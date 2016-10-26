Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) – технологическая компания, нацеленная на улучшение качества жизни людей на всех этапах континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому. Philips обладает экспертизой в сфере потребительских товаров и здравоохранении и использует технологии для предоставления комплексных решений. Компания работает в области медицинской визуализации, мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода.

Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах, в 2021 году объем продаж решений Philips для здоровья и здравоохранения составил 17,2 млрд евро. В компании работают 78 000 сотрудников более чем в 100 странах.