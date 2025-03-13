Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170633
ИКТ 13284
Организации 10427
Ведомства 1450
Ассоциации 976
Технологии 3404
Системы 25247
Персоны 73074
География 2768
Статьи 1511
Пресса 1199
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 844

День Защитника отечества 23 февраля


13.03.2025 «МегаФон»: тренд на беспроводные технологии – что дарили россияне на 23 Февраля и 8 Марта 1
22.02.2024 Самые дорогие подарки на 23 февраля дарят мужчины 1
24.02.2022 Stormwall: во время февральских праздников выросло количество DDoS-атак на онлайн-ритейлеров 1
03.12.2021 Исследование ОК: деньги, смартфоны и электроника вошли в топ самых желанных подарков в 2021 году 1
06.09.2021 Сервис «Билайн ТВ» объявил о новой акции на подписки 1
31.10.2018 «Битрикс24.Сайты» выпустил специальный шаблон к Хэллоуину 1
16.03.2018 «Мегафон» проанализировал активность абонентов на весенних праздниках 1
22.02.2018 «Битрикс24.Сайты» выпустил набор праздничных шаблонов 1
21.03.2017 Tele2 подвел итоги активности абонентов 23 февраля и 8 марта 1
11.03.2015 Абоненты Tele2 сделали 229 млн праздничных звонков 1
25.02.2015 В День защитника Отечества абоненты Северо-Западного филиала «МегаФона» отправили 9 млн SMS 1
26.03.2012 Исследование: пользователи все чаще поздравляют друг друга через социальные сети 1
20.12.2011 «Яндекс» изучил реакцию пользователей поиска на разные события и явления 1
17.03.2006 Женщины посылают виртуальные открытки чаще мужчин 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

День Защитника отечества и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7483 3
Meta Platforms - Facebook 4448 3
Telegram Group 2055 3
МегаФон 9020 2
Google LLC 11858 2
VK - Mail.ru Group 3462 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2927 2
X Corp - Twitter 2851 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3988 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8793 1
StormWall - Сторм системс 73 1
Vimeo - Видеохостинг 69 2
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 63 1
Superjob - Суперджоб 542 1
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8540 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10615 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7869 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1223 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6881 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1237 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7159 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4312 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12154 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24673 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1580 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2544 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16104 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3151 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3049 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8151 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 916 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8230 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67197 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28020 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28063 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2920 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2914 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24365 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5683 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1043 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20824 1
Онлайн-опрос - Online survey - Онлайн-викторины - Quizzes 62 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 777 3
Google YouTube - Видеохостинг 2770 2
Rakuten Viber 628 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1800 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 493 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 666 2
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 132 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 2
WhatsApp Messenger 1095 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 1
Badoo - Социальная сеть 45 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 137 1
ГРЦ Макеева - Синева Р-29РМУ2 - российская трёхступенчатая жидкостная баллистическая ракета подводных лодок 15 1
ВымпелКом - Билайн Аналитика 45 1
Кулешов Сергей 36 1
Рыжиков Сергей 111 1
Новоселов Евгений 18 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 120 1
Хантимиров Рамиль 33 1
Канвар Радж 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146110 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43539 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17547 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3143 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1986 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1570 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 532 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1677 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7542 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3112 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2272 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2771 1
Африка - Африканский регион 3495 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1404 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1522 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 939 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 925 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 707 1
Беларусь - Минск 639 1
Украина - Киев 1127 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
Украина - Одесса 188 1
Индия - Bharat 5485 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Великий Устюг 41 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3994 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 101 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1765 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11047 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 558 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3511 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 668 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29469 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4891 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9949 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1817 1
Философия - Philosophy 450 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 918 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5928 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5847 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5869 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6455 1
Экзамены 435 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2427 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1752 1
Международный женский день - 8 марта 349 9
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 120 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 2
Татьянин день - День российского студенчества - 25 января 4 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 61 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346397, в очереди разбора - 764399.
Создано именных указателей - 170633.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще