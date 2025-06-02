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IVA Technologies IVA UC IVA R платформа унифицированных коммуникаций
Максим Смирнов, Заместитель генерального директора, IVA Technologies "Экосистема IVA UC: навстречу глобальным вызовам", Конференция CNews "Импортозамещение 2023", 04.04.2023
СОБЫТИЯ
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IVA Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 103 1
|Apache Software Foundation - ASF 227 1
|Иодковский Станислав 104 4
|Абакумов Евгений 226 3
|Смирнов Максим 65 3
|Чаркин Евгений 317 2
|Телевинов Сергей 37 2
|Нек Артур 4 1
|Костин Вячеслав 2 1
|Чунина Анна 4 1
|Аксенов Олег 62 1
|Оберемок Надежда 45 1
|Аникин Дмитрий 68 1
|Тверитнев Михаил 5 1
|Милованов Андрей 46 1
|Золотов Владимир 13 1
|Солдатенкова Ксения 41 1
|Родыгин Евгений 3 1
|Белан Иван 41 1
|Горская Татьяна 3 1
|Урсова Татьяна 4 1
|Желнова Алина 42 1
|Артюхов Сергей 65 1
|Натрусов Артем 312 1
|Шадаев Максут 1200 1
|Ишмамедов Константин 5 1
|Нестеров Алексей 174 1
|Малышев Сергей 99 1
|Андрианов Павел 86 1
|Болтрукевич Константин 39 1
|Никитин Сергей 96 1
|Вайсблюм Игорь 20 1
|Федечкин Эдуард 57 1
|Новикова Елена 105 1
|Попов Александр 55 1
|Соболев Александр 13 1
|Ульянов Николай 174 1
|Клявин Владимир 51 1
|Теплицкий Дмитрий 88 1
|Юдин Дмитрий 34 1
|Воронин Павел 193 1
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|РГСУ - Российский государственный социальный университет 54 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 716 1
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