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RAM Random Access Memory Память с произвольным доступом Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ)
СОБЫТИЯ
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|09.07.2026
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«М.Видео»: в России выросли продажи высокопроизводительных планшетов
ти, доля которых выросла с 36,4% до 37,4%. Одновременно значительно увеличились продажи моделей с 6 ГБ ОЗУ — с 18,6% до 23,4%, с 12 ГБ — с 4,6% до 7,4%, а также с 16 ГБ — с 6,0% до 8,5%. При эт
|06.07.2026
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Американцы выбрали Хиросиму, чтобы построить новую фабрику оперативной памяти
области производства полупроводников и памяти. Основанная в 1978 г. в США, компания Micron является одним из ведущих производителей DRAM, NAND-флэш-памяти, а также других технологий хранения данных. Оперативная память DRAM, производимая Micron, широко используется в компьютерах, серверах, мобильных устройствах и других электронных устройствах. Поддержка национальных властей С 2021 г. Япони
|30.06.2026
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Интернет-гигант начал собирать серверы на базе бывшей в употреблении и устаревшей оперативки
Vistara представляет собой специализированный чип (ASIC), который обеспечивает обмен данными между ОЗУ на базе DDR4 с самыми современными процессорами, поддерживающие исключительно более новую
|22.06.2026
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Становится только хуже. Производители смартфонов начали отменять выпуск новых моделей из-за высоких цен на память
ивной памятью – она сейчас в глубоком дефиците и потому стоит настолько дорого, что закупка модулей RAM становится невыгодной для производителей смартфонов. Nothing – первая компания, официальн
|11.06.2026
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Ноутбуки не «вывозят» нейросети. Искусственный интеллект пожирает гигабайты оперативной памяти, почти не оставляя для других программ
одии 2025 г., когда индустрия ИИ пошла в рост и стала требовать больше аппаратных ресурсов, включая RAM. Цены на память резко взлетели и продолжают расти, так что теперь апгрейд сильно ударит п
|05.06.2026
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Ноутбуки по всему миру откатываются на 10 лет назад. Производители возвращаются к крошечному объему памяти, лишь бы не повышать цены
одный объем ОЗУ. В 2024 и первой половине 2025 гг. пользователи успели привыкнуть к тому, что 16 ГБ RAM стали стандартом для ноутбуков. Но во втором полугодии 2025 г. из-за искусственного интел
|22.05.2026
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Китай спасает мир от дефицита памяти. Чипы ОЗУ из КНР появились в планках крупнейших мировых производителей, даже американских
ию оптимизации AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), которая позволяет безопасно разгонять ОЗУ. Аналогичная технология XMP от Intel тоже поддерживается. Possessed Photography / Unsplas
|06.05.2026
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Microsoft проговорилась. Windows 11 для нормальной работы нужно ОЗУ не менее 16 ГБ
нее пользователи приходили в ярость. С нынешними ценами на память собрать ПК с 16 и тем более 32 ГБ RAM или купить готовое решение с таким объемом памяти финансово под силу не каждому. Софтверн
|04.05.2026
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Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем
нтрастность 1 000 000:1, 144 Гц, ШИМ-затемнение 4320 Гц Процессор Intel Core Ultra 7 155H (3.8 ГГц) ОЗУ 32 Гбайт LPDDR5 Накопитель 1 Тбайт NVMe PCIe Разъемы USB Type-C (Thunderbolt 4), USB Type
|29.04.2026
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Xiaomi выпустила гигантский ультрадешевый смартфон с огромной батареей. И дефицит памяти не повлиял
остью 6000 мАч. В базе у Poco C81 Pro есть 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Наличие 4 ГБ RAM означает, что на него можно установить полноценную ОС Android, а не урезанную Android Go,
|28.04.2026
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Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM
ассе 1,9 кг он имеет по-настоящему мощную начинку: 8-ядерный процессор AMD Ryzen Al 7 350, 32 Гбайт ОЗУ и накопитель объемом 1 Тбайт. Это позволяет демонстрировать прекрасные результаты в произ
|22.04.2026
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Москва потратит почти полмиллиарда на закупку серверов с устаревшей ОЗУ
n Ache / Unsplash Москва потратит почти полмиллиарда на закупку серверов на DDR4 Любопытно, что согласно техническому заданию, во всех поставляемых серверах должен быть установлен устаревший стандарт оперативной памяти — DDR4, который был выпущен еще в 2014 г. Предположительно, это связано с тем, что рынок оперативной памяти переживает серьезный дефицит и стремительный рост цен на па
|14.04.2026
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Когда политика побоку. США и Китай объединятся для создания новой оперативной памяти и борьбы с ее дефицитом
льно дорожают. Tsuyuri Hara / Unsplash США и Китай вместе ищут решение глобальной проблемы дефицита RAM Для Qualcomm смартфоны – это основной рынок сбыта своей продукции. Значительная часть сов
|13.04.2026
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В России началось производство сверхважного компонента ПК. Без него никогда не заработает оперативная память
027 г.), а сроки появления таких планок в продаже и вовсе не определены из-за общемирового дефицита ОЗУ на фоне развития нейросетей. GS Nanotech Производство российских микросхем SPD К моменту
|07.04.2026
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Мир сошел с ума. В новейшие ПК будут устанавливать древнейшую технологию из 2007 года. Зачем это нужно
ла наводнить мировой рынок материнскими платами с поддержкой оперативной памяти DDR3. Этот стандарт ОЗУ вышел в 2007 г., 19 лет назад. Он морально устарел в 2014 г. с релизом DDR4 и совсем «одр
|06.04.2026
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Древняя и забытая технология Microsoft надежно защитит от дефицита оперативной памяти. Она есть в каждом ПК
дополнительных планок ОЗУ. К преимуществам этого способа можно отнести возможность увеличить объем RAM почти до любого объема. Хорошо забытое старое Функция виртуальной памяти существует в Win
|03.04.2026
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Самый популярный в мире дистрибутив Linux взвинтил требования к компьютеру. Даже Windows не такая прожорливая
авляются как минимум с 8 ГБ ОЗУ, и даже новый бюджетный Apple MacBook Neo располагает таким объемом RAM. С другой – на мировом рынке кризис оперативной памяти, она бесконечно дорожает, хотя и с
|30.03.2026
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Внезапная оттепель. Сверхдорогая и дефицитная память DDR5 резко подешевела
портал WCCFTech. Valentine Tanasovich / Pexels Говорить о скором возвращении к адекватным ценам на ОЗУ пока очень рано. Но первый звоночек прозвенел Причина роста цен на ОЗУ и целый ряд
|24.03.2026
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«Авито»: продажи оперативной памяти и SSD выросли в несколько раз
спровоцировал скачок популярности нейросетей — растущие потребности в мощностях привели к нехватке ОЗУ, и этот эффект мгновенно распространился на всю память. «Серверы для ИИ требуют оперативн
|24.03.2026
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Новых на всех не хватает. В России расцвел рынок подержанных SSD и оперативной памяти
и в пять с половиной раз по сравнению показателями годичной давности. Пока это рекорд – рост продаж ОЗУ, для сравнения, за тот же период оказался почти двукратным, а продажи жестких дисков увел
|18.03.2026
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VK Tech добавила функцию автоматического охлаждения данных в Tarantool Column Store
оматического охлаждения данных в Tarantool Column Store — колоночную in-memory СУБД для мгновенной обработки и анализа данных в реальном времени. Теперь устаревшие записи автоматически переносятся из оперативной памяти на диск по заданному сроку хранения, что позволит компаниям сократить затраты на хранение данных без потери доступа к ним. Tarantool Column Store хранит и обрабатывает данные
|05.03.2026
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«Кросс технолоджис»: спрос на ИТ-аудит растет на фоне кризиса на рынке оперативной памяти
Кризис на рынке оперативной памяти, который начался в конце 2025 г., стимулирует компании предпринимать проактивные действия по проверке и совершенствованию ИТ-инфраструктуры. Эксперты «Кросс технолоджис» указ
|27.02.2026
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Нейросети сделали свое гнусное дело. О дешевых смартфонах и компьютерах можно забыть
ружают почти всю свою продукцию именно туда, игнорируя потребительский сегмент. Результат – дефицит RAM и SSD, который, к тому же, может привести к закрытию множества компаний, занимающихся эле
|25.02.2026
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Треть себестоимости ПК теперь приходится на оперативную память, и это вдвое больше, чем три месяца назад. Дальше будет хуже
оперативной памяти из-за искусственного интеллекта. Компании, работающие в этой сфере, скупают всю RAM на рынке, а ее производители и рады стараться – как сообщал CNews, крупнейшие вендоры ОЗУ
|24.02.2026
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Китайская смекалка. Пока Корея продает оперативную память втридорога, завод в КНР втихую вдвое снизил цены на свои чипы
личить свою долю рынка. Pascal Bernardon / Unsplash Китай устроил масштабный демпинг на рынке чипов ОЗУ К тому же, несмотря на то, что с момента выпуска первых планок ОЗУ DDR5 прошло поч
|11.02.2026
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Десятки игровых ПК разорившейся ИТ-компании сняты с торгов. Ее судьбу решает правительственная комиссия
и уже состоявшиеся процедуры по продаже компьютерной техники компании, в составе которой дефицитная ОЗУ. Причина отмены — проблемы с идентификацией имущества должника, говорится в материалах ко
|11.02.2026
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Известный производитель обманывал покупателей, завышая скорость дефицитной оперативной памяти
G.Skill пошла на мировую G.Skill, производитель модулей оперативной памяти, урегулировала коллективный иск о завышении скоростных характеристик выпускаемой ей продукции, пишет TechSpot. Компания согласилась выплатить в общей сложности $2,4 млн польз
|06.02.2026
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Дно близко. Из-за мирового кризиса ОЗУ главный производитель одноплатных ПК вернул к жизни древнюю модель и продает ее втридорога
, что достать два чипа оперативной памяти, например, на 4 ГБ, проще и часто даже дешевле, чем один на 8 ГБ. Это и подтолкнуло компанию к выпуску новой «двухчиповой» версии Pi 4 Model B, каждый модуль RAM у которой стоит на разных сторонах печатной платы. Подрыв устоев Нельзя не отметить, что появление второго модуля ОЗУ сделало «обновленный» Pi 4 Model B уникальным. Никогда раньше Raspberry
|19.01.2026
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Заработать на своих. Россияне начали массово собирать оперативную память «на коленке» из подержанных чипов и продавать ее в рознице
В январе 2026 г. CNews писал, что автору этой идеи удалось собрать полностью функционирующий модуль RAM. Теперь же эта практика стала массовой. По словам собеседников издания, знакомых с продав
|26.12.2025
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Русская смекалка против дефицита памяти. Россияне придумали, как делать оперативную память DDR5 «на коленке», чтобы не платить втридорога
идеокарт путем добавления в них видеопамяти, и этот опыт он намерен задействовать при сборке планок RAM. Китай, помоги! По словам Vik-on, пустые печатные платы для оперативной памяти, на которы
|19.12.2025
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Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж
ой памяти — всего 8 Гбайт. Учитывая, что для работы видеочипа требуется 2 Гбайт, пользователю остается 6 Гбайт. Этого мало в текущих реалиях. Исправить ситуацию помогает покупка дополнительной планки ОЗУ, благо для нее есть свободный слот. Объем накопителя — 512 Гбайт. Acer Aspire A15-41M-R10M Корпус ноутбука содержит видеовыходы DP 1.4 и HDMI 2.1, разъемы для периферии в виде двух USB Type
|15.12.2025
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Новые смартфоны резко «отупеют» по всему миру и будут стоить дороже
тройств – в нынешнем ассортименте Apple даже самый дорогой iPhone 17 Pro Max располагает лишь 12 ГБ RAM. Одновременно с почти полным отсутствием в рознице моделей с 16 ГБ ОЗУ подорожают и совсе
|09.12.2025
|Россияне создали сверхмощную сетевую карту. Оперативной памяти у нее больше, чем у ноутбука
|05.12.2025
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«Яндекс Браузер» оптимизировал потребление оперативной памяти с помощью машинного обучения
деления неактивных вкладок, которые не понадобятся в ближайшее время. Это позволяет освобождать от них оперативную память компьютера. По замерам компании, «Яндекс Браузер» теперь тратит до 36% меньше оперативной памяти, чем Google Chrome. А значит, запущенные одновременно с «Браузером» программы — например, офисные приложения, игры и мессенджеры — будут работать быстрее. Современные браузер
|04.12.2025
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Становится только хуже. Всемирно известный производитель памяти и SSD скоропостижно закрылся на фоне глобального дефицита
Crucial покидает здание Один из крупнейших производителей оперативной памяти SSD Crucial решил уйти с рынка в самый разгар дефицита SSD и RAM. Это всемирно известный бренд – его продукция крупномасштабно продается в десятках стран мира, в том числе и в России, несмотря на то, что компания имеет американские корни. Он годами конце
|04.12.2025
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XPG представили новую серию оперативной памяти ARMAX DDR5 для геймеров и SFF сборок
XPG, игровое подразделение компании Adata, объявляет о запуске серии оперативной памяти ARMAX DDR5. Об этом CNews сообщили представители Adata. Главная особенность серии — высота модуля с радиатором всего 39,5 мм. Это прямой ответ на растущую популярность компак
|01.12.2025
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Оперативную память начали воровать прямо из посылок
кого роста цен на оперативную память в последние месяцы модули оперативно запоминающего устройства (ОЗУ) стали одной из самых легких и выгодных целей для таких краж. Ответственные лица Рост под
|25.11.2025
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Магазин крупной сети компьютерной техники снял ценники с оперативной памяти. Она дорожает не по дням, а по часам
– $220 (16,2 тыс. – 17,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 ноября 2025 г.). Unsplash.com / Andrey Matveev Оперативная память для ПК подорожала троекратно за последние месяцы В октябре ценник на него
|13.11.2025
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«Инферит» представила линейку новых компьютеров
ожных задач, поэтому внутри — процессоры с увеличенным до 95 Вт теплопакетом и расширяемая до 96 ГБ оперативная память DDR5 с частотой до 5600 МГц. Конфигурация может оснащаться накопителями SA
|10.11.2025
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На всех не хватает. Одна из крупнейших стран мира ограничила продажу гражданам оперативной памяти и SSD
их стран мира по населению. К концу 2025 г. в ней проживало более 122 млн человек. Для сравнения, население России – около 144 млн человек. Пример подан На момент выхода материала купить SSD, HDD или RAM без каких-либо лимитов можно было почти во всей Японии. Однако прецедент создан – несколько магазинов в квартале Акихабара в Токио ввели ограничения, и есть вероятность, что другие точки пр
RAM и организации, системы, технологии, персоны:
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|Tom’s Hardware 599 123
|GizmoChina 170 81
|DigiTimes - Издание 1331 79
|The Verge - Издание 617 73
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6089 64
|Engadget - Блог о технологиях 429 62
|Bloomberg 1624 48
|The Register - The Register Hardware 1782 46
|Liliputing 76 42
|Neowin 217 41
|GSM Arena 78 37
|Wikipedia - Википедия 650 33
|Reddit 397 30
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1338 30
|Коммерсантъ - Издательский дом 2390 29
|CNET Networks - CNET News 1643 29
|WCCFTech - Издание 110 28
|TechSpot 187 27
|DxOMark - Издание 36 23
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11562 23
|ZDnet 663 22
|AppleInsider 400 22
|SlashGear 134 21
|GizChina - Издание 84 20
|MacRumors 148 20
|Ars Technica 450 20
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|PhoneArena 75 19
|9to5Mac 70 19
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|Ведомости 1462 17
|Чудо техники 60 16
|SamMobile 57 16
|Nature 832 16
|Inquirer 463 15
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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