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IVA Technologies IVA UC IVA R платформа унифицированных коммуникаций

 

Максим Смирнов, Заместитель генерального директора, IVA Technologies "Экосистема IVA UC: навстречу глобальным вызовам", Конференция CNews "Импортозамещение 2023", 04.04.2023

СОБЫТИЯ

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02.06.2025 «ТрансТелеКом» и IVA Technologies заключили соглашение о сотрудничестве в области развития коммуникационных сервисов с использованием искусственного интеллекта 1
07.03.2025 Платформа веб-коммуникаций IVA Technologies введена в промышленную эксплуатацию в ОАО «РЖД» 1
12.12.2023 Разработчик «Моего офиса» получит 1,85 миллиарда на допиливание систем для «Росатома» 1
22.11.2023 «Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков 1
22.06.2023 ГК «Астра» и IVA Technologies подписали соглашение о партнерстве 1
29.05.2023 Станислав Иодковский -

Станислав Иодковский, IVA Technologies: Совместными усилиями российские разработчики смогут создать продукт лучше, чем Microsoft Teams

 1
02.05.2023 «Гринатом» и ЦТЖД провели модернизацию и расширение единой платформы видеоконференцсвязи «Atom ВКС» для атомной отрасли 1
20.04.2023 IVA Technologies усилила направление информационной безопасности 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1
20.03.2023 Бизнес IVA Technologies в 2022 г. вырос более чем в 2,5 раза 1
29.09.2022 «Инфосистемы джет» открывает для заказчиков лабораторию ИТ-инфраструктуры на российских решениях 1
10.03.2022 Axoft усиливает технологическую практику импортозамещения экосистемой IVA UC 1
23.11.2021 Удаленка и импортозамещение: как обезопасить себя, сотрудников и вывернутый наизнанку офис? 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

IVA Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

IVA Technologies - ИВА - ИВКС 355 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2900 6
Microsoft Corporation 25655 3
9424 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1443 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 368 3
Ростелеком 10797 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5537 2
Huawei 4481 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 284 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4827 2
ХайТэк - Hi-Tech 234 2
Qtech - Кьютэк 196 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 255 2
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 91 2
Kaiten - Кайтен Софтвер 32 1
Neogenda 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 254 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 137 1
Аусферр ИТЦ 44 1
1С - Гринтех 5 1
Broadcom - VMware 2586 1
SAP SE 5559 1
Pure Storage 55 1
Cisco Systems 5332 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15447 1
Veeam Software 342 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 615 1
Intel Corporation 12750 1
Ред Софт - Red Soft 1177 1
Oracle Corporation 7042 1
Новые облачные технологии (НОТ) 480 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 748 1
Норси-Транс - НТ 137 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2127 1
Fortinet 439 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1376 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1099 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 200 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 536 1
РЖД - Российские железные дороги 2057 4
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 1
ВТБ - Почта Банк 512 1
МКБ - Московский кредитный банк 646 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 538 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 608 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 613 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 353 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 72 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 90 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13524 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2293 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3776 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 386 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 208 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3556 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3256 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3557 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5563 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5454 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2854 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3174 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2119 1
Федеральное казначейство России 1933 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 440 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2825 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 776 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 101 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 448 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 103 1
Apache Software Foundation - ASF 227 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9136 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63697 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24929 10
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2716 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60601 8
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9076 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7541 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27903 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8638 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32978 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27018 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34063 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7003 5
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 120 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21304 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7689 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23984 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12667 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13651 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12851 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11998 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10079 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9901 3
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 205 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12003 3
Синхронный перевод - Simultaneous translation 97 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7293 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6540 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12624 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22310 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3170 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1322 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8521 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2212 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8094 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6134 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8648 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3533 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1385 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13588 2
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 121 6
IVA Technologies - IVA Connect 40 6
IVA Technologies - IVA CS - IVA Communications Server - сервер корпоративной телефонии - VoIP-шлюз телефонии 12 4
IVA Technologies - IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 20 4
Новые облачные технологии - МойОфис 946 4
Linux OS 11353 3
Microsoft Windows 16743 3
IVA Technologies - IVA Largo - Видеотерминал 29 3
Росатом - Гринатом - Атом.ВКС - Atom.MCU 4 3
Росатом - Гринатом - Atom Space 17 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 984 2
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 59 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 307 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 345 2
НКТ - Р7-Офис 528 2
Бизнес Технологии - Global-ERP 94 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 194 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 350 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 474 2
VK Teams 82 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1699 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 343 2
MIND Software - MIND Guard 16 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 1
Терн ГК - ТернЮниверс 8 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 631 1
НКТ - Р7-графика 47 1
IVA Technologies - IVA SBС - пограничный контроллер сессий 10 1
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 254 1
Google Android 15109 1
Apple iOS 8515 1
Apple macOS 2380 1
Intel x86 - архитектура процессора 2130 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1562 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1947 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 363 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 101 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2961 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 20 1
Иодковский Станислав 104 4
Абакумов Евгений 226 3
Смирнов Максим 65 3
Чаркин Евгений 317 2
Телевинов Сергей 37 2
Нек Артур 4 1
Костин Вячеслав 2 1
Чунина Анна 4 1
Аксенов Олег 62 1
Оберемок Надежда 45 1
Аникин Дмитрий 68 1
Тверитнев Михаил 5 1
Милованов Андрей 46 1
Золотов Владимир 13 1
Солдатенкова Ксения 41 1
Родыгин Евгений 3 1
Белан Иван 41 1
Горская Татьяна 3 1
Урсова Татьяна 4 1
Желнова Алина 42 1
Артюхов Сергей 65 1
Натрусов Артем 312 1
Шадаев Максут 1200 1
Ишмамедов Константин 5 1
Нестеров Алексей 174 1
Малышев Сергей 99 1
Андрианов Павел 86 1
Болтрукевич Константин 39 1
Никитин Сергей 96 1
Вайсблюм Игорь 20 1
Федечкин Эдуард 57 1
Новикова Елена 105 1
Попов Александр 55 1
Соболев Александр 13 1
Ульянов Николай 174 1
Клявин Владимир 51 1
Теплицкий Дмитрий 88 1
Юдин Дмитрий 34 1
Воронин Павел 193 1
Сивцев Илья 173 1
Россия - РФ - Российская федерация 163792 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18876 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54273 1
Казахстан - Республика 5977 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47130 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1228 1
Беларусь - Белоруссия 6227 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19305 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1374 1
Турция - Турецкая республика 2582 1
Украина 7898 1
Грузия 1318 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1752 1
Таджикистан - Республика 940 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11262 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56840 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33196 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6495 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52786 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7658 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3809 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12126 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3605 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21269 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2993 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3354 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3917 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8732 2
Образование в России 2727 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4382 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5587 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6624 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 660 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8000 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1751 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 944 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3914 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 331 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5677 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26893 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5488 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 607 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9057 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5062 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6085 1
Экономический эффект 1302 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2624 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2095 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1109 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1303 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6508 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11620 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15769 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1638 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3891 3
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CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 54 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 716 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1263 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 630 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2176 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 94 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

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Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
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