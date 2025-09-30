Разделы

Kaiten запускает платформу управления бизнесом на базе ИИ

Система управления рабочими процессами Kaiten внедрит ИИ-платформу для бизнеса. Компании смогут «нанимать» ИИ-агентов под свои задачи. Искусственный интеллект будет встроен в саму платформу и постепенно расширит обязанности, охватив все больше направлений работы.

Kaiten формирует единую команду ИИ-сотрудников, которые будут отвечать за ключевые процессы контроля и планирования. Они проследят за ходом реализации проектов, проконтролируют распределение ресурсов, спрогнозируют риски и предложат управленческие шаги для повышения эффективности. В результате руководители получат быстрый доступ к ключевым показателям бизнеса, команды снизят количество рутинных задач и согласований, а компании в целом повысят скорость работы.

Одним из центральных элементов платформы станет корпоративный Deep Research. Он будет отвечать на бизнес-вопросы на основе данных компании: формировать понятные отчеты, показывать динамику процессов, объяснять причины изменений и предлагать дальнейшие шаги. Все это станет доступно в чате — без ручных сводок и сложных дашбордов. Достаточно задать вопрос, чтобы получить ответ: от состояния проектов до эффективности команды.

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
Цифровизация

«Задачи и процессы должны облегчать работу людей, а не превращаться в самоцель. В Kaiten мы создаем платформу, центром которой становится искусственный интеллект. Он развивается быстрее линейных сотрудников, и берет на себя работу, которая раньше выполнялась человеком. Это особенно важно сегодня, когда бизнес сталкивается с нехваткой рабочих рук: ИИ становится мощным ресурсом для повышения эффективности. Наша цель — сделать так, чтобы в будущем компании могли “нанимать” ИИ-сотрудников для любых задач, сосредоточившись на развитии, а не на рутине», — сказала Анна Булаева, продуктовый менеджер ИИ-направления.

Бета-тестирование ИИ-сотрудников уже доступно действующим клиентам Kaiten. Они подключатся к рабочим звонкам, смогут фиксировать договоренности и превращать их в оформленные задачи с ответственными и сроками. В дальнейшем ИИ-агенты будут быстро развиваться и возьмут на себя новые зоны ответственности — от контроля сроков до управления рисками.

