«Инферит» запустил в продажу ноутбук Inferit Compact-2 14"

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) расширяет линейку пользовательских устройств: в продажу поступил новый ноутбук Inferit Compact-2 14". Эта модель с диагональю 14 дюйма и оперативной памятью до 32 ГБ рассчитана на пользователей, работающих в гибридном формате. Ноутбук позволяет решать повседневные задачи в дороге, офисе и дома. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Инферит» — российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности. В экосистему вендора входят семь продуктовых направлений: от «железа» и операционных систем до облаков, FinOps-платформы и инструментов по инвентаризации и контролю ИТ-активов. Решения «Инферит» включены в реестры Минцифры и Минпромторга и способствуют технологическому суверенитету отечественных организаций в частном и государственном секторе.

Ноутбук Inferit Compact-2 14" — усовершенствованная версия модели Inferit Compact, которая появилась на рынке год назад. На борту — более производительные процессоры Intel Core i5-1250P/i7-1280P (вместо i5-1240P) и обновленный блок питания, мощнее и легче. Также добавлена светодиодная индикация Caps Lock.

Softline «Инферит» запустил в продажу ноутбук Inferit Compact-2 14"

Вес устройства – 1,2 кг, толщина – 17 мм. Корпус выполнен из магния, алюминия и пластика. Благодаря аккумулятору емкостью 58,3 Втч ноутбук может работать не менее 6 часов без подзарядки, чего достаточно для активного дня вне офиса.

Экран диагональю 14 дюйма и разрешением 1920×1200 (WUXGA) выполнен по технологии IPS и имеет матовое покрытие, которое минимизирует блики. Угол открытия до 180° позволяет использовать устройство в нестандартном положении и при необходимости демонстрировать экран коллегам.

Inferit Compact-2 14" оснащен 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с возможностью расширения до 32 ГБ. Накопитель SSD 512 ГБ PCIe 4.0 позволяет хранить большие объемы данных локально — удобно для тех, кто работает без постоянного доступа к облаку.

Благодаря встроенным модулям Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 ноутбук может стабильно передавать данные в условиях перегруженных сетей. В набор портов входят Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2, microSD.

Для сохранности данных устройство оснащено датчиком отпечатков пальцев и модулем TPM 2.0, который используется для аппаратного шифрования и безопасного хранения ключей. Модуль позволяет защитить данные даже в случае кражи ноутбука и обеспечивает соответствие требованиям кибербезопасности, предъявляемым в корпоративном и государственном сегментах.

Inferit Compact-2 14" поставляется с предустановленными операционными системами Windows 10/11, Linux или отечественной ОС «МСВСфера АРМ» 9, включенной в реестр Минцифры России. ОС «МСВСфера» 9 разработана на ядре Linux и является альтернативой как пользовательским ОС (Windows, MacOS), так и системам уровня Enterprise Linux.

«Мы продолжаем укреплять позиции на рынке ИТ, развивая линейки собственных продуктов для бизнеса и госсектора. Inferit Compact-2 14" — это решение для профессионалов, которым важна надежность, мобильность и безопасность. Нашей целью было создать ноутбук под любой рабочий сценарий: от совещания в пути до аналитики в офисе. Адаптируя продукты под задачи российских заказчиков, “Инферит” последовательно реализует стратегию технологического суверенитета», — отметил Андрей Ильичев, руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника».