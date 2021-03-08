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Международный женский день 8 марта



08.03.2021 «Сберзвук» и российские звезды поздравили женщин с 8 марта
16.03.2018 «Мегафон» проанализировал активность абонентов на весенних праздниках
21.03.2017 Tele2 подвел итоги активности абонентов 23 февраля и 8 марта
16.03.2016 8 марта абоненты Северо-Западного филиала «МегаФона» отправили 25 млн SMS
05.03.2016 ZOOM рекомендует: подарки для девушек на 8 марта
03.03.2016 Столичный портал открытых данных подскажет ближайший цветочный магазин к 8 марта
26.03.2012 Исследование: пользователи все чаще поздравляют друг друга через социальные сети
05.03.2012 8 Марта QIP.ru дарит бесплатные звонки во все города России
02.03.2012 Дамский угодник. ZOOM.CNews выбирает подарки на 8 Марта
09.03.2011 Голосовой трафик в петербургской сети «Билайн» 8 марта превысил новогодний
05.03.2011 Пользователи «Яндекс.Денег» тратят по 3,5 тыс. руб. на подарки к 8 марта
03.03.2010 Подарки на 8 марта: от блендера до мультистайлера
07.03.2008 8 марта: заветам Клары Цеткин — верны!
17.03.2006 Женщины посылают виртуальные открытки чаще мужчин

Публикаций - 78, упоминаний - 92

Международный женский день упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4897 8
Apple Inc 10508 8
Samsung Electronics 9210 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6418 5
Meta Platforms - Facebook 4202 4
Google LLC 10032 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7641 4
VK - Mail.ru Group 2988 4
Xiaomi 1037 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5392 3
Huawei 3128 3
Telegram Group 734 3
Citrix Systems 738 2
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1566 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 412 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1951 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1058 2
Oracle Corporation 5956 2
Twitter 2382 2
Microsoft Corporation 22253 2
Cisco Systems 4699 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2315 2
Dell EMC 4678 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8696 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3852 2
Philips 1927 2
OnePlus - BBK Electronics 376 1
Supra 28 1
Открытые технологии 558 1
Doom Eternal 6 1
Qualcomm Technologies 1614 1
Check Point Software Technologies 692 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 725 1
21 век – ТВ - Народный телефон 1870 1
SEQ - SEC Consult Services 1364 1
HMD Global - Nokia 127 1
Resecurity 1 1
123 солюшнс 88 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 445 1
МегаФон Ритейл 70 1
Связной ГК 1129 4
О2О Delivery club 166 3
Яндекс.Еда 333 3
Vimeo - Видеохостинг 63 2
Braun 62 2
АТАК - сеть магазинов 1786 2
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 38 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 43 1
Swarovski AG 69 1
BAE Systems 162 1
Groupe SEB - Rowenta 28 1
ГПБ - Газпромбанк 832 1
Dixis - Диксис 343 1
Телефон.Ру 88 1
Форус Банк 4 1
ТНК-ВР Холдинг 242 1
Hansa - Ханса 78 1
Pixar 42 1
Евросеть 1392 1
McDonald’s - Макдоналдс 190 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 620 1
Visa International 1716 1
Carl Zeiss 292 1
Банк Оранжевый 98 1
Ford 383 1
BP - British Petroleum 114 1
Royal Dutch Shell - Шелл 158 1
МТС банк 277 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1664 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 665 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7801 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1293 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1880 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 945 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 782 1
Правительство Москвы 1550 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 570 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1041 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2195 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9892 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1563 1
Правительство РФ 7552 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1421 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2397 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 9 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 36646 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 8094 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 20814 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 14128 5
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 1822 5
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 876 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1971 5
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2495 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 8487 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 6006 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6053 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10360 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9244 4
USB Type-C - USB-C 1036 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4605 4
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1534 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 2515 3
Наушники - Headphones 925 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 4207 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 1765 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 2769 3
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2438 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5155 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1884 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6104 3
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 294 3
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 286 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 572 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4601 2
Чайник - Teapot 15 2
RAW - Формат цифровых файлов изображения 502 2
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 335 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5333 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1290 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6422 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8826 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 713 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1446 2
Фотокамеры - Фотоаппараты 1164 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1648 2
Google Android 11793 6
Samsung Galaxy S10 - смартфон 165 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 651 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1359 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1164 4
Apple iOS 6343 3
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 710 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6067 3
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 99 3
Samsung Galaxy 623 3
Google Maps - Карты Google 639 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 413 2
Corning Gorilla Glass 590 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3838 2
Google YouTube - Видеохостинг 2215 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2215 2
Google Android 9 Pie 179 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1747 2
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 284 2
Rakuten Viber 480 2
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 16 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1042 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 681 2
Samsung Exynos 9 - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 79 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 129 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 237 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 205 2
Яндекс.Маркет 499 1
Microsoft Windows 10 11323 1
Microsoft Office 3207 1
Microsoft Azure 1251 1
Microsoft SQL Server 1411 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 135 1
Microsoft Kinect 194 1
Яндекс.Доставка 25 1
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 57 1
Nokia 3310 60 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 146 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 746 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 115 1
Скурихин Владимир 7 1
Смирнова-Крелль Оксана 51 1
Бабинцев Василий 22 1
Чистякова Анастасия 3 1
Широких Алексей 71 1
Чумаков Алексей 4 1
Домрачев Алексей 2 1
Шикинов Александр 9 1
Филатова Елена 1 1
Калин Сергей 28 1
Филимонов Сергей 45 1
Киркоров Филипп 4 1
Blass Evan - Бласс Эван 34 1
Плотникова Наталья 8 1
Бирюков Константин 9 1
Столповский Евгений 8 1
Обаляева Юлия 7 1
Белоус Юлия 7 1
Кузьмин Андрей 6 1
Князев Андрей 5 1
Bond James - Бонд Джеймс 48 1
Новожилов Михаил 4 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 90 1
Кожевников Алексей 61 1
Рыжиков Сергей 109 1
Путин Владимир 2509 1
Гагарин Юрий 42 1
Смиркин Дмитрий 12 1
Сыкулев Андрей 67 1
Жуков Олег 22 1
Калина Роман 61 1
Савенко Вера 10 1
Суворов Александр 12 1
Казак Максим 161 1
Кулешов Сергей 36 1
Изумрудов Олег 21 1
Асланян Сергей 96 1
Сидоров Сергей 22 1
Медведев Дмитрий 1601 1
Юсупов Ренат 112 1
Россия - Российская федерация - РФ 104554 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32747 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44987 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12886 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12096 7
Германия - Федеративная Республика 8492 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1590 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5213 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1165 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1418 3
Нидерланды 2148 2
Финляндия - Финляндская Республика 1714 2
Сингапур - Республика 1561 2
Испания - Каталония - Барселона 707 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12394 2
Украина 6021 2
Япония 9687 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1952 2
Европа 10882 2
Индия - Республика 4204 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1887 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2166 2
Южная Корея - Республика 4040 2
Италия - Итальянская Республика 3166 2
Земля - планета Солнечной системы 7122 2
Того - Тоголезская Республика 21791 1
Средиземное море - Эгейское море - Тира Вулканический остров - Санторини 2 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1511 1
Саудовская Аравия - Королевство 491 1
Москва - Садовое кольцо 106 1
Гаити Республика 57 1
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 891 1
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 364 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 1
Франция - Французская Республика 5487 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1338 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11275 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1189 1
Иран - Исламская Республика Иран 944 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1317 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 10865 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3124 4
Дед Мороз 157 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 4208 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 8452 3
Русский язык 4354 3
Спам - Spam 474 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 980 2
Мошенничество - Махинации 1279 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 180 2
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 180 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1599 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1756 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1014 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2216 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 55 1
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 20 1
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 303 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 408 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 796 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 147 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1525 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 103 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 240 1
Экономический эффект 622 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 780 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2390 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1372 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 101 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3776 1
Аутсорсинг 962 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 507 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2976 1
Образование в России 318 1
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 753 4
Samsung Unpacked 23 2
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 2
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 577 1
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 258 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 106 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 2439 1
100+ Forum Russia 4699 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 13 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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