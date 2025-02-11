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Boomstarter Network



11.02.2025 В России представили новый гаджет для автомобилистов 1
28.09.2023 Российские инженеры запустили сервис для создания презентаций с помощью нейросети 1
07.07.2023 В России создали сервис, где нейросети помогают находить работу и подбирать сотрудников 1
21.03.2022 Boomstarter делает услуги краудфандинга полностью бесплатными 1
14.02.2022 Приложение для изучения якутского языка поможет сохранить национальный язык и культуру 1
22.06.2021 Краудфандинговая платформа Boomstarter запустила голосовой помощник 1
05.06.2019 Российский производитель «бесконечных флешек» закрывает бизнес 1
29.03.2019 Как государство потратит 5,8 млрд на поддержку технологических кружков 1
15.02.2019 Boomstarter запускает глобальную краудфандинговую платформу на блокчейне 2
14.09.2017 Бизнес-марафон «Трансформация в Олимпийском» пройдет 29-30 сентября 1
14.07.2017 Российская компания, гонимая «Роскосмосом», запустила первые частные спутники по госзаказу 1
03.03.2017 На Boomstarter и «Юлмарт» напал неизвестный с гранатой 1
22.02.2017 Ко Дню защитника Отечества вышла военная стратегия «Сирия: Русская буря» 1
23.08.2016 Старорязанская археологическая экспедиция собирает средства на создание виртуального музея 1
27.04.2016 Специалисты Ivideon установили камеру видеонаблюдения в гнезде ястреба-тетеревятника в Нижнем Новгороде 1
01.04.2015 В Сколково делают робота телеприсутствия для школьников 1
06.11.2014 В Москве пройдет выставка робототехники Robotics Expo 2014 1
24.08.2012 Новый проект Boomstarter.ru поможет найти деньги на смелые идеи 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Boomstarter Network и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7393 2
Microsoft Corporation 24653 2
8253 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Крок - Croc 1777 1
Dropbox 498 1
Indiegogo 57 1
Meta Platforms - Facebook 4443 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 55 1
Promobot - Промобот 139 1
KUKA Robotics 34 1
Дамаск 32 1
BIT Robotics 1 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
Intel Corporation 12211 1
Samsung Electronics 10278 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 177 1
GFI Russia - Game Factory Interactive - MiST Land South 16 1
Аурига - Auriga 74 1
Esage Lab - ЦОР Security - ЦОР Секьюрити 3 1
Pebble Technology 60 1
OpenAI 228 1
Hobot Technology 11 1
Fairwaves 3 1
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 1
Robot Control Technologies 2 1
Россети Ленэнерго 1701 2
Kickstarter 127 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 379 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 15 1
KupiVip - Приват Трэйд 82 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 21 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 41 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 1
iTech Capital 16 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 63 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3059 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5459 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2720 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4984 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 79 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1859 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 22 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Капустин Яр ГЦМП - государственный центральный межвидовой ракетный полигон в Астраханской области России 18 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
Союз писателей Республики Саха (Якутия) 1 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5315 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13577 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21219 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11178 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19493 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5382 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12066 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8044 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13202 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3405 2
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 137 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6597 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 53 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66445 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1742 1
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 183 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4495 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27633 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2923 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1456 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1498 1
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Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 585 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24222 1
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Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9792 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5218 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 328 1
FlashSafe 1 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФудНет - FoodNet - Разработка питательных веществ и пищевой продукции 4 1
Planeta.ru - краудфандинговая платформа 5 1
Stepik.org - образовательный портал 9 1
Apple iOS 7831 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 629 1
Google Android 14040 1
Nvidia GeForce GTX 522 1
Nvidia GeForce GT 336 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Microsoft DirectX 707 1
Космодром Байконур 1067 1
Яндекс.Навигатор 102 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 390 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 626 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 21 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1341 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 721 1
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 56 1
AMD Radeon HD 281 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 470 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 164 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1106 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7096 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1794 1
Microsoft Windows 15705 1
GFI Альфа: Антитеррор 3 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 166 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
ISRO PSLV - ISRO Polar Satellite Launch Vehicle 50 1
OpenAI ChatGPT 353 1
ФЦП развития образования - ФЦПРО - Федеральная целевая программа развития образования 23 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 93 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 759 1
Гаврилин Евгений 7 3
Тугушев Руслан 2 2
Путин Владимир 3185 1
Румянцев Александр 16 1
Крысин Александр 1 1
Курбатов Олег 1 1
Чуркин Алексей 1 1
Балмфорт Мария 1 1
Иванов Сергей 388 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Воронин Алексей 17 1
Шаенко Александр 1 1
Костыгин Дмитрий 24 1
Васинкевич Михаил 18 1
Еремеев Владимир 11 1
Мейер Август 17 1
Павлов Николай 13 1
Hartmann Oskar - Хартманн Оскар 16 1
Портнягин Дмитрий 1 1
Ефимов Альберт 43 1
Шутов Виталий 1 1
Школьников Григорий 1 1
Mittal Samiti - Миттал Самити 1 1
Кравцов Вячеслав 1 1
Андросов Гаврил 1 1
Зубакина Елена 1 1
Барашкова Жанна 1 1
Левашкин Алексей 1 1
Бабкин Дмитрий 1 1
Сметанин Алексей 1 1
Бэчигэн Лилия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144970 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52180 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43329 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2917 2
Индия - Bharat 5459 2
Земля - планета Солнечной системы 10390 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17443 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3960 1
Африка - Африканский регион 3483 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1775 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1484 1
Россия - ПФО - Пензенская область 595 1
США - Массачусетс - Бостон 379 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1150 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14214 1
Европа 21790 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3114 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1887 1
Саудовская Аравия - Королевство 586 1
США - Иллинойс - Чикаго 432 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 267 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 721 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 935 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 468 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2752 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 357 1
Россия - СФО - Новосибирск 4314 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5190 1
Япония 13297 1
Германия - Федеративная Республика 12700 1
Канада 4888 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1453 1
Россия - ЦФО - Курская область 652 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 854 1
Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудлендинг - народное финансирование 61 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5094 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29198 4
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 506 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4011 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13581 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48180 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10978 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6156 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51256 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16351 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5544 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 57 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5787 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 21 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Энерджинет - Energynet - интернет энергии 22 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 50 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 39 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 51 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 40 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 100 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФинНет - FinNet - Финансовые сервисы 9 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 23 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2130 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1082 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7632 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1625 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5672 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8653 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18598 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1321 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9851 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5141 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 905 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 730 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6944 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1597 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1549 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2910 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
Vc.ru - Виси.ру 36 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 98 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 153 1
Интеллектуал ГБОУ школа 7 1
РАН - Российская академия наук 1879 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 73 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 229 1
Samsung IT Школа 11 1
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 9 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1218 2
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 1
Всероссийская робототехническая олимпиада - Russian Robot Olympiad 1 1
Роснано Школьная лига 1 1
Robotics Expo 5 1
Robotics Conference 2 1
День молодёжи - 27 июня 898 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2435 1
Солнечная регата - конкурс по разработке плавательных средств на солнечных батареях 1 1
Росмолодежь ФАДМ - Территория смыслов 8 1
Короткая ссылка

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