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Сбер Сбербанк ПАО ГК Российский государственный финансовый конгломерат

Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2719 дел, на cумму 1 315 511 054 648 ₽*

Судебные дела (2719) на сумму 1 315 511 054 648 ₽*
в качестве истца (1197) на сумму 577 794 678 006 ₽*
в качестве ответчика (110) на сумму 16 289 148 626 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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31.07.2026 Клиенты Сбербанка теперь могут обратиться в чат поддержки на своем родном языке

одов России и языках стран СНГ. Благодаря этому иностранные клиенты, а также те, для кого русский язык не родной, смогут получить помощь на родном для себя языке. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Онлайн-переводчиком в диалоге между клиентом и сотрудником банка выступает большая языковая модель Сбербанка GigaChat. Она понимает английский, китайский, татарский, башкирски
31.07.2026 «Сбер» открыл доступ к библиотеке SIRIN для поиска ошибок в ответах нейросетей

Команда ученых центра практического искусственного интеллекта Сбербанка опубликовала в открытом доступе библиотеку SIRIN (Semantic Inconsistency Recognitio
30.07.2026 Сбербанк открыл доступ к собственной обновленной модели угроз для систем искусственного интеллекта

раструктуре. Документ базируется на анализе актуальных угроз, мировых практиках и собственном опыте Сбербанк по обеспечению кибербезопасности инфраструктуры разработки, обучения и эксплуатации

30.07.2026 Сбербанк потратил 5,4 миллиарда на скупку акций российского микроэлектронного гиганта

Сбербанк докупил акции ГК «Элемент» за 5,4 млрд руб. Сбербанк приобрел у миноритарных акционеров 7,9% акций «ведущего отечественного производителя
29.07.2026 Poizon и Сбербанк объявили о партнёрстве

Poizon (ДЭВУ) и Сбербанк запустили авторизацию с помощью «Сбер ID» в приложении и на сайте платформы для упро
28.07.2026 Сбербанк и Самарская область будут вместе развивать искусственный интеллект в регионе

сервисов, которые помогут жителям Самарской области в работе, учебе и повседневных делах. Для этого Сбербанк и правительство Самарской области сформируют совместные рабочие, экспертные и коорди
27.07.2026 В точках выдачи карты туриста «ЮMoney» появились банкоматы «Сбера» для удобного обмена валюты

Иностранным пользователям «ЮMoney», приезжающим в Россию, станет удобнее обменивать валюту благодаря размещению банкоматов Сбера с такой функцией в точках выдачи карт туриста «ЮMoney». Валютные банкоматы устанавливаются в транспортных узлах и центральных районах городов — там, где путешественники оказываются в перв
27.07.2026 Сбербанк запустил сервис для поиска точек с оплатой частями через терминал

Подробная карта офлайновых торговых точек, где работает сервис «Плати Частями» от Сбербанка, появилась в геосервисе 2ГИС, который выступил технологическим партнером проекта. Ч
24.07.2026 Лаборатория нейронаук «Сбера»: как изменилось отношение россиян к ИИ за 6 лет

нимание контекста, гибкость и эмпатия. Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Чем больше ИИ входит в нашу жизнь, тем важнее становится живое общение —

23.07.2026 В «СберБанк Онлайн» открылся маркетплейс цифровых стилей

Цифровые карты, SberPay, QR-код и push-уведомления в «СберБанк Онлайн» теперь можно оформить в едином стиле. В разделе с цифровыми дизайнами карт п
23.07.2026 Обменять наличную валюту теперь можно в банкоматах «Сбера» в ТЦ, аэропортах и других популярных местах

лимит, нужно обратиться в офис банка. Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Теперь не надо специально идти в отделение банка, работающее по графику,

22.07.2026 Играйте и защищайтесь: игра-генератор от Сбербанка подберет пароль, который не взломают

Теперь не нужно ломать голову над сложными комбинациями, чтобы создать надежный пароль. На портале по киберграмотности «Кибрарий» в разделе «Памятки» появилась бесплатная игра-генератор «Змейка» от Сбербанка. Она доступна каждому без регистрации и поможет защитить аккаунты от мошенников. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Игрок управляет змейкой и собирает на поле разн
20.07.2026 Сбербанк ускоряет ИТ-разработку с помощью новой функциональности облачной версии GigaCode CLI

туп к более чем 30 ИИ-моделей для генерации и проверки кода, проведения тестов, рефакторинга. Ранее Сбербанк внедрил инструмент командной строки в локальную версию решения, также ориентированну
20.07.2026 Сбербанк открыл доступ к онлайн-консультациям ведущих врачей федеральных медицинских центров

цифровые сервисы. Теперь клиентам медицинской компании «СберЗдоровье» (входит в индустрию здоровья Сбербанка) доступны онлайн-приемы у экспертов НМИЦ им. В. А. Алмазова, НМИЦ колопроктологии и
16.07.2026 Россияне могут заранее привязать счёт в «Сбере» для соцвыплат

а» могут заранее указать счёт для зачисления социальных выплат. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка. Если для получения выплаты потребуется подтверждение, в приложении или на портале

16.07.2026 Сбербанк выпустил три «умных» ТВ с квантовыми точками, «ГигаЧатом» и встроенным сабвуфером. Цены

Новые ТВ Сбербанка Сбербанк сообщил CNews о релизе трех новых смарт-ТВ, оснащенных современными экранами на матр
16.07.2026 На рынок вышли интеллектуальные телевизоры «Сбер» 8000 с ИИ-помощником «ГигаЧат», QD-miniLED матрицей и голосовым управлением

олее естественными и удобными — от выбора фильма под настроение до включения света одной командой». Сбербанк Телевизор оснащен современной матрицей QD-miniLED с разрешением 4К. Адаптивная подсв
15.07.2026 Исследователи Сбербанка и ПФК ЦСКА обучили ИИ отслеживать действия футболиста в течение всего матча по видео всего с одной камеры

Исследователи из команды Sber AI Сбербанка совместно с ПФК ЦСКА разработали подход, который с помощью искусственного интеллекта помогает идентифицировать футболистов на протяжении всего матча, используя видео всего с одной кам
15.07.2026 Сбербанк внедряет GigaCode Desktop — мультиагентное приложение для управления жизненным циклом разработки

анка. В дальнейшем планируется вывод решения на внешний рынок. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. GigaCode Desktop предлагает оркестрируемую экосистему узкопрофильных агентов. Они

14.07.2026 26 млн человек проверили наличие бензина с помощью сервиса Сбербанка

вную аудиторию сервиса составили люди в возрасте 35–56 лет. Среди них 66% — мужчины, 34% — женщины. Сбербанк Кроме этого, высокий интерес пользователей потребовал готовности инфраструктуры к по
10.07.2026 Сбербанк поможет заранее узнать об ограничениях на выезд за границу

ческие уведомления, если такие ограничения появятся в будущем. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Сервис интегрирован с базой данных ФССП. Проверка доступна в разделе «Госуслуги» в
10.07.2026 Российские туристы в Индонезии могут платить через Сбербанк по QR-коду

олее чем в 40 млн торговых точек по всей территории Индонезии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Чтобы оплатить покупку, нужно отсканировать QR-код стандарта QRIS в «Сбербанк Онла
09.07.2026 «Сбер» запустил сервис поиска АЗС на основе больших данных и ИИ

«Сбер» объявил о запуске нового сервиса, который помогает автомобилистам находить автозаправоч
09.07.2026 Единое окно финансов: «Сбер» и «1С» обновили среду интеграции для бизнеса

ошибки при ручном вводе данных и экономит время. Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Задача «Сбера» как лидера цифровой трансформации — не просто внедрять отд
09.07.2026 «Сбер» открыл SberStudios — студию для производства контента, которая объединяет съёмку, спецэффекты и постпродакшн на одной площадке

акурсов. Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка, сказал: «Наша команда стоит у истоков virtual production в России: ещё в 2020 г.,

07.07.2026 AIRI, Сбербанк и УрФУ открыли лабораторию ИИ в промышленности

Совместная научно-исследовательская лаборатория института AIRI, Сбербанка и Уральского федерального университета создана на базе Института радиоэлектроники и
06.07.2026 В «Сбере» представлен цифровой семейный офис

другие премиальные сегменты клиентов банка. Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Большинство состоятельных семей в России управляют капиталом фрагментарно
06.07.2026 Сбербанк представил GigaChat 3.5 Ultra: модель лучше пишет код, решает агентские задачи и работает с длинными текстами

ли — собственная отечественная архитектура с технологией линейного внимания, разработанная командой Сбербанк. Улучшенной моделью может пользоваться любой желающий. В ИИ-помощнике «ГигаЧат» она

03.07.2026 Сбербанк усиливает развитие физического ИИ: открылся новый офис Центра робототехники

Центр робототехники Сбербанка открыл новый офис в Москве по адресу: ул. Автозаводская, 23А, корп. 2. Новое пространство — важный шаг в развитии Physical AI. Это ключевое направление для Сбербанка, объединяю
03.07.2026 Rubezh Strazh интегрирован с биометрическим решением группы ЦРТ для организации доступа по лицу

ль «Визирь.СКУД», который обеспечивает взаимодействие между Rubezh Strazh и биометрической системой Сбербанка. Модуль синхронизирует карты доступа из Rubezh Strazh и данные пользователей из био
03.07.2026 Московский школьник создал мультиагентную ИИ-систему оценки бизнес-идей и получил приглашение на стажировку в Сбербанк

нка, финансов, рисков, продукта и стратегии развития. Он получил приглашение на летнюю стажировку в Сбербанк. В течение программы школьник продолжит развивать собственный ИИ-продукт вместе с эк
02.07.2026 Сбербанк выложил в открытый доступ экспериментальную диффузионную языковую модель и метод ее обучения

ных, обучаясь на одном и том же датасете несколько раз. Автор проекта — Даниил Тихонов. Он пришел в Сбербанк стажером — студентом четвертого курса Факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ — и созда
01.07.2026 Подключение сервиса «Оплата улыбкой» в «Сбере» стало проще

о в любой момент. Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный бизнес» Сбербанка, сказал: «Мы последовательно делаем биометрические сервисы проще и удобнее для чело
01.07.2026 Клиенты Сбербанка теперь могут оформить карты в киберстиле

ть в последней версии мобильного приложения «СберБанк Онлайн». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Успехи в кибербезопасности вдохновили дизайнеров на создание тематического оформле
29.06.2026 СК «Сбербанк страхование» использует ПО «Синтегро консалтинг»

Для выполнения требований регулятора к финансовой устойчивости СК «Сбербанк» использует программу «Индикатор». Для формирования отчетности – «Фабрику XBRL» компании «Синтегро консалтинг». Об этом CNews сообщил представитель «Синтегро консалтинг». Для обмена да
29.06.2026 Сбербанк внедрил платежные сервисы для дистрибьюторов компании «КМП»

рофиль»: «30 лет на рынке — это путь постоянного совершенствования. Работая с такими партнерами как Сбербанк, гарантируем нам высокий стандарт качества. Мы убеждены: истинная финансовая стабиль
26.06.2026 В Суздале теперь можно оплатить проезд и парковку по геопозиции

е пространство города Суздаля». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Одновременно с этим Сбербанк, «Сбер2B» и компания «Владикард» запустили в Суздале Владимирской области оплату про
24.06.2026 Российский производитель оптоволокна привлек 2 миллиарда для погашения долгов перед Сбербанком

юбви» в «Инкаб». Еще 20% в «Инкаб.Про» являются казначейскими. Основным кредитором «Инкаб» является Сбербанк, задолженность компании перед ним составляет 4 млрд руб. при общем размере задолженн
23.06.2026 Пользователи iPhone снова могут скачать приложение Сбербанка

сь мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» для iPhone под названием «Семейный Онлайн». Скачать его нужно как можно быстрее, пока оно доступно в магазине, используя только ссылки из официальных каналов Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Ключевая возможность приложения — платить можно без интернета или при нестабильном доступе с помощью сервиса «Вжух». Достаточно
23.06.2026 Выписки и справки: доступ близким теперь можно предоставить прямо в «Сбербанк Онлайн»

Теперь пользователи «Сбербанк Онлайн» могут предоставить доступ близким к своим выпискам и справкам прямо в мобиль

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Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 999
Ростелеком 10948 812
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 778
МегаФон 10742 497
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 467
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 464
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 434
9594 412
Microsoft Corporation 25775 407
VK - Mail.ru Group 3602 332
Google LLC 12688 320
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 313
Oracle Corporation 7074 268
IBM - International Business Machines Corp 9699 266
Apple Inc 13154 241
SAP SE 5601 232
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 211
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 206
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 202
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 190
Telegram Group 2940 179
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 171
Крок - Croc 1964 166
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 160
Huawei 4676 159
Samsung Electronics 11064 147
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 146
Intel Corporation 12811 141
Softline - Софтлайн 3743 137
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 133
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 131
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 129
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 127
Cisco Systems 5372 117
Diasoft - Диасофт 1144 115
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 109
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 108
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 101
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 100
Meta Platforms - Facebook 4621 99
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 765
Альфа-Банк 1979 533
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 463
ГПБ - Газпромбанк 1273 431
РЖД - Российские железные дороги 2096 330
Почта России ПАО 2370 325
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 266
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 262
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 259
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 241
ПСБ - Промсвязьбанк 963 239
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 238
Visa International 1993 220
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 217
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 198
Газпром ПАО 1493 195
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 192
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 185
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 182
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 176
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 170
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 170
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 165
МКБ - Московский кредитный банк 657 163
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 162
ВТБ - ВТБ24 671 162
Газпром нефть 725 157
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 154
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 147
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 137
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 136
ВТБ - Почта Банк 514 125
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 124
Ингосстрах СПАО 478 124
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 121
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 117
Сургутнефтегаз - СНГ 288 116
Ак Барс Банк 283 115
НСПК - Национальная система платежных карт 948 114
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 118 113
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 912
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 878
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 378
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 368
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 343
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 330
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 299
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 283
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 264
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 262
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 256
Федеральное казначейство России 1949 214
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 210
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 209
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 206
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 206
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 201
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 192
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 188
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 187
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 185
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 143
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 124
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 118
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 111
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 106
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 103
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 102
Судебная власть - Judicial power 2500 90
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 87
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 71
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 71
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 69
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 64
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 62
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 62
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 61
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 61
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 55
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 53
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 79
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 50
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 48
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 46
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 45
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 42
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 40
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 33
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 31
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 30
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 26
Единая Россия - Политическая партия 321 21
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 20
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 20
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 17
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 13
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 12
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 12
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 9
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 8
Linux Foundation - Free Standards Group 206 7
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 7
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 7
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 7
ГосИнформСистемы 160 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 6
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 6
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 6
Apache Software Foundation - ASF 231 6
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 6
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 5
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 5
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
ЛДПР 116 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 2272
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 1888
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1538
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1264
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1242
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 1102
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1048
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 979
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 841
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 732
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 704
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 692
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 668
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 660
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 633
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 632
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 582
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 567
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 551
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 537
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 529
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 528
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 512
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 506
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 376
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 852
Google Android 15243 577
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 452
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 396
Apple iOS 8583 384
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 315
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 224
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 204
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 203
Apple - App Store 3109 200
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Linux OS 11533 169
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 166
Microsoft Windows 16882 158
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 137
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 131
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 131
FreePik 1841 123
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 121
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 141 115
Apple iPhone 6 4861 112
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Microsoft Windows 2000 8678 95
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 95
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Apple Pay 519 87
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Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 79
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 78
Греф Герман 485 329
Шадаев Максут 1210 255
Путин Владимир 3454 227
Ведяхин Александр 180 177
Кузнецов Станислав 162 156
Попов Анатолий 154 151
Орловский Виктор 408 142
Натрусов Артем 313 126
Чаркин Евгений 317 119
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Сотин Денис 216 110
Белевцев Андрей 115 108
Хасис Лев 105 94
Тятюшев Максим 215 93
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Нестеров Алексей 175 85
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BCG - Boston Consulting Group 117 13
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 11
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 11
CNews Рынок ИТ-услуг 171 10
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 9
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 8
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 7
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 7
Fortune Global 500 295 6
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 6
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 6
Informa - Ovum - Omdia 155 6
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 6
INFOLine-Аналитика 78 6
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 5
Smart Ranking - Смарт Ридинг 39 5
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 5
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 5
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 5
Samsung Research 20 5
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 5
НМГ - Медиалогия 37 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 134
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 115
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 94
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 82
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 75
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 67
РАН - Российская академия наук 2122 66
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 58
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 57
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 53
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 52
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 49
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 44
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 36
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 36
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 32
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 32
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 26
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 24
Школа цифровых технологий 24 23
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 23
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 22
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 21
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 21
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 20
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 19
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 19
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 18
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 16
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 16
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 15
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 14
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 14
VK - Skillbox - Скилбокс 146 13
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 13
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 15 13
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 13
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 12
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 12
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 12
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 272
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 181
CNews AWARDS - награда 571 171
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 153
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 84
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 76
CNews FORUM Кейсы 313 71
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 61
День молодёжи - 27 июня 1087 52
CNews Баттл 69 47
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 42
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 22
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 21
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 19
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 15
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 12
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 12
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 12
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 9
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 9
Сбер - Sber500 12 9
Международный женский день - 8 марта 418 8
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 7
Metro Expo 6 6
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 6
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 6
CNews Мисс ИТ России 12 6
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 15 6
Цифровая прокачка региона 29 6
Docflow 148 6
CeBIT 614 5
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 5
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 4
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 4
Гайдаровский форум 9 4
Teradata Universe - Teradata CTO Roadshow 10 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 3
Capture the Flag - CTF 56 3
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 10 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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