Индексная книга CNews*
Биометрия Дактилоскопия Fingerprinting
Публикаций - 811, упоминаний - 895
Биометрия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1609 48
|Forbes - Форбс 591 7
|DxOMark - Издание 35 6
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
|РИА Новости 766 3
|FT - Financial Times 1118 2
|TENAA 18 2
|Bloomberg 1009 2
|DigiTimes - Издание 1284 2
|GizChina - Издание 42 2
|Android Authority 37 1
|Ananova 249 1
|OnLeaks 17 1
|GizmoChina 90 1
|AppleInsider 384 1
|IDropNews 4 1
|9to5Mac 99 1
|ScienceDaily 400 1
|The Globe and Mail 71 1
|Известия ИД 307 1
|Ведомости 375 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
|Tom’s Hardware 127 1
|ZDnet 584 1
|The Register 1286 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 1
|Wikipedia - Википедия 413 1
|WikiLeaks 113 1
|PCMark 104 4
|Cinebench 24 2
|IDC - International Data Corporation 4671 1
|Juniper Research 468 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
|S&P - Standard and Poor’s 470 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1194661, в очереди разбора - 944792.
Создано именных указателей - 88369.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1194661, в очереди разбора - 944792.
Создано именных указателей - 88369.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.