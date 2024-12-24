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Сбер SberPay Плати QR Оплата одним взглядом Оплата улыбкой

Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой

Сервис SberPay QR позволяет оплачивать покупки телефоном, для проведения платежа нужно отсканировать QR-код на кассе и подтвердить его в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Сервис работает даже на телефонах без поддержки NFC. Покупки можно оплатить и кредитной картой без введения пин-кода. При оплате SberPay QR бонусы от СберСпасибо начисляются так же, как при оплате картой.


24.12.2024 В 2024 году жители России оплатили покупки улыбкой более 25 млн раз

атить покупки улыбкой сможет любой житель России. Сбербанк уже установил один млн биотерминалов для оплаты улыбкой и в 2025 г. продолжит развивать инфраструктуру.
11.12.2024 Сбербанк запустил межбанковский биоэквайринг

а они являются. Для этого достаточно авторизоваться через сервис «Сбер ID». При этом раньше сервис «Оплата улыбкой» был доступен только клиентам Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители

02.12.2024 Клиенты «Сбера» могут оплачивать покупки в SberPay NFC со счетов других банков

Оплачивать покупки Android-смартфоном в одно касание в SberPay NFC теперь можно со счёта любого российского банка. Для этого нужно, чтобы счёт был п
26.11.2024 17% транзакций и снижение ошибок: как SberPay помогает развиваться среднему и малому бизнесу

Компания IntellectMoney подвела итоги первого месяца работы SberPay в онлайн-магазинах, подключенных через ее платформу. Более 50% пользователей, оплачивающих покупки в магазинах-партнерах IntellectMoney, выбрали SberPay, что обеспечило этому спо
22.11.2024 Сбербанк: жители Северо-Запада стали чаще «улыбаться» при совершении покупок

С января 2024 г. сервис «Оплата улыбкой» внедряется в повседневную жизнь Северо-Западного федерального округа – им уже
21.11.2024 Оплата улыбкой от Сбербанка теперь доступна в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо»

клиенту пять способов оплаты: картой, по QR-коду, с помощью NFC, платежным стикером и по биометрии. Оплата улыбкой позволяет не только совершать покупки, но и обеспечивает надежность операции,

13.11.2024 Сбербанк: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин

С начала 2024 г. петербуржцы воспользовались сервисом «Оплата улыбкой» почти 850 тыс. раз. Он позволяет заплатить за товар, даже если нет с собой ка
08.10.2024 Москвичи переходят на оплату улыбкой: с начала 2024 г. сервис в столице использовали более 1,4 млн раз

С начала 2024 г. жители Москвы воспользовались сервисом «Оплата улыбкой» более 1,4 миллиона раз. Он позволяет заплатить за товар, даже если нет с собо
04.10.2024 Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров

Сбербанк в «День улыбки» подсчитал количество покупок с помощью сервиса «оплата улыбкой», представил рейтинг самых улыбчивых городов России и отметил самых улыбчивых

02.10.2024 Конверсия оплаты по SberPay в онлайн покупках побила рекорд ApplePay

то выше считавшейся ранее эталонной конверсии ApplePay, которая на момент ухода с рынка России достигала 97%. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Главные особенности внедрения сервиса SDK SberPay – это быстрое проведение оплаты в пару кликов, без необходимости полноценного входа в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» и подтверждения оплаты в нем. Оплата происходит внутри мобил
26.09.2024 Клиенты Сбербанка теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка

биометрии с карты любого банка. Для этого достаточно привязать в приложении «СберОнлайн» к сервису «Оплата улыбкой» нужную карту. Раньше сервис был доступен только для оплаты с карты Сбербанка.
12.09.2024 Москвичи смогут оплачивать улыбкой курьерскую доставку или обед в ресторане

и без карты или телефона». Оплачивать улыбкой могут все клиенты Сбербанка. Чтобы подключить сервис «Оплата улыбкой» в приложении «Сбербанк Онлайн», нужно выбрать платежную карту и создать код б
22.08.2024 Петербуржцы переходят на оплату улыбкой: с начала года сервис использовали более 500 тысяч раз

С начала 2024 г. петербуржцы воспользовались сервисом «Оплата улыбкой» более полумиллиона раз. Он позволяет заплатить за товар, даже если нет с собо
09.08.2024 Со Сбербанка требуют 3 миллиарда за чужой товарный знак

по делу назначено на 11 октября 2024 г. Спор возник по поводу интеллектуальных прав на обозначения «Плати QR» и SberPay QR, выяснил «Коммерсант». Гендиректор ФИТ Глеб Марков допускает возможнос
05.07.2024 Самая большая сумма покупки с помощью улыбки со SberPay составила 2,2 млн рублей

Самой крупной покупкой, оплаченной сервисом «оплата улыбкой» со SberPay стал автомобиль стоимостью 2,2 млн руб. Клиент приобрел машину в московском салоне Fa
05.07.2024 Оборот сервиса SberPay превысил 1,6 трлн руб. за пять месяцев 2024 года

Оборот по платежам с помощью SberPay (в онлайн магазинах без ввода данных карты, оффлайн с помощью QR-кода и по биометрии)
27.06.2024 Покупатели сети универсамов «Авоська» теперь могут оплачивать покупки улыбкой

альных магазинов «Авоська» в Москве стал доступен технологичный способ оплаты покупок от Сбербанка «Оплата улыбкой». На кассах установлены новые платежные терминалы банка, которые принимают опл
10.06.2024 Сбербанк презентовал новое поколение автономных смарт-терминалов для оплаты улыбкой

го продуктам стать лучше». Оплачивать улыбкой могут все клиенты Сбербанка. Чтобы подключить сервис «Оплата улыбкой» в приложении «Сбербанк Онлайн», нужно выбрать платежную карту и создать код б
08.05.2024 Рекорд SberPay: за год ежеквартальный оборот сервиса удвоился и превысил 1 трлн рублей

Объем трансакций в сервисе SberPay в I квартале 2024 г превысил 1 трлн руб., а их количество достигло 770 млн — это почт
25.04.2024 Клиенты Сбербанка могут приобрести автомобиль в салонах Favorit Motors с помощью сервиса «Оплата улыбкой»

можно больше удобных способов оплаты покупок, в том числе с помощью современных платежных сервисов SberPay. Сейчас это платежи по QR-коду и кнопка в интернете, бесконтактная оплата NFC на теле
20.03.2024 На кассах «Эвотора» можно оплачивать покупки улыбкой

ервиса достаточно зайти в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», сказать виртуальному ассистенту: «Оплата улыбкой» и следовать простой инструкции на экране смартфона. После этого для оплаты ул
15.03.2024 Треть билетов в приложении ЦППК оплачивается через SberPay

При покупке в приложении ЦППК билета на обычный поезд или РЭКС кнопку SberPay использует уже 38% пассажиров. Об этом CNews сообщили представители ЦППК. Процесс оплаты в приложении «Расписание и билеты ЦППК» теперь занимает считанные секунды — пассажиру достаточно
13.03.2024 В Москве установлено 40 тыс. терминалов Сбербанка с функцией оплаты улыбкой

— картой с чипом, бесконтактно через NFC, по QR-коду, а теперь и с помощью биометрии. Новый сервис «Оплата улыбкой» доступен клиентам Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

07.03.2024 Покупатели ЦУМа и ДЛТ теперь могут оплачивать покупки улыбкой

ЦУМа и ДЛТ в Москве и Санкт-Петербурге, стал доступен технологичный способ оплаты покупок «Сбера» «Оплата улыбкой». На кассах установлены новые платёжные терминалы банка, которые принимают опл
07.03.2024 Жители Москвы за год оплатили более 210 млн покупок с помощью SberPay Online

В 2023 г. жители столицы 271 млн раз оплатили товары и услуги через систему платежных сервисов SberPay. При этом значительная часть таких платежей была совершена онлайн: их доля составила

17.01.2024 ЦППК внедрила оплату проезда в приложении с помощью SberPay

ЦППК усовершенствовала функцию покупки проездных документов в приложении «Расписание и билеты ЦППК» — с помощью мобильной платежной системы SberPay. Весь процесс оплаты происходит всего в несколько кликов и занимает считанные секунды. Воспользоваться платежной системой Сбербанка можно как в приложении, так и на сайте ЦППК. Для этог
16.01.2024 Почти 250 тыс. раз клиенты платили по биометрии со SberPay в праздничные дни

Клиенты Сбербанка чаще улыбались в предпраздничные и праздничные дни, ведь с сервисом «Оплата улыбкой» так просто совершать покупки. Около 100 тыс. человек платили по биометрии в новогодние праздники. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Чаще других улыбался на кассе о
20.12.2023 Оплата покупок по QR-коду Сбербанка стала еще быстрее

ли Сбербанк. Когда пользователь сканирует камерой смартфона QR-код на терминале магазина и выбирает SberPay, для подтверждения оплаты ему больше не надо переходить в «Сбербанк онлайн». Для перв
30.11.2023 «Тинькофф касса» подключила прием онлайн-платежей с помощью SberPay

Сервис интернет-эквайринга «Тинькофф касса» расширяет число способов оплаты в онлайне для роста доходов бизнеса — теперь клиенты «Тинькофф» могут оплачивать покупки через SberPay. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф». В декабре 2023 г. SberPay будет доступен всем магазинам-партнерам, принимающим оплату через платежную форму «Тинькофф кассы». Та
30.11.2023 Клиенты «Сбера» могут платить со SberPay в онлайн-магазинах, подключенных к «Тинькофф кассе»

Онлайн-магазины, работающие с сервисом интернет-эквайринга «Тинькофф касса», теперь принимают платежи через SberPay. А значит, клиенты «Сбера» могут расплачиваться за покупки в интернете привычным для них способом. Сейчас сервисом SberPay для оплаты покупок в интернете пользуются почти 30 млн

27.11.2023 В «Аскону» с улыбкой: в магазинах сети по всей стране заработала оплата по биометрии от Сбербанка

можно больше удобных способов оплаты покупок и поэтому развиваем наше семейство платежных сервисов SberPay. Это платежи по QR-коду и кнопке в интернете, бесконтактная оплата NFC на телефонах A
21.11.2023 Сбербанк запустил биометрию на кассах «Вкусвилла»

Сбербанк внедрил сервис «Оплата улыбкой» во «Вкусвилле» — сети магазинов и сервисе бесплатной доставки. «Вкусвилл» насчитывает более 1500 магазинов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, а также в таких город
20.11.2023 Жители и гости Москвы могут оплачивать товары и услуги своей улыбкой

в в Москве свыше 16 тыс. POS-терминалов, позволяющих принимать оплату одним из четырех способов – картой, бесконтактно через NFC, по QR-коду, а теперь и с помощью биометрии. Новый современный сервис «Оплата улыбкой» доступен клиентам Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Сбер постоянно пов
09.11.2023 Сбербанк и Zenden запустили сервис оплаты по биометрии «Оплата улыбкой»

можно больше удобных способов оплаты покупок, в том числе с помощью современных платежных сервисов SberPay. Сейчас это платежи по QR-коду и кнопка в интернете, бесконтактная оплата NFC на теле
07.11.2023 Клиенты Сбербанка проявляют интерес к оплате покупок улыбкой

повышает доверие людей к нему, а начисление бонусов «Сберспасибо» также, как при оплате картой или SberPay, помогает экономить. Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанк
03.11.2023 Клиенты «Сбера» могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

«Сбер» запустил сервис «Оплата улыбкой» в модном (fashion) сегменте. Теперь расплачиваться на кассе в магазинах одежды и обуви можно по биометрии. К сервису уже подключены магазины Zolla, Zenden и Koton. До конца года
30.10.2023 Платить налоги со SberPay — быстрее и удобнее

Сбербанк и Федеральная налоговая служба сделали оплату налогов проще и удобнее: налогоплательщикам стал доступен платежный сервис SberPay. Теперь достаточно нажать кнопку SberPay в личном кабинете налогоплательщика — и система автоматически переведет вас в приложение «Сбербанк онлайн». Останется только подтвердить

27.10.2023 В личном кабинете налогоплательщика ФНС появилась возможность оплаты с помощью SberPay

«Сбер» и Федеральная налоговая служба сделали оплату налогов проще и удобнее: налогоплательщикам стал доступен платежный сервис SberPay. Теперь достаточно нажать кнопку SberPay в личном кабинете налогоплательщика — и система автоматически переведёт пользователя в приложение «Сбербанк онлайн». Останется только под
18.08.2023 «Сбер» и «Азбука вкуса» запустили сервис оплаты по биометрии «Оплата улыбкой»

можно больше удобных способов оплаты покупок, и поэтому развиваем наше семейство платёжных сервисов SberPay. Сейчас это платежи по QR-коду и кнопке в интернете, бесконтактная оплата NFC на теле
15.05.2023 «Сбер» запустил универсальное платежное решение для оплаты по QR-коду

по QR-коду можно расплатиться более чем на 1,4 млн терминалов эквайринга по всей стране. А теперь оплата по QR стала удобнее — отсканировав код, клиенты смогут самостоятельно выбрать как платить — со SberPay или через Систему Быстрых Платежей (СБП). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Если покупатель выбрал SberPay, он попадет в приложение «Сбербанк онлайн» и продолжит оп

Публикаций - 167, упоминаний - 244

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Код Безопасности 616 24
Yandex - Яндекс 7339 11
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 697 11
Huawei 3932 9
Эвотор - Evotor 184 8
Google LLC 11775 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
Samsung Electronics 10254 4
Apple Inc 12099 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 3
8213 3
Цифра ГК 2426 3
VisionLabs - ВижнЛабс 221 3
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 3
Telegram Group 1983 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 2
МегаФон 8803 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 2
Huawei Mobile Services 72 2
Сбер - InSales - Инсейлс 51 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 2
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 2
Ростелеком 9699 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 1
Цифровые активы 118 1
Bookmate 27 1
Dream Industries 10 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Huawei Device 28 1
OpenAtom Foundation 4 1
Microsoft Corporation 24623 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 136
Visa International 1949 15
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 14
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 14
НСПК - Национальная система платежных карт 813 10
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 125 7
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 6
X5 Group - Перекрёсток 544 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 5
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 5
ВкусВилл - Избёнка 156 5
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 5
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 82 5
Русский стандарт Банк 441 4
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
ГПБ - Газпромбанк 1084 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 4
ПСБ - Промсвязьбанк 851 4
Zenden Group - Дом одежды 65 4
Альфа-Банк 1769 3
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 118 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 3
Zolla - Золла 17 3
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 2
Ситимобил - Служба такси 158 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 2
Sony Music Entertainment 158 2
WMG - Warner Music Group 209 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 2
McDonald’s - Макдоналдс 198 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
NanduQ - Qiwi 996 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 21
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 2
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
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Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
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Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 6
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 6
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 74
Google Android 13994 40
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 26
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 178 25
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 23
Apple iOS 7809 18
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 113 14
Apple Pay 489 13
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 405 12
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 119 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 9
Huawei AppGallery 280 8
Samsung Pay 291 7
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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