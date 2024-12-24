Сбер SberPay Плати QR Оплата одним взглядом Оплата улыбкой
Сервис SberPay QR позволяет оплачивать покупки телефоном, для проведения платежа нужно отсканировать QR-код на кассе и подтвердить его в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Сервис работает даже на телефонах без поддержки NFC. Покупки можно оплатить и кредитной картой без введения пин-кода. При оплате SberPay QR бонусы от СберСпасибо начисляются так же, как при оплате картой.
|24.12.2024
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В 2024 году жители России оплатили покупки улыбкой более 25 млн раз
атить покупки улыбкой сможет любой житель России. Сбербанк уже установил один млн биотерминалов для оплаты улыбкой и в 2025 г. продолжит развивать инфраструктуру.
|11.12.2024
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Сбербанк запустил межбанковский биоэквайринг
а они являются. Для этого достаточно авторизоваться через сервис «Сбер ID». При этом раньше сервис «Оплата улыбкой» был доступен только клиентам Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители
|02.12.2024
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Клиенты «Сбера» могут оплачивать покупки в SberPay NFC со счетов других банков
Оплачивать покупки Android-смартфоном в одно касание в SberPay NFC теперь можно со счёта любого российского банка. Для этого нужно, чтобы счёт был п
|26.11.2024
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17% транзакций и снижение ошибок: как SberPay помогает развиваться среднему и малому бизнесу
Компания IntellectMoney подвела итоги первого месяца работы SberPay в онлайн-магазинах, подключенных через ее платформу. Более 50% пользователей, оплачивающих покупки в магазинах-партнерах IntellectMoney, выбрали SberPay, что обеспечило этому спо
|22.11.2024
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Сбербанк: жители Северо-Запада стали чаще «улыбаться» при совершении покупок
С января 2024 г. сервис «Оплата улыбкой» внедряется в повседневную жизнь Северо-Западного федерального округа – им уже
|21.11.2024
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Оплата улыбкой от Сбербанка теперь доступна в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо»
клиенту пять способов оплаты: картой, по QR-коду, с помощью NFC, платежным стикером и по биометрии. Оплата улыбкой позволяет не только совершать покупки, но и обеспечивает надежность операции,
|13.11.2024
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Сбербанк: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин
С начала 2024 г. петербуржцы воспользовались сервисом «Оплата улыбкой» почти 850 тыс. раз. Он позволяет заплатить за товар, даже если нет с собой ка
|08.10.2024
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Москвичи переходят на оплату улыбкой: с начала 2024 г. сервис в столице использовали более 1,4 млн раз
С начала 2024 г. жители Москвы воспользовались сервисом «Оплата улыбкой» более 1,4 миллиона раз. Он позволяет заплатить за товар, даже если нет с собо
|04.10.2024
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Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
Сбербанк в «День улыбки» подсчитал количество покупок с помощью сервиса «оплата улыбкой», представил рейтинг самых улыбчивых городов России и отметил самых улыбчивых
|02.10.2024
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Конверсия оплаты по SberPay в онлайн покупках побила рекорд ApplePay
то выше считавшейся ранее эталонной конверсии ApplePay, которая на момент ухода с рынка России достигала 97%. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Главные особенности внедрения сервиса SDK SberPay – это быстрое проведение оплаты в пару кликов, без необходимости полноценного входа в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» и подтверждения оплаты в нем. Оплата происходит внутри мобил
|26.09.2024
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Клиенты Сбербанка теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
биометрии с карты любого банка. Для этого достаточно привязать в приложении «СберОнлайн» к сервису «Оплата улыбкой» нужную карту. Раньше сервис был доступен только для оплаты с карты Сбербанка.
|12.09.2024
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Москвичи смогут оплачивать улыбкой курьерскую доставку или обед в ресторане
и без карты или телефона». Оплачивать улыбкой могут все клиенты Сбербанка. Чтобы подключить сервис «Оплата улыбкой» в приложении «Сбербанк Онлайн», нужно выбрать платежную карту и создать код б
|22.08.2024
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Петербуржцы переходят на оплату улыбкой: с начала года сервис использовали более 500 тысяч раз
С начала 2024 г. петербуржцы воспользовались сервисом «Оплата улыбкой» более полумиллиона раз. Он позволяет заплатить за товар, даже если нет с собо
|09.08.2024
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Со Сбербанка требуют 3 миллиарда за чужой товарный знак
по делу назначено на 11 октября 2024 г. Спор возник по поводу интеллектуальных прав на обозначения «Плати QR» и SberPay QR, выяснил «Коммерсант». Гендиректор ФИТ Глеб Марков допускает возможнос
|05.07.2024
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Самая большая сумма покупки с помощью улыбки со SberPay составила 2,2 млн рублей
Самой крупной покупкой, оплаченной сервисом «оплата улыбкой» со SberPay стал автомобиль стоимостью 2,2 млн руб. Клиент приобрел машину в московском салоне Fa
|05.07.2024
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Оборот сервиса SberPay превысил 1,6 трлн руб. за пять месяцев 2024 года
Оборот по платежам с помощью SberPay (в онлайн магазинах без ввода данных карты, оффлайн с помощью QR-кода и по биометрии)
|27.06.2024
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Покупатели сети универсамов «Авоська» теперь могут оплачивать покупки улыбкой
альных магазинов «Авоська» в Москве стал доступен технологичный способ оплаты покупок от Сбербанка «Оплата улыбкой». На кассах установлены новые платежные терминалы банка, которые принимают опл
|10.06.2024
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Сбербанк презентовал новое поколение автономных смарт-терминалов для оплаты улыбкой
го продуктам стать лучше». Оплачивать улыбкой могут все клиенты Сбербанка. Чтобы подключить сервис «Оплата улыбкой» в приложении «Сбербанк Онлайн», нужно выбрать платежную карту и создать код б
|08.05.2024
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Рекорд SberPay: за год ежеквартальный оборот сервиса удвоился и превысил 1 трлн рублей
Объем трансакций в сервисе SberPay в I квартале 2024 г превысил 1 трлн руб., а их количество достигло 770 млн — это почт
|25.04.2024
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Клиенты Сбербанка могут приобрести автомобиль в салонах Favorit Motors с помощью сервиса «Оплата улыбкой»
можно больше удобных способов оплаты покупок, в том числе с помощью современных платежных сервисов SberPay. Сейчас это платежи по QR-коду и кнопка в интернете, бесконтактная оплата NFC на теле
|20.03.2024
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На кассах «Эвотора» можно оплачивать покупки улыбкой
ервиса достаточно зайти в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», сказать виртуальному ассистенту: «Оплата улыбкой» и следовать простой инструкции на экране смартфона. После этого для оплаты ул
|15.03.2024
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Треть билетов в приложении ЦППК оплачивается через SberPay
При покупке в приложении ЦППК билета на обычный поезд или РЭКС кнопку SberPay использует уже 38% пассажиров. Об этом CNews сообщили представители ЦППК. Процесс оплаты в приложении «Расписание и билеты ЦППК» теперь занимает считанные секунды — пассажиру достаточно
|13.03.2024
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В Москве установлено 40 тыс. терминалов Сбербанка с функцией оплаты улыбкой
— картой с чипом, бесконтактно через NFC, по QR-коду, а теперь и с помощью биометрии. Новый сервис «Оплата улыбкой» доступен клиентам Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.
|07.03.2024
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Покупатели ЦУМа и ДЛТ теперь могут оплачивать покупки улыбкой
ЦУМа и ДЛТ в Москве и Санкт-Петербурге, стал доступен технологичный способ оплаты покупок «Сбера» «Оплата улыбкой». На кассах установлены новые платёжные терминалы банка, которые принимают опл
|07.03.2024
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Жители Москвы за год оплатили более 210 млн покупок с помощью SberPay Online
В 2023 г. жители столицы 271 млн раз оплатили товары и услуги через систему платежных сервисов SberPay. При этом значительная часть таких платежей была совершена онлайн: их доля составила
|17.01.2024
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ЦППК внедрила оплату проезда в приложении с помощью SberPay
ЦППК усовершенствовала функцию покупки проездных документов в приложении «Расписание и билеты ЦППК» — с помощью мобильной платежной системы SberPay. Весь процесс оплаты происходит всего в несколько кликов и занимает считанные секунды. Воспользоваться платежной системой Сбербанка можно как в приложении, так и на сайте ЦППК. Для этог
|16.01.2024
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Почти 250 тыс. раз клиенты платили по биометрии со SberPay в праздничные дни
Клиенты Сбербанка чаще улыбались в предпраздничные и праздничные дни, ведь с сервисом «Оплата улыбкой» так просто совершать покупки. Около 100 тыс. человек платили по биометрии в новогодние праздники. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Чаще других улыбался на кассе о
|20.12.2023
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Оплата покупок по QR-коду Сбербанка стала еще быстрее
ли Сбербанк. Когда пользователь сканирует камерой смартфона QR-код на терминале магазина и выбирает SberPay, для подтверждения оплаты ему больше не надо переходить в «Сбербанк онлайн». Для перв
|30.11.2023
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«Тинькофф касса» подключила прием онлайн-платежей с помощью SberPay
Сервис интернет-эквайринга «Тинькофф касса» расширяет число способов оплаты в онлайне для роста доходов бизнеса — теперь клиенты «Тинькофф» могут оплачивать покупки через SberPay. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф». В декабре 2023 г. SberPay будет доступен всем магазинам-партнерам, принимающим оплату через платежную форму «Тинькофф кассы». Та
|30.11.2023
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Клиенты «Сбера» могут платить со SberPay в онлайн-магазинах, подключенных к «Тинькофф кассе»
Онлайн-магазины, работающие с сервисом интернет-эквайринга «Тинькофф касса», теперь принимают платежи через SberPay. А значит, клиенты «Сбера» могут расплачиваться за покупки в интернете привычным для них способом. Сейчас сервисом SberPay для оплаты покупок в интернете пользуются почти 30 млн
|27.11.2023
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В «Аскону» с улыбкой: в магазинах сети по всей стране заработала оплата по биометрии от Сбербанка
можно больше удобных способов оплаты покупок и поэтому развиваем наше семейство платежных сервисов SberPay. Это платежи по QR-коду и кнопке в интернете, бесконтактная оплата NFC на телефонах A
|21.11.2023
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Сбербанк запустил биометрию на кассах «Вкусвилла»
Сбербанк внедрил сервис «Оплата улыбкой» во «Вкусвилле» — сети магазинов и сервисе бесплатной доставки. «Вкусвилл» насчитывает более 1500 магазинов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, а также в таких город
|20.11.2023
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Жители и гости Москвы могут оплачивать товары и услуги своей улыбкой
в в Москве свыше 16 тыс. POS-терминалов, позволяющих принимать оплату одним из четырех способов – картой, бесконтактно через NFC, по QR-коду, а теперь и с помощью биометрии. Новый современный сервис «Оплата улыбкой» доступен клиентам Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Сбер постоянно пов
|09.11.2023
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Сбербанк и Zenden запустили сервис оплаты по биометрии «Оплата улыбкой»
можно больше удобных способов оплаты покупок, в том числе с помощью современных платежных сервисов SberPay. Сейчас это платежи по QR-коду и кнопка в интернете, бесконтактная оплата NFC на теле
|07.11.2023
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Клиенты Сбербанка проявляют интерес к оплате покупок улыбкой
повышает доверие людей к нему, а начисление бонусов «Сберспасибо» также, как при оплате картой или SberPay, помогает экономить. Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанк
|03.11.2023
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Клиенты «Сбера» могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте
«Сбер» запустил сервис «Оплата улыбкой» в модном (fashion) сегменте. Теперь расплачиваться на кассе в магазинах одежды и обуви можно по биометрии. К сервису уже подключены магазины Zolla, Zenden и Koton. До конца года
|30.10.2023
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Платить налоги со SberPay — быстрее и удобнее
Сбербанк и Федеральная налоговая служба сделали оплату налогов проще и удобнее: налогоплательщикам стал доступен платежный сервис SberPay. Теперь достаточно нажать кнопку SberPay в личном кабинете налогоплательщика — и система автоматически переведет вас в приложение «Сбербанк онлайн». Останется только подтвердить
|27.10.2023
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В личном кабинете налогоплательщика ФНС появилась возможность оплаты с помощью SberPay
«Сбер» и Федеральная налоговая служба сделали оплату налогов проще и удобнее: налогоплательщикам стал доступен платежный сервис SberPay. Теперь достаточно нажать кнопку SberPay в личном кабинете налогоплательщика — и система автоматически переведёт пользователя в приложение «Сбербанк онлайн». Останется только под
|18.08.2023
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«Сбер» и «Азбука вкуса» запустили сервис оплаты по биометрии «Оплата улыбкой»
можно больше удобных способов оплаты покупок, и поэтому развиваем наше семейство платёжных сервисов SberPay. Сейчас это платежи по QR-коду и кнопке в интернете, бесконтактная оплата NFC на теле
|15.05.2023
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«Сбер» запустил универсальное платежное решение для оплаты по QR-коду
по QR-коду можно расплатиться более чем на 1,4 млн терминалов эквайринга по всей стране. А теперь оплата по QR стала удобнее — отсканировав код, клиенты смогут самостоятельно выбрать как платить — со SberPay или через Систему Быстрых Платежей (СБП). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Если покупатель выбрал SberPay, он попадет в приложение «Сбербанк онлайн» и продолжит оп
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
|Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 8 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
|Малых Дмитрий 61 33
|Цыбульников Вячеслав 74 16
|Шубочкин Сергей 12 10
|Кармишин Дмитрий 25 7
|Царев Кирилл 28 6
|Кирсанова Светлана 69 5
|Ковалев Игорь 31 4
|Савельев Никита 7 4
|Рябцев Вячеслав 3 3
|Цой Никита 3 3
|Суховерхов Дмитрий 12 3
|Глазачев Иван 27 2
|Шашкин Алексей 39 2
|Огуряев Дмитрий 85 2
|Романенко Андрей 91 2
|Хромов Сергей 23 2
|Закурдаев Александр 4 2
|Ласкова Екатерина 3 2
|Сологуб Денис 67 2
|Расторгуев Александр 7 2
|Евдокимов Игорь 50 2
|Ушенин Алексей 9 2
|Жукович Евгений 7 2
|Волож Аркадий 251 1
|Делицын Леонид 128 1
|Ran Tony - Ран Тони 14 1
|Костыгин Дмитрий 24 1
|Малиновский Алексей 20 1
|Буздалин Антон 6 1
|Ильичев Михаил 19 1
|Мухин Игорь 1 1
|Ильчиев Михаил 1 1
|Мыслицкая Екатерина 1 1
|Остроухов Алексей 2 1
|Торбахов Александр 94 1
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|Бувин Дмитрий 6 1
|Хаустов Олег 5 1
|Фрумкин Виктор 4 1
|Ориновский Александр 4 1
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