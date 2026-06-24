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Индексная книга (каталог) CNews*
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Harvard University HBS Harvard Business School Гарвардская школа бизнеса

СОБЫТИЯ


24.06.2026 Убийца Jira? Российский разработчик опубликовал код своей платформы для управления проектами 1
04.06.2025 Мишустин: Приоритет при госзакупках будет иметь российское ПО, созданное без использования иностранных технологий и Open Source 1
14.01.2025 Власти России готовятся регулировать хранилища открытого кода 1
24.12.2024 VK запустила платформу OpenVK для совместной работы над ПО с открытым кодом 1
10.12.2024 В 96% современных приложений присутствует открытый код 1
11.09.2024 Юлия Соловьева стала новым независимым директором Whoosh 1
25.04.2022 Директором по маркетингу и бренду «ИКС холдинга» назначена Ирина Коновалова 1
07.09.2021 Заговор машин против людей. Программы-кадровики отказывают в работе миллионам профессионалов 2
21.10.2019 Apple назначила нового директора по продажам в России 1
25.09.2019 Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner 1
19.10.2018 Huawei поможет открыть отделение банка за сутки 1
22.11.2017 Гендиректор российского «Яндекса» покинул компанию 2
22.11.2017 Мег Уитман уходит с поста гендиректора HPE, потому что она не инженер 1
31.07.2017 Hitachi Data Systems: Мы нацелены стать лидерами на рынке интернета вещей 1
10.11.2016 Джордж Хелд назначен вице-президентом по развитию цифрового и нового бизнеса «Вымпелкома» 1
30.06.2016 В App Annie произошли новые назначения в руководстве 1
15.03.2016 Пол Кларк назначен вице-президентом и управляющим директором Plantronics в странах Европы и Африки 1
12.02.2016 16 апреля стартует международная экспедиция «Startup-Сабантуй» по поиску и поддержке стартап-проектов 1
12.02.2016 Сергей Эмдин назначен генеральным директором Tele2 1
12.02.2016 Главой Tele2 стал экс-гендиректор аэропорта «Пулково» 1
07.12.2015 Как оценить эффективность предприятия 1
30.09.2015 Руководителем Ericsson в России назначен Зоран Лукович 1
20.07.2015 Крейг Арнольд назначен на пост президента и главного операционного директора Eaton 1
02.02.2015 Philips сменил гендиректора в России 1
25.08.2014 В российском «Яндексе» поменяли гендиректора 2
10.02.2014 В Москве обсудят ключевые тренды в международной практике управленческого учета 1
11.07.2013 Grishin Robotics инвестировал $300 тыс. в наноспутники 1
04.06.2013 Замгендиректора KupiVip стал вице-президентом «Ростелекома» 1
17.04.2013 Оборот Digital Design по итогам 2012 г. превысил 1 млрд руб. 1
24.01.2013 Google нашел нового гендиректора в России 1
20.12.2012 Бывший глава по разработке Windows будет преподавать в Гарварде 1
16.03.2012 Runa Capital и Almaz Capital вновь инвестировали в туристический стартап Travelmenu 1
19.09.2011 6 октября откроется конференция User Experience Russia 2011 1
08.08.2011 Российские компании не попали в Топ-100 мировых инноваторов 1
16.07.2010 Иммигранты двигают прогресс в США 1
19.05.2009 Опубликован список 100 лучших сервис-провайдеров мира 1
19.03.2009 ИКТ для бизнеса: как создать динамичное предприятие 1
21.04.2008 Гарвард стал обучать бизнесу Open Source 2
11.09.2007 Российский ЖЖ воглавил директор BBDO 1
28.06.2005 Oracle собирает кадры для новой экспансии 1

Публикаций - 45, упоминаний - 50

Harvard University и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25681 6
Ростелеком 10850 5
Google LLC 12587 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3301 4
Yandex - Яндекс 9075 4
Oracle Corporation 7049 4
SAP SE 5572 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15509 3
IBM - International Business Machines Corp 9672 3
McKinsey & Company Int 290 3
Broadcom - VMware 2590 2
Google Russia - Гугл Россия 226 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Amazon Inc - Amazon.com 3246 2
Huawei 4492 2
Apple Inc 13047 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1724 2
Softline - Софтлайн 3667 2
HP Inc. 5868 2
Microsoft Corporation - GitHub 1050 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 931 2
VK - Mail.ru Group 3588 2
Philips 2096 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4854 2
AT&T Inc 1723 2
EA - Electronic Arts 1317 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 97 2
Booz Allen Hamilton 36 2
Vodafone Germany - Vodafone D2 - Mannesmann AG - Mannesmann Mobilfunk - Mannesmann Arcor - Mannesmann Atecs - Mannesmann Rexroth - Mannesmann Demag 148 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 154 1
Ростелеком - РТК-феникс 9 1
Intuitive Surgical 6 1
Zayo Group - 360networks 29 1
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 39 1
Oracle - Retek 35 1
Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 59 1
Tibco Software - Jaspersoft - JasperReports - JasperSoft BI Suite - JasperSoft Business Intelligence Suite 20 1
Samsung Electronics 10985 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5574 1
Coca-Cola Company 260 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8722 3
eBay Inc 1638 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3128 2
Visa International 1989 2
Северсталь ПАО - Severstal 616 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 2
Expedia Group 135 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 251 2
Starbucks 91 2
Uber 352 2
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 2
Инна Тур 4 1
A&M - Alvarez & Marsal Holdings, LLC 13 1
Sierra Ventures 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2081 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1199 1
Microsoft - LinkedIn 693 1
Kickstarter 135 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2385 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1196 1
American Express - Amex 338 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1854 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 615 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 492 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Walt Disney Company 644 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 1
Runa Capital 158 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 181 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Airbnb 100 1
British Airways - British Midland International 127 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 1
Снежная Королева - СК Трейд 61 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13609 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2861 2
Судебная власть - Judicial power 2473 2
Правительство Москвы - ДСМИР - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы - Москоминформ - Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы - ГОРИНФОР ГБУ - Городская реклама и информация ГБУ 12 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5538 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6498 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5390 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2829 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 170 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 306 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 273 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 509 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 224 1
Linux Foundation - OpenSSF - Open Source Security Foundation 6 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 777 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
Linux Foundation 196 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60907 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64036 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8551 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24108 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34269 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21561 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17931 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25107 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8493 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10548 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12054 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35665 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9161 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11662 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29528 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15873 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22711 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9788 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12692 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27994 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9137 3
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13610 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7325 2
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4663 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33107 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6160 2
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5808 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12983 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3562 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6147 2
Microsoft Windows 2000 8678 4
Linux OS 11409 3
Rocket.Chat 11 2
Apache Hadoop 468 2
Apache OpenOffice 490 2
Postfix - mail transfer agent 55 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
eMule 23 1
Правительство Москвы - Мос.Хаб - Mos.Hub - платформа для совместной разработки программного обеспечения 27 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 212 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GitVerse 62 1
Oracle Taleo Cloud Service 25 1
VK - OpenVK 2 1
Supabase 3 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1257 1
Microsoft Windows 7 2006 1
Microsoft Windows 16773 1
Microsoft Azure 1513 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1952 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5610 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1268 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 185 1
Tencent - WeChat - мессенджер 174 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 356 1
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 118 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 276 1
Huawei Connect 14 1
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 255 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 294 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1504 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Stafory - робот Вера 370 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 113 1
Python Django - web framework 55 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 736 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 1
Oracle PeopleSoft 420 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology 123 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 746 1
Kaplan Robert - Каплан Роберт 9 2
Волож Аркадий 267 2
Эмдин Сергей 69 2
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 34 2
Соловьева Юлия 22 2
Шульгин Александр 25 2
Носков Михаил 27 2
Соловьев Юрий 32 2
Paulson Andrew - Полсон Эндрю 13 1
Cokins Gary - Кокинз Гэри 2 1
Dalal Jagdish - Далал Джагдиш 1 1
Sund Charlotta - Сунд Шарлотта 4 1
Fearon Richard - Ферон Ричард 1 1
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 1
Ефремов Николай 2 1
Чечелев Олег 2 1
Lincoln William - Линкольн Уильям 1 1
Kerr William - Керр Уильям 1 1
Гришаева Любовь 1 1
Welch Jack - Уэлч Джек - Велч Джек 11 1
Ивашина Ольга 3 1
You Harry - Ю Гарри 3 1
Воскерчян Арман 3 1
Акопов Рафаэль 6 1
Norton David - Нортон Дэвид 7 1
Омашева Лилия 4 1
Семин Анатолий 1 1
Lukovic Zoran - Лукович Зоран 20 1
Погосова Нина 3 1
Corbett Michael - Корбетт Майкл 8 1
Еремин Антон 2 1
Schmitt Bertrand - Шмитт Бертран 4 1
Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 1
Verwaayen Ben - Верваайен Бен 14 1
Siebel Tom - Сибел Том 6 1
Wheeler David - Уилер Дэвид 4 1
Conway Craig - Конвэй Крэйг 20 1
Advaithi Revathi - Адвайти Ревати 1 1
Lane Ray - Лейн Рэй 13 1
Buckenmaier Katrin - Букенмайер Катрин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 164336 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54408 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47239 11
Европа 24895 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Индия - Bharat 5834 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14753 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13752 4
Азия - Азиатский регион 5883 4
Германия - Федеративная Республика 13143 4
Африка - Африканский регион 3629 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18933 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19358 3
Франция - Французская Республика 8135 3
США - Калифорния 4805 3
США - Массачусетс - Бостон 383 3
Япония 13751 2
Европа Восточная 3137 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3431 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2594 2
Ближний Восток 3133 2
Великобритания - Лондон 2427 2
Украина 7903 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 2
СССР - Ленинград 112 2
Франция - Гренобль 63 1
Казахстан - Республика 5993 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4181 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3408 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2507 1
Земля - планета Солнечной системы 10826 1
Южная Корея - Республика 7007 1
Армения - Республика 2432 1
Дания - Королевство 1332 1
Сингапур - Республика 1940 1
Америка - Американский регион 2204 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3307 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3644 1
Америка Южная 884 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33313 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52923 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57065 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17982 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4397 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26974 5
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 497 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8714 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7380 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12163 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15825 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4776 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1694 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11181 3
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2379 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6652 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3096 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2449 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10183 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2121 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5697 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21358 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5510 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6108 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6058 2
Английский язык 6991 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8158 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6571 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2150 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6516 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1711 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8430 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1889 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 553 2
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 118 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций - БДР - бюджет доходов и расходов - БДДС - бюджет движения денежных средств 330 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Кикшеринг - kick scooter sharing - сервис краткосрочной аренды самокатов и электросамокатов 43 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Анестезия, анестезиология - Анальгезия, аналгезия, аналгия - Наркоз - Обезболивание - Painkillers 21 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11380 1
Forbes - Форбс 977 3
TNW - The Next Web 90 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
Australian IT News 51 1
The Verge - Издание 611 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1240 1
Bloomberg 1605 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1335 1
Ведомости 1430 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
Harvard Business Review 22 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 199 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
Phys.org 972 1
Gartner - Гартнер 3647 4
IDC - International Data Corporation 4966 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 836 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8536 1
BCG - Boston Consulting Group 115 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3915 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
comScore 379 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 470 10
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 641 3
Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 29 2
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 2
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 2
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 2
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 31 2
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 34 1
Pepperdine University - Университет Пеппердайна 1 1
NTU - Nottingham Trent University - Университет Ноттингем Трент 7 1
International Space University - Международный космический университет 3 1
Martin Luther University of Halle-Wittenberg - Галле-Виттенбергский университет имени Мартина Лютера - Университет Мартина Лютера 4 1
University of Zagreb - Загребский университет 7 1
Durham University - Университет Дарема - Даремский университет 7 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1715 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 77 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 29 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 161 1
Escuela Nacional De Educacion Tecnica 1 1
UTN - Universidad Tecnológica Nacional - National Technological University - Общенациональный национальный университет в Аргентине 1 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 1
MIIS - Monterey Institute of International Studies 1 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
Grenoble Ecole de Management (GEM) - Гренобльская Высшая Школа Бизнеса - Гренобльская школа менеджмента 6 1
СПбГУ - Восточный факультет 8 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
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Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2644 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
Veon - GTH Awards - Global Telecom Innovation Awards 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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