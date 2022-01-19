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Сбер
Сбербанк ПАО ГК
Российский государственный финансовый конгломерат

Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат


19.01.2022 «Сбер» выложил в открытый доступ новые увеличенные версии модели ruCLIP
18.01.2022 В Россию едут дешевые телевизоры с отечественным «убийцей» Android TV. Цены
13.01.2022 Единую биометрическую систему будут развивать Правительство, ЦБ и «Ростелеком», но не банки
12.01.2022 Сбербанк безальтернативно поставит «Почте России» серверы на 3 миллиарда
Елена Прекрасная
30.12.2021 «Сбер» поможет столичному бизнесу работать с бюджетными организациями
28.12.2021 Клиенты Сбербанка могут оформить ипотеку онлайн на готовое жилье
28.12.2021 Более 2000 школьников прошли отборочный этап Олимпиады по искусственному интеллекту
23.12.2021 «Сбер» первым реализовал сделку по факторингу через API на цифровой платформе «Лайтхаус»
23.12.2021 1 млн корпоративных клиентов, рост выручки на 52%, 5 новых сервисов: «СберКорус» подвел итоги года
22.12.2021 «Сбер» запустил цифровое приложение для управления грузоперевозками
17.12.2021 Дочерняя компания «Сбера» BI.ZONE выложила в открытый доступ инструмент для борьбы с новой критической уязвимостью
17.12.2021 Крупнейшие госкомпании России раскритиковали серверы на отечественных процессорах
16.12.2021 Банк «Яндекса» возглавил выходец из Сбербанка, Альфа-банка и «Дом.рф»
16.12.2021 Цифровая медицина в «Деревне будущего»: запуск цифрового фельдшерско-акушерского пункта в Удмуртии
16.12.2021 «Сбер» выпустил приложение «Сбербизнес» для iPad
13.12.2021 Сбербанк заявил о катастрофическом несоответствии «Эльбрусов» своим требованиям
13.12.2021 Сбербанк со сверхкрупной прибылью продал МТС долю в знаменитом российском ИТ-стартапе
13.12.2021 «Сбер» и «Циан» запустили сервис онлайн-расчетов за вторичную недвижимость через аккредитив с электронной регистрацией
13.12.2021 «Сбербизнес» стал доступным для англоязычной аудитории
10.12.2021 «Сбер» запустил в Сосновом Бору проект единой транспортной карты региона
10.12.2021 Сбербанк подтвердил соответствие международному стандарту безопасности PCI DSS
09.12.2021 «Сбер» представил модель Emojich для создания эмодзи по текстовому описанию на базе нейросети ruDALL-E
08.12.2021 Совладелец «Юлмарта» арестован из-за кражи более 2 миллиардов у Сбербанка
07.12.2021 В российской информационной безопасности кадровая катастрофа
06.12.2021 Сервис видеоконференций Jazz by Sber обрел мобильную версию в приложении «Салют»
06.12.2021 «Сбер» представил «Умный автоответчик»: ассистенты «Салют» оставят персонализированные ответы контактам пользователя и возьмут на себя общение с курьерами и спамерами
03.12.2021 «Сбер» запускает собственный сейлз-хаус для продажи рекламы
02.12.2021 Клиенты Сбербанка перестали получать бонусы «Спасибо»
30.11.2021 «Сбер» первым в России внедрил виртуальный ситуационный центр
Андрей Дмитриев, Сбер: Цифровая трансформация вносит большой вклад в эффективность бизнеса, но не терпит спешки
24.11.2021 «Сбер» подключил Wildberries к SberBusinessAPI
22.11.2021 Комплексные решения по безопасности Visionlabs масштабируют на более чем 60 школ и университетов России
18.11.2021 Реструктуризация кредитов для клиентов Сбербанка стала полностью цифровой
17.11.2021 Визуальный персонаж «Сбера» стал соведущим телеканала РБК
17.11.2021 «Сбер» запустил калькулятор социальных выплат
15.11.2021 Приложение «Салют» объединило основные сервисы электронной коммерции экосистемы «Сбера»
15.11.2021 Сбербанк разочаровался в Mail.ru и вернул свою долю Газпромбанку
12.11.2021 «Сбер» обучил нейросеть ruGPT-3 писать программный код
11.11.2021 Сбербанк запустил самый мощный в России суперкомпьютер

Публикаций - 4882, упоминаний - 13204

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7840 493
Yandex - Яндекс 4534 434
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8555 429
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7536 306
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6248 294
Microsoft Corporation 21062 247
VK - Mail.ru Group 2840 231
IBM - International Business Machines Corp 8706 211
5018 167
Oracle Corporation 5809 162
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 209 161
Google LLC 9483 138
SAP SE 4370 137
Ростех - Ростехнологии 2364 131
Крок - Croc 1576 125
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 220 121
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3764 113
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1517 110
IBS - ИБС ИТ Услуги 1335 102
Apple Inc 10161 101
АФК Система ПАО 1627 100
Rambler Group - Рамблер ГК 759 92
Huawei 2999 92
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2245 91
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1001 91
Intel Corporation 10797 89
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1837 88
Cisco Systems 4645 81
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 253 80
iTeco - Ай-Теко 892 80
Meta - Facebook 4144 77
Ростелеком - Связьинвест 1657 70
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 448 69
HP Inc. 5106 69
Samsung Electronics 8963 69
Amazon Inc - Amazon.com 2534 62
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 62
Сбер - СберДевайсы - SberDevices 66 60
Softline - Софтлайн 1773 59
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 101 55
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1955 419
Альфа-Банк 1328 288
ГПБ - Газпромбанк 803 282
Почта России ПАО 1802 239
УЭК - Универсальная электронная карта 554 211
РЖД - Российские железные дороги 1333 202
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 728 189
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 766 176
Visa International 1640 168
Уралсиб Банк 449 156
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1621 155
ПСБ - Промсвязьбанк 636 151
ВТБ - ВТБ24 641 149
X5 Group 650 133
Аэрофлот 618 116
Росбанк ПАО - Societe Generale 410 111
Газпром ПАО 777 108
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 105
Открытие ФК 530 90
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1592 81
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 873 78
Газпром нефть 402 77
Евросеть 1366 76
Qiwi 799 76
Ингосстрах СПАО 279 72
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 79 71
МТС банк 265 67
Ак Барс Банк 184 67
Почта Банк 306 65
Сбер - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 63
РСХБ - Россельхозбанк 199 63
Связной ГК 1087 62
О2О Delivery club 162 61
Сбер - Сбербанк Московский банк 71 61
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 564 60
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 337 60
Русский стандарт Банк 344 58
МКБ - Московский кредитный банк 296 56
Северсталь ПАО 276 55
Роснефть НК 419 54
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2786 421
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7435 358
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 199
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1854 192
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2048 159
Правительство РФ 2961 156
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1254 155
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2387 137
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1137 126
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1920 121
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2355 119
Президент Российской Федерации 1811 106
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1992 100
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1144 97
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 93
Федеральное казначейство России 898 85
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 510 81
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1778 79
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1194 73
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2049 72
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1195 69
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2058 63
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 933 61
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 828 56
Правительство Москвы 907 54
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 54
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 380 43
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 41
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 742 41
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1668 39
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 120 38
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 483 38
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 615 35
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 950 35
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 225 34
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 940 33
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 33
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 32
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 32
Счётная палата РФ 556 31
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 62
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2471 28
АФТ - Ассоциация Финтех 89 26
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 38 19
АРБ - Ассоциация российских банков 175 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 14
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 162 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 12
Руссофт - Russoft 346 11
Единая Россия - Политическая партия 219 10
4CIO 593 9
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1733 8
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 8
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 60 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 202 6
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 5
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 19 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 5
Гильдия Управляющих Документацией 72 5
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 5
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 43 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 4
Linux Foundation 163 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 4
TIA - Telecommunications Industry Association 66 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 147 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 582 3
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 3
OpenPOWER Foundation - Consortium 38 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 76 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 50 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 34 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 32 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12396 556
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3391 305
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 2364 216
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4682 190
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4027 166
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2487 154
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 852 149
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 13065 144
Big Data - Большие данные 1457 125
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2043 118
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2590 112
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1580 94
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 723 78
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1654 76
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10156 75
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 340 72
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1042 70
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FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 316 67
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1390 66
Мобильное приложение - Mobile app 775 63
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 786 62
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2270 61
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1120 53
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Google Android 11570 279
Apple iOS 6249 196
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Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 586 144
Яндекс.Маркет 469 85
Apple iPhone - серия смартфонов 5828 85
Apple - App Store 2360 81
Microsoft Windows 10 10118 74
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Apple Pay 406 62
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Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 137 60
Linux OS 7262 55
Apple iPad 3542 52
Samsung Pay 255 49
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 344 47
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 65 43
Сбер - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 50 43
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 97 39
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 728 39
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 537 38
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 368 38
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 38
Microsoft Windows Phone OS 1533 37
Стрелка - Транспортная карта 130 37
Сбер - Сбербанк ID - Sberbank ID 39 37
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 174 35
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УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 31
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Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 29
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Путин Владимир 2450 125
Попов Алексей 329 114
Попов Анатолий 97 94
Хасис Лев 99 87
Шадаев Максут 425 76
Чаркин Евгений 199 71
Кузнецов Станислав 71 67
Медведев Дмитрий 1591 63
Кирсанова Светлана 54 50
Ведяхин Александр 49 49
Волков Никита 54 48
Волож Аркадий 206 47
Никифоров Николай 1135 47
Дырмовский Дмитрий 80 47
Сотин Денис 106 45
Мишустин Михаил 336 45
Колбин Евгений 53 42
Кулик Вадим 120 41
Клепиков Алексей 80 41
Аксаков Анатолий 103 39
Шипов Савва 74 39
Ермолаев Артем 343 39
Цыбульников Вячеслав 37 37
Натрусов Артем 134 36
Пегасов Сергей 53 36
Богданов Кирилл 103 35
Гимранов Ринат 60 35
Шевченко Владимир 135 34
Нестеров Алексей 84 33
Калинин Денис 69 32
Дьяченко Валерий 69 32
Абакумов Евгений 109 31
Рейман Леонид 1002 31
Попов Андрей 80 31
Островский Святослав 43 30
Слышкин Василий 60 30
Беляев Владислав 66 29
Козырев Алексей 274 29
Россия - Российская федерация - РФ 84177 2699
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27016 948
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11642 392
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12038 383
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34312 379
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3889 166
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10981 165
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11635 159
Казахстан - Республика 4146 144
Европа Восточная 2820 125
Россия - УФО - Екатеринбург 2905 116
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9606 113
Украина 5532 107
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Россия - СФО - Новосибирск 2935 105
Беларусь - Белоруссия 3211 93
Германия - Федеративная Республика 7789 87
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CeBIT 424 5
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Криптонит Startup Challenge 13 3
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Digital October - конференционное пространство 89 3
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Teradata Форум 3 3
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 57 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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Создано именных указателей - 64391.
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