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Thunderbolt аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


23.09.2021 Новая линейка ноутбуков Surface: четыре дизайна с процессорами Intel Core, в том числе первая модель на базе платформы Intel Evo

линейке верифицированное решение Intel Evo и две модели, впервые получившие универсальный интерфейс Thunderbolt 4. «Surface Pro 8 поддерживает возможности платформы Intel Evo. Новый Microsoft S
23.06.2021 Lenovo представляет новые мощные устройства для удаленной работы. Цены

P15 и P17 последнего поколения, профессиональный монитор ThinkVision P34w-20 и док-станцию ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock. Новинки предоставят профессионалам все необходимое для работы
08.10.2020 Western Digital представляет новые продукты линейки WD Black

зочного диска и игровой док-станции, оснащенной NVMe SSD-накопителем и подключаемой через интерфейс Thunderbolt 3. Каждая из новинок предлагается с опцией яркой RGB-подсветки. «Разработчики вып
29.09.2020 Lenovo расширила линейку ноутбуков ThinkBook

м. ThinkBook 15 Gen 2i оснащен процессором Intel Core 11 поколения с графикой Intel Iris Xe, портом Thunderbolt 4, а также различными вариантами встроенного накопителя. Впервые в истории, ноутб
14.05.2020 Неисправимые «дыры» в Thunderbolt позволяют красть данные из Windows, Linux и MacOS

Неуязвимых нет. Почти Целый набор уязвимостей в интерфейсе Intel Thunderbolt теоретически позволяет красть данные из систем Windows, Linux и MacOS. Един
20.11.2018 Ускориться с помощью Thunderbolt

Samsung Electronics объявляет о старте российских продаж портативного твердотельного накопителя Samsung Portable SSD X5. Samsung Portable SSD X5 использует интерфейс Thunderbolt 3 с пропускной способностью 40 Гбит/с (это в четыре раза выше, чем у USB 3.1). Благодаря этому скорость чтения устройства достигает 2800 МБ/с, а скорость записи – 2300 МБ/с. Серия S
21.05.2018 ASUS представила новый ультрабук ZenBook Pro 15

R4 с частотой 2400 МГц, гигабитным модулем Wi-Fi 802.11ac и сразу двумя портами USB-C с интерфейсом Thunderbolt 3. Встроенный сканер отпечатка пальца позволяет выполнить авторизацию в системе в
16.02.2018 HP представила новые ПК и ноутбуки для бизнеса

дставила новые ПК, мониторы и аксессуары для бизнес-заказчиков. В числе новинок – ноутбуки серии HP EliteBook 800, четыре новых 4К монитора, мобильные рабочие станции HP ZBook 14u/15u, док-станция HP Thunderbolt Dock G2, а также обновления для ряда функциональных возможностей этих ПК. «Индустрия ПК изменилась, и корпоративные устройства прошлого больше не отвечают потребностям современного

09.02.2018 Ноутбуки с лучшим соотношением габаритов экрана и корпуса

обзор) — компания не спешит отказываться от сенсорного тачбара и разъёмов USB Type-C с интерфейсом Thunderbolt 3. Напомним, что за год до этого MacBook Pro получил поистине революционные обнов
17.01.2018 QNAP начала российские продажи 4-дискового Thunderbolt 3 NAS TS-453BT3

объявило о начале поставок четырехдискового сетевого хранилища TS‑453BT3, оснащенного двумя портами Thunderbolt 3 (40 Гбит/c) и картой расширения QM2 PCIe с одним интерфейсом 10GbE и двумя слот
12.10.2017 LaCie 6big Thunderbolt 3: обзор хранилища данных для профессионалов

х в массив жёстких дисков; 4 — максимально возможная скорость доступа к данным. Пожалуй, LaCie 6big Thunderbolt 3 соответствует всем этим требованиям. Хотя, здесь стоит огово-риться: у LaCie су
31.10.2016 LaCie представила настольный накопитель и хранилища с интерфейсом Thunderbolt 3 для специалистов творческих профессий

Компания LaCie, премиальный бренд Seagate Technology, представила дисковые хранилища с интерфейсом Thunderbolt 3, призванные помочь профессионалам в области видео-дизайна работать с материалом
07.07.2016 DSCon объявила о доступности внешних адаптеров 40Gb/s Thunderbolt 3 к 40Gb Ethernet производства ATTO Technology

тор компании ATTO Technology, объявила о доступности внешних адаптеров (интерфейсных мостов) 40Gb/s Thunderbolt 3 к 40Gb Ethernet от ATTO Technology семейства ThunderLink – NQ 3401 и NQ 3402. Н
09.09.2015 DSCon предложила дисковые массивы BIOS AP DVT10T2 с хост-интерфейсами Thunderbolt 2 и USB 3.0 / eSATA

компании BIOS AP, объявила о доступности дисковых массивов DVT10T2 серии DVpro с хост-интерфейсами Thunderbolt 2 и USB 3.0 / eSATA, предназначенных для работы с видео высокого разрешения, вклю
03.06.2015 Qnap представила ОС QTS 4.2 и Thunderbolt NAS

Компания Qnap представила на выставке Computex 2015 первый Thunderbolt NAS и микропрограмму QTS версии 4.2 с такими нововведениями, как сочетание функци
06.02.2015 LaCie сделала интерфейс Thunderbolt доступным на PC

eagate Technology, объявила о доступности на ОС Windows сверхскоростного интерфейса передачи данных Thunderbolt, который ранее могли использовать только обладатели Mac. Теперь внешние накопител
28.03.2014 WD представила MyPassport Pro — портативный накопитель с питанием по шине Thunderbolt и поддержкой RAID

Компания WD, подразделение корпорации Western Digital, представила MyPassport Pro — первый высокопроизводительный портативный двухдисковый накопитель с питанием по шине Thunderbolt с поддержкой технологии RAID для компьютеров Mac, способный удовлетворить всем требованиям даже самых ресурсоемких приложений. Это мобильное решение не требует для своей работы допо
25.03.2014 34-дюймовый QHD IPS монитор LG формата 21:9 будет доступен на российском рынке с апреля 2014 г.

40) и хорошими характеристиками цветопередачи. Широкий набор интерфейсов подключения, как например, Thunderbolt 2, позволит настроить монитор под личные нужды как профессионалам, так и обычным

18.04.2012 Флешки в прошлом: тестируем самый быстрый в мире разъем Thunderbolt

ли прообраз современного протокола USB – FireWire 1394 вряд ли стоит упоминать в сотый раз. Логотип Thunderbolt Взглянем на технологию Thunderbolt в теории. Интерфейс Thunderbolt

19.03.2012 Технология Thunderbolt может стать стандартом в 2013 г.

Технология высокоскоростной передачи данных по кабелю Thunderbolt может стать стандартным интерфейсом в персональных компьютерах, начиная с 2013 г., сообщает DigiTimes со ссылкой на производителей ПК. Издание отмечает, что темп распространения инт
16.03.2012 CNews TV. 30 гигабайт за 30 секунд: как мы раскрывали потенциал Thunderbolt

К нам на тест прибыло устройство, которое относится к новшествам восьмого поколения MacBook Pro. Речь о высокоскоростном конвейере для передачи данных Thunderbolt,. Как заявляет производитель, Thunderbolt обеспечивает самую высокоскоростную передачу данных, в том числе и full HD среди всех существующих на сегодняшний день технологий. П
14.03.2012 «Оптическая замена» USB появится уже в этом году

Замена медных жил на оптоволокно в потребительской технологии передачи данных Intel Thunderbolt будет осуществлена до конца 2012 г. Об этом заявил представитель Intel Дэйв
14.03.2012 Оптическая «замена» USB под именем Thunderbolt появится уже в 2012 г.

Замена медных жил на оптоволокно в потребительской технологии передачи данных Intel Thunderbolt будет осуществлена до конца 2012 г. Об этом заявил представитель Intel Дэйв
09.01.2012 Lenovo представил первый ноутбук с технологией Thunderbolt

3.0 и 1 ТБ памяти на жестких дисках. Кроме того, это один из первых на рынке ноутбуков с поддержкой Intel Thunderbolt. В Lenovo говорят, что эта технология позволяет скопировать HD-фильм за 30

22.09.2011 LaCie анонсировала первый SSD-накопитель с поддержкой Thunderbolt

Компания LaCie представила новый накопитель с поддержкой стандарта передачи данных ThunderBolt. Им стало устройство Little Big Disk. Устройство представляет собой два 240 Гб SSD-накопителя, установленных в RAID-массив. Скорость обмена данными составляет 10 Гбит/с, при этом пр
08.09.2011 Наращиваем слоты через Thunderbolt

ых плат. Компания Magma анонсировала блок расширения ExpressBox 3T, представляющий собой автономное устройство с тремя слотами PCI и блоком питания. Подключение к компьютеру осуществляется через порт Thunderbolt. Его пропускной способности хватает, чтобы обеспечивать работу двух слотов PCI x8 и одного – PCI x4.
19.05.2011 Apple подала заявку на регистрацию товарного знака Thunderbolt

Бюро по регистрации патентов и товарных знаков заявку на регистрацию в США и Канаде товарного знака Thunderbolt, обозначающего технологию передачи данных в мобильной электронике и периферийной

18.04.2011 Intel поддержит Thunderbolt в 2012 году

Корпорация Intel внедрит поддержку стандарта Thunderbolt не раньше 2012 года. При этом он будет поддерживаться наряду с USB 3.0. AMD покажет материнские платы с Thunderbolt уже в 2011 году
06.04.2011 В iPhone и iPad может появиться поддержка технологии Intel Thunderbolt

м в iPhone, iPad и iPod touch, сообщает Electronista. Новый интерфейс будет совместим с технологией Intel Thunderbolt, позволяющей передавать данные по кабелю в обе стороны со скоростью 10 Гбит
17.03.2011 В продажу поступил один из первых LTE-смартфонов

Крупнейший по величине абонентской базы американский оператор Verizon Wireless приступил к продажам первого смартфона с поддержкой стандарта четвертого поколения (4G) LTE - HTC Thunderbolt 4G. На сайте магазина Amazon, который тоже начал продажи новинки, сообщается, что Thunderbolt является одним из первых в мире мобильных телефонов, способных работать в LTE-се
14.03.2011 Canon поставит в фотокамеры интерфейс Intel Thunderbolt

Компания Canon высоко оценила возможности высокоскоростного интерфейса передачи данных Intel Thunderbolt и планирует устанавливать его в свои будущие фотоаппараты и видеокамеры. Об
28.02.2011 Nikon установит сверхскоростный интерфейс передачи данных в зеркальную камеру

вит к выпуску новый зеркальный фотоаппарат D4. В нем будет поддерживаться интерфейс передачи данных Intel Thunderbolt, представленный на прошлой неделе. Thunderbolt (ранее известный под названи
25.02.2011 Создан интерфейс в 20 раз быстрее USB 2.0

Компания Intel анонсировала свой интерфейс для соединения ПК под названием Thunderbolt (ранее известный под названием Light Peak), разработанный в рамках сотрудничества
24.02.2011 Apple представила новые модели модели ноутбуков MacBook Pro с 2- и 4-ядерными процессорами Intel Core

Компания Apple представила обновлённые модели ноутбуков MacBook Pro с процессорами и графическими платами нового поколения, высокоскоростной технологией Thunderbolt I/O и новой камерой FaceTime HD с поддержкой видео высокого разрешения. Новые модели MacBook Pro оснащаются новейшими 2- и 4-ядерными процессорами Intel Core, обеспечивая увеличение
29.11.2010 Ноутбуки Apple лишатся DVD-приводов и получат эксклюзив от Intel

Ноутбуки Apple MacBook следующего поколения, анонс которых ожидается в апреле 2011 г., могут быть оснащены технологией Light Peak, сообщает SlashGear со ссылкой на ресурс Three Guys and a Podcast. Это технология высокоскоростной передачи данных, которую Intel предлагает использовать в потребительской электроник
05.05.2010 Intel продемонстрировал Light Peak

В следующем году USB 3.0 может быть заменен интерфейсом Light Peak, который даже на текущем этапе развития способен обеспечить скорость передачи данн
15.04.2010 Intel: технология Light Peak заменит USB 3.0 в 2011 г.

Технология Light Peak, которую активно разрабатывает корпорация Intel, в 2011 г. заменит USB 3.0 и в целом интерфейс USB как таковой, считает почетный сотрудник Intel Кевин Кан (Kevin Kahn). Об этом он за
08.04.2010 Intel разрабатывает скоростной оптический интерфейс

Компания Intel представила предварительную информацию о системе Light Peak, разработка которой ведётся консорциумом компаний, в число которых входит Apple. Light Peak - оптоволоконная система передачи данных с заявленной для первой версии системы про
21.05.1999 Tyan предложила материнскую плату S1837UANG Thunderbolt для серверов и рабочих станций

Компания Tyan Computer выпустила материнскую плату модели S1837UANG Thunderbolt для установки в серверы и графические рабочие станции. Плата формата ATX основана на чипсете Intel 440GX и поддерживает один или два процессора P-II или P-III 233-550 МГц. Набор мик

Публикаций - 502, упоминаний - 736

Thunderbolt и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 254
Apple Inc 13156 168
Nvidia Corp 4002 149
Acer Group - Acer Inc 2776 90
HP Inc. 5883 84
Lenovo Group 2447 80
AMD - Advanced Micro Devices 4641 80
Microsoft Corporation 25775 67
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 63
Dell EMC 5180 43
Samsung Electronics 11065 36
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 28
Bang&Olufsen - B&O 148 26
LG Electronics 3735 18
Adobe Systems 1597 18
LaCie 75 17
Seagate Technology 766 16
Xiaomi - Сяоми 2232 13
Sony 6739 13
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 12
VAIO 475 12
Western Digital Corporation - WDC 589 11
Huawei 4677 11
Dell Technologies - Dell Computer 2219 11
Google LLC 12690 10
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 10
Qualcomm Technologies 1974 10
Toshiba Corporation 2980 10
X Corp - Twitter 2938 9
Fujitsu 2105 9
HTC Corporation 1512 9
Canyon Technology Group 53 8
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 8
Samsung - Harman - JBL 243 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Wacom 143 5
Tobii Technology 23 5
Dropbox 527 5
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Совкомбанк Совесть 279 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 4
TÜV Rheinland Group 181 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
UMA - United Music Agency 40 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
Messerschmitt AG - Мессершмитт АГ 11 2
eBay Inc 1640 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
DB Schenker - Шенкер АО 21 1
Walt Disney Company 647 1
Assist - Ассист 218 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Sequoia Capital 115 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Bentley Motors 74 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 1
Uber 357 1
Porsche Design GmbH 23 1
Ducati 12 1
Dyson 157 1
Родник 91 1
KGI Securities 50 1
Белый Ветер 365 1
Barnes & Noble 171 1
Резонанс НПП 407 1
Promo.ru 37 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 12
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
USB Promoter Group - Индустриальная группа 9 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 370
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 336
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 326
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 281
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 249
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 235
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 230
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 222
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 184
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 173
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 170
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 169
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 160
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 159
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 158
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 157
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 149
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 142
DDR - Double data rate 3083 142
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 125
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 119
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 116
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 110
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 107
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 106
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 103
USB Type-A - USB-A 697 102
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 102
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 100
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 99
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 99
Наушники - Headphones 4479 96
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 93
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 92
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 88
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 81
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 81
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1216 80
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 76
Микрофон - Microphone 2809 72
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 191
Intel Core - Семейство процессоров 1251 172
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 147
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 127
Microsoft Windows 16882 121
Apple MacBook Pro 559 107
Intel Core i - Cерия процессоров 534 106
Microsoft Windows 10 1938 80
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 72
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 69
Nvidia GeForce GTX 525 61
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 60
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 121 54
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 52
Microsoft Windows Hello 210 52
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 51
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 42
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 39
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 39
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 38
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 37
Apple macOS 2419 36
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 36
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 35
Apple iMac - Серия моноблоков 468 34
Google Android 15244 34
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 33
Intel HD Graphics - графический процессор 233 33
Apple Mac mini - неттоп 207 32
Nvidia Quadro GPU 279 32
Linux OS 11533 32
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 32
Intel Core Ultra Series - Intel Arrow Lake - Intel Panther Lake - Intel Lunar Lake 116 31
ASUS Zenbook - Серия ноутбуков 102 30
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 30
Apple iPad 4012 30
Intel Turbo Boost Technology 216 29
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 137 29
Microsoft Windows 11 827 29
Apple MagSafe 107 28
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