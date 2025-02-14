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Ильичев Андрей



14.02.2025 Андрей Ильичев возглавил департамент продуктовых решений «Инферит Техника» (ГК Softline) 2
31.10.2024 Новые принтеры и МФУ «Гравитон» совместимы с ПО «ПринтСтат» 1
26.06.2024 Под Москвой началось производство отечественных лазерных принтеров и МФУ. Пока монохромных, зато с поддержкой формата А3 2
26.06.2024 «Гравитон» открыл производство новой продуктовой категории — печатной техники 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Ильичев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Никотех - Nicotech 11 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 103 1
3Logic Group - Ревотех - Революционные технологии 6 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 269 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1915 1
АйТи 1371 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5910 3
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1181 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1691 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19537 2
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1328 2
Принтер - скорость печати 585 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3432 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3343 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2381 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12514 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1135 1
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 602 1
Принтер струйный - Inkjet printer 725 1
Монохромное изображение - Monochrome image 623 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12565 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9420 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3648 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4421 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10009 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66540 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20861 1
Оцифровка - Digitization 4563 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16182 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3214 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9211 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29830 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13961 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4732 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 117 3
Linux OS 10005 2
Microsoft Windows 15716 2
Никотех - ПринтСтат 1 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus МФУ 3 1
Microsoft Windows 11 550 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 531 1
Microsoft Windows 10 1768 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 944 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1065 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 196 1
Ткачев Станислав 9 1
Башлыков Александр 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 145106 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7484 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 428 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51309 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24213 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1182 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7530 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 223 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4902 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 135 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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