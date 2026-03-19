StormWall: во время празднования 8 Марта в 2026 году DDoS-атаки на ритейл были более разрушительными, чем год назад ormWall выявили, что DDoS-атаки, запущенные хакерами на российских ритейлеров во время празднования Международного женского дня 8 марта в 2026 г. были более разрушительными, чем атаки, зафиксир

8 Марта в цифрах: смена лидеров среди смартфонов и рекордная длительность звонков Эксперты «СберАналитики» и «СберМобайла» проанализировали, какие смартфоны россияне дарили на 8 Марта, и как менялась мобильная активность в праздничные дни. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Телефонные поздравления — почти втрое чаще По данным «СберМобайла», в 2026 г. бол

Как подписчики «Яндекс Плюса» провели праздничные выходные: книги, музыка и кино ровели праздничные выходные с 7 по 9 марта и какие музыкальные, книжные и кинопривычки проявились в Международный женский день. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». По итогам мартовс

Мужчины готовились к 8 Марта активнее, чем женщины к 23 Февраля ред главным мужским праздником больше других выросли продажи ноутбуков — в два раза, а в преддверии Международного женского дня — умных часов (+70%). При этом мужчины искали подарки к 8 Марта ч

В России перед 8 Марта онлайн-мошенники запустили новые схемы с цветами и ювелиркой Предупреждение об активности мошенников В России мошенники активизировались накануне 8 Марта, пишут «Известия». Аферисты используют разные схемы для кражи денег и данных. По словам руководителя управления облачных решений кибербезопасности Bi.Zone Дмитрия Царева, количество свя

Cicada8 зафиксировала волну мошеннических сайтов, маскирующихся под сервисы доставки цветов к 8 Марта Аналитики Cicada8, компании по управлению уязвимостями и цифровыми угрозами в реальном времени, зафиксировали мошенническую кампанию, приуроченную к празднованию Международного женского дня. В преддверии праздника киберпреступники массово создают ресурсы, имитирующие сервисы доставки цветов. Об этом CNews сообщили представители Cicada8. С конца февраля

Пользователи нацмессенджера смогут поздравить женщин с 8 Марта на экране в центре Москвы В Mах появилась возможность поздравить близких с Международным женским днем необычным способом — сообщением, которое будет выведено на медиафа

Цветы, кино и ювелирка или как россияне проводят 8 марта среди подарков традиционно – цветы и ювелирные украшения. Об этом CNews сообщили представители МТС. 8 марта – праздник, когда мужчины поздравляют представительниц прекрасного пола. И, конечно,

8 Марта на работе празднуют активнее, чем 23 Февраля 7 из 10 работающих мужчин поделились планами поздравлений коллег-женщин с 8 Марта. В опросе SuperJob приняли участие экономически активные мужчины из всех округов страны, у которых есть коллеги-женщины. Об этом CNews сообщили представители SuperJob. 72% представителе

«Рувики» назвала самые посещаемые биографии женщин к 8 Марта В преддверии Международного женского дня российская интернет-энциклопедия «Рувики» представила список наиболее посещаемых биографий женщин за последние 12 месяцев. Исследование основано на анализе пользоват

«Авито»: продажи винтажной одежды и аксессуаров к 8 Марта выросли в 2,5 раза Читайте все свежие новости Авито на Avito.Live Аналитики «Авито» изучили продажи подарков на платформе в преддверии 8 Марта. Оказалось, что к празднику пользователи стали чаще покупать винтажные изделия — так, продажи одежды и аксессуаров в этой категории выросли в 2,5 раза за год. А среди традиционных подар

Себе любимой: 64% женщин покупают себе подарки на 8 Марта мпанией «ОнИн» провели опрос* и выяснили, что две трети опрошенных планируют потратить на подарки к 8 марта до пяти тыс. руб. В числе самых популярных вариантов — сладости и парфюмерия. При это

Цветы против книг: самые удачные и неудачные подарки к 8 Марта Аналитики «Авито» узнали, какие подарки на Международный женский день россияне лучшими и худшими. Оказалось, что самые уместные подарки

«МегаФон»: тренд на беспроводные технологии – что дарили россияне на 23 Февраля и 8 Марта : продажи джемперов выросли на 62%, брюк — на 44%, мужских ароматов — на 40%. Женщинам в преддверии Международного женского дня в огромных количествах приобретали товары в категории «Подарочные

После 8 марта хакеры запустили новую фишинговую атаку, направленную на сотрудников российских компаний спользуется злоумышленниками в настоящее время. Хакеры рассылают сотрудникам компаний фишинговые письма, предлагая посмотреть фотографии с корпоративов, которые были организованы в честь Женского дня 8 марта. Специалисты «Нейроинформ» зафиксировали несколько подобных сообщений 10 и 11 марта 2025 г. в России. Об этом CNews сообщили представители «Нейроинформ». Электронное письмо злоумышленни

Айфоны, духи и триммеры: что продают после 23 февраля и 8 марта рыбалки. За 9-10 марта пользователи также успели выложить объявления о продаже вещей, подаренных на восьмое марта. За эти два дня по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 3,5 раза

«Яндекс Go» рассказал про спрос и цены на такси 8 марта Аналитики «Яндекс Go» поделились данными о том, как меняются спрос и цены в предпраздничную пятницу и 8 марта 2025 г. Спрос на такси начинает заметно расти днем 7 марта: кто-то уезжает с работы пораньше или отправляется за город. Пик спроса приходится на вечер 7 марта, когда горожане едут докуп

«Яндекс Маркет»: техника, аксессуары и товары для дома – какие подарки россияне выбирают и заказывают на 8 Марта «Яндекс Маркет» проанализировал, что россияне добавляют в вишлисты в преддверии 8 Марта, и какие товары чаще всего покупают к празднику. Самыми популярными товарами в подборках стали одежда и аксессуары, парфюмерия и косметика, техника для красоты и товары для дома. Об это

Аналитика МТС: россияне скупают iPhone к 8 марта ПАО «МТС» проанализировала продажи товаров в собственной розничной сети в преддверии Международного женского дня. С 1 по 6 марта 2025 г. продажи электроники выросли на 25% в штук

RED Security SOC: хакеры атакуют ретейл перед 8 марта ие информации, необходимой для дальнейшего ведения операционной деятельности компании. В преддверии 8 Марта сумма ущерба ретейл-организаций от простоя заметно возрастает по сравнению со среднег

К 8 марта покупатели «Яндекс Маркета» чаще всего заказывают экспресс-доставку электроники и цветов В преддверии 8 марта «Яндекс Маркет» проанализировал заказы товаров с экспресс-доставкой. Она позволяет получить заказ в течение одного-двух часов и пользуется особенной популярностью в праздничные периоды,

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM Промоакция — хороший шанс приобрести современную технику для дома со скидкой, например, в подарок на 8 марта. Распродажа Dreame проходит с 25 февраля по 10 марта 2025 года. Цены снижены на такие модели пылесосов, как Dreame X40 Ultra Complete, Dreame Z40 Station, Dreame H14 Dual. Кроме того, с

Покупатели «Яндекс Маркета» смогут сделать предзаказ цветов на 14 февраля и 8 марта Покупатели «Яндекс Маркета» смогут заранее заказать цветы на праздники. Возможность предзаказа букетов впервые появилась на маркетплейсе в преддверии 14 февраля и 8 марта. Она доступна для покупателей в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Выбрать букет с возможностью предзаказа можно на тематической полке в разделах

1,5 млн открыток к 8 марта создал миллион пользователей GigaChat от Сбербанка В честь 8 марта 1 млн пользователей уже создал и отправил 1,5 млн поздравительных открыток с помощью нейросетевой модели GigaChat. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Для того чтобы отправи

Эксперты ГК «Солар» предупреждают россиян об активизации мошенников и хакеров перед 8 марта вно используют праздники вроде восьмого марта для расширения аудитории потенциальных жертв. В канун международного женского дня люди начинают в спешке покупать подарки, в связи с чем резко возр

«Авито Работа»: 8 марта будут работать 23% россиян Накануне международного женского дня «Авито Работа» в ходе опроса выяснила, что восьмого марта будут р

Аналитика МТС RED: перед 8 марта число фишинговых атак выросло на 27% Компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС», сообщает о росте объема фишинговых атак, эксплуатирующих тему 8 марта. Злоумышленники маскируют свои письма под специальные предложения к празднику от онлайн-магазинов и ретейл-платформ. Об этом CNews сообщили представители МТС. Фишинговые письма мотивиру

Татарстанцев предупреждают о росте фишинговых атак перед 8 марта МТС сообщает о росте объема фишинговых атак перед праздниками. По данным центра мониторинга и реагирования на кибератаки МТС RED SOC, в этом году основной прирост был отмечен перед 8 марта – он составил примерно 27%, тогда как перед 23 февраля средний объем фишинговых атак оставался практически неизменным. Предыдущий всплеск атак аналитики фиксировали в преддверии Дня свя

Аналитика МТС: россияне стали реже покупать технику Apple к 8 марта ТС», цифровая экосистема проанализировала продажи товаров в собственной розничной сети в преддверии международного женского дня. В этом году спрос на цифровые девайсы в последнюю неделю перед в

Аналитика «МТС RED»: перед 8 Марта число фишинговых атак выросло на 27% мужчин (50%) акцентирует внимание на креативной рекламе от брендов в Telegram при выборе подарка на восьмое марта. «Фишинг – одна из самых распространенных киберугроз в отношении пользователей.

Аналитика «МТС Банка»: цветы и украшения – самые популярные подарки на 8 марта н к Международному женскому дню. Анализ собственных данных показал, что самые популярные подарки на 8 марта – цветы, ювелирные украшения и косметика. Из развлечений растет популярность боулинг-

«М.Видео-Эльдорадо»: в топе подарков к 8 марта оказалась гаджеты, включая iPhone, товары для красоты, дома и кухни Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, оценила активность покупателей в преддверии Международного женского дня. Электроника, подписки, техника для красоты и ухода за собой, товары для дома и кухни остаются наиболее популярными в качестве практичного и ожидаемого презента. Спр

Wildberries: продажи кухонных комбайнов взлетели на 202%, смартфонов – на 244% накануне 8 марта По данным продаж Wildberries, жители России в преддверии 8 марта приобретают шоколад, цветы, косметику, мягкие игрушки, а также электронику и бытовую

8 марта пользователей Yota: интернет-трафик на приложение по доставке цветов и подарков вырос в 2,6 раза Мобильный оператор Yota выяснил, как Международный женский день повлиял на интернет-трафик популярного приложения в категории дост

«Сберзвук» и российские звезды поздравили женщин с 8 марта адзе, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Николай Басков, Денис Клявер, Эмин и Алексей Чумаков. В честь Международного женского дня популярные российские исполнители и аудиосервис Сберзвук собрали

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM ожет отслеживать женские цикли и стресс, а также мониторить качество сна. Гаджет оснащен GPS и подходит для тренировок на улице. Часы выпускаются в трех оттенках — розовом, зеленом и черном. А с 1 по 8 марта на них действует скидка в сетях DNS и Связной, по которой часы можно купить за 6999 рублей.Мощный повербанк Портативный аккумулятор – чуть ли не самый универсальный подарок, который мо

«Мегафон Ритейл» рассказал о спросе на технику в преддверии 8 марта для телефонов. У мужчин самые популярные подарки – смартфоны, смарт-часы, видеорегистраторы и наушники. Мужчины предпочитают покупать подарки в последний момент. Пик праздничных покупок приходится на 8 марта. Женщины готовятся к празднику заранее, 23 февраля в магазинах посетителей больше, чем обычно, но не столько, сколько в дни перед праздником. Смартфоны остаются самым популярным подарко

Что подарить на 8 марта: 7 гаджетов для женщин равлять на печать фото со смартфона. В комплекте с устройством сразу идет набор черных и цветных чернил: на 18 000 и на 8000 отпечатков соответственно. Так что вы сможете начать печать фотографии уже 8 марта. Принтер делает яркие и качественные фото, подходит для печати открыток и красивых коллажей. Со временем такие отпечатки не будут выцветать, а значит сохранят память о важных событиях н

7 лучших подарков на 8 марта: выбор Zoom дить пять звуков природы, может служить в роли FM-радио и работать по расписанию. Если ваша женщина любит здоровый образ жизни и старается соблюдать режим, такой будильник станет отличным подарком на 8 марта. Модель Устройство Цена Redmond RCI-2318 Щипцы для завивки волос От i3 000 Xiaomi AirDots Pro Bluetooth-наушники От i7 100 Oral-B Genius 10000N Электрическая зубная щетка От i8 200