Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting

Лаборатория Servicepipe исследовала вклад технологии fingerprint в антибот-защите Cybert Специализированная лаборатория Servicepipe провела исследование эффективности клиентских и серверных fingerprint-сигналов в многоуровневой защите от ботов, реализованной в решении Servicepipe Cybert. В ходе исследования команда анализировала возможность формирования вероятностного профиля клие

Лаборатория Servicepipe провела глобальное исследование использование технологии fingerprint для выявления ботов в рекламе Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, в рамках собственной специализированной Лаборатории провела исследование применения технологии fingerprint для выявления нелегитимной активности в рекламном трафике. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe. В ходе исследования с помощью fingerprint собирались сотни технич

На eBay за копейки и с международной доставкой проданы отпечатки пальцев террористов и секретных агентов США 2632 человек. В базе содержались сведения об именах и национальностях этих людей. Также имелись их отпечатки пальцев и сканы радужной оболочки глаза. По информации издания, многие из них – это

Verbatim объявляет о выходе новых устройств серии Executive Fingerprint Secure сное и полностью защищенное хранение конфиденциальных данных в соответствии с требованиями Общего регламента по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR). Новые жесткие диски Executive Fingerprint Secure (емкостью 1 ТБ или 2 ТБ) и твердотельные накопители Executive Fingerprint Secure (емкостью 512 МБ или 1 ТБ) имеют элегантный алюминиевый корпус и обеспечивают безупреч

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Как банку сэкономить на биометрии вня безопасности, в отличие от технологии идентификации по венам ладони. Фото: ru.depositphotos.com Биометрия вен ладони считается более безопасным способом, чем другие аналоги Преимущества био

Infowatch: биометрическая аутентификация не гарантирует защиту информации на 100% збирателей, многие боялись, что результаты выборов окажутся сфальсифицированными. Уже не первый год отпечатки пальцев широко используются для идентификации. Например, системы типа Touch ID разр

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Visa и MasterCard тестируют карты со сканером отпечатков пальцев. Банкам они не нравятся На банковских картах может появиться сенсор отпечатков пальцев Ведущие операторы платежных систем Visa и MasterCard работают над создание

Сканеры отпечатков на ноутбуках Lenovo делали персональные данные владельцев публичными рах отпечатков Компания Lenovo объявила, что в программных оболочках ее сканеров отпечатков пальцев Fingerprint Manager Pro выявлен ряд уязвимостей, самая серьезная из которых — запрограммирова

Vivo представила смартфон со сканером отпечатков на дисплее при поддержке Synaptics — глобального партнёра компании.Помимо разблокировки смартфона, дисплейный сканер отпечатков пальцев поддерживает различные сценарии использования, активируемые при нео

В софте ФБР нашли тайно закупленный российский код Опасный софт ФБРПрограммное обеспечение для анализа отпечатков пальцев, которое используется в Федеральном бюро расследований (ФБР) и более чем 18 тыс. различных американских ведомств и органов, содержит код, «созданный российской компанией, име

Apple забыла заменить отпечаток пальца на Face ID в собственных приложениях выяснили, как подключить к родительскому контролю Face ID. На сайте Apple в перечне способов подтверждения покупки Face ID отсутствует. В моделях iPhone без Face ID для одобрения покупки используется отпечаток пальца, но в iPhone X нет соответствующего сканера. Владельцы iPhone X жалуются на сложившуюся ситуацию на форумах Apple и просят компанию принять меры.«Для каждого запроса, который я

Киберпреступники учатся считывать отпечатки пальцев и рисунок радужки глаза темы распознавания лиц. «В отличие от паролей или PIN-кодов, которые в случае взлома легко сменить, отпечатки пальцев или рисунок радужки глаза изменить невозможно. Соответственно, если биометр

Gemalto анонсировала архитектуру безопасности для аутентификации по отпечаткам пальцев с использованием носимых устройств Компании Gemalto, Fingerprint Cards, Precise Biometrics и STMicroelectronics представили комплексную архитектур

«Почта Mail.Ru» для iOS добавила новый уровень защиты – вход по отпечатку пальца и PIN-коду емени (1, 5, 15 или 30 минут) или сразу после выхода из приложения. Как и для разблокировки смартфона или планшета, для входа в приложение нужно коснуться кнопки «Домой», чтобы датчик Touch ID считал отпечаток пальца, либо ввести PIN-код. Мы обеспечиваем защиту пользовательских данных на всех уровнях: начиная от сервера и заканчивая приложением, — комментирует Алексей Сергеев, заместитель в

Фонд Билла и Мелинды Гейтсов выделил 250 тыс. фунтов на разработку сканера отпечатков пальцев для больниц основатель стартапа. Проект SimPrints предполагает создание биометрического сканера и системы сбора отпечатков пальцев, которые затем связываются с электронной медицинской картой пациента и, в

Apple и Samsung успокоили правительство США: отпечатки пальцев собирать безопасно ода, а сканер Galaxy S5 - в апреле этого года. «Эту проблему необходимо решить, - заявил сенатор. - Считыватели отпечатков пальцев открывают шлюз для доступа к широкому спектру критически конфи

Создан «бюджетный» десятипальцевый биометрический сканер захватывать изображение движущегося отпечатка. FS64 получил сертификат соответствия ФБР в областях «идентификация по подушечкам пальцев» и «системы сканирования реального времени». Изображения

Биометрические технологии наступают. Сканер отпечатка пальца в iPhone - лишь начало кация позволит обеспечить требуемый уровень безопасности, но при этом сохранить удобство, к которому так стремятся владельцы мобильных устройств. Напомним, что аппарат биометрической аутентификации - сканер отпечатка пальца - встроен в текущий флагманский смартфон Apple, iPhone 5s. Эта функция (Touch ID) стала одним из основных нововведений в новом аппарате, представленном в сентябре 2013 г

Китайские паспорта второго поколения будут включать отпечаток пальца Министерство общественной безопасности Китая разместило на сайте официальное заявление, в котором сообщило, что сбор отпечатков пальцев по всей стране будет завершен к концу 2013 г. Первыми снятию отпечатков подверглись граждане, меняющие паспорт по достижению возраста или в связи с утерей или кражей. Процеду

С 2015 г. в загранпаспорта россиян будут записывать отпечатки пальцев В России подготовлен законопроект о внесении в загранпаспорта нового поколения дополнительных биометрических персональных данных (отпечатков пальцев) владельца документа. Законопроект, разработанный Федеральной миграционной службой, уже одобрен правительственной комиссией и будет рассмотрен на заседании правительства. Инт

Детектор отпечатков на пуле: теперь в продаже В США поступила в продажу инновационная техника, позволяющая визуализировать отпечатки пальцев на пуле. Доктор Джон Бонд, старший преподаватель кафедры судебной медицины,

ФМС России провела презентацию электронных документов, содержащих отпечатки пальцев ФМС России в Санкт-Петербурге провела презентацию электронных документов, содержащих отпечатки пальцев владельца. В их числе: заграничный паспорт; вид на жительство для лица без

Глава ФМС: Отпечатки пальцев в биопаспортах начнут появляться с 2012 г. звиваться в направлении повышения безопасности самого документа, обеспечения его верификации и минимизации числа подделок, - продолжает Ромодановский. - Речь идет, в первую очередь, о внесении в него отпечатков пальцев рук. Соответствующее решение уже принято, и сейчас мы проводим тестирование необходимого оборудования и программного обеспечения». Стартом для начала тиражирования системы на

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Отпечатки пальцев: за гигантский ИТ-тендер МВД произошла схватка Подведены итоги масштабного открытого аукциона Министерства внутренних дел (МВД), связанного с системой дактилоскопической информации (сканирование отпечатков пальцев и ладоней). Победитель – оператор Транстелеком (ТТК) - до декабря 2010 г. должен поставить и подключить оборудование (серверы, рабочие станции, коммутаторы, шкафы и т.д.) в о

На новом iPhone 3 не будет отпечатков пальцев В Сети появились фотографии крышки от iPhone третьего поколения. Крышка стала матовой, и на ней не остаются отпечатки пальцев, констатирует macrumors.com. Напомним, что iPhone 3G, который также называют iPhone второго поколения (по дате выхода) оснащается глянцевой крышкой. Это вызвало многочисленные

«АРМО-Системы» представила считыватели отпечатков пальцев от ZKSoftware оить простейшую систему безопасности объекта. В ассортименте оборудования ZKSoftware также есть USB-сканер отпечатков пальцев ZK6000, с помощью которого можно выполнять централизованный ввод би

«Армо-Системы» разработала биометрическую систему учета рабочего времени «Армо-Системы» представила новую биометрическую систему учета рабочего времени на базе собственного ПО «Таймекс 2» и IP-терминалов-считывателей отпечатков пальцев U160 компании ZKSoftware. IP-терминал-считыватель отпечатков пальцев U160 В новой системе биометрические терминалы регистрируют время прихода/ухода сотрудников с работ

У пассажиров Хитроу не будут брать отпечатки пальцев нировать пятый терминал аэропорта Хитроу. Руководство аэропорта отказалось от биометрического сканирования пассажиров на внутренних рейсах. Ранее планировалось производить биометрическое сканирование отпечатков пальцев пассажиров в целях безопасности, сообщает Sky News. Комитет по информации Великобритании заявил, что данная процедура нарушит права пассажиров.

Пассажиры аэропорта Хитроу будут сдавать отпечатки пальцев С 27 марта 2008 г. в аэропорту Хитроу (Лондон) вводятся новые меры безопасности. Теперь пассажирам внутренних линий придется сдавать отпечатки пальцев. Причем, биометрическая экспертиза пассажиров будет проходить в два этапа: сначала при регистрации, а потом перед посадкой в самолет. Данная инициатива, по словам руководства

Biolock анонсирует всепогодный сканер отпечатков пальцев Шотландская компания Biolock представила всепогодный сканер отпечатков пальцев Biolock IP65 для замков, который работает при температуре от 0 до 5

Id4u USB от Id-Confirm: генератор паролей, сканер отпечатков пальцев воляет контролировать доступ к информационным ресурсам корпоративной сети с использованием биометрии, одноразовых временных паролей и обычных паролей. Id4u USB, устройство размером с мышь, содержащее сканер отпечатков пальцев, по утверждению компании, совместимо со сторонними приложениями. Выпуск устройства на рынок запланирован в августе 2007 г.

Sagem представила новый биометрический считыватель тральной оси сканера не должен превышать 40-45 градусов. После сканирования считыватель преобразует отпечаток пальца в форму шаблона и сравнивает его со всеми хранящимися в базе данных 800 шабл

Приблизилась разгадка тайны отпечатков пальцев иводит к уничтожению клеток самого верхнего, внешнего слоя кожи, вследствие чего больные утрачивают отпечатки пальцев, а кроме того – способность к осязанию. У больных утолщается кожа ладоней и

Приблизилась разгадка тайны отпечатков пальцев иводит к уничтожению клеток самого верхнего, внешнего слоя кожи, вследствие чего больные утрачивают отпечатки пальцев, а кроме того – способность к осязанию. У больных утолщается кожа ладоней и