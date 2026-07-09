RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ)

«М.Видео»: в России выросли продажи высокопроизводительных планшетов ти, доля которых выросла с 36,4% до 37,4%. Одновременно значительно увеличились продажи моделей с 6 ГБ ОЗУ — с 18,6% до 23,4%, с 12 ГБ — с 4,6% до 7,4%, а также с 16 ГБ — с 6,0% до 8,5%. При эт

Американцы выбрали Хиросиму, чтобы построить новую фабрику оперативной памяти области производства полупроводников и памяти. Основанная в 1978 г. в США, компания Micron является одним из ведущих производителей DRAM, NAND-флэш-памяти, а также других технологий хранения данных. Оперативная память DRAM, производимая Micron, широко используется в компьютерах, серверах, мобильных устройствах и других электронных устройствах. Поддержка национальных властей С 2021 г. Япони

Интернет-гигант начал собирать серверы на базе бывшей в употреблении и устаревшей оперативки Vistara представляет собой специализированный чип (ASIC), который обеспечивает обмен данными между ОЗУ на базе DDR4 с самыми современными процессорами, поддерживающие исключительно более новую

Становится только хуже. Производители смартфонов начали отменять выпуск новых моделей из-за высоких цен на память ивной памятью – она сейчас в глубоком дефиците и потому стоит настолько дорого, что закупка модулей RAM становится невыгодной для производителей смартфонов. Nothing – первая компания, официальн

Ноутбуки не «вывозят» нейросети. Искусственный интеллект пожирает гигабайты оперативной памяти, почти не оставляя для других программ одии 2025 г., когда индустрия ИИ пошла в рост и стала требовать больше аппаратных ресурсов, включая RAM. Цены на память резко взлетели и продолжают расти, так что теперь апгрейд сильно ударит п

Ноутбуки по всему миру откатываются на 10 лет назад. Производители возвращаются к крошечному объему памяти, лишь бы не повышать цены одный объем ОЗУ. В 2024 и первой половине 2025 гг. пользователи успели привыкнуть к тому, что 16 ГБ RAM стали стандартом для ноутбуков. Но во втором полугодии 2025 г. из-за искусственного интел

Китай спасает мир от дефицита памяти. Чипы ОЗУ из КНР появились в планках крупнейших мировых производителей, даже американских ию оптимизации AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), которая позволяет безопасно разгонять ОЗУ. Аналогичная технология XMP от Intel тоже поддерживается. Possessed Photography / Unsplas

Microsoft проговорилась. Windows 11 для нормальной работы нужно ОЗУ не менее 16 ГБ нее пользователи приходили в ярость. С нынешними ценами на память собрать ПК с 16 и тем более 32 ГБ RAM или купить готовое решение с таким объемом памяти финансово под силу не каждому. Софтверн

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем нтрастность 1 000 000:1, 144 Гц, ШИМ-затемнение 4320 Гц Процессор Intel Core Ultra 7 155H (3.8 ГГц) ОЗУ 32 Гбайт LPDDR5 Накопитель 1 Тбайт NVMe PCIe Разъемы USB Type-C (Thunderbolt 4), USB Type

Xiaomi выпустила гигантский ультрадешевый смартфон с огромной батареей. И дефицит памяти не повлиял остью 6000 мАч. В базе у Poco C81 Pro есть 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Наличие 4 ГБ RAM означает, что на него можно установить полноценную ОС Android, а не урезанную Android Go,

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM ассе 1,9 кг он имеет по-настоящему мощную начинку: 8-ядерный процессор AMD Ryzen Al 7 350, 32 Гбайт ОЗУ и накопитель объемом 1 Тбайт. Это позволяет демонстрировать прекрасные результаты в произ

Москва потратит почти полмиллиарда на закупку серверов с устаревшей ОЗУ n Ache / Unsplash Москва потратит почти полмиллиарда на закупку серверов на DDR4 Любопытно, что согласно техническому заданию, во всех поставляемых серверах должен быть установлен устаревший стандарт оперативной памяти — DDR4, который был выпущен еще в 2014 г. Предположительно, это связано с тем, что рынок оперативной памяти переживает серьезный дефицит и стремительный рост цен на па

Когда политика побоку. США и Китай объединятся для создания новой оперативной памяти и борьбы с ее дефицитом льно дорожают. Tsuyuri Hara / Unsplash США и Китай вместе ищут решение глобальной проблемы дефицита RAM Для Qualcomm смартфоны – это основной рынок сбыта своей продукции. Значительная часть сов

В России началось производство сверхважного компонента ПК. Без него никогда не заработает оперативная память 027 г.), а сроки появления таких планок в продаже и вовсе не определены из-за общемирового дефицита ОЗУ на фоне развития нейросетей. GS Nanotech Производство российских микросхем SPD К моменту

Мир сошел с ума. В новейшие ПК будут устанавливать древнейшую технологию из 2007 года. Зачем это нужно ла наводнить мировой рынок материнскими платами с поддержкой оперативной памяти DDR3. Этот стандарт ОЗУ вышел в 2007 г., 19 лет назад. Он морально устарел в 2014 г. с релизом DDR4 и совсем «одр

Древняя и забытая технология Microsoft надежно защитит от дефицита оперативной памяти. Она есть в каждом ПК дополнительных планок ОЗУ. К преимуществам этого способа можно отнести возможность увеличить объем RAM почти до любого объема. Хорошо забытое старое Функция виртуальной памяти существует в Win

Самый популярный в мире дистрибутив Linux взвинтил требования к компьютеру. Даже Windows не такая прожорливая авляются как минимум с 8 ГБ ОЗУ, и даже новый бюджетный Apple MacBook Neo располагает таким объемом RAM. С другой – на мировом рынке кризис оперативной памяти, она бесконечно дорожает, хотя и с

Внезапная оттепель. Сверхдорогая и дефицитная память DDR5 резко подешевела портал WCCFTech. Valentine Tanasovich / Pexels Говорить о скором возвращении к адекватным ценам на ОЗУ пока очень рано. Но первый звоночек прозвенел Причина роста цен на ОЗУ и целый ряд

«Авито»: продажи оперативной памяти и SSD выросли в несколько раз спровоцировал скачок популярности нейросетей — растущие потребности в мощностях привели к нехватке ОЗУ, и этот эффект мгновенно распространился на всю память. «Серверы для ИИ требуют оперативн

Новых на всех не хватает. В России расцвел рынок подержанных SSD и оперативной памяти и в пять с половиной раз по сравнению показателями годичной давности. Пока это рекорд – рост продаж ОЗУ, для сравнения, за тот же период оказался почти двукратным, а продажи жестких дисков увел

VK Tech добавила функцию автоматического охлаждения данных в Tarantool Column Store оматического охлаждения данных в Tarantool Column Store — колоночную in-memory СУБД для мгновенной обработки и анализа данных в реальном времени. Теперь устаревшие записи автоматически переносятся из оперативной памяти на диск по заданному сроку хранения, что позволит компаниям сократить затраты на хранение данных без потери доступа к ним. Tarantool Column Store хранит и обрабатывает данные

«Кросс технолоджис»: спрос на ИТ-аудит растет на фоне кризиса на рынке оперативной памяти Кризис на рынке оперативной памяти, который начался в конце 2025 г., стимулирует компании предпринимать проактивные действия по проверке и совершенствованию ИТ-инфраструктуры. Эксперты «Кросс технолоджис» указ

Нейросети сделали свое гнусное дело. О дешевых смартфонах и компьютерах можно забыть ружают почти всю свою продукцию именно туда, игнорируя потребительский сегмент. Результат – дефицит RAM и SSD, который, к тому же, может привести к закрытию множества компаний, занимающихся эле

Треть себестоимости ПК теперь приходится на оперативную память, и это вдвое больше, чем три месяца назад. Дальше будет хуже оперативной памяти из-за искусственного интеллекта. Компании, работающие в этой сфере, скупают всю RAM на рынке, а ее производители и рады стараться – как сообщал CNews, крупнейшие вендоры ОЗУ

Китайская смекалка. Пока Корея продает оперативную память втридорога, завод в КНР втихую вдвое снизил цены на свои чипы личить свою долю рынка. Pascal Bernardon / Unsplash Китай устроил масштабный демпинг на рынке чипов ОЗУ К тому же, несмотря на то, что с момента выпуска первых планок ОЗУ DDR5 прошло поч

Десятки игровых ПК разорившейся ИТ-компании сняты с торгов. Ее судьбу решает правительственная комиссия и уже состоявшиеся процедуры по продаже компьютерной техники компании, в составе которой дефицитная ОЗУ. Причина отмены — проблемы с идентификацией имущества должника, говорится в материалах ко

Известный производитель обманывал покупателей, завышая скорость дефицитной оперативной памяти G.Skill пошла на мировую G.Skill, производитель модулей оперативной памяти, урегулировала коллективный иск о завышении скоростных характеристик выпускаемой ей продукции, пишет TechSpot. Компания согласилась выплатить в общей сложности $2,4 млн польз

Дно близко. Из-за мирового кризиса ОЗУ главный производитель одноплатных ПК вернул к жизни древнюю модель и продает ее втридорога , что достать два чипа оперативной памяти, например, на 4 ГБ, проще и часто даже дешевле, чем один на 8 ГБ. Это и подтолкнуло компанию к выпуску новой «двухчиповой» версии Pi 4 Model B, каждый модуль RAM у которой стоит на разных сторонах печатной платы. Подрыв устоев Нельзя не отметить, что появление второго модуля ОЗУ сделало «обновленный» Pi 4 Model B уникальным. Никогда раньше Raspberry

Заработать на своих. Россияне начали массово собирать оперативную память «на коленке» из подержанных чипов и продавать ее в рознице В январе 2026 г. CNews писал, что автору этой идеи удалось собрать полностью функционирующий модуль RAM. Теперь же эта практика стала массовой. По словам собеседников издания, знакомых с продав

Русская смекалка против дефицита памяти. Россияне придумали, как делать оперативную память DDR5 «на коленке», чтобы не платить втридорога идеокарт путем добавления в них видеопамяти, и этот опыт он намерен задействовать при сборке планок RAM. Китай, помоги! По словам Vik-on, пустые печатные платы для оперативной памяти, на которы

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж ой памяти — всего 8 Гбайт. Учитывая, что для работы видеочипа требуется 2 Гбайт, пользователю остается 6 Гбайт. Этого мало в текущих реалиях. Исправить ситуацию помогает покупка дополнительной планки ОЗУ, благо для нее есть свободный слот. Объем накопителя — 512 Гбайт. Acer Aspire A15-41M-R10M Корпус ноутбука содержит видеовыходы DP 1.4 и HDMI 2.1, разъемы для периферии в виде двух USB Type

Новые смартфоны резко «отупеют» по всему миру и будут стоить дороже тройств – в нынешнем ассортименте Apple даже самый дорогой iPhone 17 Pro Max располагает лишь 12 ГБ RAM. Одновременно с почти полным отсутствием в рознице моделей с 16 ГБ ОЗУ подорожают и совсе

«Яндекс Браузер» оптимизировал потребление оперативной памяти с помощью машинного обучения деления неактивных вкладок, которые не понадобятся в ближайшее время. Это позволяет освобождать от них оперативную память компьютера. По замерам компании, «Яндекс Браузер» теперь тратит до 36% меньше оперативной памяти, чем Google Chrome. А значит, запущенные одновременно с «Браузером» программы — например, офисные приложения, игры и мессенджеры — будут работать быстрее. Современные браузер

Становится только хуже. Всемирно известный производитель памяти и SSD скоропостижно закрылся на фоне глобального дефицита Crucial покидает здание Один из крупнейших производителей оперативной памяти SSD Crucial решил уйти с рынка в самый разгар дефицита SSD и RAM. Это всемирно известный бренд – его продукция крупномасштабно продается в десятках стран мира, в том числе и в России, несмотря на то, что компания имеет американские корни. Он годами конце

XPG представили новую серию оперативной памяти ARMAX DDR5 для геймеров и SFF сборок XPG, игровое подразделение компании Adata, объявляет о запуске серии оперативной памяти ARMAX DDR5. Об этом CNews сообщили представители Adata. Главная особенность серии — высота модуля с радиатором всего 39,5 мм. Это прямой ответ на растущую популярность компак

Оперативную память начали воровать прямо из посылок кого роста цен на оперативную память в последние месяцы модули оперативно запоминающего устройства (ОЗУ) стали одной из самых легких и выгодных целей для таких краж. Ответственные лица Рост под

Магазин крупной сети компьютерной техники снял ценники с оперативной памяти. Она дорожает не по дням, а по часам – $220 (16,2 тыс. – 17,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 ноября 2025 г.). Unsplash.com / Andrey Matveev Оперативная память для ПК подорожала троекратно за последние месяцы В октябре ценник на него

«Инферит» представила линейку новых компьютеров ожных задач, поэтому внутри — процессоры с увеличенным до 95 Вт теплопакетом и расширяемая до 96 ГБ оперативная память DDR5 с частотой до 5600 МГц. Конфигурация может оснащаться накопителями SA