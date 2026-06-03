Индексная книга (каталог) CNews*
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ВАС РФ Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
СОБЫТИЯ
Публикаций - 87, упоминаний - 103
ВАС РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Кирюшин Геннадий 91 16
|Костыгин Дмитрий 24 14
|Васинкевич Михаил 18 14
|Федоринов Сергей 25 13
|Мейер Август 19 12
|Скигин Михаил 9 9
|Морозов Олег 22 8
|Маевский Леонид 57 7
|Гирев Андрей 77 7
|Маевский Игорь 39 6
|Свирский Павел 21 5
|Провоторов Александр 158 4
|Савченко Виктор 30 4
|Кирюшин Константин 13 4
|Ашурков Олег 5 4
|Дуров Павел 328 4
|Никитин Алексей 38 3
|Скворцов Борис 17 3
|Скворцов Андрей 15 2
|Исаев Андрей 24 2
|Первяков Владимир 2 2
|Никифоров Владимир 11 2
|Греков Антон 2 2
|Наумов Виктор 126 2
|Московченко Артем 2 2
|Козлов Кирилл 7 2
|Московченко Леонид 2 2
|Рожецкин Леонид 48 2
|Юрченко Евгений 133 2
|Рейман Леонид 1066 2
|Калинин Алексей 77 2
|Калинин Александр 189 2
|Брюквин Юрий 300 2
|Шамолин Михаил 124 2
|Владимиров Владимир 19 1
|Козлов Сергей 49 1
|Кусков Денис 221 1
|Горбульский Александр 1 1
|Мельников Алексей 74 1
|Титов Алексей 62 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4019 2
|Рустелеком ТК 305 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724880.
Создано именных указателей - 200491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724880.
Создано именных указателей - 200491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.