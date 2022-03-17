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Сбер СберЗвук Zvooq.ru (Звук) Muzlab Музлаб

Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб

СберЗвук Бизнес — стриминговый музыкальный сервис для бизнеса, созданный на базе сервиса Muzlab и входящий в экосистему Сбера. СберЗвук Бизнес позволяет создавать плейлисты автоматически, самостоятельно или с помощью музыкальных редакторов, легально воспроизводить подборки музыки в заведениях и брендировать плейлисты аудиороликами. 

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17.03.2022 «СберЗвук» бесплатно продлевает подписку, а всем новым пользователям дарит «СберПрайм»

«СберЗвук» дарит подписку «СберПрайм» до конца мая 2022 г. всем новым клиентам сервиса — для е
11.11.2021 «Сберзвук» запустил виртуальные аудио комнаты для артистов и их поклонников

В августе 2021 г. компания «Сберзвук» рассказала о запуске приложения для креаторов «Студио». Среди опций нового сервиса

24.09.2021 Аудиосервис «Сберзвук» запустил новый формат аудиовещания

дополнять немузыкальным контентом. «Волны» находятся в бесплатном доступе на сайте и в приложении «Сберзвук». Чтобы воспользоваться новым функционалом, достаточно зайти в приложение и нажать н
09.09.2021 В аудиосервисе «СберЗвук» появились виртуальные ассистенты «Салют»

ьные ассистенты «Салют». С сегодняшнего дня эта возможность доступна всем пользователям приложения «СберЗвук» на Android. «СберЗвук» один из немногих на рынке стриминга, кто предлагает т
03.08.2021 В экосистеме «Сбера» появился «Сберзвук бизнес»

«Музлаб» — b2b-аудиосервис «Сбера», провёл ребрендинг и сменил название на «Сберзвук бизнес». Также сервис получил новую айдентику — логотип, цветовую палитру и шрифты.

13.07.2021 В «Сберзвуке» появился раздел с эксклюзивными записями живых выступлений мировых и российских звезд

Аудиосервис «Сберзвук» запустил новый раздел в приложении: в нем собраны записи концертов и живых выступле
04.06.2021 «Сберзвук» представил свое первое смарт-приложение

Аудиосервис «Сберзвук» запустил свое первое смарт-приложение для умных устройств Sber, дополняющее приложе
23.04.2021 Сбербанк приобрел музыкальный B2B-сервис за сотни миллионов рублей

говорится в сообщении банка, в результате сделки Muzlab будет максимально интегрирован в платформу «Сберзвук» и экосистему Сбербанка, что позволит существенно увеличить его аудиторию и усилить

19.04.2021 Стриминговый сервис «Музлаб» станет частью экосистемы «Сбера»

венных и коммерческих пространствах. В результате сделки «Музлаб» будет максимально интегрирован в «Сберзвук» и экосистему «Сбера», что позволит существенно увеличить его аудиторию и усилить по
14.04.2021 «Сберзвук» запустил поиск плейлистов по эмодзи

Аудиосервис «Сберзвук» анонсировал новую функцию — поиск плейлистов с помощью смайликов. «Сберзвук»
08.03.2021 «Сберзвук» и российские звезды поздравили женщин с 8 марта

«Сберзвук» и звезды российской эстрады создали музыкальное поздравление для российских женщин. Артисты вместе с редакцией аудиосервиса подобрали треки для плейлиста и сопроводили их трогательным
26.01.2021 Абоненты Tele2 стали слушать музыку через «Сберзвук» в 1,5 раза дольше

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность абонентов в приложении «Сберзвук» в 2020 г. Самыми популярными исполнителями по количеству прослушиваний стали MORGENSHTERN, Artik & Asti и Zivert. В среднем пользователи приложения слушают музыку по часу в день. Наиб
18.01.2021 «Сберзвук» провел кадровые назначения

Стриминговый аудиосервис «Сберзвук» усилил состав топ-менеджмента для работы с креативными индустриями и талантами. Мих
17.12.2020 «Сберзвук» усовершенствовал навигацию внутри мобильного приложения

Сервис аудиостриминга «Сберзвук» по запросу аудитории усовершенствовал навигацию внутри приложения: теперь в разделе
05.11.2020 «Сберзвук» запустил бесплатные подкасты

Стриминговый сервис «Сберзвук» расширил линейку бесплатного аудиоконтента: теперь помимо лицензионной музыки, на платформе можно послушать популярный современный формат — подкасты. Сегодня в сервисе «Сберзвук

23.09.2020 Сбербанк купил Zvooq.ru, пионера стриминговых сервисов в Рунете

Сбербанк стал владельцем Zvooq.ru Сбербанк сообщил о приобретении стримингового сервиса Zvooq.ru (юридическое л
23.09.2020 В экосистеме Сбербанка появится «Сберзвук»

Сбербанк создает новый сервис аудиостриминга на базе независимого игрока – компании «Звук». Сервис получит бренд «Сберзвук» и объединит на своей платформе 40 млн композиций от ведущих правообладателей мира (Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group), локальных и независимых звуко
28.11.2017 Мегафон» предлагает безлимитный трафик на сервисы Яндекс.Музыка, Boom и Zvooq

«Мегафон» анонсировал объединение популярных музыкальных сервисов «Яндекс.Музыка», Zvooq и BOOM на одной витрине – «Мегафон.Музыка». Здесь можно познакомиться, сравнить, выбрать приложения, чтобы слушать популярные треки, не платя за трафик. Через «Мегафон.Музыку» можно оформ
16.11.2016 Zvooq подала в суд на «Яндекс» из-за недобросовестной конкуренции

Компания Zvooq LTD, владелец одноименного музыкального стримингового сервиса, объявила об инициации су
23.08.2016 Shazam и Zvooq объявили о взаимной интеграции приложений

Мировой сервис распознавания музыки Shazam и музыкальное приложение Zvooq запустили партнерский проект по взаимной интеграции приложений на территории России и стран СНГ, среди которых Украина и Белоруссия, а также на территории Грузии. Об этом CNews сообщили в
04.08.2016 Пользователи Zvooq смогут экономить до 50% данных при прослушивании музыки с помощью приложения Opera Max

Компания Opera в рамках партнерства с музыкальным сервисом Zvooq провела техническую интеграцию сервиса с Android-приложением для экономии и управления

09.06.2016 Клиенты Tele2 получили доступ к музыкальному сервису Zvooq

Мобильный оператор Tele2 и музыкальный сервис Zvooq открывают для абонентов компании новые возможности прослушивания музыки со своих мобиль
08.06.2016 Музыкальный стриминговый сервис Zvooq получил $5 млн инвестиций

ены на дальнейшую экспансию бизнеса и развитие партнёрств с сотовыми операторами, производителями мобильных и подключенных устройств, ритейлерами и коммерческими брендами», ¬─ подтвердил соучредитель Zvooq Виктор Фрукмин. На динамично развивающемся российском рынке потокового вещания более 40 млн пользователей совершают более 30 млрд прослушиваний в месяц. В настоящий момент аудитория Zv
25.01.2016 «Билайн» откроет своим абонентам полный доступ к сервису Zvooq

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и музыкальный сервис Zvooq открывают своим клиентам, выбравшим тариф «Всё!», полный доступ к более чем 25 млн трек
28.04.2015 Zvooq: легальные музыкальные сервисы ждет многократный рост аудитории

Российский музыкальный сервис Zvooq подвел итоги первых трех месяцев работы по новой модели предоставления доступа к аудиок
16.02.2015 Владельцам YotaPhone 2 будет доступна бесплатная премиальная подписка к музыкальному сервису Zvooq

Российский музыкальный онлайн-сервис Zvooq и разработчик первого в мире телефона с двумя экранами Yota Devices объявили о начале сотрудничества. Начиная с 13 февраля, обладателям YotaPhone 2 будет доступна бесплатная премиальная п
27.01.2015 Zvooq стал бесплатным легальным музыкальным сервисом

Российский музыкальный сервис Zvooq изменил модель предоставления контента и стал полностью бесплатным легальным музыкальны
19.08.2014 Российский музыкальный сервис Zvooq привлек $20 млн

Российский стартап Zvooq, принадлежащий холдингу Dream Industries (владеет Bookmate, Unisound, «Теории и практик
02.07.2014 Zvooq планирует зарабатывать на интернет-аудиорекламе

Музыкальный сервис Zvooq, работающий с лицензионным контентом, перешел в «боевой» режим работы и будет монетизир
16.11.2011 Музыкальный сервис Zvooq интегрировался с Facebook

Музыкальный сервис Zvooq объявил о том, что впервые запускает интеграцию музыки на Facebook. Пользователи, не покидая сайт Facebook, теперь могут слушать музыку и пользоваться приложением Zvooq. Для этого


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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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