Kaiten Кайтен Софтвер

Kaiten - Кайтен Софтвер

 

Артур Нек, Управляющий партнер , Kaiten, основатель компании Neogenda, аккредитованный Kanban-тренер и консультант по Agile, Scrum и классическому проектному управлению "Уход Trello и Jira не проблема: как IT компании России переезжали в Kaiten и сделали свои процессы прозрачнее. Практические кейсы для тех, кто управляет компаниями, командами и проектами", Конференция CNews "Импортозамещение 2023", 04.04.2023

 

 

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


11.12.2025 Kaiten обновил «Документы»: появились упоминания коллег, колонки, оглавление и новые инструменты форматирования 1
27.11.2025 «Работа.ру» и Kaiten: 71% сотрудников сталкиваются с повторением одних и тех же ошибок на работе 1
10.11.2025 Hexway ASOC становится умнее: платформа оценивает критичность уязвимостей и предлагает варианты исправления 1
06.11.2025 Kaiten добавил публичный доступ к доскам для партнеров и клиентов 2
30.09.2025 Kaiten запускает платформу управления бизнесом на базе ИИ 1
21.08.2025 Таск-трекер Kaiten вводит опцию для команд до 15 человек 2
01.07.2025 Исследование Kaiten: команды численностью от 100 человек в среднем закрывают вовремя 75% задач 1
30.06.2025 Таск-трекер Kaiten запустил реферальную программу 1
23.06.2025 JVO усилил проектное управление с Kaiten: количество просроченных дедлайнов сократилось на 48% 2
09.06.2025 «СберУниверситет» оптимизировал управление задачами с помощью отечественного таск-трекера Kaiten 1
29.05.2025 Исследование Kaiten: в ИТ 25% сотрудников недовольны переработками, а 35% — долгой дорогой до офиса 1
20.05.2025 В таск-трекере Kaiten теперь можно сохранять карточки, доски и документы в разделе «Избранное» 2
16.02.2024 Опрос: Самые востребованные инструменты тестирования в России 1
08.08.2023 «Дом.РФ» запустил тестирование отечественных аналогов зарубежных систем управления проектами 2
03.08.2023 Планируем задачи с умом: 10 канбан-досок, которые заменят Trello 1
25.05.2023 Опрос: 98% ИТ-компаний испытывают сложности при управлении проектами 1
20.04.2023 5 команд на 1 продукт: как X5 выстроила рабочие процессы от визуализации и прозрачных взаимосвязей до работы с блокерами, WIP-лимитов и аналитики 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1
28.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
15.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
28.02.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
10.03.2022 Отечественный разработчик предлагает бесплатно попробовать российский аналог Trello и Jira 3
29.03.2019 Додо Пицца: Облака выводят вчерашние стартапы на мировые рынки 1
04.04.2016 Linux-червь Remaiten объединяет роутеры в ботнет и проводит DDoS-атаки 1

Kaiten и организации, системы, технологии, персоны:

GitHub 966 3
Telegram Group 2576 3
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 314 3
Терн ГК - Tern Group 78 3
8992 3
TeamStorm - Тимшторм 10 2
Microsoft Corporation 25238 2
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 7 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 51 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 170 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 2
TerraLink - ТерраЛинк 289 2
MIND Software - Майнд Софт 47 2
Salesforce 456 2
Neogenda 1 1
Т1 Диджитал - T1 Digital 6 1
Yoonion Holding - Юнион холдинг 5 1
JVO - Дживио 3 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 111 1
Рексофт - Reksoft 432 1
Broadcom - VMware 2492 1
SAP SE 5429 1
Nginx - Энджайникс 186 1
Oracle Corporation 6869 1
ГЛОНАСС АО 241 1
Flant - Флант 152 1
Oracle Siebel Systems 515 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 105 1
ESET - ESET Software 1147 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 351 1
Comindware - Колловэар 178 1
Advanta - Адванта Консалтинг 14 1
iFellow - АйФэлл 43 1
IBM Business Innovation Services - PwCC - PwC Consulting 20 1
Yandex - Яндекс 8440 1
Pyrus - Пайрус 25 1
LeaderTask - Органайзер ЛидерТаск 6 1
Zendesk 37 1
Wrike 28 1
Atlassian 139 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 4
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 54 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8178 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 245 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 208 3
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 52 2
Синара ГК - Sinara Group 116 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 402 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 2
NanduQ - Qiwi 1004 1
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 7 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1643 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 269 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 348 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5233 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2731 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3412 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23201 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23055 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17164 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31769 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13331 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7619 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11467 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31989 4
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 303 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7285 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2351 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17118 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4678 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2445 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4689 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18180 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11575 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12385 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12337 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9725 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1095 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 2
SCRUM - Методология совместной работы 148 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12273 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1038 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2172 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13010 2
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 357 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1001 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 421 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 87 4
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 312 4
Linux OS 10906 3
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 180 3
Google Android 14686 2
Apple iOS 8243 2
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 2
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 16 2
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 126 2
Asana - приложение для управления проектами в командах 27 2
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 358 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 625 2
ITLand - 1С:PM Управление проектами 16 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 406 1
MIND Software - MIND Guard 11 1
iFellow Орион ERP-платформа 5 1
Carbon Soft - EvaTeam - EvaProject - проект Carbon ERP 20 1
Сбер - SberTrack 2 1
Notion Labs - Notion 46 1
Apache JMeter 13 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
TestRail 5 1
IVA Technologies - IVA SBС - пограничный контроллер сессий 9 1
Zapier 3 1
Microsoft Azure 1460 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1111 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 147 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1325 1
Apple iPhone 6 4862 1
Яндекс.Бизнес - Яндекс.Трекер 18 1
IVA Technologies - IVA UC - IVA R - платформа унифицированных коммуникаций 13 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 346 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 823 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 614 1
Додо Пицца - Dodo IS - Додо ИС 8 1
JetBrains - TeamCity 20 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 862 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 97 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 19 1
Нек Артур 4 4
Каримов Руслан 42 4
Колесников Кирилл 7 3
Шкурпела Полина 12 3
Бондаренко Алексей 41 3
Макевнин Борис 44 3
Андрианов Павел 84 3
Смирнов Максим 61 3
Разнометов Денис 4 3
Костин Вячеслав 2 2
Горская Татьяна 2 2
Порошин Тимур 30 2
Русин Максим 5 2
Путятинский Сергей 106 2
Иванов Игорь 35 2
Кирюшин Сергей 90 2
Гузовский Денис 79 2
Погорелова-Триппель Наталья 28 2
Груздев Антон 34 2
Карпов Евгений 59 2
Дорожко Алексей 6 2
Сургунд Роман 5 2
Бутов Максим 3 2
Чунина Анна 4 1
Каширский Владимир 6 1
Логинов Максим 7 1
Никитин Руслан 3 1
Лунев Владимир 1 1
Халезов Алексей 2 1
Булаева Анна 1 1
Бурдина Елизавета 10 1
Андронов Александр 1 1
Едренкин Анатолий 13 1
Федечкин Эдуард 55 1
Юдин Дмитрий 28 1
Житнушкина Ксения 1 1
Темиров Артур 8 1
Петухов Антон 62 1
Кучаев Денис 13 1
Бурилов Андрей 117 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 2
Беларусь - Белоруссия 6030 1
Нигерия - Федеративная Республика 327 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10313 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51319 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6243 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15130 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5320 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3127 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11769 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5860 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5402 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2495 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 905 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5285 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1071 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7277 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 270 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3661 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1549 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 638 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1715 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6672 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 626 1
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 147 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 63 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
