Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбер
Сбербанк ПАО ГК
Российский государственный финансовый конгломерат
Публикаций - 4882, упоминаний - 13204
Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Греф Герман 344 198
|Орловский Виктор 268 128
|Путин Владимир 2450 125
|Попов Алексей 329 114
|Попов Анатолий 97 94
|Хасис Лев 99 87
|Шадаев Максут 425 76
|Чаркин Евгений 199 71
|Кузнецов Станислав 71 67
|Медведев Дмитрий 1591 63
|Кирсанова Светлана 54 50
|Ведяхин Александр 49 49
|Волков Никита 54 48
|Волож Аркадий 206 47
|Никифоров Николай 1135 47
|Дырмовский Дмитрий 80 47
|Сотин Денис 106 45
|Мишустин Михаил 336 45
|Колбин Евгений 53 42
|Кулик Вадим 120 41
|Клепиков Алексей 80 41
|Аксаков Анатолий 103 39
|Шипов Савва 74 39
|Ермолаев Артем 343 39
|Цыбульников Вячеслав 37 37
|Натрусов Артем 134 36
|Пегасов Сергей 53 36
|Богданов Кирилл 103 35
|Гимранов Ринат 60 35
|Шевченко Владимир 135 34
|Нестеров Алексей 84 33
|Калинин Денис 69 32
|Дьяченко Валерий 69 32
|Абакумов Евгений 109 31
|Рейман Леонид 1002 31
|Попов Андрей 80 31
|Островский Святослав 43 30
|Слышкин Василий 60 30
|Беляев Владислав 66 29
|Козырев Алексей 274 29
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru