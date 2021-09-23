Новая линейка ноутбуков Surface: четыре дизайна с процессорами Intel Core, в том числе первая модель на базе платформы Intel Evo линейке верифицированное решение Intel Evo и две модели, впервые получившие универсальный интерфейс Thunderbolt 4. «Surface Pro 8 поддерживает возможности платформы Intel Evo. Новый Microsoft S

Lenovo представляет новые мощные устройства для удаленной работы. Цены P15 и P17 последнего поколения, профессиональный монитор ThinkVision P34w-20 и док-станцию ThinkPad Thunderbolt 4 Workstation Dock. Новинки предоставят профессионалам все необходимое для работы

Western Digital представляет новые продукты линейки WD Black зочного диска и игровой док-станции, оснащенной NVMe SSD-накопителем и подключаемой через интерфейс Thunderbolt 3. Каждая из новинок предлагается с опцией яркой RGB-подсветки. «Разработчики вып

Lenovo расширила линейку ноутбуков ThinkBook м. ThinkBook 15 Gen 2i оснащен процессором Intel Core 11 поколения с графикой Intel Iris Xe, портом Thunderbolt 4, а также различными вариантами встроенного накопителя. Впервые в истории, ноутб

Неисправимые «дыры» в Thunderbolt позволяют красть данные из Windows, Linux и MacOS Неуязвимых нет. Почти Целый набор уязвимостей в интерфейсе Intel Thunderbolt теоретически позволяет красть данные из систем Windows, Linux и MacOS. Един

Ускориться с помощью Thunderbolt Samsung Electronics объявляет о старте российских продаж портативного твердотельного накопителя Samsung Portable SSD X5. Samsung Portable SSD X5 использует интерфейс Thunderbolt 3 с пропускной способностью 40 Гбит/с (это в четыре раза выше, чем у USB 3.1). Благодаря этому скорость чтения устройства достигает 2800 МБ/с, а скорость записи – 2300 МБ/с. Серия S

ASUS представила новый ультрабук ZenBook Pro 15 R4 с частотой 2400 МГц, гигабитным модулем Wi-Fi 802.11ac и сразу двумя портами USB-C с интерфейсом Thunderbolt 3. Встроенный сканер отпечатка пальца позволяет выполнить авторизацию в системе в

HP представила новые ПК и ноутбуки для бизнеса дставила новые ПК, мониторы и аксессуары для бизнес-заказчиков. В числе новинок – ноутбуки серии HP EliteBook 800, четыре новых 4К монитора, мобильные рабочие станции HP ZBook 14u/15u, док-станция HP Thunderbolt Dock G2, а также обновления для ряда функциональных возможностей этих ПК. «Индустрия ПК изменилась, и корпоративные устройства прошлого больше не отвечают потребностям современного

Ноутбуки с лучшим соотношением габаритов экрана и корпуса обзор) — компания не спешит отказываться от сенсорного тачбара и разъёмов USB Type-C с интерфейсом Thunderbolt 3. Напомним, что за год до этого MacBook Pro получил поистине революционные обнов

QNAP начала российские продажи 4-дискового Thunderbolt 3 NAS TS-453BT3 объявило о начале поставок четырехдискового сетевого хранилища TS‑453BT3, оснащенного двумя портами Thunderbolt 3 (40 Гбит/c) и картой расширения QM2 PCIe с одним интерфейсом 10GbE и двумя слот

LaCie 6big Thunderbolt 3: обзор хранилища данных для профессионалов х в массив жёстких дисков; 4 — максимально возможная скорость доступа к данным. Пожалуй, LaCie 6big Thunderbolt 3 соответствует всем этим требованиям. Хотя, здесь стоит огово-риться: у LaCie су

LaCie представила настольный накопитель и хранилища с интерфейсом Thunderbolt 3 для специалистов творческих профессий Компания LaCie, премиальный бренд Seagate Technology, представила дисковые хранилища с интерфейсом Thunderbolt 3, призванные помочь профессионалам в области видео-дизайна работать с материалом

DSCon объявила о доступности внешних адаптеров 40Gb/s Thunderbolt 3 к 40Gb Ethernet производства ATTO Technology тор компании ATTO Technology, объявила о доступности внешних адаптеров (интерфейсных мостов) 40Gb/s Thunderbolt 3 к 40Gb Ethernet от ATTO Technology семейства ThunderLink – NQ 3401 и NQ 3402. Н

DSCon предложила дисковые массивы BIOS AP DVT10T2 с хост-интерфейсами Thunderbolt 2 и USB 3.0 / eSATA компании BIOS AP, объявила о доступности дисковых массивов DVT10T2 серии DVpro с хост-интерфейсами Thunderbolt 2 и USB 3.0 / eSATA, предназначенных для работы с видео высокого разрешения, вклю

Qnap представила ОС QTS 4.2 и Thunderbolt NAS Компания Qnap представила на выставке Computex 2015 первый Thunderbolt NAS и микропрограмму QTS версии 4.2 с такими нововведениями, как сочетание функци

LaCie сделала интерфейс Thunderbolt доступным на PC eagate Technology, объявила о доступности на ОС Windows сверхскоростного интерфейса передачи данных Thunderbolt, который ранее могли использовать только обладатели Mac. Теперь внешние накопител

WD представила MyPassport Pro — портативный накопитель с питанием по шине Thunderbolt и поддержкой RAID Компания WD, подразделение корпорации Western Digital, представила MyPassport Pro — первый высокопроизводительный портативный двухдисковый накопитель с питанием по шине Thunderbolt с поддержкой технологии RAID для компьютеров Mac, способный удовлетворить всем требованиям даже самых ресурсоемких приложений. Это мобильное решение не требует для своей работы допо

34-дюймовый QHD IPS монитор LG формата 21:9 будет доступен на российском рынке с апреля 2014 г. 40) и хорошими характеристиками цветопередачи. Широкий набор интерфейсов подключения, как например, Thunderbolt 2, позволит настроить монитор под личные нужды как профессионалам, так и обычным

Флешки в прошлом: тестируем самый быстрый в мире разъем Thunderbolt ли прообраз современного протокола USB – FireWire 1394 вряд ли стоит упоминать в сотый раз. Логотип Thunderbolt Взглянем на технологию Thunderbolt в теории. Интерфейс Thunderbolt

Технология Thunderbolt может стать стандартом в 2013 г. Технология высокоскоростной передачи данных по кабелю Thunderbolt может стать стандартным интерфейсом в персональных компьютерах, начиная с 2013 г., сообщает DigiTimes со ссылкой на производителей ПК. Издание отмечает, что темп распространения инт

CNews TV. 30 гигабайт за 30 секунд: как мы раскрывали потенциал Thunderbolt К нам на тест прибыло устройство, которое относится к новшествам восьмого поколения MacBook Pro. Речь о высокоскоростном конвейере для передачи данных Thunderbolt,. Как заявляет производитель, Thunderbolt обеспечивает самую высокоскоростную передачу данных, в том числе и full HD среди всех существующих на сегодняшний день технологий. П

«Оптическая замена» USB появится уже в этом году Замена медных жил на оптоволокно в потребительской технологии передачи данных Intel Thunderbolt будет осуществлена до конца 2012 г. Об этом заявил представитель Intel Дэйв

Оптическая «замена» USB под именем Thunderbolt появится уже в 2012 г. Замена медных жил на оптоволокно в потребительской технологии передачи данных Intel Thunderbolt будет осуществлена до конца 2012 г. Об этом заявил представитель Intel Дэйв

Lenovo представил первый ноутбук с технологией Thunderbolt 3.0 и 1 ТБ памяти на жестких дисках. Кроме того, это один из первых на рынке ноутбуков с поддержкой Intel Thunderbolt. В Lenovo говорят, что эта технология позволяет скопировать HD-фильм за 30

LaCie анонсировала первый SSD-накопитель с поддержкой Thunderbolt Компания LaCie представила новый накопитель с поддержкой стандарта передачи данных ThunderBolt. Им стало устройство Little Big Disk. Устройство представляет собой два 240 Гб SSD-накопителя, установленных в RAID-массив. Скорость обмена данными составляет 10 Гбит/с, при этом пр

Наращиваем слоты через Thunderbolt ых плат. Компания Magma анонсировала блок расширения ExpressBox 3T, представляющий собой автономное устройство с тремя слотами PCI и блоком питания. Подключение к компьютеру осуществляется через порт Thunderbolt. Его пропускной способности хватает, чтобы обеспечивать работу двух слотов PCI x8 и одного – PCI x4.

Apple подала заявку на регистрацию товарного знака Thunderbolt Бюро по регистрации патентов и товарных знаков заявку на регистрацию в США и Канаде товарного знака Thunderbolt, обозначающего технологию передачи данных в мобильной электронике и периферийной

Intel поддержит Thunderbolt в 2012 году Корпорация Intel внедрит поддержку стандарта Thunderbolt не раньше 2012 года. При этом он будет поддерживаться наряду с USB 3.0. AMD покажет материнские платы с Thunderbolt уже в 2011 году

В iPhone и iPad может появиться поддержка технологии Intel Thunderbolt м в iPhone, iPad и iPod touch, сообщает Electronista. Новый интерфейс будет совместим с технологией Intel Thunderbolt, позволяющей передавать данные по кабелю в обе стороны со скоростью 10 Гбит

В продажу поступил один из первых LTE-смартфонов Крупнейший по величине абонентской базы американский оператор Verizon Wireless приступил к продажам первого смартфона с поддержкой стандарта четвертого поколения (4G) LTE - HTC Thunderbolt 4G. На сайте магазина Amazon, который тоже начал продажи новинки, сообщается, что Thunderbolt является одним из первых в мире мобильных телефонов, способных работать в LTE-се

Canon поставит в фотокамеры интерфейс Intel Thunderbolt Компания Canon высоко оценила возможности высокоскоростного интерфейса передачи данных Intel Thunderbolt и планирует устанавливать его в свои будущие фотоаппараты и видеокамеры. Об

Nikon установит сверхскоростный интерфейс передачи данных в зеркальную камеру вит к выпуску новый зеркальный фотоаппарат D4. В нем будет поддерживаться интерфейс передачи данных Intel Thunderbolt, представленный на прошлой неделе. Thunderbolt (ранее известный под названи

Создан интерфейс в 20 раз быстрее USB 2.0 Компания Intel анонсировала свой интерфейс для соединения ПК под названием Thunderbolt (ранее известный под названием Light Peak), разработанный в рамках сотрудничества

Apple представила новые модели модели ноутбуков MacBook Pro с 2- и 4-ядерными процессорами Intel Core Компания Apple представила обновлённые модели ноутбуков MacBook Pro с процессорами и графическими платами нового поколения, высокоскоростной технологией Thunderbolt I/O и новой камерой FaceTime HD с поддержкой видео высокого разрешения. Новые модели MacBook Pro оснащаются новейшими 2- и 4-ядерными процессорами Intel Core, обеспечивая увеличение

Ноутбуки Apple лишатся DVD-приводов и получат эксклюзив от Intel Ноутбуки Apple MacBook следующего поколения, анонс которых ожидается в апреле 2011 г., могут быть оснащены технологией Light Peak, сообщает SlashGear со ссылкой на ресурс Three Guys and a Podcast. Это технология высокоскоростной передачи данных, которую Intel предлагает использовать в потребительской электроник

Intel продемонстрировал Light Peak В следующем году USB 3.0 может быть заменен интерфейсом Light Peak, который даже на текущем этапе развития способен обеспечить скорость передачи данн

Intel: технология Light Peak заменит USB 3.0 в 2011 г. Технология Light Peak, которую активно разрабатывает корпорация Intel, в 2011 г. заменит USB 3.0 и в целом интерфейс USB как таковой, считает почетный сотрудник Intel Кевин Кан (Kevin Kahn). Об этом он за

Intel разрабатывает скоростной оптический интерфейс Компания Intel представила предварительную информацию о системе Light Peak, разработка которой ведётся консорциумом компаний, в число которых входит Apple. Light Peak - оптоволоконная система передачи данных с заявленной для первой версии системы про