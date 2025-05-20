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Сбербанк установил в Ленинградской области почти 13 тыс. терминалов для оплаты улыбкой

Сбербанк расширяет использование биометрических технологий в розничной торговле: в Ленинградской области установлено уже более 12,7 тыс. терминалов с функцией «Оплата улыбкой». За I квартал 2025 г. количество транзакций, совершенных с помощью биометрии, выросло почти в 10 раз год к году. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сервис «Оплата улыбкой» позволяет совершать покупки без карты, наличных и даже смартфона — достаточно просто улыбнуться камере терминала. Технология обеспечивает безопасность: оплатить покупку по фотографии, изображению в телефоне или в маске невозможно.

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Цифровизация

Александр Закурдаев, управляющий головным отделением Сбербанка по Ленинградской области: «Наш приоритет — обеспечить доступность передовых технологий жителям всех уголков Ленинградской области. Внедрение современных терминалов с поддержкой сервиса «Оплата улыбкой» помогает значительно упростить повседневные операции, повышает комфорт людей и защищенность транзакций».

Для использования сервиса «Оплата улыбкой» необходимо в мобильном приложении банка в своем профиле подключить распознавание по лицу, выбрать платежную карту и создать код безопасности. А можно проще, сказав виртуальному ассистенту «Сбербанк Онлайн» «Оплата улыбкой» и следовать инструкциям. Кроме того, настроить сервис можно в любом отделении Сбербанка.

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