто управляет компаниями, командами и проектами", Конференция CNews "Импортозамещение 2023", 04.04.2023