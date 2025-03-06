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Индексная книга (каталог) CNews*
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HEC Paris Hautes Etudes Commerciales de Paris Высшая коммерческая школа Парижа


06.03.2025 Олег Решетин возглавит Блок по продуктам и развитию отношений с клиентами розничного бизнеса «Билайна» 1
08.11.2021 Глава «Хоум кредит» в интервью CNews: В банке минимум 50% людей должны быть связаны с ИТ 1
23.10.2017 В российском подразделении Philips Lighting назначен новый руководитель 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

HEC Paris и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7463 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
Signify - Philips Lighting 21 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 334 1
Revolut 12 1
Philips 2057 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3974 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 724 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1189 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 284 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1370 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 155 1
Block - Square 197 1
ГПБ - Газпромбанк 1090 1
Яндекс Банк - Акрополь КБ 14 1
Tesco 82 1
Автобанк-НИКойл АКБ 18 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4807 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 2
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Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 379 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4438 1
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12142 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1395 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6871 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2871 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2485 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 1
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Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2199 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3885 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1469 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13980 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12654 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1991 1
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FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 859 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 780 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11255 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1141 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 980 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5116 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3943 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4779 1
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Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 455 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 517 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 329 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5271 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 149 1
Apple Lighting 86 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 36 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 1
Age of Kings 2 1
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Benedetti Eric - Бенедетти Эрик 3 1
Решетин Олег 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 3
Беларусь - Белоруссия 5733 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17525 1
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Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 1
Украина 7638 1
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Франция - Иль-де-Франс - Париж 1037 1
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2890 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13709 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3980 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1204 1
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FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1096 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11035 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2773 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6012 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5567 1
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3448 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 867 1
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Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 238 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 598 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2452 1
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