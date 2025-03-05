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A&M Alvarez & Marsal Holdings, LLC

A&M - Alvarez & Marsal Holdings, LLC

05.03.2025 Экс-гендиректор российской «дочки» Google будет отвечать за ее долги. Арестовано личное имущество на 233 миллиона 1
09.08.2022 «Яндекс» закрывает свою экспресс-доставку в Лондоне и Париже 1
02.06.2022 Ozon придумал, как спастись от дефолта 1
19.05.2022 Bank of New York бросил Ozon наедине с угрозой дефолта 1
08.12.2021 Совладелец «Юлмарта» арестован из-за кражи более 2 миллиардов у Сбербанка 1
05.10.2020 Совладелец «Юлмарта» получил год тюрьмы 1
19.02.2020 «Юлмарт» банкрот 1
03.03.2017 На Boomstarter и «Юлмарт» напал неизвестный с гранатой 1
19.01.2017 Партнера «Билайна» заподозрили в выводе денег в пользу «сына главы МВД». Схема 1
29.12.2016 Ulmart передали под управление иностранцам без согласия основных акционеров 2
07.03.2013 Женщины года в отрасли ИТ 2013. ФОТО 1
24.01.2013 Google нашел нового гендиректора в России 1
02.09.1999 Iridium приглашает специалистов для финансовой реструктуризации в надежде спасти компанию 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

A&M и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7460 5
Google Russia - Гугл Россия 181 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3971 2
Google LLC 11845 2
Samsung Electronics 10298 1
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Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 1
ZED+ Group 17 1
АйТи 1374 1
Автодория 44 1
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 48 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1315 1
Startobaza - Стартобаза 38 1
ZED+ Temafon - Темафон 15 1
Fly 204 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
Yandex Go - Yango 26 1
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 44 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 331 1
Digital Provider - TOT Money - РМ-Инвест - агрегатор мобильного контента 40 1
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 62 1
Funbox - ФБ Групп 10 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
Квазар-Микро - КМ 163 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 1
Booz Allen Hamilton 32 1
РеалСпикер Групп - РеалСпикер Лаб - RealSpeaker 12 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 4
ГПБ - Газпромбанк 1090 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2732 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 724 3
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 32 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 2
Альфа-Групп 699 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1369 2
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 53 2
Aspring Capital - Эспринг Капитал 6 2
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation 20 2
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 24 2
eBay Inc 1622 1
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ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 358 1
Альфа-Банк 1781 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 98 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Runa Capital 158 1
M.I.P.R. 7 1
Встреча ООО 6 1
Меркури - Mercury 213 1
Loyality Partners 3 1
uBank 21 1
General Atlantic - GA 27 1
БЭК - Балтийская энергетическая компания 5 1
Вымпелком - Билайн Венчурс - Руми 11 1
Mint Global - Mint Capital 27 1
Евро-инком логистик 1 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 1903 3
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MIIS - Monterey Institute of International Studies 1 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 22 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
Международный женский день - 8 марта 338 2
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