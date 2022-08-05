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Биометрия Дактилоскопия Fingerprinting

Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting


05.08.2022 Tecno представил смартфон SPARK 9 PRO 1
04.08.2022 Обзор смартфона TECNO CAMON 19 Pro: баланс цены и качества 1
01.08.2022 В России начались продажи большого супердешевого смартфона Xiaomi с гигантским аккумулятором. Цена. Видео 1
22.07.2022 Как правильно почистить тачпад на ноутбуке 1
15.07.2022 Google выпустил новую ОС для древних компьютеров, которые не тянут Windows 11 1
13.07.2022 Россияне выпустили дешевый антикризисный смартфон с большим экраном и емким аккумулятором. Цена 1
13.07.2022 BQ 6868L Wide – новый российский смартфон с большим безрамочным экраном 1
13.07.2022 Tecno объявляет о старте продаж новой линейки смартфонов Camon 19 с RGBW-сенсором 1
11.07.2022 Смартфоны TECNO Mobile: премиальные среди бюджетных 1
06.07.2022 Бренд TECNO представил новую серию смартфонов CAMON 19 1
04.07.2022 Создан первый в мире ноутбук без любимой процессорной архитектуры Intel и AMD 1
20.06.2022 Конкурент Xiaomi выпустил ультрабюджетный телефон с огромным аккумулятором дешевле 6000 рублей 1
10.06.2022 Конкурент Xiaomi привез в Россию дешевый смартфон с расширяемой оперативной памятью. Цена, видео 1
02.06.2022 Безопасная «удаленка» для КИИ: как организовать и развивать 1
01.06.2022 Apple прекращает поддержку нескольких моделей iPhone, iPad и ТВ-приставки 1
13.05.2022 До России добрался дешевый «народный» суперфлагман Xiaomi с топовым «железом». Цена, видео 1
24.04.2022 Обзор смартфона HONOR X8: бестселлер сезона весна-лето 2022 1
25.03.2022 Создатель «убийц флагманов» готовит планшет, который заменит россиянам iPad. Цена 1
18.03.2022 Защищенный смартфон Doogee S98 с двойным экраном и камерой ночного видения появится в продаже с 28 марта 1
09.03.2022 Inoi выпустил доступный смартфон с 64 ГБ памяти 1
05.03.2022 Индия выручит. Выпущен супердешевый смартфон с большим аккумулятором 2
04.03.2022 В России стартовали продажи нового планшета Huawei Matepad для офисных и образовательных задач 1
18.02.2022 Honor объявляет о старте продаж ноутбука MagicBook 16 1
16.02.2022 Huawei представляет новый планшет MatePad на базе Harmony OS 2 1
08.02.2022 Honor представила ноутбук Honor Magicbook 16 1
07.02.2022 Huawei представляет первый 16-дюймовый премиальный ноутбук MateBook 16 1
04.02.2022 Tecno представляет в России новые бюджетные смартфоны с NFC 1
03.02.2022 Начались продажи мощного бюджетного смартфона Lenovo K14 Plus 1
03.02.2022 BQ 6061L Slim – новый смартфон в тонком корпусе с портом USB Type-C 1
01.02.2022 Россияне создали супердешевый смартфон с Android 11 1
01.02.2022 В России стартовали продажи смартфона vivo Y33s 1
31.01.2022 Проигранный в карты производитель наводнил рынок сверхдешевыми клонами iPhone 1
21.01.2022 Как долго на самом деле держится олеофобное покрытие? 1
19.01.2022 Игнорируемая проблема в Safari приводит к утечке данных из аккаунтов Google 1
17.01.2022 Начат выпуск биометрического контроллера доступа С2000-BIOAccess-SF10T 1
14.01.2022 Уязвимость в устройствах IDEMIA могла использоваться для открытия дверей и турникетов 1
14.01.2022 Выбираем защищенный внешний жесткий диск: 8 лучших моделей 1
12.01.2022 В продажу поступает «умный» пистолет дешевле iPhone. Стрелять из него сможет только владелец. Видео 2
05.01.2022 Выпущен «самый мощный» планшет с возможностями гигантского игрового компьютера. Видео 1
28.12.2021 Xiaomi первой в мире выпустила смартфоны на суперсовременном 4-нанометровом процессоре. Цена. Видео 1

Публикаций - 811, упоминаний - 895

Биометрия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10683 208
Samsung Electronics 9333 207
Huawei 3222 129
Intel Corporation 11262 116
Xiaomi 1095 107
Lenovo Group 2077 102
Nvidia Corp 3118 96
Microsoft Corporation 22497 69
LG Electronics 3372 59
Элемент ГК - Elementec 1523 44
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 41
AMD - Advanced Micro Devices 3661 38
Yandex - Яндекс 5015 32
Qualcomm Technologies 1639 30
BBK OPPO Electronics 281 30
Google LLC 10352 21
IBM - International Business Machines Corp 8941 21
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 130 20
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 16
Amazon Inc - Amazon.com 2650 16
HMD Global - Nokia 128 15
BQ - Bright & Quick - Новая линия 233 14
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 13
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 467 12
Sony 6145 12
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 12
Leica Camera 239 12
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 11
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 9
HP Inc. 5313 9
MediaTek 394 8
BBK Electronics Corp 396 8
HTC Corporation 1428 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 7
PayPal 634 7
ZTE Corporation 685 7
ДОК 339 7
Lenovo Motorola 3463 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 17
Связной ГК 1190 8
Почта России ПАО 1853 7
Carl Zeiss 294 6
Самолёт ГК 216 6
Альфа-Банк 1476 5
Лента - Сеть розничной торговли 912 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 5
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 4
Wildberries - Вайлдберриз 185 3
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 85 2
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 2
Меркури - Mercury 215 2
Air France 50 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 2
TÜV Rheinland Group 86 2
ПСБ - Промсвязьбанк 682 2
Белый Ветер 340 2
AliExpress 327 2
Nissan Technical Centre 2 2
СБ Банк - Судостроительный банк 57 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 1
Worldpay - Платежная процессинговая компания 13 1
Biofire 1 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
SmartGunz 1 1
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
Armatix 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 34 1
Ferrari NV 144 1
KGI Securities 49 1
RBC Capital Markets 49 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 90 1
JD.com - Jingdong Mall 64 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 76
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 33
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 7
Президент Российской Федерации 3770 6
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 2
UK MI6 - Military Intelligence - Secret Intelligence Service MI6 - Секретная разведывательная служба Великобритании МИ-6 17 2
Верховный суд Российской Федерации 709 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
Совет при президенте Российской Федерации 55 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 7
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 20 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 469
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 332
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 320
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 315
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 292
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 272
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 249
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 239
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 237
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 224
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 208
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 198
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 194
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 181
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 176
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 146
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 122
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 120
Автофокус - Автофокусировка 699 116
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1598 110
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 79
DDR - Double data rate 2422 75
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 74
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 73
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 72
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 66
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 63
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 491 60
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 59
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 58
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 56
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 910 55
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 54
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 954 53
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 50
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 49
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 47
USB Type-C - USB-C 1192 42
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 40
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 39
Google Android 11959 283
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 185
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 132
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 131
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 104
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 334 48
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 42
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 32
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 595 31
Apple iOS 6422 31
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 504 31
Microsoft Windows 7 1780 30
Microsoft Windows 2104 26
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 23
Honor SuperCharge 74 23
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 324 23
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 22
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1055 22
Samsung Galaxy Note 673 22
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 316 21
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 141 21
Linux OS 7669 21
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 347 20
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 67 20
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 208 19
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 260 18
Huawei Mate - серия смартфонов 250 17
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 327 16
Microsoft Windows 2000 2856 16
Intel Celeron - Серия процессоров 924 16
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 192 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 15
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 272 15
Microsoft Office 3247 14
Fujitsu LifeBook 166 14
Sony Exmor IMX CMOS - КМОП-сенсоры 137 14
Apple macOS 1457 14
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 198 13
Samsung Galaxy 832 13
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 13
Путин Владимир 2542 3
Ксенин Алекс 311 3
Катаев Александр 39 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 2
Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
Артюшкин Сергей 6 1
Мельникова Анастасия 197 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
Thurber Alex - Тербер Алекс 3 1
Bond James - Бонд Джеймс 48 1
Jun Lei - Цзунь Лей 44 1
Кузьмина Валентина 16 1
Медведев Дмитрий 1604 1
Масленников Игорь 35 1
Бучин Сергей 7 1
Ерофеева Мария 31 1
Holland Tom - Холланд Том 1 1
Ядыкин Сергей 0 1
Brewster Thomas - Брюстер Томас 2 1
Григорьев Андрей 17 1
Кузнецов Владимир 20 1
Иванов Сергей 360 1
Щеголев Игорь 685 1
Грачев Андрей 16 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 80 1
Rubin Andy - Рубин Энди 61 1
Geskin Ben - Гескин Бенджамин 7 1
Lejeune Alain - Лежен Алан 4 1
Blass Evan - Бласс Эван 34 1
Платонов Алексей 21 1
Соколов Артем 32 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 170
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 100
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 74
Россия - РФ - Российская федерация 108428 71
Япония 10069 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 35
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 26
Китай - Тайвань 2115 24
Африка - Африканский регион 2928 19
Азия - Азиатский регион 3803 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 11
Земля - планета Солнечной системы 7427 10
Германия - Берлин 635 9
Южная Корея - Республика 4394 8
Нидерланды 2197 7
Бразилия - Федеративная Республика 1945 7
Россия - ПФО - Казань 2085 6
Сатурн - Титан (спутник) 279 6
Европа 12319 5
Америка 2011 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 5
Австралия - Австралийский Союз 2791 5
Швеция - Королевство 2072 5
Германия - Федеративная Республика 8903 5
Казахстан - Республика 4467 4
Испания - Каталония - Барселона 707 4
Австрия - Австрийская Республика 1020 4
США - Калифорния - Купертино 249 4
Солнечная система - Solar system 2236 4
Ирак - Республика 666 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 3
Таиланд - Королевство 671 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 3
Индия - Республика 4263 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 2
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 2
Украина 6212 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 90
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 78
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 55
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 53
Эргономика 840 40
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 22
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 22
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 19
Юриспруденция 1629 10
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 9
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 8
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 4
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 4
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 4
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 3
Физика - Physics - область естествознания 889 3
Cashback - кэшбэк - кешбек 199 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 3
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