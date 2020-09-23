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В экосистеме Сбербанка появится «Сберзвук»

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

Сбербанк создает новый сервис аудиостриминга на базе независимого игрока – компании «Звук».

Сервис получит бренд «Сберзвук» и объединит на своей платформе 40 млн композиций от ведущих правообладателей мира (Universal Music Group, Sony Music Entertainment и Warner Music Group), локальных и независимых звукозаписывающих студий, а также коллекцию популярных аудиокниг и подкастов.

По итогам сделки Сбербанк получит 100% акций компании «Звук». Генеральным директором сервиса будет вновь назначен Михаил Ильичев, который руководил «Звуком» с 2014 по 2017 гг. Нынешний генеральный директор, Игорь Мухин, останется в команде.

В результате сделки «Звук» будет максимально интегрирован в экосистему Сбербанка по всем ключевым направлениям, дополнит и улучшит уже существующие сервисы. Наличие собственного музыкального сервиса позволит компаниям экосистемы создавать новые уникальные продукты. Сбербанк и «Звук» уже завершили интеграцию аудиостримингового сервиса со «Сбербанк ID», в ближайшее время планируют завершить интеграцию c платежным сервисом SberPay. Также музыка будет представлена в будущих сервисах подписки и умных устройствах банка. Логотип и название музыкального сервиса изменятся на всех платформах компании: на сайте sber-zvuk.com, в мобильном приложении и в социальных сетях.

«Звук» — первый независимый музыкальный сервис в России, пионер на рынке музыкального стриминга в нашей стране. Сервис существует с 2010 г. Помимо экосистемы Сбербанка, он доступен в одноименном приложении для iOS, Android, а также на сайте sber-zvuk.com. Число зарегистрированных пользователей «Звука» превышает 6 млн.



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