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PaaS Platform as a Service Бизнес-платформа как сервис
- Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS)
- Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS)
- iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис
- IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура
- SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы
- Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии
- On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения
- Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения
СОБЫТИЯ
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|05.02.2026
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Провайдер «Турбо Облако» усилил PaaS-портфель сервисами для работы с данными
анилища. Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако», сказал: «Расширяя портфель PaaS-сервисов, мы фокусируемся на практических задачах клиентов — скорости запуска, снижении
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Облачные сервисы 2025
27,15% 3 4 Mango Office 9 215 7 531 22,36% 4 — Solar Staff 9 206 9 050 1,72% 5 12 В2В-РТС 7 151 6 044 18,32% Перейти к полному рейтингу Самым быстрорастущим сегментом российского облачного рынка стал PaaS Отечественный облачный рынок растет быстрее, чем ИТ-рынок в целом. Пока самую значительную долю — 51% — на нем занимает сегмент SaaS. На IaaS приходится 40%, а на PaaS — 9%. По мере
|26.12.2025
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Самым быстрорастущим сегментом российского облачного рынка стал PaaS
за тот же период составил ₽ 320 млрд, из которых на долю SaaS пришлось 51%, на долю IaaS — 40% и на PaaS — 9%. Если говорить о динамике роста этих сегментов, то объем российского рынка инфрастр
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Облачные сервисы 2024
уровне, а потребителям облаков доступен широкий набор услуг. Речь идет об экосистемах сервисов IaaS/PaaS, и различных стеках решений. Заказчики, в свою очередь, стали четче оценивать свои потре
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Рейтинг провайдеров DBaaS 2022
Рейтинг провайдеров DBaaS 2022 Облачные базы данных относятся к платформенным сервисам PaaS (Platform-as-a-Service), которые, в свою очередь, представляют собой нечто среднее между
|26.06.2025
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Apple Hills Digital и VK Tech представили результаты исследования рынка облачных сервисов России
В 2024 г. объем потребления облачных сервисов, включая сегменты IaaS, PaaS и SaaS, в России составил 392 млрд руб., демонстрируя устойчивый рост с ежегодным темпом (CAGR) на уровне 26% в периоде с 2022 г. С 2024 по 2029 гг. общий объем российского рынка публичных
|23.06.2025
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Just AI запускает Jay Knowledge Hub — PaaS-платформу для быстрого создания RAG-систем
еративного искусственного интеллекта (genAI) Just AI объявил о запуске Jay Knowledge Hub — облачной PaaS-платформы для быстрого создания и развертывания интеллектуальных систем поиска на базе R
|23.04.2025
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«Базис» представляет обновленный Basis Dynamix Cloud Control для комплексного управления облачной инфраструктурой
ений, расширяющих возможности решения в части управления инфраструктурными (IaaS) и платформенными (PaaS) сервисами, в том числе автоматизации рутинных операций. Об этом CNews сообщили представ
|06.02.2025
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Ivideon запустил облачный сервис управления бизнесом
Ivideon, российский разработчик решений облачного видеонаблюдения и видеоаналитики, запустил сервисное решение MaaS (менеджмент как сервис), которое позволяет компаниям, ориентированным на очное обслуживание клиентов, управлять операционной деятельностью в местах обслуживания, повышая маржинальность биз
|15.10.2024
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Cloud.ru подтвердил лидерство среди провайдеров PaaS и IaaS в России в ежегодном рейтинге CNews
Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru подтвердил лидирующие позиции в рейтингах крупнейших российских поставщиков IaaS и PaaS в России, подготовленных агентством CNews Analytics. По итогам 2023 г. Cloud.ru увеличил выручку в сегменте PaaS до 8,8 млрд руб. (+164% по отношению к 2022 г.), а в сегменте IaaS –
|14.10.2024
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«Рег.ру» вошел в рейтинги крупнейших российских поставщиков IaaS, PaaS и SaaS по версии CNews
По показателям выручки за 2023 г. «Рег.ру» занял 4 место в категории PaaS, 16 место — в IaaS и 78 место — в SaaS в списках крупнейших облачных поставщиков России. Такие результаты были опубликованы в обзоре CNews Analytics, посвященном облачным сервисам. В 2023
|11.10.2024
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PaaS — самый быстрорастущий сегмент облаков в России
Платформенная революция Локомотив роста на российском рынке облаков — PaaS. Высоким спросом среди платформенных инструментов пользуются сервисы баз данных (наприме
|11.09.2024
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«ОТП Банк» осуществил миграцию на Deckhouse Kubernetes Platform
«ОТП Банк» при поддержке компании «Флант» внедрил подход «платформа как сервис» (PaaS) на базе внутреннего облака, с целью создания необходимых кластеров по единому стандарту
|09.02.2024
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«Рег.ру» запускает сервис на базе «Рег.Облака» - MySQL как PaaS
чении кластеров MySQL добавляются также по клику за считанные минуты. «Рег.ру» предлагает MySQL как PaaS (платформа как сервис). Зона ответственности провайдера включает создание всей необходим
|05.07.2023
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M1Cloud: Только треть компаний не планирует использовать PaaS в 2023 году
из 57% опрошенных компаний, которые используют облака российских сервис-провайдеров, только 1/3 не планирует использовать платформенные сервисы, при этом почти четверть компаний (23%) уже использует PaaS полностью или частично. По облачной модели топ-3 наиболее популярных платформенных сервиса в 2023 г. будут: базы данных как сервис, Kubernetes для контейнеризированных приложений и сервисы
|15.06.2023
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Вредонос по подписке: эксперты «Лаборатории Касперского» назвали наиболее востребованные у злоумышленников типы зловредов по сервисной модели
Больше половины (58%) зловредов, которые распространяли злоумышленники по модели «Вредоносное ПО как услуга» (MaaS, Malware-as-a-Service), — программы-вымогатели. На долю инфостилеров пришлось 24%, а 18% составили ботнеты, загрузчики и бэкдоры. Таковы данные исследования «Лаборатории Касперского»*, в р
|15.12.2022
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«Экспресс 42» запустила отечественную инфраструктурную платформу для бизнеса
Команда российских экспертов в области внедрения DevOps-практик «Экспресс 42» запустила отечественную инфраструктурную платформу для бизнеса. Главная цель «Экспресс.платформы» – предоставить технологии, способные закрыть текущие пробелы компаний в контейнерной разработке, снизить время вывода на рынок (time-to-
|04.08.2022
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Спрос на IaaS и SaaS устойчиво растет, на PaaS — только формируется
раструктура как сервис (IaaS) 64 286 91 642 42,6% 119 717 30,6% 156 276 30,5% Платформа как сервис (PaaS) 58 917 86 943 47,6% 109 623 26,1% 136 404 24,4% Бизнес-процессы как сервис (BPaaS) 46 0
|02.06.2022
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Транспортная отрасль доказала реальность импортозамещения в области «больших данных»
ийской Федерации до 2030 года», которая предполагает быстрое и масштабное развитие ИТ-компоненты в отрасли. Особое внимание планируется уделить модели «мобильность как услуга» (Mobility as a Servicе, MaaS), которая призвана объединять различные слои транспортной инфраструктуры для предоставления пассажирам наиболее удобных возможностей по перемещению и перевозкам в стране, концепция MaaS
|15.03.2022
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Как IaaS защищается от нашествия PaaS: сравнение сервисов и обзор преимуществ
Облачный рынок держится на трех китах — IaaS, SaaS, PaaS. Исторически первым получил развитие сегмент SaaS: про софт по подписке известно уже оче
|14.02.2022
|Группа компаний «Медси» инвестировала в разработчика платформы «Здоровье.ру»
|08.02.2022
|Carlsberg Group и Advanced запустили решение для планирования прямой себестоимости на базе облачной платформы Anaplan
|25.01.2022
|Oracle анонсировала интегрированные сервисы DevOps для платформы OCI
|24.01.2022
|«Крок» создала ядро вычислительной инфраструктуры на базе платформы HPE Greenlake для «Центра корпоративных решений»
|24.01.2022
|«Террасофт» приглашает на масштабную презентацию no-code платформы нового поколения — Creatio 8.0
|19.01.2022
|«Яндекс» вложится в развитие рекламной платформы для небольших агентств
|17.01.2022
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Автобус в смартфоне: как Дептранс развивает транспортную концепцию MaaS в Новой Москве
Давайте начнем с «точки входа». Какое приложение нужно открывать для вызова автобуса? Сергей Ломтев: Приложение «Московский транспорт». С его помощью Департамент транспорта Москвы реализует концепцию MaaS — mobility as a service. Можно строить сложные маршруты с учетом всех основных видов транспорта, узнавать об изменениях в транспортной системе, загруженности транспорта и т.д. Внутри прило
|17.12.2021
|Выручка разработчика платформы КЭДО HRlink выросла в 15 раз в 2021 году
|16.12.2021
|Обновленная версия аналитической платформы Visiology сертифицирована ФСТЭК
|15.12.2021
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МТС запустила облачную PaaS-платформу для работы компаний с системами «1С»
висов, сообщает о развитии направления «1С»для бизнеса на базе облака. Провайдер #CloudMTS запустил PaaS-платформу, которая предоставляет компаниям готовую цифровую среду и комплекс сервисов дл
|13.12.2021
|Подтверждена совместимость «Ред ОС» с wine 6.0 и платформы nanoCAD
|13.12.2021
|R-Vision выпустила новую версию аналитической платформы кибербезопасности Sense 1.5
|02.12.2021
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«Билайн бизнес» совместно с DataFort предоставят пользователям Сибири и Дальнего востока облачную платформу для бизнеса
блачной инфраструктуры под хостинги для 1С и аренду безопасных рабочих мест в облаке по модели оплаты за фактическое потребление (Pay-as-you-go). Помимо инфраструктурных и программных сервисов (IaaS /PaaS) «Билайн бизнес» предлагает еще и классические услуги coLocation, управляемые сервисы и ИТ-аутсорсинг. Для клиентов Дальнего Востока и Сибири будет доступна высокая профессиональная экспер
|11.11.2021
|Sbercloud представила спецверсию платформы ML Space Private
|07.10.2021
|В Кузбассе завершено внедрение платформы «ИС.АРЕНА – Кузбасс»
|28.09.2021
|Авторы рекомендательной платформы «Пульс» смогут зарабатывать на рекламе в видео
|28.09.2021
|Почему сегодня все должны задуматься о внедрении платформы объединенных коммуникаций?
|27.09.2021
|Simetra разработала новый модуль своей цифровой платформы для управления светофорами
|23.09.2021
|Новая линейка ноутбуков Surface: четыре дизайна с процессорами Intel Core, в том числе первая модель на базе платформы Intel Evo
|16.09.2021
|Компания Softline сможет автоматизировать документооборот клиентов с помощью платформы Docsvision
PaaS и организации, системы, технологии, персоны:
|Колбин Евгений 87 22
|Зинкевич Сергей 77 20
|Шадаев Максут 1210 19
|Чаркин Евгений 317 14
|Лазаренко Дмитрий 108 14
|Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 13
|Ганин Егор 54 13
|Березин Максим 144 12
|Натрусов Артем 313 11
|Гаврилов Дмитрий 20 11
|Сорокин Дмитрий 64 11
|Клепиков Алексей 121 10
|Hurd Mark - Херд Марк 97 10
|Аникин Леонид 61 10
|Мартиросов Давид 123 10
|Самойлов Юрий 75 9
|Михалев Евгений 98 9
|Летунов Илья 49 9
|Ансимов Константин 37 9
|Пимков Сергей 13 9
|Исаев Дмитрий 58 9
|Гребнев Егор 41 9
|Джабиев Георгий 56 9
|Мартынов Евгений 42 9
|Путин Владимир 3454 9
|Абакумов Евгений 227 8
|Вайнер Всеволод 26 8
|Захаров Павел 60 8
|Исаев Максим 55 8
|Зотов Андрей 37 8
|Мотовилов Олег 71 7
|Любимов Олег 57 7
|Шевченко Владимир 153 7
|Буйлов Юрий 13 7
|Прохоров Фёдор 83 7
|Урусов Виктор 157 7
|Наумов Сергей 42 7
|Catz Safra - Катц Сафра 42 7
|Галушкин Олег 182 7
|Гоц Роман 57 6
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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