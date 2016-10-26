Philips Electronics Royal Philips Electronics Ройал Филипс Электроникс
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) – технологическая компания, нацеленная на улучшение качества жизни людей на всех этапах континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому. Philips обладает экспертизой в сфере потребительских товаров и здравоохранении и использует технологии для предоставления комплексных решений. Компания работает в области медицинской визуализации, мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода.
Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах, в 2021 году объем продаж решений Philips для здоровья и здравоохранения составил 17,2 млрд евро. В компании работают 78 000 сотрудников более чем в 100 странах.
Philips Electronics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1206920, в очереди разбора - 906511.
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