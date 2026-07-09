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RAM Random Access Memory Память с произвольным доступом Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ)

RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ)

СОБЫТИЯ

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09.07.2026 «М.Видео»: в России выросли продажи высокопроизводительных планшетов

ти, доля которых выросла с 36,4% до 37,4%. Одновременно значительно увеличились продажи моделей с 6 ГБ ОЗУ — с 18,6% до 23,4%, с 12 ГБ — с 4,6% до 7,4%, а также с 16 ГБ — с 6,0% до 8,5%. При эт
06.07.2026 Американцы выбрали Хиросиму, чтобы построить новую фабрику оперативной памяти

области производства полупроводников и памяти. Основанная в 1978 г. в США, компания Micron является одним из ведущих производителей DRAM, NAND-флэш-памяти, а также других технологий хранения данных. Оперативная память DRAM, производимая Micron, широко используется в компьютерах, серверах, мобильных устройствах и других электронных устройствах. Поддержка национальных властей С 2021 г. Япони
30.06.2026 Интернет-гигант начал собирать серверы на базе бывшей в употреблении и устаревшей оперативки

Vistara представляет собой специализированный чип (ASIC), который обеспечивает обмен данными между ОЗУ на базе DDR4 с самыми современными процессорами, поддерживающие исключительно более новую
22.06.2026 Становится только хуже. Производители смартфонов начали отменять выпуск новых моделей из-за высоких цен на память

ивной памятью – она сейчас в глубоком дефиците и потому стоит настолько дорого, что закупка модулей RAM становится невыгодной для производителей смартфонов. Nothing – первая компания, официальн
11.06.2026 Ноутбуки не «вывозят» нейросети. Искусственный интеллект пожирает гигабайты оперативной памяти, почти не оставляя для других программ

одии 2025 г., когда индустрия ИИ пошла в рост и стала требовать больше аппаратных ресурсов, включая RAM. Цены на память резко взлетели и продолжают расти, так что теперь апгрейд сильно ударит п
05.06.2026 Ноутбуки по всему миру откатываются на 10 лет назад. Производители возвращаются к крошечному объему памяти, лишь бы не повышать цены

одный объем ОЗУ. В 2024 и первой половине 2025 гг. пользователи успели привыкнуть к тому, что 16 ГБ RAM стали стандартом для ноутбуков. Но во втором полугодии 2025 г. из-за искусственного интел
22.05.2026 Китай спасает мир от дефицита памяти. Чипы ОЗУ из КНР появились в планках крупнейших мировых производителей, даже американских

ию оптимизации AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), которая позволяет безопасно разгонять ОЗУ. Аналогичная технология XMP от Intel тоже поддерживается. Possessed Photography / Unsplas
06.05.2026 Microsoft проговорилась. Windows 11 для нормальной работы нужно ОЗУ не менее 16 ГБ

нее пользователи приходили в ярость. С нынешними ценами на память собрать ПК с 16 и тем более 32 ГБ RAM или купить готовое решение с таким объемом памяти финансово под силу не каждому. Софтверн
04.05.2026 Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

нтрастность 1 000 000:1, 144 Гц, ШИМ-затемнение 4320 Гц Процессор Intel Core Ultra 7 155H (3.8 ГГц) ОЗУ 32 Гбайт LPDDR5 Накопитель 1 Тбайт NVMe PCIe Разъемы USB Type-C (Thunderbolt 4), USB Type
29.04.2026 Xiaomi выпустила гигантский ультрадешевый смартфон с огромной батареей. И дефицит памяти не повлиял

остью 6000 мАч. В базе у Poco C81 Pro есть 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Наличие 4 ГБ RAM означает, что на него можно установить полноценную ОС Android, а не урезанную Android Go,
28.04.2026 Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

ассе 1,9 кг он имеет по-настоящему мощную начинку: 8-ядерный процессор AMD Ryzen Al 7 350, 32 Гбайт ОЗУ и накопитель объемом 1 Тбайт. Это позволяет демонстрировать прекрасные результаты в произ
22.04.2026 Москва потратит почти полмиллиарда на закупку серверов с устаревшей ОЗУ

n Ache / Unsplash Москва потратит почти полмиллиарда на закупку серверов на DDR4 Любопытно, что согласно техническому заданию, во всех поставляемых серверах должен быть установлен устаревший стандарт оперативной памяти — DDR4, который был выпущен еще в 2014 г. Предположительно, это связано с тем, что рынок оперативной памяти переживает серьезный дефицит и стремительный рост цен на па
14.04.2026 Когда политика побоку. США и Китай объединятся для создания новой оперативной памяти и борьбы с ее дефицитом

льно дорожают. Tsuyuri Hara / Unsplash США и Китай вместе ищут решение глобальной проблемы дефицита RAM Для Qualcomm смартфоны – это основной рынок сбыта своей продукции. Значительная часть сов
13.04.2026 В России началось производство сверхважного компонента ПК. Без него никогда не заработает оперативная память

027 г.), а сроки появления таких планок в продаже и вовсе не определены из-за общемирового дефицита ОЗУ на фоне развития нейросетей. GS Nanotech Производство российских микросхем SPD К моменту

07.04.2026 Мир сошел с ума. В новейшие ПК будут устанавливать древнейшую технологию из 2007 года. Зачем это нужно

ла наводнить мировой рынок материнскими платами с поддержкой оперативной памяти DDR3. Этот стандарт ОЗУ вышел в 2007 г., 19 лет назад. Он морально устарел в 2014 г. с релизом DDR4 и совсем «одр
06.04.2026 Древняя и забытая технология Microsoft надежно защитит от дефицита оперативной памяти. Она есть в каждом ПК

дополнительных планок ОЗУ. К преимуществам этого способа можно отнести возможность увеличить объем RAM почти до любого объема. Хорошо забытое старое Функция виртуальной памяти существует в Win
03.04.2026 Самый популярный в мире дистрибутив Linux взвинтил требования к компьютеру. Даже Windows не такая прожорливая

авляются как минимум с 8 ГБ ОЗУ, и даже новый бюджетный Apple MacBook Neo располагает таким объемом RAM. С другой – на мировом рынке кризис оперативной памяти, она бесконечно дорожает, хотя и с
30.03.2026 Внезапная оттепель. Сверхдорогая и дефицитная память DDR5 резко подешевела

портал WCCFTech. Valentine Tanasovich / Pexels Говорить о скором возвращении к адекватным ценам на ОЗУ пока очень рано. Но первый звоночек прозвенел Причина роста цен на ОЗУ и целый ряд
24.03.2026 «Авито»: продажи оперативной памяти и SSD выросли в несколько раз

спровоцировал скачок популярности нейросетей — растущие потребности в мощностях привели к нехватке ОЗУ, и этот эффект мгновенно распространился на всю память. «Серверы для ИИ требуют оперативн
24.03.2026 Новых на всех не хватает. В России расцвел рынок подержанных SSD и оперативной памяти

и в пять с половиной раз по сравнению показателями годичной давности. Пока это рекорд – рост продаж ОЗУ, для сравнения, за тот же период оказался почти двукратным, а продажи жестких дисков увел
18.03.2026 VK Tech добавила функцию автоматического охлаждения данных в Tarantool Column Store

оматического охлаждения данных в Tarantool Column Store — колоночную in-memory СУБД для мгновенной обработки и анализа данных в реальном времени. Теперь устаревшие записи автоматически переносятся из оперативной памяти на диск по заданному сроку хранения, что позволит компаниям сократить затраты на хранение данных без потери доступа к ним. Tarantool Column Store хранит и обрабатывает данные
05.03.2026 «Кросс технолоджис»: спрос на ИТ-аудит растет на фоне кризиса на рынке оперативной памяти

Кризис на рынке оперативной памяти, который начался в конце 2025 г., стимулирует компании предпринимать проактивные действия по проверке и совершенствованию ИТ-инфраструктуры. Эксперты «Кросс технолоджис» указ
27.02.2026 Нейросети сделали свое гнусное дело. О дешевых смартфонах и компьютерах можно забыть

ружают почти всю свою продукцию именно туда, игнорируя потребительский сегмент. Результат – дефицит RAM и SSD, который, к тому же, может привести к закрытию множества компаний, занимающихся эле
25.02.2026 Треть себестоимости ПК теперь приходится на оперативную память, и это вдвое больше, чем три месяца назад. Дальше будет хуже

оперативной памяти из-за искусственного интеллекта. Компании, работающие в этой сфере, скупают всю RAM на рынке, а ее производители и рады стараться – как сообщал CNews, крупнейшие вендоры ОЗУ
24.02.2026 Китайская смекалка. Пока Корея продает оперативную память втридорога, завод в КНР втихую вдвое снизил цены на свои чипы

личить свою долю рынка. Pascal Bernardon / Unsplash Китай устроил масштабный демпинг на рынке чипов ОЗУ К тому же, несмотря на то, что с момента выпуска первых планок ОЗУ DDR5 прошло поч
11.02.2026 Десятки игровых ПК разорившейся ИТ-компании сняты с торгов. Ее судьбу решает правительственная комиссия

и уже состоявшиеся процедуры по продаже компьютерной техники компании, в составе которой дефицитная ОЗУ. Причина отмены — проблемы с идентификацией имущества должника, говорится в материалах ко
11.02.2026 Известный производитель обманывал покупателей, завышая скорость дефицитной оперативной памяти

G.Skill пошла на мировую G.Skill, производитель модулей оперативной памяти, урегулировала коллективный иск о завышении скоростных характеристик выпускаемой ей продукции, пишет TechSpot. Компания согласилась выплатить в общей сложности $2,4 млн польз
06.02.2026 Дно близко. Из-за мирового кризиса ОЗУ главный производитель одноплатных ПК вернул к жизни древнюю модель и продает ее втридорога

, что достать два чипа оперативной памяти, например, на 4 ГБ, проще и часто даже дешевле, чем один на 8 ГБ. Это и подтолкнуло компанию к выпуску новой «двухчиповой» версии Pi 4 Model B, каждый модуль RAM у которой стоит на разных сторонах печатной платы. Подрыв устоев Нельзя не отметить, что появление второго модуля ОЗУ сделало «обновленный» Pi 4 Model B уникальным. Никогда раньше Raspberry
19.01.2026 Заработать на своих. Россияне начали массово собирать оперативную память «на коленке» из подержанных чипов и продавать ее в рознице

В январе 2026 г. CNews писал, что автору этой идеи удалось собрать полностью функционирующий модуль RAM. Теперь же эта практика стала массовой. По словам собеседников издания, знакомых с продав
26.12.2025 Русская смекалка против дефицита памяти. Россияне придумали, как делать оперативную память DDR5 «на коленке», чтобы не платить втридорога

идеокарт путем добавления в них видеопамяти, и этот опыт он намерен задействовать при сборке планок RAM. Китай, помоги! По словам Vik-on, пустые печатные платы для оперативной памяти, на которы
19.12.2025 Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

ой памяти — всего 8 Гбайт. Учитывая, что для работы видеочипа требуется 2 Гбайт, пользователю остается 6 Гбайт. Этого мало в текущих реалиях. Исправить ситуацию помогает покупка дополнительной планки ОЗУ, благо для нее есть свободный слот. Объем накопителя — 512 Гбайт. Acer Aspire A15-41M-R10M Корпус ноутбука содержит видеовыходы DP 1.4 и HDMI 2.1, разъемы для периферии в виде двух USB Type
15.12.2025 Новые смартфоны резко «отупеют» по всему миру и будут стоить дороже

тройств – в нынешнем ассортименте Apple даже самый дорогой iPhone 17 Pro Max располагает лишь 12 ГБ RAM. Одновременно с почти полным отсутствием в рознице моделей с 16 ГБ ОЗУ подорожают и совсе
09.12.2025 Россияне создали сверхмощную сетевую карту. Оперативной памяти у нее больше, чем у ноутбука
05.12.2025 «Яндекс Браузер» оптимизировал потребление оперативной памяти с помощью машинного обучения

деления неактивных вкладок, которые не понадобятся в ближайшее время. Это позволяет освобождать от них оперативную память компьютера. По замерам компании, «Яндекс Браузер» теперь тратит до 36% меньше оперативной памяти, чем Google Chrome. А значит, запущенные одновременно с «Браузером» программы — например, офисные приложения, игры и мессенджеры — будут работать быстрее. Современные браузер
04.12.2025 Становится только хуже. Всемирно известный производитель памяти и SSD скоропостижно закрылся на фоне глобального дефицита

Crucial покидает здание Один из крупнейших производителей оперативной памяти SSD Crucial решил уйти с рынка в самый разгар дефицита SSD и RAM. Это всемирно известный бренд – его продукция крупномасштабно продается в десятках стран мира, в том числе и в России, несмотря на то, что компания имеет американские корни. Он годами конце
04.12.2025 XPG представили новую серию оперативной памяти ARMAX DDR5 для геймеров и SFF сборок

XPG, игровое подразделение компании Adata, объявляет о запуске серии оперативной памяти ARMAX DDR5. Об этом CNews сообщили представители Adata. Главная особенность серии — высота модуля с радиатором всего 39,5 мм. Это прямой ответ на растущую популярность компак
01.12.2025 Оперативную память начали воровать прямо из посылок

кого роста цен на оперативную память в последние месяцы модули оперативно запоминающего устройства (ОЗУ) стали одной из самых легких и выгодных целей для таких краж. Ответственные лица Рост под
25.11.2025 Магазин крупной сети компьютерной техники снял ценники с оперативной памяти. Она дорожает не по дням, а по часам

– $220 (16,2 тыс. – 17,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 ноября 2025 г.). Unsplash.com / Andrey Matveev Оперативная память для ПК подорожала троекратно за последние месяцы В октябре ценник на него

13.11.2025 «Инферит» представила линейку новых компьютеров

ожных задач, поэтому внутри — процессоры с увеличенным до 95 Вт теплопакетом и расширяемая до 96 ГБ оперативная память DDR5 с частотой до 5600 МГц. Конфигурация может оснащаться накопителями SA
10.11.2025 На всех не хватает. Одна из крупнейших стран мира ограничила продажу гражданам оперативной памяти и SSD

их стран мира по населению. К концу 2025 г. в ней проживало более 122 млн человек. Для сравнения, население России – около 144 млн человек. Пример подан На момент выхода материала купить SSD, HDD или RAM без каких-либо лимитов можно было почти во всей Японии. Однако прецедент создан – несколько магазинов в квартале Акихабара в Токио ввели ограничения, и есть вероятность, что другие точки пр

Публикаций - 10343, упоминаний - 13338

RAM и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12807 2150
Samsung Electronics 11056 1372
Apple Inc 13144 1265
Microsoft Corporation 25767 1199
Nvidia Corp 3996 1124
Google LLC 12679 811
AMD - Advanced Micro Devices 4636 755
Acer Group - Acer Inc 2773 687
ASUS - AsusTek Computer Inc 2171 627
Lenovo Group 2446 613
HP Inc. 5882 576
Huawei 4668 571
Sony 6738 570
Xiaomi - Сяоми 2227 543
Dell EMC 5179 486
HTC Corporation 1512 408
LG Electronics 3734 375
Qualcomm Technologies 1973 374
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 364
Toshiba Corporation 2980 344
IBM - International Business Machines Corp 9697 309
AMD Graphics Product Group - ATI 972 271
MediaTek - Ralink 593 249
Dell Technologies - Dell Computer 2219 223
VAIO 475 218
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 931 217
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 739 212
Fujitsu 2105 207
Yandex - Яндекс 9199 190
Oracle Corporation 7070 184
Lenovo Motorola 3566 180
X Corp - Twitter 2937 171
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RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 5
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 5
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WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 4
Apache Software Foundation - ASF 231 4
TIA - Telecommunications Industry Association 90 4
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 4
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 4
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 4
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
ГосИнформСистемы 160 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22547 6624
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28240 4156
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13235 3556
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26760 3509
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13469 3222
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10680 3002
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15422 2815
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10587 2720
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7925 2665
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6264 2361
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6459 1973
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6401 1765
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13045 1683
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33448 1681
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3779 1630
DDR - Double data rate 3082 1616
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8760 1588
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14761 1575
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18318 1549
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3143 1509
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4600 1485
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10735 1425
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4200 1421
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8507 1405
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 1363
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2336 1341
Наушники - Headphones 4471 1329
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16971 1310
USB Type-C - USB-C - USB 3 2375 1171
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2511 1120
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5375 1106
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3936 1019
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10133 1017
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3632 1001
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53783 983
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2478 970
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11520 939
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10663 923
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 894
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5710 857
Google Android 15234 2004
Microsoft Windows 16873 1494
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2182 1238
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5247 1072
Linux OS 11520 853
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 764
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 753
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1214 706
Intel Core - Семейство процессоров 1251 668
Apple iPhone - серия смартфонов 7618 650
Microsoft Windows 10 1938 486
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 485
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 467
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 573 459
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 453
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 451
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 993 444
Microsoft Windows 7 2007 436
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 435
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 401
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 398
Samsung Galaxy 1035 386
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1444 377
Apple iPad 4009 372
Apple iOS 8576 372
Intel Celeron - Серия процессоров 979 368
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 348
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 870 345
Microsoft Windows XP 2431 342
Intel Core i - Cерия процессоров 534 341
Intel x86 - архитектура процессора 2150 335
Apple iPhone 6 4861 326
Google Play - Google Store - Google Android Market 3549 326
Apple MacBook - серия ноутбуков 1079 321
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 302
Samsung Galaxy Note 701 300
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 424 298
Microsoft Windows 2000 8678 284
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 432 281
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 281
Ксенин Алекс 311 180
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 81
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 34
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 31
Ерофеева Мария 31 26
Путин Владимир 3453 25
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 24
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 22
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 21
Катаев Александр 40 19
Ильичев Андрей 37 18
Jun Lei - Цзунь Лей 46 18
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 15
Гендрих Сергей 28 14
Опанасенко Всеволод 139 14
Копосов Максим 74 14
Демидов Михаил 134 14
Blass Evan - Бласс Эван 36 13
Константинов Константин 32 13
Клинаичев Андрей 33 13
Фильченков Александр 39 12
Курилина Наталья 21 12
Трушкин Константин 60 11
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 11
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 11
Епишин Олег 26 11
Галушкин Олег 182 11
Гоц Роман 57 10
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 10
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 10
Upton Eben - Аптон Эбен 12 10
Лаптева Марина 114 10
Беляев Дмитрий 32 10
Мишустин Михаил 787 9
Мылицын Роман 111 9
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 9
Черкасов Дмитрий 43 9
Малафеев Андрей 52 9
Юсупов Ренат 125 9
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 9
Россия - РФ - Российская федерация 165965 4480
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54717 1474
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19115 1370
Европа 24959 622
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47571 515
Япония 13803 493
Южная Корея - Республика 7047 471
Солнце - звезда Солнечной системы 5487 445
Китай - Тайвань 4243 428
Германия - Федеративная Республика 13216 262
Индия - Bharat 5867 245
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13814 242
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14808 217
Азия - Азиатский регион 5919 200
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19523 173
Франция - Французская Республика 8176 134
Финляндия - Финляндская Республика 3695 114
Канада 5081 110
Испания - Каталония - Барселона 752 101
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 88
Украина 7925 84
США - Калифорния 4827 81
Испания - Королевство 3838 79
Земля - планета Солнечной системы 10859 76
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8566 76
США - Калифорния - Купертино 281 75
Африка - Африканский регион 3640 75
Италия - Итальянская Республика 4508 75
Беларусь - Белоруссия 6284 67
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 63
Казахстан - Республика 6044 61
США - Нью-Йорк 3179 60
Россия - СФО - Новосибирск 4870 60
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 57
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 55
Германия - Берлин 732 53
Ближний Восток 3154 53
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2604 50
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 48
Нидерланды 3741 48
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27259 1163
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5502 1144
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57617 651
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53398 503
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33702 413
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11681 399
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1513 394
Ergonomics - Эргономика 1752 385
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11669 268
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12299 263
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6165 260
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16036 245
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21609 243
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5574 203
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7409 193
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3393 186
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6049 185
Английский язык 7030 183
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7795 179
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3099 168
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5470 168
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7509 164
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 263 154
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2676 152
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6744 151
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18125 144
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 732 140
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11300 134
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1356 130
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8953 128
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10327 127
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3165 125
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2476 122
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4659 121
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Металлы - Золото - Gold 1249 119
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3953 43
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 24
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 20
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 20
Cinebench 29 17
Counterpoint Research 110 16
Forrester Research 833 13
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 849 10
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 9
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GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 6
Mercury Research 73 6
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 5
HFS Research 49 5
Net Applications 127 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
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ABI Research 236 4
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Markets&Markets Research 113 3
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IBM Research 111 3
AV-Comparatives 28 3
Jon Peddie Research 46 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
In-Stat/MDR 74 3
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Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
РАН - Российская академия наук 2122 41
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 24
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 23
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 19
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 17
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1220 13
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 10
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 9
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 9
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 8
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 7
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 7
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 6
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 6
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 6
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 6
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 6
ТГУ - Томский государственный университет 232 6
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 6
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 456 5
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 5
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 5
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 5
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 5
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 5
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 5
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 301 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1477 5
Universiteit Utrecht - Rijksuniversiteit Utrecht - Utrecht University - Утрехтский университет 23 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 648 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 4
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