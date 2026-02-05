Провайдер «Турбо Облако» усилил PaaS-портфель сервисами для работы с данными анилища. Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако», сказал: «Расширяя портфель PaaS-сервисов, мы фокусируемся на практических задачах клиентов — скорости запуска, снижении

Облачные сервисы 2025 27,15% 3 4 Mango Office 9 215 7 531 22,36% 4 — Solar Staff 9 206 9 050 1,72% 5 12 В2В-РТС 7 151 6 044 18,32% Перейти к полному рейтингу Самым быстрорастущим сегментом российского облачного рынка стал PaaS Отечественный облачный рынок растет быстрее, чем ИТ-рынок в целом. Пока самую значительную долю — 51% — на нем занимает сегмент SaaS. На IaaS приходится 40%, а на PaaS — 9%. По мере

Самым быстрорастущим сегментом российского облачного рынка стал PaaS за тот же период составил ₽ 320 млрд, из которых на долю SaaS пришлось 51%, на долю IaaS — 40% и на PaaS — 9%. Если говорить о динамике роста этих сегментов, то объем российского рынка инфрастр

Облачные сервисы 2024 уровне, а потребителям облаков доступен широкий набор услуг. Речь идет об экосистемах сервисов IaaS/PaaS, и различных стеках решений. Заказчики, в свою очередь, стали четче оценивать свои потре

Рейтинг провайдеров DBaaS 2022 Рейтинг провайдеров DBaaS 2022 Облачные базы данных относятся к платформенным сервисам PaaS (Platform-as-a-Service), которые, в свою очередь, представляют собой нечто среднее между

Apple Hills Digital и VK Tech представили результаты исследования рынка облачных сервисов России В 2024 г. объем потребления облачных сервисов, включая сегменты IaaS, PaaS и SaaS, в России составил 392 млрд руб., демонстрируя устойчивый рост с ежегодным темпом (CAGR) на уровне 26% в периоде с 2022 г. С 2024 по 2029 гг. общий объем российского рынка публичных

Just AI запускает Jay Knowledge Hub — PaaS-платформу для быстрого создания RAG-систем еративного искусственного интеллекта (genAI) Just AI объявил о запуске Jay Knowledge Hub — облачной PaaS-платформы для быстрого создания и развертывания интеллектуальных систем поиска на базе R

«Базис» представляет обновленный Basis Dynamix Cloud Control для комплексного управления облачной инфраструктурой ений, расширяющих возможности решения в части управления инфраструктурными (IaaS) и платформенными (PaaS) сервисами, в том числе автоматизации рутинных операций. Об этом CNews сообщили представ

Ivideon запустил облачный сервис управления бизнесом Ivideon, российский разработчик решений облачного видеонаблюдения и видеоаналитики, запустил сервисное решение MaaS (менеджмент как сервис), которое позволяет компаниям, ориентированным на очное обслуживание клиентов, управлять операционной деятельностью в местах обслуживания, повышая маржинальность биз

Cloud.ru подтвердил лидерство среди провайдеров PaaS и IaaS в России в ежегодном рейтинге CNews Провайдер облачных и ИИ-технологий Cloud.ru подтвердил лидирующие позиции в рейтингах крупнейших российских поставщиков IaaS и PaaS в России, подготовленных агентством CNews Analytics. По итогам 2023 г. Cloud.ru увеличил выручку в сегменте PaaS до 8,8 млрд руб. (+164% по отношению к 2022 г.), а в сегменте IaaS –

«Рег.ру» вошел в рейтинги крупнейших российских поставщиков IaaS, PaaS и SaaS по версии CNews По показателям выручки за 2023 г. «Рег.ру» занял 4 место в категории PaaS, 16 место — в IaaS и 78 место — в SaaS в списках крупнейших облачных поставщиков России. Такие результаты были опубликованы в обзоре CNews Analytics, посвященном облачным сервисам. В 2023

PaaS — самый быстрорастущий сегмент облаков в России Платформенная революция Локомотив роста на российском рынке облаков — PaaS. Высоким спросом среди платформенных инструментов пользуются сервисы баз данных (наприме

«ОТП Банк» осуществил миграцию на Deckhouse Kubernetes Platform «ОТП Банк» при поддержке компании «Флант» внедрил подход «платформа как сервис» (PaaS) на базе внутреннего облака, с целью создания необходимых кластеров по единому стандарту

«Рег.ру» запускает сервис на базе «Рег.Облака» - MySQL как PaaS чении кластеров MySQL добавляются также по клику за считанные минуты. «Рег.ру» предлагает MySQL как PaaS (платформа как сервис). Зона ответственности провайдера включает создание всей необходим

M1Cloud: Только треть компаний не планирует использовать PaaS в 2023 году из 57% опрошенных компаний, которые используют облака российских сервис-провайдеров, только 1/3 не планирует использовать платформенные сервисы, при этом почти четверть компаний (23%) уже использует PaaS полностью или частично. По облачной модели топ-3 наиболее популярных платформенных сервиса в 2023 г. будут: базы данных как сервис, Kubernetes для контейнеризированных приложений и сервисы

Вредонос по подписке: эксперты «Лаборатории Касперского» назвали наиболее востребованные у злоумышленников типы зловредов по сервисной модели Больше половины (58%) зловредов, которые распространяли злоумышленники по модели «Вредоносное ПО как услуга» (MaaS, Malware-as-a-Service), — программы-вымогатели. На долю инфостилеров пришлось 24%, а 18% составили ботнеты, загрузчики и бэкдоры. Таковы данные исследования «Лаборатории Касперского»*, в р

«Экспресс 42» запустила отечественную инфраструктурную платформу для бизнеса Команда российских экспертов в области внедрения DevOps-практик «Экспресс 42» запустила отечественную инфраструктурную платформу для бизнеса. Главная цель «Экспресс.платформы» – предоставить технологии, способные закрыть текущие пробелы компаний в контейнерной разработке, снизить время вывода на рынок (time-to-

Спрос на IaaS и SaaS устойчиво растет, на PaaS — только формируется раструктура как сервис (IaaS) 64 286 91 642 42,6% 119 717 30,6% 156 276 30,5% Платформа как сервис (PaaS) 58 917 86 943 47,6% 109 623 26,1% 136 404 24,4% Бизнес-процессы как сервис (BPaaS) 46 0

Транспортная отрасль доказала реальность импортозамещения в области «больших данных» ийской Федерации до 2030 года», которая предполагает быстрое и масштабное развитие ИТ-компоненты в отрасли. Особое внимание планируется уделить модели «мобильность как услуга» (Mobility as a Servicе, MaaS), которая призвана объединять различные слои транспортной инфраструктуры для предоставления пассажирам наиболее удобных возможностей по перемещению и перевозкам в стране, концепция MaaS

Как IaaS защищается от нашествия PaaS: сравнение сервисов и обзор преимуществ Облачный рынок держится на трех китах — IaaS, SaaS, PaaS. Исторически первым получил развитие сегмент SaaS: про софт по подписке известно уже оче

Автобус в смартфоне: как Дептранс развивает транспортную концепцию MaaS в Новой Москве Давайте начнем с «точки входа». Какое приложение нужно открывать для вызова автобуса? Сергей Ломтев: Приложение «Московский транспорт». С его помощью Департамент транспорта Москвы реализует концепцию MaaS — mobility as a service. Можно строить сложные маршруты с учетом всех основных видов транспорта, узнавать об изменениях в транспортной системе, загруженности транспорта и т.д. Внутри прило

МТС запустила облачную PaaS-платформу для работы компаний с системами «1С» висов, сообщает о развитии направления «1С»для бизнеса на базе облака. Провайдер #CloudMTS запустил PaaS-платформу, которая предоставляет компаниям готовую цифровую среду и комплекс сервисов дл