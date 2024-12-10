Разделы

РАЭК Премия Рунета Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет

РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет

СОБЫТИЯ


10.12.2024 Проект Security Vision для детей и подростков стал лауреатом Премии Рунета

ь у ребят. Проект создания Центров Кибербезопасности Security Vision является для компании полностью некоммерческим. Это выражение ее социальной миссии и вклад в общее дело защиты молодого поколения. Премия Рунета стала для Security Vision не только демонстрацией признания, но и сильным стимулом для дальнейшего развития проекта.
18.12.2023 Security Vision стала лауреатом Премии Рунета — 2023

«Security Vision: платформа автоматизации кибербезопасности» получила награду Премии Рунета в номинации «Информационная безопасность». Торжественная церемония награждения

08.12.2021 Премию Рунета за внедрение мобильного ID получил «билайн»

«билайн» стал обладателем премии Рунета в номинации «Наука, технологии и инновации» за внедрение Мобильного ID, как уни
17.12.2019 REG.RU — лауреат Премии Рунета 2019 за вклад в развитие доменной зоны .RU

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU получил Премию Рунета 2019 в номинации «За вклад в развитие доменной зоны .RU». Премия Рунета — общен
22.11.2013 Лучшим российским сайтам вручили премию Рунета

дителей станут уже фигурантами крупных сделок в области слияний и поглощений, потому что победители Премии Рунета традиционно становятся инвестиционно интересны для крупный компаний, которые ор
22.11.2012 Ru-Center — лауреат «Премии Рунета 2012»

Национальный регистратор доменов Ru-Center сообщил о том, что проект RU-Center «Все домены мира» стал лауреатом «Премии Рунета 2012». Как рассказали CNews в RU-Center, в ходе церемонии были объявлены победители в шести основных и четырех специальных номинациях. В каждой из них были определены три равнопра
08.11.2012 Деньги за «Премию Рунета» зависли в суде

дынин. В частности, в прошлом году КЦ заплатил РАЭК 7 млн руб. за маркетинговую поддержку в рамках «Премии Рунета» и RIW. «Такая схема была использована, потому что РАЭК, в отличие от нас, явля
01.07.2011 Стартовал конкурс «Книжная премия Рунета 2011»

Опубликован шорт-лист номинантов «Книжной премии Рунета», организатором которой выступает интернет-магазин Ozon.ru. На сайте премии отк
26.11.2010 Объявлены победители «Премии Рунета-2010»

Вчера, 25 ноября, были объявлены победители национальной «Премии Рунета-2010». В этом году премия, учрежденная в 2004 г. Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, вручалась в седьмой раз, сообщает РИА «Новости». Победители были опреде
27.11.2008 «Премия Рунета 2008» назвала лауреатов

25 ноября в Москве на территории ГЦКЗ «Россия» состоялась юбилейная V Церемония вручения «Премии Рунета 2008». Лауреаты были определены усилиями Экспертного клуба (более 450 человек),
20.11.2008 На церемонии вручения «Премии Рунета – 2008» пройдет голосование

В 2008 г. итоги «Народного голосования Премии Рунета – 2008» будут подведены непосредственно в ходе самой Церемонии вручения главной
11.11.2008 Билеты на «Премию Рунета» можно купить через терминалы Qiwi

Qiwi. Процесс оплаты билетов на Премию через Qiwi максимально прост. На специальной странице сайта «Премии Рунета» нужно выбрать раздел «Приобрести билет посредством QIWI», затем, следуя всем и
05.11.2008 Экспертный совет «Премии Рунета – 2008» приступил к голосованию

В период с 5 по 12 ноября 2008 г. Экспертный совет «Премии Рунета – 2008» определит лучшие организации и интернет-проекты, которые будут носить з
01.10.2008 «Премия Рунета – 2008» открывает «Народное голосование»

личество голосов интернет-пользователей, который и получит заслуженную награду – золотую статуэтку «Премии Рунета» в ходе Торжественной церемонии 25 ноября 2008 г. в ГЦКЗ «Россия». Именно во вр
10.09.2008 «Премия Рунета» продолжает прием заявок

м. В 2008 г. к участию в конкурсе допускаются организации и интернет-проекты (веб-сайты). Эксперты «Премии Рунета» будут применять различные подходы и методики при оценке их вклада в развитие Р
09.09.2008 «Премия Рунета – 2008» формирует Экспертный Клуб

в члены Экспертного Клуба имеют право дополнительно номинировать организации и проекты на соискание Премии Рунета. К работе в составе Экспертного Клуба приглашаются члены первого и второго круг
08.07.2008 В рамках «Премии Рунета» стартовало «Народное голосование»

артовала всероссийская онлайн-акция «Народное голосование». В отличие от основного блока номинаций «Премии Рунета», в котором лауреатов выбирает Экспертный совет, в народном голосовании победит
01.07.2008 «Премия Рунета», «Комкон» и SpyLOG разработали методику оценки номинантов

Оргкомитет Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети интернет «Премии Рунета», РОЦИТ, компания «Комкон» и сервис интернет-статистики SpyLOG разработали совместную методику оценки номинантов «Премии Рунета – 2008» (организаций, проектов и сайтов), в

05.12.2007 «Премия Рунета»: новый триумф Cnews

«Премия Рунета» - престижный трофей в отечественном сегменте «глобальной паутины». 27 ноября п
28.11.2007 CNews получил «Премию Рунета-2007»

м российской доменной зоны «RU». Четвертая торжественная церемония вручения ежегодной национальной «Премии Рунета» прошла в Москве 27 ноября. Учредителем конкурса выступает Федеральное агентств
28.11.2007 CNews получил «Премию Рунета-2007»

мии за вклад в развитие российского сегмента интернета «Премия Рунета-2007». Издание CNews получило Премию Рунета 2007 в номинации «Экономика и бизнес». Также премию в этой номинации получили с
23.11.2007 «Премия Рунета – 2007»: определены 10 лидеров в каждой номинации

Организационный комитет конкурса «Премия Рунета – 2007» объявил о том, что были определены 10 лидеров в каждой из 7-ми номинаций. По результатам работы Экспертного совета определены 10 проектов-лидеров в 7-ми номинациях, а такж
19.11.2007 Церемонию вручения «Премии Рунета – 2007» покажут на RuTube.ru

4-й Церемонии вручения Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети интернет «Премии Рунета – 2007». Благодаря онлайн-трансляции можно будет узнать: Кто станет лауреатом в
07.11.2007 «Премия Рунета – 2007»: определены лидеры в каждой номинации

к голосованию приступил Экспертный совет конкурса. Результатом голосования станет выбор лауреатов «Премии Рунета» этого года (по 3 лауреата в каждой номинации (из числа Tоп–20). Работа членов

16.10.2007 В рамках «Премии Рунета» стартовало «Народное голосование»

одного голосования. Народное голосование будет остановлено в день торжественной церемонии вручения «Премии Рунета – 2007» 27 ноября 2007 года.
20.08.2007 30 сентября закончится прием заявок на участие в «Премии Рунета»

оследний день подачи заявлений на участие в главном состязании отечественного интернета — конкурсе на присуждение ежегодной Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети интернет «Премия Рунета – 2007». Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий

09.07.2007 Премия Рунета-2007: идет прием заявок

е внедрению новых информационных технологий в различные отрасли российской экономики и др. В рамках Премии Рунета оцениваются ведущие организации и проекты, внесшие значительный вклад в развити
05.06.2007 Интернет - проекты начинают борьбу за «Премию Рунета - 2007»

оминация», в котором «Премия Рунета» присуждается по рекомендации попечительского совета. В рамках «Премии Рунета» оцениваются ведущие организации и проекты, внесшие значительный вклад в развит
01.12.2006 Определены лауреаты "Премии Рунета - 2006"

ия вручения ежегодной национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети интернет - "Премии Рунета-2006". Цель данного конкурса - развитие интернет-технологий в РФ. Организатор «
01.12.2006 Премия Рунета "озеленит" "Желтые страницы"?

Получение "Премии Рунета 2006" "Эниро Рус М", контролирующей сайт www.yellowpages.ru, увеличит, по мнени
21.11.2006 29 ноября состоится церемония вручения "Премии Рунета – 2006"!

я вручения ежегодной Национальной Премии РФ за вклад в развитие российского сегмента сети интернет «Премии Рунета – 2006» и праздничный концерт «12 RUЛЕТ-show», приуроченный к 12-летию российск
05.10.2006 Голосуйте за участников "Премии Рунета-2006"

лосование интернет-пользователей за проекты, выдвинутые к участию в акции и представленные на сайте www.premiaruneta.ru. Для того чтобы отдать свой голос за тот или иной проект, достаточно зайт
04.10.2006 Cтартовал второй этап "Народного голосования" в рамках "Премии Рунета-2006"

вание интернет-пользователей за проекты, выдвинутые к участию в акции и представленные на сайте www.premiaruneta.ru. Для того чтобы отдать свой голос за тот или иной проект, достаточно: Зайти н
27.09.2006 Премия Рунета – 2006: 5 дней до окончания приема заявлений

5 дней осталось до окончания приема заявлений на участие в главном конкурсе российского интернета – Премии Рунета. Последний день подачи анкет – 1 октября 2006 года. Заявления от организаций-са
07.09.2006 Премия Рунета – 2006: прием заявлений продлен до 1 октября

риема конкурсных заявлений до 1 октября 2006 года. Такое решение принято Организационным комитетом «Премии Рунета» по просьбе представителей российских регионов, а также в связи с проведением 2
24.08.2006 Скоро заканчивается подача заявок на участие в "Новой реальности"

пломанты фестиваля «Новой реальности» примут участие в церемонии вручения главного конкурса Рунета «Премии Рунета-2006» в Москве. Только 30 дней осталось до окончания приема заявок на Всероссий
20.07.2006 Продолжается акция "Народное голосование"

ждение ежегодной национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети интернет — «Премии Рунета», учрежденной Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям. Соорга
11.07.2006 Премия Рунета выходит за пределы RU

гонациональной России, но и в странах дальнего и ближнего зарубежья. Напомним, что прием заявок на «Премию Рунета`2006» продолжается. Заявки принимаются в семи номинациях: государство и обществ
23.06.2006 Старт Национального конкурса "Премия Рунета – 2006": регионы атакуют

й войдут региональные эксперты. Лауреатов конкурса объявят в ходе Торжественной Церемонии вручения «Премии Рунета – 2006», которая состоится 23 ноября 2006 года в Москве и будет показана в дека
22.06.2006 Стартовал конкурс "Премия Рунета – 2006"

й войдут региональные эксперты. Лауреатов Конкурса объявят в ходе торжественной церемонии вручения «Премии Рунета – 2006», которая состоится 23 ноября 2006 года в Москве и будет показана в дека

Публикаций - 103, упоминаний - 207

