Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Международный женский день 8 марта

«Мужскую силу — на помощь женщине!», 1970 Худ. А. Рудкович «Мужскую силу — на помощь женщине!», 1970 Худ. А. Рудкович
"8 марта — день восстания работниц против кухонного рабства! Долой гнет и обывательщину домашнего быта!" (Дейкин Б.) 1932 год "8 марта — день восстания работниц против кухонного рабства! Долой гнет и обывательщину домашнего быта!" (Дейкин Б.) 1932 год
7 марта 1924 г. "РАБОЧАЯ МОСКВА" "Завтра женщины работают на 2 часа меньше." Из МГСПС сообщают: Завтра, 8 марта, в международный день работницы на всех предприятиях и учреждениях женщины- работницы освобождаются за 2 часа до обычного окончания работ. ИЛЛЮСТРАЦИЯ: плакат, 1920-е гг. 7 марта 1924 г. "РАБОЧАЯ МОСКВА" "Завтра женщины работают на 2 часа меньше." Из МГСПС сообщают: Завтра, 8 марта, в международный день работницы на всех предприятиях и учреждениях женщины- работницы освобождаются за 2 часа до обычного окончания работ. ИЛЛЮСТРАЦИЯ: плакат, 1920-е гг.

СОБЫТИЯ


19.03.2026 StormWall: во время празднования 8 Марта в 2026 году DDoS-атаки на ритейл были более разрушительными, чем год назад

ormWall выявили, что DDoS-атаки, запущенные хакерами на российских ритейлеров во время празднования Международного женского дня 8 марта в 2026 г. были более разрушительными, чем атаки, зафиксир
13.03.2026 8 Марта в цифрах: смена лидеров среди смартфонов и рекордная длительность звонков

Эксперты «СберАналитики» и «СберМобайла» проанализировали, какие смартфоны россияне дарили на 8 Марта, и как менялась мобильная активность в праздничные дни. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Телефонные поздравления — почти втрое чаще По данным «СберМобайла», в 2026 г. бол
12.03.2026 Как подписчики «Яндекс Плюса» провели праздничные выходные: книги, музыка и кино

ровели праздничные выходные с 7 по 9 марта и какие музыкальные, книжные и кинопривычки проявились в Международный женский день. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». По итогам мартовс
12.03.2026 Мужчины готовились к 8 Марта активнее, чем женщины к 23 Февраля

ред главным мужским праздником больше других выросли продажи ноутбуков — в два раза, а в преддверии Международного женского дня — умных часов (+70%). При этом мужчины искали подарки к 8 Марта ч
06.03.2026 В России перед 8 Марта онлайн-мошенники запустили новые схемы с цветами и ювелиркой

Предупреждение об активности мошенников В России мошенники активизировались накануне 8 Марта, пишут «Известия». Аферисты используют разные схемы для кражи денег и данных. По словам руководителя управления облачных решений кибербезопасности Bi.Zone Дмитрия Царева, количество свя
06.03.2026 Cicada8 зафиксировала волну мошеннических сайтов, маскирующихся под сервисы доставки цветов к 8 Марта

Аналитики Cicada8, компании по управлению уязвимостями и цифровыми угрозами в реальном времени, зафиксировали мошенническую кампанию, приуроченную к празднованию Международного женского дня. В преддверии праздника киберпреступники массово создают ресурсы, имитирующие сервисы доставки цветов. Об этом CNews сообщили представители Cicada8. С конца февраля

06.03.2026 Пользователи нацмессенджера смогут поздравить женщин с 8 Марта на экране в центре Москвы

В Mах появилась возможность поздравить близких с Международным женским днем необычным способом — сообщением, которое будет выведено на медиафа
06.03.2026 Цветы, кино и ювелирка или как россияне проводят 8 марта

среди подарков традиционно – цветы и ювелирные украшения. Об этом CNews сообщили представители МТС. 8 марта – праздник, когда мужчины поздравляют представительниц прекрасного пола. И, конечно,

05.03.2026 8 Марта на работе празднуют активнее, чем 23 Февраля

7 из 10 работающих мужчин поделились планами поздравлений коллег-женщин с 8 Марта. В опросе SuperJob приняли участие экономически активные мужчины из всех округов страны, у которых есть коллеги-женщины. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. 72% представителе
05.03.2026 «Рувики» назвала самые посещаемые биографии женщин к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня российская интернет-энциклопедия «Рувики» представила список наиболее посещаемых биографий женщин за последние 12 месяцев. Исследование основано на анализе пользоват
04.03.2026 «Авито»: продажи винтажной одежды и аксессуаров к 8 Марта выросли в 2,5 раза

Читайте все свежие новости Авито на Avito.Live Аналитики «Авито» изучили продажи подарков на платформе в преддверии 8 Марта. Оказалось, что к празднику пользователи стали чаще покупать винтажные изделия — так, продажи одежды и аксессуаров в этой категории выросли в 2,5 раза за год. А среди традиционных подар
25.02.2026 Себе любимой: 64% женщин покупают себе подарки на 8 Марта

мпанией «ОнИн» провели опрос* и выяснили, что две трети опрошенных планируют потратить на подарки к 8 марта до пяти тыс. руб. В числе самых популярных вариантов — сладости и парфюмерия. При это
24.02.2026 Цветы против книг: самые удачные и неудачные подарки к 8 Марта

Аналитики «Авито» узнали, какие подарки на Международный женский день россияне лучшими и худшими. Оказалось, что самые уместные подарки

13.03.2025 «МегаФон»: тренд на беспроводные технологии – что дарили россияне на 23 Февраля и 8 Марта

: продажи джемперов выросли на 62%, брюк — на 44%, мужских ароматов — на 40%. Женщинам в преддверии Международного женского дня в огромных количествах приобретали товары в категории «Подарочные
12.03.2025 После 8 марта хакеры запустили новую фишинговую атаку, направленную на сотрудников российских компаний

спользуется злоумышленниками в настоящее время. Хакеры рассылают сотрудникам компаний фишинговые письма, предлагая посмотреть фотографии с корпоративов, которые были организованы в честь Женского дня 8 марта. Специалисты «Нейроинформ» зафиксировали несколько подобных сообщений 10 и 11 марта 2025 г. в России. Об этом CNews сообщили представители «Нейроинформ». Электронное письмо злоумышленни
12.03.2025 Айфоны, духи и триммеры: что продают после 23 февраля и 8 марта

рыбалки. За 9-10 марта пользователи также успели выложить объявления о продаже вещей, подаренных на восьмое марта. За эти два дня по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 3,5 раза
07.03.2025 «Яндекс Go» рассказал про спрос и цены на такси 8 марта

Аналитики «Яндекс Go» поделились данными о том, как меняются спрос и цены в предпраздничную пятницу и 8 марта 2025 г. Спрос на такси начинает заметно расти днем 7 марта: кто-то уезжает с работы пораньше или отправляется за город. Пик спроса приходится на вечер 7 марта, когда горожане едут докуп
07.03.2025 «Яндекс Маркет»: техника, аксессуары и товары для дома – какие подарки россияне выбирают и заказывают на 8 Марта

«Яндекс Маркет» проанализировал, что россияне добавляют в вишлисты в преддверии 8 Марта, и какие товары чаще всего покупают к празднику. Самыми популярными товарами в подборках стали одежда и аксессуары, парфюмерия и косметика, техника для красоты и товары для дома. Об это
07.03.2025 Аналитика МТС: россияне скупают iPhone к 8 марта

ПАО «МТС» проанализировала продажи товаров в собственной розничной сети в преддверии Международного женского дня. С 1 по 6 марта 2025 г. продажи электроники выросли на 25% в штук
05.03.2025 RED Security SOC: хакеры атакуют ретейл перед 8 марта

ие информации, необходимой для дальнейшего ведения операционной деятельности компании. В преддверии 8 Марта сумма ущерба ретейл-организаций от простоя заметно возрастает по сравнению со среднег
04.03.2025 К 8 марта покупатели «Яндекс Маркета» чаще всего заказывают экспресс-доставку электроники и цветов

В преддверии 8 марта «Яндекс Маркет» проанализировал заказы товаров с экспресс-доставкой. Она позволяет получить заказ в течение одного-двух часов и пользуется особенной популярностью в праздничные периоды,
25.02.2025 Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Промоакция — хороший шанс приобрести современную технику для дома со скидкой, например, в подарок на 8 марта. Распродажа Dreame проходит с 25 февраля по 10 марта 2025 года. Цены снижены на такие модели пылесосов, как Dreame X40 Ultra Complete, Dreame Z40 Station, Dreame H14 Dual. Кроме того, с
11.02.2025 Покупатели «Яндекс Маркета» смогут сделать предзаказ цветов на 14 февраля и 8 марта

Покупатели «Яндекс Маркета» смогут заранее заказать цветы на праздники. Возможность предзаказа букетов впервые появилась на маркетплейсе в преддверии 14 февраля и 8 марта. Она доступна для покупателей в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Выбрать букет с возможностью предзаказа можно на тематической полке в разделах
11.03.2024 1,5 млн открыток к 8 марта создал миллион пользователей GigaChat от Сбербанка

В честь 8 марта 1 млн пользователей уже создал и отправил 1,5 млн поздравительных открыток с помощью нейросетевой модели GigaChat. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Для того чтобы отправи
07.03.2024 Эксперты ГК «Солар» предупреждают россиян об активизации мошенников и хакеров перед 8 марта

вно используют праздники вроде восьмого марта для расширения аудитории потенциальных жертв. В канун международного женского дня люди начинают в спешке покупать подарки, в связи с чем резко возр
07.03.2024 «Авито Работа»: 8 марта будут работать 23% россиян

Накануне международного женского дня «Авито Работа» в ходе опроса выяснила, что восьмого марта будут р
07.03.2024 Аналитика МТС RED: перед 8 марта число фишинговых атак выросло на 27%

Компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС», сообщает о росте объема фишинговых атак, эксплуатирующих тему 8 марта. Злоумышленники маскируют свои письма под специальные предложения к празднику от онлайн-магазинов и ретейл-платформ. Об этом CNews сообщили представители МТС. Фишинговые письма мотивиру
06.03.2024 Татарстанцев предупреждают о росте фишинговых атак перед 8 марта

МТС сообщает о росте объема фишинговых атак перед праздниками. По данным центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC, в этом году основной прирост был отмечен перед 8 марта – он составил примерно 27%, тогда как перед 23 февраля средний объем фишинговых атак оставался практически неизменным. Предыдущий всплеск атак аналитики фиксировали в преддверии Дня свя
06.03.2024 Аналитика МТС: россияне стали реже покупать технику Apple к 8 марта

ТС», цифровая экосистема проанализировала продажи товаров в собственной розничной сети в преддверии международного женского дня. В этом году спрос на цифровые девайсы в последнюю неделю перед в
06.03.2024 Аналитика «МТС RED»: перед 8 Марта число фишинговых атак выросло на 27%

мужчин (50%) акцентирует внимание на креативной рекламе от брендов в Telegram при выборе подарка на восьмое марта. «Фишинг – одна из самых распространенных киберугроз в отношении пользователей.
05.03.2024 Аналитика «МТС Банка»: цветы и украшения – самые популярные подарки на 8 марта

н к Международному женскому дню. Анализ собственных данных показал, что самые популярные подарки на 8 марта – цветы, ювелирные украшения и косметика. Из развлечений растет популярность боулинг-
07.03.2023 «М.Видео-Эльдорадо»: в топе подарков к 8 марта оказалась гаджеты, включая iPhone, товары для красоты, дома и кухни

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, оценила активность покупателей в преддверии Международного женского дня. Электроника, подписки, техника для красоты и ухода за собой, товары для дома и кухни остаются наиболее популярными в качестве практичного и ожидаемого презента. Спр
07.03.2023 Wildberries: продажи кухонных комбайнов взлетели на 202%, смартфонов – на 244% накануне 8 марта

По данным продаж Wildberries, жители России в преддверии 8 марта приобретают шоколад, цветы, косметику, мягкие игрушки, а также электронику и бытовую

10.03.2022 8 марта пользователей Yota: интернет-трафик на приложение по доставке цветов и подарков вырос в 2,6 раза

Мобильный оператор Yota выяснил, как Международный женский день повлиял на интернет-трафик популярного приложения в категории дост
08.03.2021 «Сберзвук» и российские звезды поздравили женщин с 8 марта

адзе, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Николай Басков, Денис Клявер, Эмин и Алексей Чумаков. В честь Международного женского дня популярные российские исполнители и аудиосервис Сберзвук собрали

04.03.2021 Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

ожет отслеживать женские цикли и стресс, а также мониторить качество сна. Гаджет оснащен GPS и подходит для тренировок на улице. Часы выпускаются в трех оттенках — розовом, зеленом и черном. А с 1 по 8 марта на них действует скидка в сетях DNS и Связной, по которой часы можно купить за 6999 рублей.Мощный повербанк  Портативный аккумулятор – чуть ли не самый универсальный подарок, который мо
06.03.2020 «Мегафон Ритейл» рассказал о спросе на технику в преддверии 8 марта

для телефонов. У мужчин самые популярные подарки – смартфоны, смарт-часы, видеорегистраторы и наушники. Мужчины предпочитают покупать подарки в последний момент. Пик праздничных покупок приходится на 8 марта. Женщины готовятся к празднику заранее, 23 февраля в магазинах посетителей больше, чем обычно, но не столько, сколько в дни перед праздником. Смартфоны остаются самым популярным подарко
05.03.2020 Что подарить на 8 марта: 7 гаджетов для женщин

равлять на печать фото со смартфона. В комплекте с устройством сразу идет набор черных и цветных чернил: на 18 000 и на 8000 отпечатков соответственно. Так что вы сможете начать печать фотографии уже 8 марта. Принтер делает яркие и качественные фото, подходит для печати открыток и красивых коллажей. Со временем такие отпечатки не будут выцветать, а значит сохранят память о важных событиях н
07.03.2019 7 лучших подарков на 8 марта: выбор Zoom

дить пять звуков природы, может служить в роли FM-радио и работать по расписанию. Если ваша женщина любит здоровый образ жизни и старается соблюдать режим, такой будильник станет отличным подарком на 8 марта. Модель Устройство Цена Redmond RCI-2318 Щипцы для завивки волос От i3 000 Xiaomi AirDots Pro Bluetooth-наушники От i7 100 Oral-B Genius 10000N  Электрическая зубная щетка   От i8 200  
16.03.2018 «Мегафон» проанализировал активность абонентов на весенних праздниках

сетях и мессенджерах постоянно увеличивается.Традиционно объем голосового, SMS и интернет-трафика в Международный женский день оказывается больше, чем в День защитника Отечества. И этот год не


Публикаций - 418, упоминаний - 483

Международный женский день и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 35
Samsung Electronics 11065 30
Apple Inc 13156 30
МегаФон 10742 29
Yandex - Яндекс 9216 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 24
Telegram Group 2940 20
Microsoft Corporation 25775 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 17
Xiaomi - Сяоми 2232 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 15
Huawei 4677 12
Philips 2099 12
Ростелеком 10948 11
Sony 6739 11
Google LLC 12690 11
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
Intel Corporation 12811 10
THQ 299 9
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
VK - Mail.ru Group 3602 8
StormWall - Сторм системс 149 8
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 7
Kaos Studios - Trauma Studios 35 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 7
X Corp - Twitter 2938 6
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 6
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 5
EA - Electronic Arts 1317 5
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 4
BBK OnePlus 298 4
Dell EMC 5180 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 10
Связной ГК 1401 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
Белый Ветер 365 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 7
Braun GmbH 79 6
Dyson 157 5
Groupe SEB - Tefal 108 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 5
Евросеть 1421 5
Superjob - Суперджоб 858 5
Hansa - Ханса 114 4
Dixis - Диксис - Dиксис 371 4
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 4
Eco Telecom 16 3
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 3
Гринвич ТРЦ - Гринвич ТЦ 4 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 3
Boeing 1031 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Альфа-Групп 745 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
Яндекс.Лавка 315 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 3
Vimeo - Видеохостинг 71 3
Верный - торговая сеть 326 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 2
Krups 31 2
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 2
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 2
ХитZona - ХитЗона 26 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
МТС Трэвел - MTS Travel 292 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 10
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 2
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 62
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 54
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 51
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 45
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 41
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 39
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 37
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 31
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 30
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 30
Аксессуары 4282 29
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 28
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 28
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 28
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 27
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 27
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 27
Наушники - Headphones 4479 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 25
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 25
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 24
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 24
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 22
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 22
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 22
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 21
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 20
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 20
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 18
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 395 18
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 18
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 17
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 17
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 17
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 16
Google Android 15244 20
Apple iOS 8583 16
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 15
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 13
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 12
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 12
Microsoft Windows 16882 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 11
Microsoft Windows 2000 8678 11
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 198 10
Samsung Galaxy 1035 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 10
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 9
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 9
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 9
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 8
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 8
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 8
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 7
Linux OS 11533 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 6
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 5
Microsoft Windows XP 2431 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
EA Dragon Age - компьютерная игра 95 4
Apple iPhone 13 193 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 4
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 4
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 153 4
Apple iPad 4012 4
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 4
Rakuten Viber 665 4
Apple AirPods - Наушники 174 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 4
Apple iPhone 6 4861 4
Milius John - Милиус Джон 25 9
Хантимиров Рамиль 82 5
Гатауллин Ильназ 28 5
Егоров Евгений 40 4
Касперская Наталья 319 4
Novak Lisa - Новак Лиза 24 3
Путин Владимир 3454 3
Касперский Евгений 337 3
Вураско Александр 48 2
Столповский Евгений 8 2
Bond James - Бонд Джеймс 86 2
Овсянников Виктор 3 2
Пюскюлян Ирина 19 2
Бахаревская Татьяна 2 2
Бекиров Руслан 69 2
Полякова Ирина 35 2
Пашков Алексей 21 2
Достоевский Федор 13 2
Одинцов Илья 8 2
Shipm Colleen - Шипм Колин 6 2
Taleyarkhan Rusi - Талейархан Рузи 28 2
Матвеева Татьяна 110 2
Скоробогатова Ольга 60 2
Артамонова Анна 183 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Хала Илья 49 2
Изумрудов Олег 41 2
Гагарин Юрий 98 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Белов Андрей 135 2
Низовский Григорий 36 2
Левитин Игорь 35 2
Каренина Анна 18 2
Абрамова Елена 15 2
Толстой Лев 69 2
Юсупов Ренат 125 2
Ященко Иван 4 1
Смирнова-Крелль Оксана 52 1
Каменнова Мария 45 1
Высочина Людмила 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 226
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 80
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 67
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 47
Европа 24964 43
Япония 13807 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 24
Южная Корея - Республика 7052 23
Земля - планета Солнечной системы 10865 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 22
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 22
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 17
Азия - Азиатский регион 5920 16
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 15
Россия - СФО - Новосибирск 4876 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 12
Беларусь - Белоруссия 6289 12
Америка - Американский регион 2206 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 12
Солнечная система - Solar system 2569 12
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 11
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 10
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Финляндия - Финляндская Республика 3697 9
Россия - УФО - Свердловская область 1951 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 9
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Франция - Французская Республика 8177 8
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 7
Украина 7928 7
Нидерланды 3746 7
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 82
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 56
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 40
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 34
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 29
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 26
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 24
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 23
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 20
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 20
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 20
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 18
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 18
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 15
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 15
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 15
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 15
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 14
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 13
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 13
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 12
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 12
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 12
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 12
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 661 12
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 11
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 11
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 11
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 11
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 10
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 10
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 10
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 10
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 10
CNews - ZOOM.CNews 1866 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 6
AP - Associated Press 2007 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
Silicon.com 364 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
FT - Financial Times 1296 3
Ведомости 1466 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Чудо техники 60 3
Glamour 9 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
CNews Games - Боевой народ - Combat folks - ИгроWeek 75 2
Reddit 398 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
РИА Новости 1033 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Известия ИД 770 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 2
CoinDesk 4 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Альтаир медиа - Пикабу 21 1
GQ 22 1
Kotaku 24 1
Компьютерра 45 1
Известия Мордовии 3 1
Phys.org 972 1
Silicon 494 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 1
USA Today 153 1
Future - Space.com 200 1
Commercial Times 110 1
The Globe and Mail 73 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
Times 661 1
Dagens Industri 11 1
CNews Техноблог 62 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
IDC - International Data Corporation 4975 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 2
Gartner - Гартнер 3658 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
CNews Мишень 186 1
Gartner - Dataquest 353 1
Internet Stock Report 994 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Datamonitor 83 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
ЦНСИ - Центр независимых социологических исследований 3 1
Gartner - CEB Inc - Corporate Executive Board - TowerGroup 14 1
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fortune Global 500 295 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 1
Microsoft Research 144 1
S&P 500 565 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
University of Bristol - Бристольский университет 86 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 2
MIT Lincoln Laboratory - Lincoln Near-Earth Asteroid Research, LINEAR - Лаборатория поиска околоземных астероидов имени Линкольна 14 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 1
VK - Mail.ru Group Digital Camp 6 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 17 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
LEI - Leiden University - Universiteit Leiden - Лейденский университет 14 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 62 1
NASA Langley Research Center 18 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 24
День Защитника отечества - 23 февраля 66 15
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 14
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 9
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 7
CeBIT 614 5
День молодёжи - 27 июня 1087 3
Масленица - Масленая неделя 26 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
Samsung Unpacked 41 3
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 2
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 2
День знаний - 1 сентября 42 2
Татьянин день - День российского студенчества - 25 января 4 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 2
Red Dot Design Award 57 2
Samsung Forum 14 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
Земля из космоса 51 1
Беляевская премия - Международная литературная премия имени Александра Беляева 4 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще