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Philips Electronics Royal Philips Electronics Ройал Филипс Электроникс

Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) – технологическая компания, нацеленная на улучшение качества жизни людей на всех этапах континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому. Philips обладает  экспертизой в сфере потребительских товаров и здравоохранении и использует технологии для предоставления комплексных решений. Компания работает в области медицинской визуализации, мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода.

Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах, в 2021 году объем продаж решений Philips для здоровья и здравоохранения составил 17,2 млрд евро. В компании работают 78 000 сотрудников более чем в 100 странах.


26.10.2016 Royal Philips создаст научно-исследовательский центр в «Сколково»
03.03.2010 Philips купила бизнес полисомнографических решений Siesta Group
12.08.2008 SAP CRM 2007: первые успехи внедрения в различных отраслях
14.04.2008 Чистая прибыль Philips Electronics за I квартал снизилась в 4 раза
12.02.2008 Южнокорейская LG.Philips LCD сменит название
12.03.2007 Philips продала часть принадлежащих ей акций TSMC на сумму €1,3 млрд.
09.03.2007 Philips продаст 16,2% акций тайваньской TSMC за €6,47 млрд
22.01.2007 Чистая прибыль Philips Electronics выросла на 87,7%
16.10.2006 Чистая прибыль Philips Electronics в 3 квартале 2006 г. выросла в 3 раза
07.08.2006 Philips продает контрольный пакет акций полупроводникового подразделения
17.07.2006 Квартальная прибыль Philips снизилась более чем в 3 раза
15.06.2006 Philips приобретает американскую Intermagnetics за $1,3 млрд.
18.04.2006 Чистая прибыль Philips в 1 квартале выросла на 36,8%
23.01.2006 Чистая прибыль Philips в 2005 г. выросла на 1,1%
28.12.2005 Philips намерен приобрести 5% акций китайской компании TCL
15.12.2005 Philips Electronics планирует создать компанию по производству полупроводников
17.10.2005 Чистая прибыль Philips выросла в 3 квартале на 23%
18.04.2005 Чистая прибыль Philips Electronics снизилась на 79%
02.09.2003 Жерард Кляйстерли: Для развития индустрии бытовой электроники нужно изменение бизнес-модели
25.08.2003 Philips представил ЖК-экран нового поколения
31.07.2003 Sony представит NFC-совместимый чип до конца года
16.06.2003 "Телевизор в зеркале" - новая технология нового века
16.06.2003 "Телевизор в зеркале" - новая технология нового века
14.03.2003 Philips представил план возврата полупроводникового бизнеса к прибыльности
14.01.2003 В России появился первый коммерческий продукт распознавания русской речи для телефонных приложений
08.01.2003 Sony и Philips завершили сделку по покупке InterTrust
23.12.2002 Philips Electronics предложил программное улучшение качества МР3-файлов
15.11.2002 Sony и Philips приобретают разработчика технологий управления цифровым контентом
13.09.2002 Рынок телекоммуникаций: Хороший абонент — многоговорящий абонент?
10.09.2002 Philips и Sony cовместно разработают технологию радиочастотной связи ближнего действия
19.04.2002 Benq и Philips Electronics намерены сотрудничать в освоении рынка DVD+RW-приводов
04.04.2002 Philips и Nike выпустят цифровые устройства для спортсменов
18.03.2002 Принята новая версия базовых спецификаций стандарта Blu-ray Disc
27.06.2001 Philips прекратит собственное производство сотовых телефонов
22.05.2001 Philips, возможно, прекратит производство мобильных телефонов
17.04.2001 Philips Electronics намерена уменьшить штат на 7 тыс. человек
13.03.2001 TSMC отменит ввод в действие нового завода при сохраненни нынешнего уровня спроса на микросхемы
27.11.2000 Philips и LG договорились о слиянии подразделений катодно-лучевых трубок
27.11.2000 LG Electronics возможно продаст половину подразделения по производству мониторов компании Philips
18.09.2000 Sony предложила форматы DDCD и MDLP в качестве индустриальных стандартов

Публикаций - 312, упоминаний - 432

Philips Electronics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Philips 1960 236
Sony 6145 50
Samsung Electronics 9333 31
LG Electronics 3372 29
Microsoft Corporation 22497 26
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 24
Intel Corporation 11262 20
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 226 18
Sharp Corporation 1024 15
Hitachi - Хитачи 1421 12
HP - Hewlett-Packard 3567 11
Toshiba Corporation 2830 11
Lenovo Motorola 3463 10
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 545 9
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1740 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 8
Pioneer Corporation 405 8
RealNetworks Products and Services 346 8
Siemens AG - Siemens Group 2311 7
Cisco Systems 4720 7
IBM - International Business Machines Corp 8941 7
Mitsubishi Electric 303 6
Dell EMC 4736 6
Apple Inc 10683 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 6
Signify - Philips Lighting 21 6
Oracle - Sun Microsystems 2176 5
TI - Texas Instruments Incorporated 808 5
STMicroelectronics 286 5
Fujitsu 1898 4
Oracle Corporation 6035 4
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 333 4
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 333 4
Amazon Inc - Amazon.com 2650 4
Agilent Technologies 124 4
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 4
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision 71 4
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 4
GE - General Electric - Дженерал электрик 419 4
Philips Consumer Electronics 30 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 7
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 4
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 130 4
United Colors of Benetton 37 3
Yamaha - Ямаха 98 2
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 2
Robert Bosch GmbH 20 2
Merrill Lynch 427 2
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 36 2
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 47 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 145 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 117 2
Orbital Recovery 4 1
ING Group - ING Bank - ING Groep N.V. 0 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 61 1
JLL - Jones Lang LaSalle 12 1
Империя-Фарма 90 1
Dow Chemical Company (TDCC) 32 1
Мосводоканал МГУП 53 1
Россети Ленэнерго 786 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 75 1
Grundig 26 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 90 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
eBay Inc 1576 1
UPS 129 1
Visa International 1809 1
Евросеть 1393 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
Walmart - Wal-Mart Stores 361 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 1
Enron - Enrongate 121 1
Nike 157 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 1
Мослифт АО 5 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 608 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 96 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 1
Мосгордума - Московская городская Дума 120 1
Правительство Москвы 1640 1
World Bank Group - Всемирный банк 278 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 4
ISMA - Internet Streaming Media Alliance 3 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council 4 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association 29 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 8 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 1
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 1 1
RSNA - Radiological Society of North America - Радиологическое общество Северной Америки - Международное общество радиологов, медицинских физиков и других медицинских работников 5 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 33
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 23
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2908 21
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 20
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 13
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 5148 10
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 1338 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 8
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1122 8
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MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 8
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Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 2151 7
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Microsoft Windows 2104 2
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Philips Azurion 4 2
Philips IQon - спектральный компьютерный томограф 2 2
Microsoft Windows SID - Security Identifier - Идентификатор безопасности 53 2
Amazon Kindle 151 2
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Sony Aibo - серия собак-роботов 60 2
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Microsoft Windows 2000 2856 2
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Rondolat Eric - Рондола Эрик 2 2
Jackson Michael - Джексон Майкл 31 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 2
Covers Lucas - Каверс Лукас 1 1
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Tabaksblat Ronald - Табаксблат Рональд 1 1
Брусилова Елена 7 1
Boonstra Cor - Боонстра Кор 0 1
Шпаковский Андрей 6 1
Шульп Анна 1 1
Цыбин Андрей 6 1
Козлов Павел 20 1
Умаров Михаил 55 1
Орлов Степан 8 1
Пасеков Владимир 24 1
Гуляева Татьяна 36 1
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
White Keith - Уайт Кит 10 1
Benedetti Eric - Бенедетти Эрик 3 1
Полтавченко Георгий 21 1
Philips Frederik - Филипс Фредерик 1 1
Лисогор Дмитрий 15 1
Лаванов Сергей 1 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 147 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 61
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 55
Россия - РФ - Российская федерация 108428 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 25
Япония 10069 22
Европа 12319 21
Нидерланды 2197 18
Германия - Федеративная Республика 8903 13
Азия - Азиатский регион 3803 12
Южная Корея - Республика 4394 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 11
Китай - Тайвань 2115 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 10
Франция - Французская Республика 5665 9
Америка Северная 2650 8
Испания - Королевство 2917 5
Италия - Итальянская Республика 3310 5
Китай - Шанхай 621 4
США - Калифорния 3381 4
Индия - Республика 4263 4
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 4
Беларусь - Белоруссия 3525 4
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 275 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 4
Австрия - Австрийская Республика 1020 4
Сингапур - Республика 1574 4
Япония - Токио 909 4
Америка 2011 4
Европа Восточная 2927 3
Нидерланды - Амстердам 508 3
Бразилия - Федеративная Республика 1945 3
Польша - Республика 1559 3
Венгрия 615 3
Украина 6212 3
США - Массачусетс - Бостон 360 3
США - Калифорния - Сан-Хосе 379 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2791 3
США - Нью-Йорк 2616 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 25
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 21
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1681 18
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 194 7
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 2
Английский язык 764 2
КДЦ - Консультативно-диагностический центр 10 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 711 2
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 2
Экспорт - Экспортные операции 1024 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 166 2
Генеральный директор 568 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 814 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 1713 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 2278 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 630 1
Зоология - наука о животных 495 1
Дневной свет - Дневное освещение 45 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 77 1
Здравоохранение - Педиатрия 22 1
Аудит 0 1
Здравоохранение - Нервная система - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 0 1
Психология - Психологическая поддержка 366 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 37
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 21
NE Asia Online 313 13
DigiTimes - Издание 1284 12
AP - Associated Press 1975 4
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 3
Inquirer 462 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 397 2
WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
VNUNet.com 201 2
The Globe and Mail 71 2
Maeil Business Newspaper 79 2
The Register 1286 2
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 2
New Scientist 1447 2
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Frost & Sullivan 199 2
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