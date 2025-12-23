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Биометрия Дактилоскопия Fingerprinting

Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


23.12.2025 Лаборатория Servicepipe исследовала вклад технологии fingerprint в антибот-защите Cybert

Специализированная лаборатория Servicepipe провела исследование эффективности клиентских и серверных fingerprint-сигналов в многоуровневой защите от ботов, реализованной в решении Servicepipe Cybert. В ходе исследования команда анализировала возможность формирования вероятностного профиля клие
03.12.2025 Лаборатория Servicepipe провела глобальное исследование использование технологии fingerprint для выявления ботов в рекламе

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, в рамках собственной специализированной Лаборатории провела исследование применения технологии fingerprint для выявления нелегитимной активности в рекламном трафике. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe. В ходе исследования с помощью fingerprint собирались сотни технич
28.12.2022 На eBay за копейки и с международной доставкой проданы отпечатки пальцев террористов и секретных агентов США

2632 человек. В базе содержались сведения об именах и национальностях этих людей. Также имелись их отпечатки пальцев и сканы радужной оболочки глаза. По информации издания, многие из них – это
28.07.2021 Verbatim объявляет о выходе новых устройств серии Executive Fingerprint Secure

сное и полностью защищенное хранение конфиденциальных данных в соответствии с требованиями Общего регламента по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR). Новые жесткие диски Executive Fingerprint Secure (емкостью 1 ТБ или 2 ТБ) и твердотельные накопители Executive Fingerprint Secure (емкостью 512 МБ или 1 ТБ) имеют элегантный алюминиевый корпус и обеспечивают безупреч
09.01.2020 Samsung представил портативный SSD T7 Touch со сканером отпечатков пальцев

печения дополнительной безопасности в T7 Touch впервые на твердотельных накопителях Samsung встроен сканер отпечатков пальцев, в дополнение к защите паролем и 256-битному аппаратному AES шифров
02.12.2019 Как банку сэкономить на биометрии

вня безопасности, в отличие от технологии идентификации по венам ладони. Фото: ru.depositphotos.com Биометрия вен ладони считается более безопасным способом, чем другие аналоги Преимущества био
25.02.2019 Infowatch: биометрическая аутентификация не гарантирует защиту информации на 100%

збирателей, многие боялись, что результаты выборов окажутся сфальсифицированными. Уже не первый год отпечатки пальцев широко используются для идентификации. Например, системы типа Touch ID разр
16.11.2018 Биометрия пала: Нейросеть научили за считанные минуты подделывать любые отпечатки пальцев

едставлен планшетный компьютер iPad Pro, в котором Touch ID тоже заменили на Face ID. Тем не менее, сканер отпечатков пальцев еще можно встретить в современной продукции Apple: в частности, сен
19.09.2018 Xiaomi выпустила улучшенный дорогой и упрощенный дешевый флагманы

сегодня представила сразу два новых смартфона в флагманской линейке Mi 8. Один из них – Mi 8 Screen Fingerprint Edition, изначально ожидавшийся на рынке под названием Mi 8 Pro, интересен подэкр
21.06.2018 Visa и MasterCard тестируют карты со сканером отпечатков пальцев. Банкам они не нравятся

На банковских картах может появиться сенсор отпечатков пальцев Ведущие операторы платежных систем Visa и MasterCard работают над создание
30.01.2018 Сканеры отпечатков на ноутбуках Lenovo делали персональные данные владельцев публичными

рах отпечатков Компания Lenovo объявила, что в программных оболочках ее сканеров отпечатков пальцев Fingerprint Manager Pro выявлен ряд уязвимостей, самая серьезная из которых — запрограммирова
10.01.2018 Vivo представила смартфон со сканером отпечатков на дисплее

при поддержке Synaptics — глобального партнёра компании.Помимо разблокировки смартфона, дисплейный сканер отпечатков пальцев поддерживает различные сценарии использования, активируемые при нео
27.12.2017 В софте ФБР нашли тайно закупленный российский код

Опасный софт ФБРПрограммное обеспечение для анализа отпечатков пальцев, которое используется в Федеральном бюро расследований (ФБР) и более чем 18 тыс. различных американских ведомств и органов, содержит код, «созданный российской компанией, име
26.12.2017 Apple забыла заменить отпечаток пальца на Face ID в собственных приложениях

выяснили, как подключить к родительскому контролю Face ID. На сайте Apple в перечне способов подтверждения покупки Face ID отсутствует. В моделях iPhone без Face ID для одобрения покупки используется отпечаток пальца, но в iPhone X нет соответствующего сканера. Владельцы iPhone X жалуются на сложившуюся ситуацию на форумах Apple и просят компанию принять меры.«Для каждого запроса, который я
22.09.2016 Киберпреступники учатся считывать отпечатки пальцев и рисунок радужки глаза

темы распознавания лиц. «В отличие от паролей или PIN-кодов, которые в случае взлома легко сменить, отпечатки пальцев или рисунок радужки глаза изменить невозможно. Соответственно, если биометр
26.02.2016 Gemalto анонсировала архитектуру безопасности для аутентификации по отпечаткам пальцев с использованием носимых устройств

Компании Gemalto, Fingerprint Cards, Precise Biometrics и STMicroelectronics представили комплексную архитектур
06.04.2015 «Почта Mail.Ru» для iOS добавила новый уровень защиты – вход по отпечатку пальца и PIN-коду

емени (1, 5, 15 или 30 минут) или сразу после выхода из приложения. Как и для разблокировки смартфона или планшета, для входа в приложение нужно коснуться кнопки «Домой», чтобы датчик Touch ID считал отпечаток пальца, либо ввести PIN-код. Мы обеспечиваем защиту пользовательских данных на всех уровнях: начиная от сервера и заканчивая приложением, — комментирует Алексей Сергеев, заместитель в
21.08.2014 Фонд Билла и Мелинды Гейтсов выделил 250 тыс. фунтов на разработку сканера отпечатков пальцев для больниц

основатель стартапа. Проект SimPrints предполагает создание биометрического сканера и системы сбора отпечатков пальцев, которые затем связываются с электронной медицинской картой пациента и, в

22.07.2014 Apple и Samsung успокоили правительство США: отпечатки пальцев собирать безопасно

ода, а сканер Galaxy S5 - в апреле этого года. «Эту проблему необходимо решить, - заявил сенатор. - Считыватели отпечатков пальцев открывают шлюз для доступа к широкому спектру критически конфи
11.03.2014 Создан «бюджетный» десятипальцевый биометрический сканер

захватывать изображение движущегося отпечатка. FS64 получил сертификат соответствия ФБР в областях «идентификация по подушечкам пальцев» и «системы сканирования реального времени». Изображения

04.02.2014 Биометрические технологии наступают. Сканер отпечатка пальца в iPhone - лишь начало

кация позволит обеспечить требуемый уровень безопасности, но при этом сохранить удобство, к которому так стремятся владельцы мобильных устройств. Напомним, что аппарат биометрической аутентификации - сканер отпечатка пальца - встроен в текущий флагманский смартфон Apple, iPhone 5s. Эта функция (Touch ID) стала одним из основных нововведений в новом аппарате, представленном в сентябре 2013 г
16.08.2013 Китайские паспорта второго поколения будут включать отпечаток пальца

Министерство общественной безопасности Китая разместило на сайте официальное заявление, в котором сообщило, что сбор отпечатков пальцев по всей стране будет завершен к концу 2013 г. Первыми снятию отпечатков подверглись граждане, меняющие паспорт по достижению возраста или в связи с утерей или кражей. Процеду
21.05.2013 С 2015 г. в загранпаспорта россиян будут записывать отпечатки пальцев

В России подготовлен законопроект о внесении в загранпаспорта нового поколения дополнительных биометрических персональных данных (отпечатков пальцев) владельца документа. Законопроект, разработанный Федеральной миграционной службой, уже одобрен правительственной комиссией и будет рассмотрен на заседании правительства. Инт
19.11.2012 Детектор отпечатков на пуле: теперь в продаже

В США поступила в продажу инновационная техника, позволяющая визуализировать отпечатки пальцев на пуле. Доктор Джон Бонд, старший преподаватель кафедры судебной медицины,
30.01.2012 ФМС России провела презентацию электронных документов, содержащих отпечатки пальцев

ФМС России в Санкт-Петербурге провела презентацию электронных документов, содержащих отпечатки пальцев владельца. В их числе: заграничный паспорт; вид на жительство для лица без

14.10.2011 Глава ФМС: Отпечатки пальцев в биопаспортах начнут появляться с 2012 г.

звиваться в направлении повышения безопасности самого документа, обеспечения его верификации и минимизации числа подделок, - продолжает Ромодановский. - Речь идет, в первую очередь, о внесении в него отпечатков пальцев рук. Соответствующее решение уже принято, и сейчас мы проводим тестирование необходимого оборудования и программного обеспечения». Стартом для начала тиражирования системы на
11.04.2011 Precise Biometrics представила новое поколение считывателей отпечатков пальцев

ерт в области информационной безопасности, сообщила о том, что компания Precise Biometrics, разработчик и производитель систем защиты с применением биометрии, представила новое поколение считывателей отпечатков пальцев Precise Sense. По информации Precise Biometrics, сегодня биометрические системы представляют интерес не только для государственных учреждений: крупные корпорации и банки все

04.02.2011 Отпечатки пальцев научились снимать с ткани

и они рады, что даже эта стадия дала такие обнадеживающие результаты – они смогли идентифицировать отпечатки пальцев на шелке, нейлоне и полиэстере. Успехи в снятии отпечатков пальцев с более

13.08.2010 Отпечатки пальцев: за гигантский ИТ-тендер МВД произошла схватка

Подведены итоги масштабного открытого аукциона Министерства внутренних дел (МВД), связанного с системой дактилоскопической информации (сканирование отпечатков пальцев и ладоней). Победитель – оператор Транстелеком (ТТК) - до декабря 2010 г. должен поставить и подключить оборудование (серверы, рабочие станции, коммутаторы, шкафы и т.д.) в о
13.02.2009 На новом iPhone 3 не будет отпечатков пальцев

В Сети появились фотографии крышки от iPhone третьего поколения. Крышка стала матовой, и на ней не остаются отпечатки пальцев, констатирует macrumors.com. Напомним, что iPhone 3G, который также называют iPhone второго поколения (по дате выхода) оснащается глянцевой крышкой. Это вызвало многочисленные
02.09.2008 «АРМО-Системы» представила считыватели отпечатков пальцев от ZKSoftware

оить простейшую систему безопасности объекта. В ассортименте оборудования ZKSoftware также есть USB-сканер отпечатков пальцев ZK6000, с помощью которого можно выполнять централизованный ввод би
02.06.2008 «Армо-Системы» разработала биометрическую систему учета рабочего времени

«Армо-Системы» представила новую биометрическую систему учета рабочего времени на базе собственного ПО «Таймекс 2» и IP-терминалов-считывателей отпечатков пальцев U160 компании ZKSoftware. IP-терминал-считыватель отпечатков пальцев U160 В новой системе биометрические терминалы регистрируют время прихода/ухода сотрудников с работ
27.03.2008 У пассажиров Хитроу не будут брать отпечатки пальцев

нировать пятый терминал аэропорта Хитроу. Руководство аэропорта отказалось от биометрического сканирования пассажиров на внутренних рейсах. Ранее планировалось производить биометрическое сканирование отпечатков пальцев пассажиров в целях безопасности, сообщает Sky News. Комитет по информации Великобритании заявил, что данная процедура нарушит права пассажиров.
11.03.2008 Пассажиры аэропорта Хитроу будут сдавать отпечатки пальцев

С 27 марта 2008 г. в аэропорту Хитроу (Лондон) вводятся новые меры безопасности. Теперь пассажирам внутренних линий придется сдавать отпечатки пальцев. Причем, биометрическая экспертиза пассажиров будет проходить в два этапа: сначала при регистрации, а потом перед посадкой в самолет. Данная инициатива, по словам руководства

27.08.2007 Biolock анонсирует всепогодный сканер отпечатков пальцев

Шотландская компания Biolock представила всепогодный сканер отпечатков пальцев Biolock IP65 для замков, который работает при температуре от 0 до 5
15.08.2007 Id4u USB от Id-Confirm: генератор паролей, сканер отпечатков пальцев

воляет контролировать доступ к информационным ресурсам корпоративной сети с использованием биометрии, одноразовых временных паролей и обычных паролей. Id4u USB, устройство размером с мышь, содержащее сканер отпечатков пальцев, по утверждению компании, совместимо со сторонними приложениями. Выпуск устройства на рынок запланирован в августе 2007 г.
25.09.2006 Sagem представила новый биометрический считыватель

тральной оси сканера не должен превышать 40-45 градусов. После сканирования считыватель преобразует отпечаток пальца в форму шаблона и сравнивает его со всеми хранящимися в базе данных 800 шабл
15.09.2006 Приблизилась разгадка тайны отпечатков пальцев

иводит к уничтожению клеток самого верхнего, внешнего слоя кожи, вследствие чего больные утрачивают отпечатки пальцев, а кроме того – способность к осязанию. У больных утолщается кожа ладоней и
15.09.2006 Приблизилась разгадка тайны отпечатков пальцев

иводит к уничтожению клеток самого верхнего, внешнего слоя кожи, вследствие чего больные утрачивают отпечатки пальцев, а кроме того – способность к осязанию. У больных утолщается кожа ладоней и
11.09.2006 Sagem привез в Россию новый сканер отпечатка пальцев

начен для мгновенной идентификации персонала по отпечаткам пальцев и может работать автономно, в сети с аналогичными считывателями или в составе системы контроля доступа. Считыватель оснащен сканером отпечатков пальцев, 12-кнопочной кодонаборной клавиатурой, ЖК-дисплеем, имеет встроенную базу данных на 800 записей и предназначен для работы в помещениях. Для интеграции с контроллером СКУД MA

Публикаций - 2513, упоминаний - 3081

Биометрия и организации, системы, технологии, персоны:

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Samsung Electronics 11064 390
Intel Corporation 12811 294
Xiaomi - Сяоми 2231 265
Google LLC 12687 262
Huawei 4675 260
Nvidia Corp 4002 217
Lenovo Group 2446 212
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ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 142
Acer Group - Acer Inc 2776 136
HP Inc. 5883 133
Qualcomm Technologies 1974 121
LG Electronics 3735 119
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 103
MediaTek - Ralink 595 103
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 97
AMD - Advanced Micro Devices 4641 92
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 130 90
HTC Corporation 1512 85
Yandex - Яндекс 9215 74
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 72
Toshiba Corporation 2980 69
BBK OPPO Electronics 484 67
Lenovo Motorola 3566 65
Dell EMC 5180 61
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 59
Fujitsu 2105 57
BBK OnePlus 298 52
IBM - International Business Machines Corp 9699 50
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 49
VAIO 475 48
X Corp - Twitter 2938 45
ZTE Corporation 800 40
Leica Camera 282 40
Meta Platforms - Facebook 4621 39
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Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 37
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 34
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 60
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Carl Zeiss AG 307 25
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Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 13
Ferrari NV 159 11
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Евросеть 1421 10
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Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 8
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Kickstarter 136 8
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eBay Inc 1640 7
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G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
Apache Software Foundation - ASF 231 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
ABA - American Bankers Association - Ассоциации американских банкиров 6 1
Ассоциация менеджеров 107 1
American Payroll Association - Американская ассоциация менеджеров по начислению зарплат 1 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1261
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 1183
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 1135
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1120
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1110
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 840
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 808
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 739
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 738
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 735
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 691
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 674
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 639
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 638
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 626
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 621
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 525
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 521
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 500
Наушники - Headphones 4478 499
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 489
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 474
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 455
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 446
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 435
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 427
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 424
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 422
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 419
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 418
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 406
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 382
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 376
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 368
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 317
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 314
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 313
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 309
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 308
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 307
Google Android 15243 563
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 483
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 337
Microsoft Windows 16882 275
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 259
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 249
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 230
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 219
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 217
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 200
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 191
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 183
Intel Core - Семейство процессоров 1251 170
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 170
Microsoft Windows 10 1938 150
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 144
Apple iOS 8583 143
Samsung Galaxy Note 702 134
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 133
Samsung Galaxy 1035 129
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 126
Apple iPhone 6 4861 120
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 119
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 116
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 115
Apple iPad 4011 108
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 104
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 102
Apple Touch ID 298 100
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 99
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 97
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 93
Google Android 9 - Android Pie 217 91
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 226 89
Google Android 8 - Android Oreo 198 88
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 222 87
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 86
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 86
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 82
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 82
Ксенин Алекс 311 40
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 26
Ерофеева Мария 31 16
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 12
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 12
Сорокин Константин 16 12
Jun Lei - Цзунь Лей 46 10
Медведев Дмитрий 1665 10
Путин Владимир 3454 9
Катаев Александр 40 9
Blass Evan - Бласс Эван 36 8
Ромодановский Константин 21 7
Шадаев Максут 1210 7
Starck Philippe - Старк Филипп 12 6
Наумов Максим 100 6
Газаров Артур 77 5
Касперская Наталья 319 5
Евтушенко Олег 145 5
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 4
Перцов Петр 6 4
Landto Ruediger - Ландто Рюдегер 10 4
Никифоров Николай 1138 4
Lirong Liu - Лоранг Лю 6 4
Бондаренко Михаил 59 4
Тюркин Михаил 45 4
Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 3
Рудычева Наталья 95 3
Милованцев Дмитрий 110 3
Набоков Сергей 27 3
Иванов Владислав 27 3
Сударева Галина 7 3
Bond James - Бонд Джеймс 86 3
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 3
Pandor Naledi - Пандор Наледи 5 3
Blunkett David - Бланкетт Дэвид 6 3
Bond John - Бонд Джон 4 3
Kaliski Burt - Калиски Барт 3 3
Clarke Charles - Кларки Чарльз 7 3
Рейман Леонид 1065 3
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 2 3
Россия - РФ - Российская федерация 166163 1226
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 452
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 374
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 195
Европа 24962 183
Южная Корея - Республика 7051 131
Япония 13807 114
Индия - Bharat 5869 110
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 108
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 92
Китай - Тайвань 4245 84
Германия - Федеративная Республика 13220 75
Азия - Азиатский регион 5920 50
Франция - Французская Республика 8176 50
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 42
Африка - Африканский регион 3640 36
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 35
Финляндия - Финляндская Республика 3697 34
Канада 5081 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 32
Испания - Каталония - Барселона 752 30
США - Калифорния - Купертино 281 30
Италия - Итальянская Республика 4508 27
Земля - планета Солнечной системы 10865 24
Испания - Королевство 3839 24
Ближний Восток 3154 23
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 19
Нидерланды 3745 19
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 18
Швеция - Королевство 3781 18
Сингапур - Республика 1953 18
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 17
США - Нью-Йорк 3180 17
Германия - Берлин 732 17
Великобритания - Лондон 2432 16
Украина 7928 16
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 16
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 15
Израиль 2856 15
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 15
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 503
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 413
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 230
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 218
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 186
Ergonomics - Эргономика 1755 161
Паспорт - Паспортные данные 2848 127
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 102
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 98
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 93
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 89
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 89
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 81
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 79
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 76
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 70
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 68
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 62
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 62
Английский язык 7030 60
Металлы - Золото - Gold 1251 57
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 56
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 56
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 55
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 53
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 53
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 52
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 51
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 50
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1362 48
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 40
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University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
DTU - Technical University of Denmark - Датский технический университет 12 1
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Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 10 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
University at Buffalo - Университет штата Нью-Йорк в Буффало 33 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 1
HEC Paris - Hautes Etudes Commerciales de Paris - Высшая коммерческая школа Парижа 3 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 64
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 39
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 38
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 23
День молодёжи - 27 июня 1087 19
CeBIT 614 15
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 11
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 8
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 8
Samsung Unpacked 41 7
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
Международный женский день - 8 марта 418 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 4
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 4
Red Dot Design Award 57 3
iF Design Awards 26 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
МТС - Телеком Идея 51 2
Lenovo Accelerate 2 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
Industrie Forum Design Award 2 2
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 2
Связь-Экспокомм 276 2
Biometrics AIA 17 2
Adobe MAX 11 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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