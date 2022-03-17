Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб

«СберЗвук» бесплатно продлевает подписку, а всем новым пользователям дарит «СберПрайм» «СберЗвук» дарит подписку «СберПрайм» до конца мая 2022 г. всем новым клиентам сервиса — для е

«Сберзвук» запустил виртуальные аудио комнаты для артистов и их поклонников В августе 2021 г. компания «Сберзвук» рассказала о запуске приложения для креаторов «Студио». Среди опций нового сервиса

Аудиосервис «Сберзвук» запустил новый формат аудиовещания дополнять немузыкальным контентом. «Волны» находятся в бесплатном доступе на сайте и в приложении «Сберзвук». Чтобы воспользоваться новым функционалом, достаточно зайти в приложение и нажать н

В аудиосервисе «СберЗвук» появились виртуальные ассистенты «Салют» ьные ассистенты «Салют». С сегодняшнего дня эта возможность доступна всем пользователям приложения «СберЗвук» на Android. «СберЗвук» один из немногих на рынке стриминга, кто предлагает т

В экосистеме «Сбера» появился «Сберзвук бизнес» «Музлаб» — b2b-аудиосервис «Сбера», провёл ребрендинг и сменил название на «Сберзвук бизнес». Также сервис получил новую айдентику — логотип, цветовую палитру и шрифты.

В «Сберзвуке» появился раздел с эксклюзивными записями живых выступлений мировых и российских звезд Аудиосервис «Сберзвук» запустил новый раздел в приложении: в нем собраны записи концертов и живых выступле

«Сберзвук» представил свое первое смарт-приложение Аудиосервис «Сберзвук» запустил свое первое смарт-приложение для умных устройств Sber, дополняющее приложе

Сбербанк приобрел музыкальный B2B-сервис за сотни миллионов рублей говорится в сообщении банка, в результате сделки Muzlab будет максимально интегрирован в платформу «Сберзвук» и экосистему Сбербанка, что позволит существенно увеличить его аудиторию и усилить

Стриминговый сервис «Музлаб» станет частью экосистемы «Сбера» венных и коммерческих пространствах. В результате сделки «Музлаб» будет максимально интегрирован в «Сберзвук» и экосистему «Сбера», что позволит существенно увеличить его аудиторию и усилить по

«Сберзвук» запустил поиск плейлистов по эмодзи Аудиосервис «Сберзвук» анонсировал новую функцию — поиск плейлистов с помощью смайликов. «Сберзвук»

«Сберзвук» и российские звезды поздравили женщин с 8 марта «Сберзвук» и звезды российской эстрады создали музыкальное поздравление для российских женщин. Артисты вместе с редакцией аудиосервиса подобрали треки для плейлиста и сопроводили их трогательным

Абоненты Tele2 стали слушать музыку через «Сберзвук» в 1,5 раза дольше Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность абонентов в приложении «Сберзвук» в 2020 г. Самыми популярными исполнителями по количеству прослушиваний стали MORGENSHTERN, Artik & Asti и Zivert. В среднем пользователи приложения слушают музыку по часу в день. Наиб

«Сберзвук» провел кадровые назначения Стриминговый аудиосервис «Сберзвук» усилил состав топ-менеджмента для работы с креативными индустриями и талантами. Мих

«Сберзвук» усовершенствовал навигацию внутри мобильного приложения Сервис аудиостриминга «Сберзвук» по запросу аудитории усовершенствовал навигацию внутри приложения: теперь в разделе

«Сберзвук» запустил бесплатные подкасты Стриминговый сервис «Сберзвук» расширил линейку бесплатного аудиоконтента: теперь помимо лицензионной музыки, на платформе можно послушать популярный современный формат — подкасты. Сегодня в сервисе «Сберзвук

Сбербанк купил Zvooq.ru, пионера стриминговых сервисов в Рунете Сбербанк стал владельцем Zvooq.ru Сбербанк сообщил о приобретении стримингового сервиса Zvooq.ru (юридическое л

В экосистеме Сбербанка появится «Сберзвук» Сбербанк создает новый сервис аудиостриминга на базе независимого игрока – компании «Звук». Сервис получит бренд «Сберзвук» и объединит на своей платформе 40 млн композиций от ведущих правообладателей мира (Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group), локальных и независимых звуко

Мегафон» предлагает безлимитный трафик на сервисы Яндекс.Музыка, Boom и Zvooq «Мегафон» анонсировал объединение популярных музыкальных сервисов «Яндекс.Музыка», Zvooq и BOOM на одной витрине – «Мегафон.Музыка». Здесь можно познакомиться, сравнить, выбрать приложения, чтобы слушать популярные треки, не платя за трафик. Через «Мегафон.Музыку» можно оформ

Zvooq подала в суд на «Яндекс» из-за недобросовестной конкуренции Компания Zvooq LTD, владелец одноименного музыкального стримингового сервиса, объявила об инициации су

Shazam и Zvooq объявили о взаимной интеграции приложений Мировой сервис распознавания музыки Shazam и музыкальное приложение Zvooq запустили партнерский проект по взаимной интеграции приложений на территории России и стран СНГ, среди которых Украина и Белоруссия, а также на территории Грузии. Об этом CNews сообщили в

Пользователи Zvooq смогут экономить до 50% данных при прослушивании музыки с помощью приложения Opera Max Компания Opera в рамках партнерства с музыкальным сервисом Zvooq провела техническую интеграцию сервиса с Android-приложением для экономии и управления

Клиенты Tele2 получили доступ к музыкальному сервису Zvooq Мобильный оператор Tele2 и музыкальный сервис Zvooq открывают для абонентов компании новые возможности прослушивания музыки со своих мобиль

Музыкальный стриминговый сервис Zvooq получил $5 млн инвестиций ены на дальнейшую экспансию бизнеса и развитие партнёрств с сотовыми операторами, производителями мобильных и подключенных устройств, ритейлерами и коммерческими брендами», ¬─ подтвердил соучредитель Zvooq Виктор Фрукмин. На динамично развивающемся российском рынке потокового вещания более 40 млн пользователей совершают более 30 млрд прослушиваний в месяц. В настоящий момент аудитория Zv

«Билайн» откроет своим абонентам полный доступ к сервису Zvooq Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и музыкальный сервис Zvooq открывают своим клиентам, выбравшим тариф «Всё!», полный доступ к более чем 25 млн трек

Zvooq: легальные музыкальные сервисы ждет многократный рост аудитории Российский музыкальный сервис Zvooq подвел итоги первых трех месяцев работы по новой модели предоставления доступа к аудиок

Владельцам YotaPhone 2 будет доступна бесплатная премиальная подписка к музыкальному сервису Zvooq Российский музыкальный онлайн-сервис Zvooq и разработчик первого в мире телефона с двумя экранами Yota Devices объявили о начале сотрудничества. Начиная с 13 февраля, обладателям YotaPhone 2 будет доступна бесплатная премиальная п

Zvooq стал бесплатным легальным музыкальным сервисом Российский музыкальный сервис Zvooq изменил модель предоставления контента и стал полностью бесплатным легальным музыкальны

Российский музыкальный сервис Zvooq привлек $20 млн Российский стартап Zvooq, принадлежащий холдингу Dream Industries (владеет Bookmate, Unisound, «Теории и практик

Zvooq планирует зарабатывать на интернет-аудиорекламе Музыкальный сервис Zvooq, работающий с лицензионным контентом, перешел в «боевой» режим работы и будет монетизир