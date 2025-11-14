Разделы

Безопасность Пользователю Техника
|

Владельцы ПК с видеокартами AMD могут разориться на SSD. Кривые драйверы приводят к их скоростному износу

Драйверы видеокарт AMD создают лишнюю и бесполезную нагрузку на SSD-накопители, тем самым повышая их износ. Они постоянно обновляют системный лог-файл, при буквально любых действиях пользователя в ОС. У SSD один из важнейших параметров – предельный объем записи, и постоянные записи логов его стремительно сокращают. Современные реалии таковы, что из-за нейросетей и жадности производителей SSD в дефиците и стоят очень дорого.

Неожиданный уничтожитель SSD

Пользователи ПК и ноутбуков с графикой AMD столкнулись с неожиданной проблемой. Компьютер постоянно обращается к SSD-накопителю и бесконечно записывает информацию в системные логи, тем самым сокращая ресурс диска, пишет Tom’s Hardware. Проблема проявляется пока только на ПК под управлением Windows. Объемы каждой записи портал не приводит, но все они фиксируются в реальном времени.

Даже если пользователь просто изменит положение окна на экране монитора или поменяет его размер, все это тут же будет занесено в лог-файл, как и любые другие его действия. Как оказалось, столь причина столь безответственного отношения ОС к твердотельному накопителю кроется вовсе не в ней самой, а в драйверах для видеокарт компании AMD.

Проблему выявил пользователь портала Reddit под псевдонимом Takia_Gecko. По его словам, именно софт за авторством AMD и занимается обновлением логов в режиме нон-стоп. Новые данные пишутся в файл, расположенный в системном каталоге и находящийся по адресу Windows\System32\AMD\EEUDumps.

sd6.jpg

Samsung Memory / Unsplash
С драйверами Nvidia таких проблем нет

Логи пишутся буквально в реальном времени. На момент выхода материала AMD не комментировала ситуацию, но ее подтверждение уже не требуется. После публикации сообщения Takia_Gecko другие пользователи перепроверили его слова при помощи программы ReadDirectoryChangesW, которая фиксирует любые изменения в папках на компьютере, и убедились, что он не ошибается.

Виновный вычислен

После недолгих поисков сам Takia_Gecko и другие участники сообщества Reddit выяснили, кто стоит за столь бесцеремонным обращением SSD. Все ниточки вели к находящемуся в оперативной памяти системному процессу AMD External Events Utility, который является частью драйвера для графики AMD. Он распространяется вполне легально и устанавливается на ПК при помощи официального программного обеспечения AMD Adrenalin. Это набор, состоящий из фирменных системных утилит AMD, а также драйверов для ее видеокарт.

Takia_Gecko обратился в техподдержку AMD и выяснил, для каких именно целей используется процесс External Events Utility. Оказалось, он нужен в первую очередь для работы FreeSync – фирменной технологии AMD, которая нужна для синхронизации частоты обновления монитора и частоты кадров, выдаваемой видеокартой.

У Nvidia аналог FreeSync носит название G-Sync. Вот только обе эти технологии нужны, по большому счету, только в видеоиграх.

Решения нет, но есть последствия

К моменту выхода материала AMD не предлагала решения внезапно возникшей проблемы. Вероятно, ее устранят в одном из следующих релизов бандла Adrenalin, но точных сроков нет.

Существует пока лишь временное решение, придуманное самим Takia_Gecko. Он предлагает перенаправлять все записи, которые идут в папку EEUDumps, на несуществующий виртуальный накопитель. Но он пока не знает, как это может отразиться на работе видеокарты и компьютера в целом в долгосрочной перспективе.

Юйчэн Чэнь, Ugreen: Наш покупатель не остается один на один с гаджетом
Бизнес

Как отмечают эксперты Tom’s Hardware, хоть софт AMD и бомбардирует SSD бесконечными и постоянными апдейтами лог-файла, притом в большом их количестве, сами по себе эти обновления имеют ничтожно малый «вес», и потому вряд ли могут по-настоящему серьезно влиять на ресурс накопителя. Однако, во-первых, пока неизвестно, как долго существует эта проблема – может, ей уже не один год, и просто про нее стало известно лишь сейчас. В этом случае урон многим SSD уже мог быть нанесен.

Во-вторых, нет никакой гарантии, что AMD починит свой софт оперативно, а не затянет решение этого вопроса на недели и месяцы.

А тем временем SSD-накопители стремительно дорожают и исчезают из продажи. Всему виной индустрия искусственного интеллекта, которая «пожирает» накопители и оперативную память. Как сообщал CNews, в Японии уже даже ввели ограничения на продажу SSD-накопителей – их стало не хватать всем желающим.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Импортозамещение 2025

Разработчик российских чипов оштрафован на 50 миллионов за срыв сроков создания процессора

Билайн внедряет ИИ для блокировки мошеннических звонков и смс

В Telegram «варфоломеевская ночь». За сутки заблокировано более полумиллиона каналов

Глава Минцифры на CNews FORUM объяснил, кому и как можно сдвигать сроки по импортозамещению на объектах КИИ

Samsung резко ухудшит свои будущие флагманы, лишь бы они стоили не дороже iPhone. Владельцы дешевых Android-звонилок смеются в голос

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

6 Bluetooth-меток и GPS-трекеров, которые можно купить в России: хиты продаж

Обзор Baseus Bass BP1 Pro: TWS-наушники с адаптивным шумоподавлением и поддержкой LDAC

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/