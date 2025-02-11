Boomstarter Network
Boomstarter Network и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
|Союз писателей Республики Саха (Якутия) 1 1
|Гаврилин Евгений 7 3
|Тугушев Руслан 2 2
|Путин Владимир 3185 1
|Румянцев Александр 16 1
|Крысин Александр 1 1
|Курбатов Олег 1 1
|Чуркин Алексей 1 1
|Балмфорт Мария 1 1
|Иванов Сергей 388 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Воронин Алексей 17 1
|Шаенко Александр 1 1
|Костыгин Дмитрий 24 1
|Васинкевич Михаил 18 1
|Еремеев Владимир 11 1
|Мейер Август 17 1
|Павлов Николай 13 1
|Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 16 1
|Портнягин Дмитрий 1 1
|Ефимов Альберт 43 1
|Шутов Виталий 1 1
|Школьников Григорий 1 1
|Mittal Samiti - Миттал Самити 1 1
|Кравцов Вячеслав 1 1
|Андросов Гаврил 1 1
|Зубакина Елена 1 1
|Барашкова Жанна 1 1
|Левашкин Алексей 1 1
|Бабкин Дмитрий 1 1
|Сметанин Алексей 1 1
|Бэчигэн Лилия 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340026, в очереди разбора - 769294.
Создано именных указателей - 168375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.