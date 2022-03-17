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Сбер СберЗвук Zvooq.ru (Звук) Muzlab Музлаб
СберЗвук Бизнес — стриминговый музыкальный сервис для бизнеса, созданный на базе сервиса Muzlab и входящий в экосистему Сбера. СберЗвук Бизнес позволяет создавать плейлисты автоматически, самостоятельно или с помощью музыкальных редакторов, легально воспроизводить подборки музыки в заведениях и брендировать плейлисты аудиороликами.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|17.03.2022
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«СберЗвук» бесплатно продлевает подписку, а всем новым пользователям дарит «СберПрайм»
«СберЗвук» дарит подписку «СберПрайм» до конца мая 2022 г. всем новым клиентам сервиса — для е
|11.11.2021
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«Сберзвук» запустил виртуальные аудио комнаты для артистов и их поклонников
В августе 2021 г. компания «Сберзвук» рассказала о запуске приложения для креаторов «Студио». Среди опций нового сервиса
|24.09.2021
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Аудиосервис «Сберзвук» запустил новый формат аудиовещания
дополнять немузыкальным контентом. «Волны» находятся в бесплатном доступе на сайте и в приложении «Сберзвук». Чтобы воспользоваться новым функционалом, достаточно зайти в приложение и нажать н
|09.09.2021
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В аудиосервисе «СберЗвук» появились виртуальные ассистенты «Салют»
ьные ассистенты «Салют». С сегодняшнего дня эта возможность доступна всем пользователям приложения «СберЗвук» на Android. «СберЗвук» один из немногих на рынке стриминга, кто предлагает т
|03.08.2021
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В экосистеме «Сбера» появился «Сберзвук бизнес»
«Музлаб» — b2b-аудиосервис «Сбера», провёл ребрендинг и сменил название на «Сберзвук бизнес». Также сервис получил новую айдентику — логотип, цветовую палитру и шрифты.
|13.07.2021
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В «Сберзвуке» появился раздел с эксклюзивными записями живых выступлений мировых и российских звезд
Аудиосервис «Сберзвук» запустил новый раздел в приложении: в нем собраны записи концертов и живых выступле
|04.06.2021
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«Сберзвук» представил свое первое смарт-приложение
Аудиосервис «Сберзвук» запустил свое первое смарт-приложение для умных устройств Sber, дополняющее приложе
|23.04.2021
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Сбербанк приобрел музыкальный B2B-сервис за сотни миллионов рублей
говорится в сообщении банка, в результате сделки Muzlab будет максимально интегрирован в платформу «Сберзвук» и экосистему Сбербанка, что позволит существенно увеличить его аудиторию и усилить
|19.04.2021
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Стриминговый сервис «Музлаб» станет частью экосистемы «Сбера»
венных и коммерческих пространствах. В результате сделки «Музлаб» будет максимально интегрирован в «Сберзвук» и экосистему «Сбера», что позволит существенно увеличить его аудиторию и усилить по
|14.04.2021
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«Сберзвук» запустил поиск плейлистов по эмодзи
Аудиосервис «Сберзвук» анонсировал новую функцию — поиск плейлистов с помощью смайликов. «Сберзвук»
|08.03.2021
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«Сберзвук» и российские звезды поздравили женщин с 8 марта
«Сберзвук» и звезды российской эстрады создали музыкальное поздравление для российских женщин. Артисты вместе с редакцией аудиосервиса подобрали треки для плейлиста и сопроводили их трогательным
|26.01.2021
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Абоненты Tele2 стали слушать музыку через «Сберзвук» в 1,5 раза дольше
Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность абонентов в приложении «Сберзвук» в 2020 г. Самыми популярными исполнителями по количеству прослушиваний стали MORGENSHTERN, Artik & Asti и Zivert. В среднем пользователи приложения слушают музыку по часу в день. Наиб
|18.01.2021
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«Сберзвук» провел кадровые назначения
Стриминговый аудиосервис «Сберзвук» усилил состав топ-менеджмента для работы с креативными индустриями и талантами. Мих
|17.12.2020
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«Сберзвук» усовершенствовал навигацию внутри мобильного приложения
Сервис аудиостриминга «Сберзвук» по запросу аудитории усовершенствовал навигацию внутри приложения: теперь в разделе
|05.11.2020
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«Сберзвук» запустил бесплатные подкасты
Стриминговый сервис «Сберзвук» расширил линейку бесплатного аудиоконтента: теперь помимо лицензионной музыки, на платформе можно послушать популярный современный формат — подкасты. Сегодня в сервисе «Сберзвук
|23.09.2020
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Сбербанк купил Zvooq.ru, пионера стриминговых сервисов в Рунете
Сбербанк стал владельцем Zvooq.ru Сбербанк сообщил о приобретении стримингового сервиса Zvooq.ru (юридическое л
|23.09.2020
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В экосистеме Сбербанка появится «Сберзвук»
Сбербанк создает новый сервис аудиостриминга на базе независимого игрока – компании «Звук». Сервис получит бренд «Сберзвук» и объединит на своей платформе 40 млн композиций от ведущих правообладателей мира (Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group), локальных и независимых звуко
|28.11.2017
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Мегафон» предлагает безлимитный трафик на сервисы Яндекс.Музыка, Boom и Zvooq
«Мегафон» анонсировал объединение популярных музыкальных сервисов «Яндекс.Музыка», Zvooq и BOOM на одной витрине – «Мегафон.Музыка». Здесь можно познакомиться, сравнить, выбрать приложения, чтобы слушать популярные треки, не платя за трафик. Через «Мегафон.Музыку» можно оформ
|16.11.2016
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Zvooq подала в суд на «Яндекс» из-за недобросовестной конкуренции
Компания Zvooq LTD, владелец одноименного музыкального стримингового сервиса, объявила об инициации су
|23.08.2016
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Shazam и Zvooq объявили о взаимной интеграции приложений
Мировой сервис распознавания музыки Shazam и музыкальное приложение Zvooq запустили партнерский проект по взаимной интеграции приложений на территории России и стран СНГ, среди которых Украина и Белоруссия, а также на территории Грузии. Об этом CNews сообщили в
|04.08.2016
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Пользователи Zvooq смогут экономить до 50% данных при прослушивании музыки с помощью приложения Opera Max
Компания Opera в рамках партнерства с музыкальным сервисом Zvooq провела техническую интеграцию сервиса с Android-приложением для экономии и управления
|09.06.2016
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Клиенты Tele2 получили доступ к музыкальному сервису Zvooq
Мобильный оператор Tele2 и музыкальный сервис Zvooq открывают для абонентов компании новые возможности прослушивания музыки со своих мобиль
|08.06.2016
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Музыкальный стриминговый сервис Zvooq получил $5 млн инвестиций
ены на дальнейшую экспансию бизнеса и развитие партнёрств с сотовыми операторами, производителями мобильных и подключенных устройств, ритейлерами и коммерческими брендами», ¬─ подтвердил соучредитель Zvooq Виктор Фрукмин. На динамично развивающемся российском рынке потокового вещания более 40 млн пользователей совершают более 30 млрд прослушиваний в месяц. В настоящий момент аудитория Zv
|25.01.2016
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«Билайн» откроет своим абонентам полный доступ к сервису Zvooq
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и музыкальный сервис Zvooq открывают своим клиентам, выбравшим тариф «Всё!», полный доступ к более чем 25 млн трек
|28.04.2015
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Zvooq: легальные музыкальные сервисы ждет многократный рост аудитории
Российский музыкальный сервис Zvooq подвел итоги первых трех месяцев работы по новой модели предоставления доступа к аудиок
|16.02.2015
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Владельцам YotaPhone 2 будет доступна бесплатная премиальная подписка к музыкальному сервису Zvooq
Российский музыкальный онлайн-сервис Zvooq и разработчик первого в мире телефона с двумя экранами Yota Devices объявили о начале сотрудничества. Начиная с 13 февраля, обладателям YotaPhone 2 будет доступна бесплатная премиальная п
|27.01.2015
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Zvooq стал бесплатным легальным музыкальным сервисом
Российский музыкальный сервис Zvooq изменил модель предоставления контента и стал полностью бесплатным легальным музыкальны
|19.08.2014
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Российский музыкальный сервис Zvooq привлек $20 млн
Российский стартап Zvooq, принадлежащий холдингу Dream Industries (владеет Bookmate, Unisound, «Теории и практик
|02.07.2014
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Zvooq планирует зарабатывать на интернет-аудиорекламе
Музыкальный сервис Zvooq, работающий с лицензионным контентом, перешел в «боевой» режим работы и будет монетизир
|16.11.2011
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Музыкальный сервис Zvooq интегрировался с Facebook
Музыкальный сервис Zvooq объявил о том, что впервые запускает интеграцию музыки на Facebook. Пользователи, не покидая сайт Facebook, теперь могут слушать музыку и пользоваться приложением Zvooq. Для этого
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Ильичев Михаил 20 11
|Фрумкин Виктор 4 4
|Круглов Константин 28 4
|Христенко Виктор 44 3
|Dunlop Simon - Данлоп Саймон 4 3
|Греф Герман 485 3
|Гагарина Полина 13 2
|Киркоров Филипп 10 2
|Бутусов Вячеслав 4 2
|Балдин Сергей 2 2
|Данилов Андрей 4 2
|Меладзе Валерий 3 2
|Тушинский Станислав 2 2
|Агутин Леонид 7 2
|Семенихина Варвара 3 2
|Рябинин Константин 3 2
|Портных Татьяна 2 2
|Хасис Лев 105 2
|Решетин Олег 49 2
|Писарев Андрей 21 2
|Костыгин Дмитрий 24 2
|Лепс Григорий 13 2
|Левин Борис 57 1
|Мухин Игорь 1 1
|Ильчиев Михаил 1 1
|Yueting Jia - Юэтин Цзя 18 1
|Сюй Виктор 30 1
|Автомонов Александр 9 1
|Карчев Олег 37 1
|Мангутов Владислав 34 1
|Пресняков Владимир 6 1
|Чумаков Алексей 5 1
|Гагиев Александр 1 1
|Остроухов Алексей 2 1
|Макаров Ярослав 4 1
|Пугачева Алла 8 1
|Михайлова Ольга 3 1
|Бабаев Наум 3 1
|Лисов Юрий 1 1
|Даниленко Дмитрий 11 1
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