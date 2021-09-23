Новая линейка ноутбуков Surface: четыре дизайна с процессорами Intel Core, в том числе первая модель на базе платформы Intel Evo

Microsoft представила четыре новых устройства линейки Surface на процессорах Intel Core, разработанные совместно с Intel, чтобы подчеркнуть все возможноти Windows 11. В число новинок входит первое в линейке верифицированное решение Intel Evo и две модели, впервые получившие универсальный интерфейс Thunderbolt 4.

«Surface Pro 8 поддерживает возможности платформы Intel Evo. Новый Microsoft Surface Pro на базе процессоров Intel Core 11 поколения также стал первым устройством с поддержкой Thunderbolt 4, обеспечивающим возможности подключения и быстрой зарядки по единому кабелю», – сказал Джош Ньюман (Josh Newman), вице-президент Intel по мобильным инновациям.

Верификация платформы Intel Evo и появление порта Thunderbolt 4 в новых моделях Surface являются ключевым этапом развития партнерства Intel и Microsoft.

Surface Go 3

Новейшие устройства Surface на базе технологий Intel включают:

Surface Pro 8: Первый верифицированный Surface Pro на платформе Intel Evo и первый Surface с портами Thunderbolt 4, сочетающий универсальность планшета с производительностью ноутбука.

Surface Laptop Studio: Самый мощный ноутбук Surface на базе процессоров Intel Core H35 11 поколения, который позволяет раскрыть творческий потенциал с новыми портами Thunderbolt 4.

Surface Pro 7+: Классический Surface Pro класса «два-в-одном» обеспечивает необходимую производительность с процессорами Intel Core 11 поколения.

Surface Go 3: Самый компактный компьютер Surface с процессором Intel Core i3 10 поколения обеспечивает универсальность «два-в-одном».

Более 75% ПК под управлением Windows работают на процессорах Intel. Surface Pro 8 присоединяется к растущему списку из более чем 80 решений на базе платформы Intel Evo под управлением Windows от мировых производителей, в том числе, Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, LG, MSI и Samsung.