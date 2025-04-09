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Чумаков Алексей



09.04.2025 В число акционеров VK войдет фонд под управлением акционера «Яндекса» 1
08.03.2021 «Сберзвук» и российские звезды поздравили женщин с 8 марта 1
01.03.2021 Compass Plus провела тестирование платформы Oracle Cloud Infrastructure 1
22.09.2020 «БКС Мир инвестиций» упрощает процесс открытия брокерского счета с помощью «Мобильного ID» 1
18.11.2005 25 ноября состоится церемония вручения премии Рунета-2005 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Чумаков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 51 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
Oracle Corporation 6741 1
AMD - Advanced Micro Devices 4279 1
МегаФон 9123 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 66 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 414 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31391 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4210 1
Оповещение и уведомление - Notification 4765 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1132 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3919 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3466 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12906 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 872 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3799 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7146 1
Стресс-тестирование - Stress testing 63 1
ЭЦП МЭП - Мобильная электронная подпись - Усиленная квалифицированная электронная подпись - Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг 59 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21563 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10461 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4328 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9378 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24764 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30219 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67808 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4819 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4848 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15990 1
Oracle Exadata Cloud at Customer - Oracle ExaCC - Oracle Exadata Cloud@Customer - Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 35 1
Oracle TranzAxis 2 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 214 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 1
Киркоров Филипп 7 2
Насыров Мурат 1 1
Стрельникова Марина 1 1
Меладзе Валерий 3 1
Клявер Денис 3 1
Агутин Леонид 5 1
Лепс Григорий 9 1
Казарновская Любовь 1 1
Буйнов Александр 1 1
Носков Николай 4 1
Веденеева Татьяна 1 1
Отиева Ирина 1 1
Манаширов Игорь 1 1
Басков Николай 1 1
Маликов Дмитрий 2 1
Бабкина Надежда 1 1
Молчанов Владимир 4 1
Иванов Виктор 21 1
Пажитнов Евгений 1 1
Добрынин Вячеслав 2 1
Шулипина Евгения 1 1
Панайотов Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147118 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43776 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 629 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5880 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2718 1
Паспорт - Паспортные данные 2562 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3725 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7596 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 825 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8910 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3524 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51964 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16566 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29682 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 101 1
Международный женский день - 8 марта 353 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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