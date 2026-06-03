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ВАС РФ Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

СОБЫТИЯ


03.06.2026 Глава одного из крупнейших российских ИТ-холдингов банкрот 1
21.04.2026 Российский разработчик: Пришлось избавиться от инвестора, чтобы с 14 попытки попасть в реестр отечественного ПО 1
02.03.2026 Началось банкротство создателя уникального российского оборудования для квантовых сетей 1
04.12.2025 Верховный суд: Fplus будет отвечать перед клиентами за прекращение техподдержки сбежавшей из России HP 1
09.10.2025 Знаменитый бренд требует запретить продажи своей техники по сниженным ценам. Под ударом один из старейших интернет-магазинов России 1
18.03.2025 Суд по иску «Гугла» арестовал почти два миллиарда на счетах его контрагента из России 1
19.12.2024 «Газинформсервис» выиграл 16 млн рублей, но потерял 5, и подал кассационную жалобу 4
28.11.2024 «Газинформсервис» через арбитраж выбил деньги за работы по инфобезопасности 1
26.11.2024 Россиянина приговорили к полутора годам за старую Windows на рабочем ПК 2
29.10.2024 «Ланит» задолжал 650 миллионов за уборку помещений? Суд разберется 1
30.09.2024 Совладельцам «Юлмарта» за кражу 2 миллиардов у Сбербанка дали 3 и 4 года и отпустили 1
27.09.2024 Два года просрочки прав на ПО обошлись российской ИБ-компании в миллионы плюс проценты 2
11.08.2023 VK потратила 2,5 миллиарда на чудесное здание, богатое историей и судебными исками 1
20.03.2023 Россиянин отправится в тюрьму за кражу iPhone из «М.Видео» и «Эльдорадо». Он выносил смартфоны годами, и его не могли поймать 1
01.03.2023 В России создана госсистема управления кораблями без капитана и команды на борту 1
16.02.2023 С создателями российской госсистемы беспилотного управления кораблями расплатятся через два года после сдачи работ 1
06.12.2022 Беженцы из Redmond выпустили собственный бренд бытовой техники 1
08.12.2021 Совладелец «Юлмарта» арестован из-за кражи более 2 миллиардов у Сбербанка 2
21.10.2021 В России закрыто знаковое уголовное дело о плагиате софта, по которому разработчику грозила тюрьма 1
23.09.2021 «Вконтакте» выселяют из офиса в центре Петербурга 3
05.10.2020 Совладелец «Юлмарта» получил год тюрьмы 1
26.08.2020 Обанкрочен поставщик электроники для ВМФ России, которым руководят отец-инженер и сын-отельер 1
30.04.2020 Глава НКК и его «опальный» сын создали независимую ИТ-компанию с «уникальным российским продуктом» 1
26.02.2020 Программисты выложили под свободной лицензией миллиарды мелодий, чтобы спасти мир от музыкальной индустрии 1
19.02.2020 «Юлмарт» банкрот 1
04.10.2019 Уходу главы OCS предшествовал «технический момент»: он пресекал свое отстранение через суд 1
09.11.2018 Питерские чиновники в обход всех правил потратили полмиллиарда на ИТ 1
02.08.2018 Поставщик электроники для ВМФ России: До банкротства нас довели санкции 1
20.06.2018 «Юлмарт» заплатит 86 миллионов за «бесплатный» SAP 2
17.04.2018 Таинственная компания-банкрот отбирает у «Юлмарт» полмиллиарда за SAP 3
28.03.2018 Власти накажут «Юлмарт» из-за отсутствия гендиректора 1
26.03.2018 Таинственная компания-банкрот задолжала российскому SAP 400 миллионов 2
25.12.2017 Под Новый год «Юлмарт» отправит на улицу 3 тыс. сотрудников 1
31.10.2017 «Ждун» довел до уголовного дела 1
11.10.2017 Основателя «Юлмарт» арестовали: Сбербанк обвинил его в мошенничестве 1
02.10.2017 Долг «Юлмарта» Сбербанку превысил 1,5 миллиарда. Апелляции безжалостно отклоняются 1
07.07.2017 Сбербанк отсудил у Ulmart 1,2 млрд 1
23.06.2017 Соперник «Барс груп» остался без госконтракта, несмотря на поддержку суда, ФАС и губернатора Ленобласти 1
29.12.2016 Ulmart передали под управление иностранцам без согласия основных акционеров 1
23.12.2016 Совладелец Ulmart: Из-за конфликта акционеров компания потеряла 10 миллиардов за год 1

Публикаций - 87, упоминаний - 103

ВАС РФ и организации, системы, технологии, персоны:

СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 20
МегаФон 10834 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15931 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5007 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3364 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 8
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1917 6
Ростелеком - Связьинвест 1719 5
Питерская группа связистов 441 4
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 4
Ростелеком 10991 4
Microsoft Corporation 25818 4
AMD Graphics Product Group - ATI 974 4
Газинформсервис - ГИС 504 3
Кибер системы 3 3
SAP SE 5609 3
LG Electronics 3741 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1359 3
Google LLC 12741 2
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 2
IIPC - Internet Archive - Архива интернета - archive.org - National Emergency Library - Национальная аварийная библиотека 55 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 2
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Sitronics KT - 127 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 423 2
Dell EMC 5198 2
Apple Inc 13215 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 2
VK - Mail.ru Group 3610 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 555 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1465 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 418 2
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 48 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 1
Haier Group 231 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 359 1
Ланит - diHouse - Дихаус 267 1
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 37 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8931 15
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 15
Angentro Trading and Investments 23 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1148 9
Альфа-Групп 745 9
ГПБ - Газпромбанк 1280 8
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 35 8
IPOC - IPOC International Growth Fund - IPOC CP - IPOC Capital Partners 142 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3156 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 6
БЭК - Балтийская энергетическая компания 5 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1783 4
A&M - Alvarez & Marsal Holdings, LLC 13 4
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 3
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 75 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 2
Sony Music Entertainment 161 2
Карат НПО - Научно-производственное объединение 4 2
36,6 - аптечная сеть 96 2
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 20 2
ББР банк - Балтийский Банк Развития 43 2
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 2
АМЭ НПП - Авиационная и Морская Электроника 5 2
Альфа-Эко 55 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 2
Альфа-Банк 1985 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2438 2
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 28 1
CD Land 3 1
Интер РАО ЕЭС ПАО - ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания №2 12 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 240 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 1
Franklin Resources - Franklin Templeton Investments - Putnam Investments - Templeton Asset Management - Templeton Investment Counsel 6 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 154 1
BLF Partners 13 1
WMG - Warner Music Group 210 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Судебная власть - Judicial power 2515 27
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3335 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 618 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3667 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3965 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 587 3
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