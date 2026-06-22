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Здравоохранение Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология Анестезия, анестезиология Анальгезия, аналгезия, аналгия Наркоз Обезболивание Painkillers

С самых древних времен люди использовали различные методы для обезболивания. Подобные методы обладали значительными рисками и нежелательными побочными эффектами. Древние египтяне использовали смолу опийного мака, известную как мумие, а также другие маковые продукты для облегчения боли при различных недугах. Согласно древнеегипетским текстам, мумие и другие маковые субстанции использовались для облегчения боли при родах, при хирургических вмешательствах и в ритуале бальзамирования.

Однако, большой прорыв в анестезиологии произошел в 19 веке. В 1846 году американский стоматолог Уильям Мортон представил свой метод обезболивания с использованием эфира на операции в Массачусетской общине. Он применил эфир в качестве анестетика при удалении опухоли у своего пациента Эдварда Кларка.  Впервые в медицинской практике удалось провести безболезненное хирургическое вмешательство. Именно после этого эксперимента термин "анестезия" стал широко использоваться в медицинском сообществе.

С того времени анестезиология прошла через множество развитий и улучшений. В 20 веке были разработаны различные препараты и методы. Валентин Федорович Войно-Ясенецкий, советский анестезиолог-реаниматолог, сделал значительный вклад в разработку методов анальгезии и наркоза. В 1970 году им был изобретен рефрактометр. Устройство стало значительным шагом вперед в области контроля глубины наркоза. Рефрактометр Войно-Ясенецкого измеряет оптические свойства тканей глаза для определения степени наркоза, что помогает более точно регулировать уровень обезболивания во время операции.

Сегодня анестезиология является важной и незаменимой составляющей медицины. Специализация в анестезиологии включает в себя изучение анестезии, периоперационной медицины и управления болевыми ощущениями. После получения специализации врач должен пройти интернатуру, где он будет применять свои знания в практической работе. Анестезиологи играют решающую роль в обеспечении безопасности и комфорта пациентов во время операций и других медицинских процедур.

 

СОБЫТИЯ


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29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
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31.03.2023 МИС qMS упростит стационарам планирование и проведение операций 2
31.10.2022 DIS Group поможет компаниям управлять корпоративными знаниями с любых устройств в облаке #CloudMTS 1
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16.06.2015 OnDoc запустила электронную стоматологическую карту OnDoc Dent 1
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29.03.2006 Мозг контролирует движения путем "рассылки" сигналов 1
29.06.2004 Виртуальная реальность действует, как морфий 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

КваттроЛаб - QuattroLab 7 2
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2953 2
Philips 2096 2
СП.АРМ 55 2
Ростелеком - TData - ТДата 68 1
CoWork - Коворкинг Платформ 21 1
ИАС Диджитал 7 1
Ростелеком 10848 1
SAP SE 5571 1
Softline - Софтлайн 3664 1
9478 1
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Скала^р - ранее InterLab IBS 284 1
Diasoft - Диасофт 1116 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 903 1
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Триколор - Национальная спутниковая компания 385 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 1
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СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 217 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 60 1
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Ланит - Lansoft - Лансофт 104 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8714 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3125 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ГПБ - Газпромбанк 1259 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
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Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
Альфа-Банк 1963 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 581 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 286 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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