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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Международный женский день 8 марта
Публикаций - 78, упоминаний - 92
Международный женский день упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Связной ГК 1129 4
|О2О Delivery club 166 3
|Яндекс.Еда 333 3
|Vimeo - Видеохостинг 63 2
|Braun 62 2
|АТАК - сеть магазинов 1786 2
|KFC - Сеть ресторанов общественного питания 38 1
|BMW - Rolls-Royce Motor Cars 43 1
|Swarovski AG 69 1
|BAE Systems 162 1
|Groupe SEB - Rowenta 28 1
|ГПБ - Газпромбанк 832 1
|Dixis - Диксис 343 1
|Телефон.Ру 88 1
|Форус Банк 4 1
|ТНК-ВР Холдинг 242 1
|Hansa - Ханса 78 1
|Pixar 42 1
|Евросеть 1392 1
|McDonald’s - Макдоналдс 190 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 620 1
|Visa International 1716 1
|Carl Zeiss 292 1
|Банк Оранжевый 98 1
|Ford 383 1
|BP - British Petroleum 114 1
|Royal Dutch Shell - Шелл 158 1
|МТС банк 277 1
|MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1664 1
|Скурихин Владимир 7 1
|Смирнова-Крелль Оксана 51 1
|Бабинцев Василий 22 1
|Чистякова Анастасия 3 1
|Широких Алексей 71 1
|Чумаков Алексей 4 1
|Домрачев Алексей 2 1
|Шикинов Александр 9 1
|Филатова Елена 1 1
|Калин Сергей 28 1
|Филимонов Сергей 45 1
|Киркоров Филипп 4 1
|Blass Evan - Бласс Эван 34 1
|Плотникова Наталья 8 1
|Бирюков Константин 9 1
|Столповский Евгений 8 1
|Обаляева Юлия 7 1
|Белоус Юлия 7 1
|Кузьмин Андрей 6 1
|Князев Андрей 5 1
|Bond James - Бонд Джеймс 48 1
|Новожилов Михаил 4 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 90 1
|Кожевников Алексей 61 1
|Рыжиков Сергей 109 1
|Путин Владимир 2509 1
|Гагарин Юрий 42 1
|Смиркин Дмитрий 12 1
|Сыкулев Андрей 67 1
|Жуков Олег 22 1
|Калина Роман 61 1
|Савенко Вера 10 1
|Суворов Александр 12 1
|Казак Максим 161 1
|Кулешов Сергей 36 1
|Изумрудов Олег 21 1
|Асланян Сергей 96 1
|Сидоров Сергей 22 1
|Медведев Дмитрий 1601 1
|Юсупов Ренат 112 1
|CNews - ZOOM.CNews 1388 3
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2250 1
|ZDnet 579 1
|РИА Новости 760 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 849 1
|9to5Google 28 1
|Android Authority 36 1
|Российская газета 227 1
|CNews RND - R&D.CNews 2111 1
|IDC - International Data Corporation 4606 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3127 1
|Fortune Global 500 276 1
|25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 3360 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177751, в очереди разбора - 983023.
Создано именных указателей - 71808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177751, в очереди разбора - 983023.
Создано именных указателей - 71808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru