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HEC Paris Hautes Etudes Commerciales de Paris Высшая коммерческая школа Парижа
HEC Paris и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7463 1
|VK - Mail.ru Group 3462 1
|Signify - Philips Lighting 21 1
|Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 334 1
|Revolut 12 1
|Philips 2057 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3974 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4807 1
|СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 238 1
|SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 598 1
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