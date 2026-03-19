Получите все материалы CNews по ключевому слову
Международный женский день 8 марта
СОБЫТИЯ
|19.03.2026
|
StormWall: во время празднования 8 Марта в 2026 году DDoS-атаки на ритейл были более разрушительными, чем год назад
ormWall выявили, что DDoS-атаки, запущенные хакерами на российских ритейлеров во время празднования Международного женского дня 8 марта в 2026 г. были более разрушительными, чем атаки, зафиксир
|13.03.2026
|
8 Марта в цифрах: смена лидеров среди смартфонов и рекордная длительность звонков
Эксперты «СберАналитики» и «СберМобайла» проанализировали, какие смартфоны россияне дарили на 8 Марта, и как менялась мобильная активность в праздничные дни. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Телефонные поздравления — почти втрое чаще По данным «СберМобайла», в 2026 г. бол
|12.03.2026
|
Как подписчики «Яндекс Плюса» провели праздничные выходные: книги, музыка и кино
ровели праздничные выходные с 7 по 9 марта и какие музыкальные, книжные и кинопривычки проявились в Международный женский день. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». По итогам мартовс
|12.03.2026
|
Мужчины готовились к 8 Марта активнее, чем женщины к 23 Февраля
ред главным мужским праздником больше других выросли продажи ноутбуков — в два раза, а в преддверии Международного женского дня — умных часов (+70%). При этом мужчины искали подарки к 8 Марта ч
|06.03.2026
|
В России перед 8 Марта онлайн-мошенники запустили новые схемы с цветами и ювелиркой
Предупреждение об активности мошенников В России мошенники активизировались накануне 8 Марта, пишут «Известия». Аферисты используют разные схемы для кражи денег и данных. По словам руководителя управления облачных решений кибербезопасности Bi.Zone Дмитрия Царева, количество свя
|06.03.2026
|
Cicada8 зафиксировала волну мошеннических сайтов, маскирующихся под сервисы доставки цветов к 8 Марта
Аналитики Cicada8, компании по управлению уязвимостями и цифровыми угрозами в реальном времени, зафиксировали мошенническую кампанию, приуроченную к празднованию Международного женского дня. В преддверии праздника киберпреступники массово создают ресурсы, имитирующие сервисы доставки цветов. Об этом CNews сообщили представители Cicada8. С конца февраля
|06.03.2026
|
Пользователи нацмессенджера смогут поздравить женщин с 8 Марта на экране в центре Москвы
В Mах появилась возможность поздравить близких с Международным женским днем необычным способом — сообщением, которое будет выведено на медиафа
|06.03.2026
|
Цветы, кино и ювелирка или как россияне проводят 8 марта
среди подарков традиционно – цветы и ювелирные украшения. Об этом CNews сообщили представители МТС. 8 марта – праздник, когда мужчины поздравляют представительниц прекрасного пола. И, конечно,
|05.03.2026
|
8 Марта на работе празднуют активнее, чем 23 Февраля
7 из 10 работающих мужчин поделились планами поздравлений коллег-женщин с 8 Марта. В опросе SuperJob приняли участие экономически активные мужчины из всех округов страны, у которых есть коллеги-женщины. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. 72% представителе
|05.03.2026
|
«Рувики» назвала самые посещаемые биографии женщин к 8 Марта
В преддверии Международного женского дня российская интернет-энциклопедия «Рувики» представила список наиболее посещаемых биографий женщин за последние 12 месяцев. Исследование основано на анализе пользоват
|04.03.2026
|
«Авито»: продажи винтажной одежды и аксессуаров к 8 Марта выросли в 2,5 раза
Читайте все свежие новости Авито на Avito.Live Аналитики «Авито» изучили продажи подарков на платформе в преддверии 8 Марта. Оказалось, что к празднику пользователи стали чаще покупать винтажные изделия — так, продажи одежды и аксессуаров в этой категории выросли в 2,5 раза за год. А среди традиционных подар
|25.02.2026
|
Себе любимой: 64% женщин покупают себе подарки на 8 Марта
мпанией «ОнИн» провели опрос* и выяснили, что две трети опрошенных планируют потратить на подарки к 8 марта до пяти тыс. руб. В числе самых популярных вариантов — сладости и парфюмерия. При это
|24.02.2026
|
Цветы против книг: самые удачные и неудачные подарки к 8 Марта
Аналитики «Авито» узнали, какие подарки на Международный женский день россияне лучшими и худшими. Оказалось, что самые уместные подарки
|13.03.2025
|
«МегаФон»: тренд на беспроводные технологии – что дарили россияне на 23 Февраля и 8 Марта
: продажи джемперов выросли на 62%, брюк — на 44%, мужских ароматов — на 40%. Женщинам в преддверии Международного женского дня в огромных количествах приобретали товары в категории «Подарочные
|12.03.2025
|
После 8 марта хакеры запустили новую фишинговую атаку, направленную на сотрудников российских компаний
спользуется злоумышленниками в настоящее время. Хакеры рассылают сотрудникам компаний фишинговые письма, предлагая посмотреть фотографии с корпоративов, которые были организованы в честь Женского дня 8 марта. Специалисты «Нейроинформ» зафиксировали несколько подобных сообщений 10 и 11 марта 2025 г. в России. Об этом CNews сообщили представители «Нейроинформ». Электронное письмо злоумышленни
|12.03.2025
|
Айфоны, духи и триммеры: что продают после 23 февраля и 8 марта
рыбалки. За 9-10 марта пользователи также успели выложить объявления о продаже вещей, подаренных на восьмое марта. За эти два дня по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 3,5 раза
|07.03.2025
|
«Яндекс Go» рассказал про спрос и цены на такси 8 марта
Аналитики «Яндекс Go» поделились данными о том, как меняются спрос и цены в предпраздничную пятницу и 8 марта 2025 г. Спрос на такси начинает заметно расти днем 7 марта: кто-то уезжает с работы пораньше или отправляется за город. Пик спроса приходится на вечер 7 марта, когда горожане едут докуп
|07.03.2025
|
«Яндекс Маркет»: техника, аксессуары и товары для дома – какие подарки россияне выбирают и заказывают на 8 Марта
«Яндекс Маркет» проанализировал, что россияне добавляют в вишлисты в преддверии 8 Марта, и какие товары чаще всего покупают к празднику. Самыми популярными товарами в подборках стали одежда и аксессуары, парфюмерия и косметика, техника для красоты и товары для дома. Об это
|07.03.2025
|
Аналитика МТС: россияне скупают iPhone к 8 марта
ПАО «МТС» проанализировала продажи товаров в собственной розничной сети в преддверии Международного женского дня. С 1 по 6 марта 2025 г. продажи электроники выросли на 25% в штук
|05.03.2025
|
RED Security SOC: хакеры атакуют ретейл перед 8 марта
ие информации, необходимой для дальнейшего ведения операционной деятельности компании. В преддверии 8 Марта сумма ущерба ретейл-организаций от простоя заметно возрастает по сравнению со среднег
|04.03.2025
|
К 8 марта покупатели «Яндекс Маркета» чаще всего заказывают экспресс-доставку электроники и цветов
В преддверии 8 марта «Яндекс Маркет» проанализировал заказы товаров с экспресс-доставкой. Она позволяет получить заказ в течение одного-двух часов и пользуется особенной популярностью в праздничные периоды,
|25.02.2025
|
Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM
Промоакция — хороший шанс приобрести современную технику для дома со скидкой, например, в подарок на 8 марта. Распродажа Dreame проходит с 25 февраля по 10 марта 2025 года. Цены снижены на такие модели пылесосов, как Dreame X40 Ultra Complete, Dreame Z40 Station, Dreame H14 Dual. Кроме того, с
|11.02.2025
|
Покупатели «Яндекс Маркета» смогут сделать предзаказ цветов на 14 февраля и 8 марта
Покупатели «Яндекс Маркета» смогут заранее заказать цветы на праздники. Возможность предзаказа букетов впервые появилась на маркетплейсе в преддверии 14 февраля и 8 марта. Она доступна для покупателей в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Выбрать букет с возможностью предзаказа можно на тематической полке в разделах
|11.03.2024
|
1,5 млн открыток к 8 марта создал миллион пользователей GigaChat от Сбербанка
В честь 8 марта 1 млн пользователей уже создал и отправил 1,5 млн поздравительных открыток с помощью нейросетевой модели GigaChat. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Для того чтобы отправи
|07.03.2024
|
Эксперты ГК «Солар» предупреждают россиян об активизации мошенников и хакеров перед 8 марта
вно используют праздники вроде восьмого марта для расширения аудитории потенциальных жертв. В канун международного женского дня люди начинают в спешке покупать подарки, в связи с чем резко возр
|07.03.2024
|
«Авито Работа»: 8 марта будут работать 23% россиян
Накануне международного женского дня «Авито Работа» в ходе опроса выяснила, что восьмого марта будут р
|07.03.2024
|
Аналитика МТС RED: перед 8 марта число фишинговых атак выросло на 27%
Компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС», сообщает о росте объема фишинговых атак, эксплуатирующих тему 8 марта. Злоумышленники маскируют свои письма под специальные предложения к празднику от онлайн-магазинов и ретейл-платформ. Об этом CNews сообщили представители МТС. Фишинговые письма мотивиру
|06.03.2024
|
Татарстанцев предупреждают о росте фишинговых атак перед 8 марта
МТС сообщает о росте объема фишинговых атак перед праздниками. По данным центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC, в этом году основной прирост был отмечен перед 8 марта – он составил примерно 27%, тогда как перед 23 февраля средний объем фишинговых атак оставался практически неизменным. Предыдущий всплеск атак аналитики фиксировали в преддверии Дня свя
|06.03.2024
|
Аналитика МТС: россияне стали реже покупать технику Apple к 8 марта
ТС», цифровая экосистема проанализировала продажи товаров в собственной розничной сети в преддверии международного женского дня. В этом году спрос на цифровые девайсы в последнюю неделю перед в
|06.03.2024
|
Аналитика «МТС RED»: перед 8 Марта число фишинговых атак выросло на 27%
мужчин (50%) акцентирует внимание на креативной рекламе от брендов в Telegram при выборе подарка на восьмое марта. «Фишинг – одна из самых распространенных киберугроз в отношении пользователей.
|05.03.2024
|
Аналитика «МТС Банка»: цветы и украшения – самые популярные подарки на 8 марта
н к Международному женскому дню. Анализ собственных данных показал, что самые популярные подарки на 8 марта – цветы, ювелирные украшения и косметика. Из развлечений растет популярность боулинг-
|07.03.2023
|
«М.Видео-Эльдорадо»: в топе подарков к 8 марта оказалась гаджеты, включая iPhone, товары для красоты, дома и кухни
Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, оценила активность покупателей в преддверии Международного женского дня. Электроника, подписки, техника для красоты и ухода за собой, товары для дома и кухни остаются наиболее популярными в качестве практичного и ожидаемого презента. Спр
|07.03.2023
|
Wildberries: продажи кухонных комбайнов взлетели на 202%, смартфонов – на 244% накануне 8 марта
По данным продаж Wildberries, жители России в преддверии 8 марта приобретают шоколад, цветы, косметику, мягкие игрушки, а также электронику и бытовую
|10.03.2022
|
8 марта пользователей Yota: интернет-трафик на приложение по доставке цветов и подарков вырос в 2,6 раза
Мобильный оператор Yota выяснил, как Международный женский день повлиял на интернет-трафик популярного приложения в категории дост
|08.03.2021
|
«Сберзвук» и российские звезды поздравили женщин с 8 марта
адзе, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Николай Басков, Денис Клявер, Эмин и Алексей Чумаков. В честь Международного женского дня популярные российские исполнители и аудиосервис Сберзвук собрали
|04.03.2021
|
Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM
ожет отслеживать женские цикли и стресс, а также мониторить качество сна. Гаджет оснащен GPS и подходит для тренировок на улице. Часы выпускаются в трех оттенках — розовом, зеленом и черном. А с 1 по 8 марта на них действует скидка в сетях DNS и Связной, по которой часы можно купить за 6999 рублей.Мощный повербанк Портативный аккумулятор – чуть ли не самый универсальный подарок, который мо
|06.03.2020
|
«Мегафон Ритейл» рассказал о спросе на технику в преддверии 8 марта
для телефонов. У мужчин самые популярные подарки – смартфоны, смарт-часы, видеорегистраторы и наушники. Мужчины предпочитают покупать подарки в последний момент. Пик праздничных покупок приходится на 8 марта. Женщины готовятся к празднику заранее, 23 февраля в магазинах посетителей больше, чем обычно, но не столько, сколько в дни перед праздником. Смартфоны остаются самым популярным подарко
|05.03.2020
|
Что подарить на 8 марта: 7 гаджетов для женщин
равлять на печать фото со смартфона. В комплекте с устройством сразу идет набор черных и цветных чернил: на 18 000 и на 8000 отпечатков соответственно. Так что вы сможете начать печать фотографии уже 8 марта. Принтер делает яркие и качественные фото, подходит для печати открыток и красивых коллажей. Со временем такие отпечатки не будут выцветать, а значит сохранят память о важных событиях н
|07.03.2019
|
7 лучших подарков на 8 марта: выбор Zoom
дить пять звуков природы, может служить в роли FM-радио и работать по расписанию. Если ваша женщина любит здоровый образ жизни и старается соблюдать режим, такой будильник станет отличным подарком на 8 марта. Модель Устройство Цена Redmond RCI-2318 Щипцы для завивки волос От i3 000 Xiaomi AirDots Pro Bluetooth-наушники От i7 100 Oral-B Genius 10000N Электрическая зубная щетка От i8 200
|16.03.2018
|
«Мегафон» проанализировал активность абонентов на весенних праздниках
сетях и мессенджерах постоянно увеличивается.Традиционно объем голосового, SMS и интернет-трафика в Международный женский день оказывается больше, чем в День защитника Отечества. И этот год не
Международный женский день и организации, системы, технологии, персоны:
|Milius John - Милиус Джон 25 9
|Хантимиров Рамиль 82 5
|Гатауллин Ильназ 28 5
|Егоров Евгений 40 4
|Касперская Наталья 319 4
|Novak Lisa - Новак Лиза 24 3
|Путин Владимир 3454 3
|Касперский Евгений 337 3
|Вураско Александр 48 2
|Столповский Евгений 8 2
|Bond James - Бонд Джеймс 86 2
|Овсянников Виктор 3 2
|Пюскюлян Ирина 19 2
|Бахаревская Татьяна 2 2
|Бекиров Руслан 69 2
|Полякова Ирина 35 2
|Пашков Алексей 21 2
|Достоевский Федор 13 2
|Одинцов Илья 8 2
|Shipm Colleen - Шипм Колин 6 2
|Taleyarkhan Rusi - Талейархан Рузи 28 2
|Матвеева Татьяна 110 2
|Скоробогатова Ольга 60 2
|Артамонова Анна 183 2
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
|Хала Илья 49 2
|Изумрудов Олег 41 2
|Гагарин Юрий 98 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Белов Андрей 135 2
|Низовский Григорий 36 2
|Левитин Игорь 35 2
|Каренина Анна 18 2
|Абрамова Елена 15 2
|Толстой Лев 69 2
|Юсупов Ренат 125 2
|Ященко Иван 4 1
|Смирнова-Крелль Оксана 52 1
|Каменнова Мария 45 1
|Высочина Людмила 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.