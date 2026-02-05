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PaaS Platform as a Service Бизнес-платформа как сервис

Обзор «PaaS» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

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05.02.2026 Провайдер «Турбо Облако» усилил PaaS-портфель сервисами для работы с данными

анилища. Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако», сказал: «Расширяя портфель PaaS-сервисов, мы фокусируемся на практических задачах клиентов — скорости запуска, снижении

Облачные сервисы 2025

27,15% 3 4 Mango Office 9 215 7 531 22,36% 4 — Solar Staff 9 206 9 050 1,72% 5 12 В2В-РТС 7 151 6 044 18,32% Перейти к полному рейтингу Самым быстрорастущим сегментом российского облачного рынка стал PaaS Отечественный облачный рынок растет быстрее, чем ИТ-рынок в целом. Пока самую значительную долю — 51% — на нем занимает сегмент SaaS. На IaaS приходится 40%, а на PaaS — 9%. По мере
26.12.2025 Самым быстрорастущим сегментом российского облачного рынка стал PaaS

за тот же период составил ₽ 320 млрд, из которых на долю SaaS пришлось 51%, на долю IaaS — 40% и на PaaS — 9%. Если говорить о динамике роста этих сегментов, то объем российского рынка инфрастр
Облачные сервисы 2024

уровне, а потребителям облаков доступен широкий набор услуг. Речь идет об экосистемах сервисов IaaS/PaaS, и различных стеках решений. Заказчики, в свою очередь, стали четче оценивать свои потре
Рейтинг провайдеров DBaaS 2022

Рейтинг провайдеров DBaaS 2022 Облачные базы данных относятся к платформенным сервисам PaaS (Platform-as-a-Service), которые, в свою очередь, представляют собой нечто среднее между
26.06.2025 Apple Hills Digital и VK Tech представили результаты исследования рынка облачных сервисов России

В 2024 г. объем потребления облачных сервисов, включая сегменты IaaS, PaaS и SaaS, в России составил 392 млрд руб., демонстрируя устойчивый рост с ежегодным темпом (CAGR) на уровне 26% в периоде с 2022 г. С 2024 по 2029 гг. общий объем российского рынка публичных
23.06.2025 Just AI запускает Jay Knowledge Hub — PaaS-платформу для быстрого создания RAG-систем

еративного искусственного интеллекта (genAI) Just AI объявил о запуске Jay Knowledge Hub — облачной PaaS-платформы для быстрого создания и развертывания интеллектуальных систем поиска на базе R
23.04.2025 «Базис» представляет обновленный Basis Dynamix Cloud Control для комплексного управления облачной инфраструктурой

ений, расширяющих возможности решения в части управления инфраструктурными (IaaS) и платформенными (PaaS) сервисами, в том числе автоматизации рутинных операций. Об этом CNews сообщили представ
06.02.2025 Ivideon запустил облачный сервис управления бизнесом

Ivideon, российский разработчик решений облачного видеонаблюдения и видеоаналитики, запустил сервисное решение MaaS (менеджмент как сервис), которое позволяет компаниям, ориентированным на очное обслуживание клиентов, управлять операционной деятельностью в местах обслуживания, повышая маржинальность биз
15.10.2024 Cloud.ru подтвердил лидерство среди провайдеров PaaS и IaaS в России в ежегодном рейтинге CNews

Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru подтвердил лидирующие позиции в рейтингах крупнейших российских поставщиков IaaS и PaaS в России, подготовленных агентством CNews Analytics. По итогам 2023 г. Cloud.ru увеличил выручку в сегменте PaaS до 8,8 млрд руб. (+164% по отношению к 2022 г.), а в сегменте IaaS –
14.10.2024 «Рег.ру» вошел в рейтинги крупнейших российских поставщиков IaaS, PaaS и SaaS по версии CNews

По показателям выручки за 2023 г. «Рег.ру» занял 4 место в категории PaaS, 16 место — в IaaS и 78 место — в SaaS в списках крупнейших облачных поставщиков России. Такие результаты были опубликованы в обзоре CNews Analytics, посвященном облачным сервисам. В 2023

11.10.2024 PaaS — самый быстрорастущий сегмент облаков в России

Платформенная революция Локомотив роста на российском рынке облаков — PaaS. Высоким спросом среди платформенных инструментов пользуются сервисы баз данных (наприме
11.09.2024 «ОТП Банк» осуществил миграцию на Deckhouse Kubernetes Platform

«ОТП Банк» при поддержке компании «Флант» внедрил подход «платформа как сервис» (PaaS) на базе внутреннего облака, с целью создания необходимых кластеров по единому стандарту
09.02.2024 «Рег.ру» запускает сервис на базе «Рег.Облака» - MySQL как PaaS

чении кластеров MySQL добавляются также по клику за считанные минуты. «Рег.ру» предлагает MySQL как PaaS (платформа как сервис). Зона ответственности провайдера включает создание всей необходим
05.07.2023 M1Cloud: Только треть компаний не планирует использовать PaaS в 2023 году

из 57% опрошенных компаний, которые используют облака российских сервис-провайдеров, только 1/3 не планирует использовать платформенные сервисы, при этом почти четверть компаний (23%) уже использует PaaS полностью или частично. По облачной модели топ-3 наиболее популярных платформенных сервиса в 2023 г. будут: базы данных как сервис, Kubernetes для контейнеризированных приложений и сервисы
15.06.2023 Вредонос по подписке: эксперты «Лаборатории Касперского» назвали наиболее востребованные у злоумышленников типы зловредов по сервисной модели

Больше половины (58%) зловредов, которые распространяли злоумышленники по модели «Вредоносное ПО как услуга» (MaaS, Malware-as-a-Service), — программы-вымогатели. На долю инфостилеров пришлось 24%, а 18% составили ботнеты, загрузчики и бэкдоры. Таковы данные исследования «Лаборатории Касперского»*, в р
15.12.2022 «Экспресс 42» запустила отечественную инфраструктурную платформу для бизнеса

Команда российских экспертов в области внедрения DevOps-практик «Экспресс 42» запустила отечественную инфраструктурную платформу для бизнеса. Главная цель «Экспресс.платформы» – предоставить технологии, способные закрыть текущие пробелы компаний в контейнерной разработке, снизить время вывода на рынок (time-to-
04.08.2022 Спрос на IaaS и SaaS устойчиво растет, на PaaS — только формируется

раструктура как сервис (IaaS) 64 286 91 642 42,6% 119 717 30,6% 156 276 30,5% Платформа как сервис (PaaS) 58 917 86 943 47,6% 109 623 26,1% 136 404 24,4% Бизнес-процессы как сервис (BPaaS) 46 0
02.06.2022 Транспортная отрасль доказала реальность импортозамещения в области «больших данных»

ийской Федерации до 2030 года», которая предполагает быстрое и масштабное развитие ИТ-компоненты в отрасли. Особое внимание планируется уделить модели «мобильность как услуга» (Mobility as a Servicе, MaaS), которая призвана объединять различные слои транспортной инфраструктуры для предоставления пассажирам наиболее удобных возможностей по перемещению и перевозкам в стране, концепция MaaS
15.03.2022 Как IaaS защищается от нашествия PaaS: сравнение сервисов и обзор преимуществ

Облачный рынок держится на трех китах — IaaS, SaaS, PaaS. Исторически первым получил развитие сегмент SaaS: про софт по подписке известно уже оче
14.02.2022 Группа компаний «Медси» инвестировала в разработчика платформы «Здоровье.ру»
08.02.2022 Carlsberg Group и Advanced запустили решение для планирования прямой себестоимости на базе облачной платформы Anaplan
25.01.2022 Oracle анонсировала интегрированные сервисы DevOps для платформы OCI
24.01.2022 «Крок» создала ядро вычислительной инфраструктуры на базе платформы HPE Greenlake для «Центра корпоративных решений»
24.01.2022 «Террасофт» приглашает на масштабную презентацию no-code платформы нового поколения — Creatio 8.0
19.01.2022 «Яндекс» вложится в развитие рекламной платформы для небольших агентств
17.01.2022 Автобус в смартфоне: как Дептранс развивает транспортную концепцию MaaS в Новой Москве

Давайте начнем с «точки входа». Какое приложение нужно открывать для вызова автобуса? Сергей Ломтев: Приложение «Московский транспорт». С его помощью Департамент транспорта Москвы реализует концепцию MaaS — mobility as a service. Можно строить сложные маршруты с учетом всех основных видов транспорта, узнавать об изменениях в транспортной системе, загруженности транспорта и т.д. Внутри прило
17.12.2021 Выручка разработчика платформы КЭДО HRlink выросла в 15 раз в 2021 году
16.12.2021 Обновленная версия аналитической платформы Visiology сертифицирована ФСТЭК
15.12.2021 МТС запустила облачную PaaS-платформу для работы компаний с системами «1С»

висов, сообщает о развитии направления «1С»для бизнеса на базе облака. Провайдер #CloudMTS запустил PaaS-платформу, которая предоставляет компаниям готовую цифровую среду и комплекс сервисов дл
13.12.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с wine 6.0 и платформы nanoCAD
13.12.2021 R-Vision выпустила новую версию аналитической платформы кибербезопасности Sense 1.5
02.12.2021 «Билайн бизнес» совместно с DataFort предоставят пользователям Сибири и Дальнего востока облачную платформу для бизнеса

блачной инфраструктуры под хостинги для 1С и аренду безопасных рабочих мест в облаке по модели оплаты за фактическое потребление (Pay-as-you-go). Помимо инфраструктурных и программных сервисов (IaaS /PaaS) «Билайн бизнес» предлагает еще и классические услуги coLocation, управляемые сервисы и ИТ-аутсорсинг. Для клиентов Дальнего Востока и Сибири будет доступна высокая профессиональная экспер
11.11.2021 Sbercloud представила спецверсию платформы ML Space Private
07.10.2021 В Кузбассе завершено внедрение платформы «ИС.АРЕНА – Кузбасс»
28.09.2021 Авторы рекомендательной платформы «Пульс» смогут зарабатывать на рекламе в видео
28.09.2021 Почему сегодня все должны задуматься о внедрении платформы объединенных коммуникаций?
27.09.2021 Simetra разработала новый модуль своей цифровой платформы для управления светофорами
23.09.2021 Новая линейка ноутбуков Surface: четыре дизайна с процессорами Intel Core, в том числе первая модель на базе платформы Intel Evo
16.09.2021 Компания Softline сможет автоматизировать документооборот клиентов с помощью платформы Docsvision

Публикаций - 1257, упоминаний - 1810

PaaS и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 184
Oracle Corporation 7074 138
Broadcom - VMware 2610 134
Ростелеком 10948 107
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 106
9594 97
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 93
Amazon Inc - Amazon.com 3277 92
Google LLC 12688 89
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 85
Selectel - Селектел 544 85
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 80
SAP SE 5601 74
Softline - Софтлайн 3743 74
IBM - International Business Machines Corp 9699 72
Yandex - Яндекс 9216 67
VK - Mail.ru Group 3602 59
Крок - Croc 1964 52
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 49
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 46
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 45
МегаФон 10742 43
Cisco Systems 5372 38
Dell EMC 5180 37
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 36
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 35
Red Hat 1378 34
Huawei 4676 33
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 32
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 31
Salesforce 498 31
Telegram Group 2940 30
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 30
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 30
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 28
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 27
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 26
Intel Corporation 12811 24
Т1 Сервионика - Servionica 278 23
HP Inc. 5883 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 79
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 43
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 32
РЖД - Российские железные дороги 2096 25
Альфа-Банк 1979 20
ГПБ - Газпромбанк 1273 19
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 15
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 14
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 14
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 14
МКБ - Московский кредитный банк 657 12
Почта России ПАО 2370 12
Ингосстрах СПАО 478 11
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 11
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 11
Фаберлик - Faberlic 115 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 9
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 9
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 9
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 9
Инвитро - Invitro 84 9
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 8
Русагро Группа Компаний 379 8
Газпром нефть 725 8
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 8
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 8
Mary Kay - Мэри Кэй 104 8
Runa Capital 158 8
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 7
ВТБ - Почта Банк 514 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 81
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 74
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 40
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 30
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 30
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 28
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 16
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 13
Федеральное казначейство России 1949 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 8
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 8
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 5
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 13
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 7
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 5
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 5
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
Apache Software Foundation - ASF 231 4
TIA - Telecommunications Industry Association 90 4
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 2
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 2
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
OpenJDK Community 11 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 2
Eclipse Foundation 26 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1029
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 939
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 792
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 756
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 496
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 437
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 344
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 328
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 317
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 306
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 300
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 296
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 284
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 253
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 154
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 113
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 113
Microsoft Azure 1526 137
Linux OS 11533 62
Microsoft Windows 16882 61
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 58
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 56
Oracle Java - язык программирования 3469 54
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 53
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 48
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 46
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 40
Microsoft Office 365 1042 39
Apple iPhone 6 4861 38
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 36
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 35
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 35
Google Android 15243 34
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 33
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 106 33
Apache Hadoop 470 30
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 29
Google Cloud Platform - GCP 383 28
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 28
Microsoft Azure Stack - Microsoft Azure Stack HCI 81 25
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 25
Docker - Платформа распределённых приложений 543 25
Microsoft Office 4170 25
Broadcom - VMware vSphere 614 24
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ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 24
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HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 110 21
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Apple iOS 8583 20
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 19
Колбин Евгений 87 22
Зинкевич Сергей 77 20
Шадаев Максут 1210 19
Чаркин Евгений 317 14
Лазаренко Дмитрий 108 14
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 13
Ганин Егор 54 13
Березин Максим 144 12
Натрусов Артем 313 11
Гаврилов Дмитрий 20 11
Сорокин Дмитрий 64 11
Клепиков Алексей 121 10
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Аникин Леонид 61 10
Мартиросов Давид 123 10
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Летунов Илья 49 9
Ансимов Константин 37 9
Пимков Сергей 13 9
Исаев Дмитрий 58 9
Гребнев Егор 41 9
Джабиев Георгий 56 9
Мартынов Евгений 42 9
Путин Владимир 3454 9
Абакумов Евгений 227 8
Вайнер Всеволод 26 8
Захаров Павел 60 8
Исаев Максим 55 8
Зотов Андрей 37 8
Мотовилов Олег 71 7
Любимов Олег 57 7
Шевченко Владимир 153 7
Буйлов Юрий 13 7
Прохоров Фёдор 83 7
Урусов Виктор 157 7
Наумов Сергей 42 7
Catz Safra - Катц Сафра 42 7
Галушкин Олег 182 7
Гоц Роман 57 6
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 120
Европа 24964 111
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 79
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Казахстан - Республика 6048 34
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 16
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 16
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Земля - планета Солнечной системы 10865 15
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
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СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 41
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 34
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 23
CNews AWARDS - награда 571 18
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 14
CNews FORUM Кейсы 313 8
Oracle OpenWorld 65 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
CNews Баттл 69 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
Международный женский день - 8 марта 418 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 2
Oracle Modern Cloud Day 10 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 2
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 2
РИФ - Российский Интернет Форум 109 2
Selectel TechDay 6 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Winline - Медиалига - Медийная футбольная лига 8 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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