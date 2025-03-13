«МегаФон»: тренд на беспроводные технологии – что дарили россияне на 23 Февраля и 8 Марта

В канун гендерных праздников вырос спрос на беспроводные технологии. Среди гаджетов на 23 Февраля в 2025 г. стали чаще приобретать беспроводные зарядки, а к 8 Марта — беспроводные наушники. Кроме того, мужчинам к празднику чаще всего дарили предметы одежды, а женщинам — подарочные наборы. Такие выводы сделали специалисты «МегаФона» на основании данных сервиса «Аналитика маркетплейсов», а также анализа продаж в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Данные сервиса «Аналитика маркетплейсов» от «МегаФона ПроБизнес» показали, что мужчинам в подарок чаще выбирали предметы одежды, а женщинам – подарочные наборы. Так, бесспорным и ожидаемым лидером среди презентов мужчинам на День защитника Отечества стала категория «Носки» — их продажи на неделе перед 23 февраля 2025 г. выросли на 192% по сравнению со среднедневными показателями января 2025 г., когда россияне уже не искали новогодних подарков, но еще не начали готовиться к праздникам февраля и марта. Второй по популярности категорией стали «Футболки» (+149%), далее следуют «Подарки мужчинам» (+87%) — сюда входят, к примеру, бритвенные наборы и комплекты для мойки автомобиля, а также инструменты.

Не попала в топ-3 кожгалантерея, однако спрос на нее также был повышенным: кошельки покупали на 74% чаще, а ремни — на 68%. Продолжает этот список одежда и парфюм: продажи джемперов выросли на 62%, брюк — на 44%, мужских ароматов — на 40%.

Женщинам в преддверии Международного женского дня в огромных количествах приобретали товары в категории «Подарочные наборы»: их продажи на неделе перед 8 марта 2025 г. взлетели на 351% в сравнении со спокойным январем 2025 г. На втором месте оказалась категория «Органическая косметика» (+74%), на третьем — «Ювелирные украшения» (+69%).

Активнее всего подарки в обоих случаях заказывали ровно за пять дней до праздника: пик продаж в перечисленных категориях отмечен 18 февраля и 3 марта 2025 г. А доля покупок в «мужских» категориях за 18 февраля 2025 г. составила 5% от всех покупок в этом месяце.

Среди гаджетов стали чаще, чем год назад, дарить беспроводные устройства. Так, в течение недели перед 23 Февраля в 2025 г. покупали на 14% больше беспроводных зарядных устройств, чем за аналогичный период годом ранее. А к 8 Марта в 2025 г. лидерами по приросту продаж стали беспроводные наушники.

При этом самым популярным гаджетом и ко Дню защитника Отечества, и к Международному женскому дню остается смартфон, причем к 8 Марта в 2025 г. их приобретали на 8% чаще, чем к 23 Февраля. Также к женскому празднику чаще покупали планшеты (+23%). А вот к 23 Февраля можно отметить более высокий спрос на умные часы (23%), беспроводные наушники (22%) и пауэрбанки (5%).