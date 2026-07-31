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Сбер Сбербанк ПАО ГК Российский государственный финансовый конгломерат
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.
В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса.
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СОБЫТИЯ
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|31.07.2026
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Клиенты Сбербанка теперь могут обратиться в чат поддержки на своем родном языке
одов России и языках стран СНГ. Благодаря этому иностранные клиенты, а также те, для кого русский язык не родной, смогут получить помощь на родном для себя языке. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Онлайн-переводчиком в диалоге между клиентом и сотрудником банка выступает большая языковая модель Сбербанка GigaChat. Она понимает английский, китайский, татарский, башкирски
|31.07.2026
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«Сбер» открыл доступ к библиотеке SIRIN для поиска ошибок в ответах нейросетей
Команда ученых центра практического искусственного интеллекта Сбербанка опубликовала в открытом доступе библиотеку SIRIN (Semantic Inconsistency Recognitio
|30.07.2026
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Сбербанк открыл доступ к собственной обновленной модели угроз для систем искусственного интеллекта
раструктуре. Документ базируется на анализе актуальных угроз, мировых практиках и собственном опыте Сбербанк по обеспечению кибербезопасности инфраструктуры разработки, обучения и эксплуатации
|30.07.2026
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Сбербанк потратил 5,4 миллиарда на скупку акций российского микроэлектронного гиганта
Сбербанк докупил акции ГК «Элемент» за 5,4 млрд руб. Сбербанк приобрел у миноритарных акционеров 7,9% акций «ведущего отечественного производителя
|29.07.2026
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Poizon и Сбербанк объявили о партнёрстве
Poizon (ДЭВУ) и Сбербанк запустили авторизацию с помощью «Сбер ID» в приложении и на сайте платформы для упро
|28.07.2026
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Сбербанк и Самарская область будут вместе развивать искусственный интеллект в регионе
сервисов, которые помогут жителям Самарской области в работе, учебе и повседневных делах. Для этого Сбербанк и правительство Самарской области сформируют совместные рабочие, экспертные и коорди
|27.07.2026
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В точках выдачи карты туриста «ЮMoney» появились банкоматы «Сбера» для удобного обмена валюты
Иностранным пользователям «ЮMoney», приезжающим в Россию, станет удобнее обменивать валюту благодаря размещению банкоматов Сбера с такой функцией в точках выдачи карт туриста «ЮMoney». Валютные банкоматы устанавливаются в транспортных узлах и центральных районах городов — там, где путешественники оказываются в перв
|27.07.2026
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Сбербанк запустил сервис для поиска точек с оплатой частями через терминал
Подробная карта офлайновых торговых точек, где работает сервис «Плати Частями» от Сбербанка, появилась в геосервисе 2ГИС, который выступил технологическим партнером проекта. Ч
|24.07.2026
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Лаборатория нейронаук «Сбера»: как изменилось отношение россиян к ИИ за 6 лет
нимание контекста, гибкость и эмпатия. Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Чем больше ИИ входит в нашу жизнь, тем важнее становится живое общение —
|23.07.2026
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В «СберБанк Онлайн» открылся маркетплейс цифровых стилей
Цифровые карты, SberPay, QR-код и push-уведомления в «СберБанк Онлайн» теперь можно оформить в едином стиле. В разделе с цифровыми дизайнами карт п
|23.07.2026
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Обменять наличную валюту теперь можно в банкоматах «Сбера» в ТЦ, аэропортах и других популярных местах
лимит, нужно обратиться в офис банка. Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Теперь не надо специально идти в отделение банка, работающее по графику,
|22.07.2026
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Играйте и защищайтесь: игра-генератор от Сбербанка подберет пароль, который не взломают
Теперь не нужно ломать голову над сложными комбинациями, чтобы создать надежный пароль. На портале по киберграмотности «Кибрарий» в разделе «Памятки» появилась бесплатная игра-генератор «Змейка» от Сбербанка. Она доступна каждому без регистрации и поможет защитить аккаунты от мошенников. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Игрок управляет змейкой и собирает на поле разн
|20.07.2026
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Сбербанк ускоряет ИТ-разработку с помощью новой функциональности облачной версии GigaCode CLI
туп к более чем 30 ИИ-моделей для генерации и проверки кода, проведения тестов, рефакторинга. Ранее Сбербанк внедрил инструмент командной строки в локальную версию решения, также ориентированну
|20.07.2026
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Сбербанк открыл доступ к онлайн-консультациям ведущих врачей федеральных медицинских центров
цифровые сервисы. Теперь клиентам медицинской компании «СберЗдоровье» (входит в индустрию здоровья Сбербанка) доступны онлайн-приемы у экспертов НМИЦ им. В. А. Алмазова, НМИЦ колопроктологии и
|16.07.2026
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Россияне могут заранее привязать счёт в «Сбере» для соцвыплат
а» могут заранее указать счёт для зачисления социальных выплат. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка. Если для получения выплаты потребуется подтверждение, в приложении или на портале
|16.07.2026
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Сбербанк выпустил три «умных» ТВ с квантовыми точками, «ГигаЧатом» и встроенным сабвуфером. Цены
Новые ТВ Сбербанка Сбербанк сообщил CNews о релизе трех новых смарт-ТВ, оснащенных современными экранами на матр
|16.07.2026
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На рынок вышли интеллектуальные телевизоры «Сбер» 8000 с ИИ-помощником «ГигаЧат», QD-miniLED матрицей и голосовым управлением
олее естественными и удобными — от выбора фильма под настроение до включения света одной командой». Сбербанк Телевизор оснащен современной матрицей QD-miniLED с разрешением 4К. Адаптивная подсв
|15.07.2026
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Исследователи Сбербанка и ПФК ЦСКА обучили ИИ отслеживать действия футболиста в течение всего матча по видео всего с одной камеры
Исследователи из команды Sber AI Сбербанка совместно с ПФК ЦСКА разработали подход, который с помощью искусственного интеллекта помогает идентифицировать футболистов на протяжении всего матча, используя видео всего с одной кам
|15.07.2026
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Сбербанк внедряет GigaCode Desktop — мультиагентное приложение для управления жизненным циклом разработки
анка. В дальнейшем планируется вывод решения на внешний рынок. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. GigaCode Desktop предлагает оркестрируемую экосистему узкопрофильных агентов. Они
|14.07.2026
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26 млн человек проверили наличие бензина с помощью сервиса Сбербанка
вную аудиторию сервиса составили люди в возрасте 35–56 лет. Среди них 66% — мужчины, 34% — женщины. Сбербанк Кроме этого, высокий интерес пользователей потребовал готовности инфраструктуры к по
|10.07.2026
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Сбербанк поможет заранее узнать об ограничениях на выезд за границу
ческие уведомления, если такие ограничения появятся в будущем. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Сервис интегрирован с базой данных ФССП. Проверка доступна в разделе «Госуслуги» в
|10.07.2026
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Российские туристы в Индонезии могут платить через Сбербанк по QR-коду
олее чем в 40 млн торговых точек по всей территории Индонезии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Чтобы оплатить покупку, нужно отсканировать QR-код стандарта QRIS в «Сбербанк Онла
|09.07.2026
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«Сбер» запустил сервис поиска АЗС на основе больших данных и ИИ
«Сбер» объявил о запуске нового сервиса, который помогает автомобилистам находить автозаправоч
|09.07.2026
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Единое окно финансов: «Сбер» и «1С» обновили среду интеграции для бизнеса
ошибки при ручном вводе данных и экономит время. Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Задача «Сбера» как лидера цифровой трансформации — не просто внедрять отд
|09.07.2026
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«Сбер» открыл SberStudios — студию для производства контента, которая объединяет съёмку, спецэффекты и постпродакшн на одной площадке
акурсов. Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка, сказал: «Наша команда стоит у истоков virtual production в России: ещё в 2020 г.,
|07.07.2026
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AIRI, Сбербанк и УрФУ открыли лабораторию ИИ в промышленности
Совместная научно-исследовательская лаборатория института AIRI, Сбербанка и Уральского федерального университета создана на базе Института радиоэлектроники и
|06.07.2026
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В «Сбере» представлен цифровой семейный офис
другие премиальные сегменты клиентов банка. Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Большинство состоятельных семей в России управляют капиталом фрагментарно
|06.07.2026
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Сбербанк представил GigaChat 3.5 Ultra: модель лучше пишет код, решает агентские задачи и работает с длинными текстами
ли — собственная отечественная архитектура с технологией линейного внимания, разработанная командой Сбербанк. Улучшенной моделью может пользоваться любой желающий. В ИИ-помощнике «ГигаЧат» она
|03.07.2026
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Сбербанк усиливает развитие физического ИИ: открылся новый офис Центра робототехники
Центр робототехники Сбербанка открыл новый офис в Москве по адресу: ул. Автозаводская, 23А, корп. 2. Новое пространство — важный шаг в развитии Physical AI. Это ключевое направление для Сбербанка, объединяю
|03.07.2026
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Rubezh Strazh интегрирован с биометрическим решением группы ЦРТ для организации доступа по лицу
ль «Визирь.СКУД», который обеспечивает взаимодействие между Rubezh Strazh и биометрической системой Сбербанка. Модуль синхронизирует карты доступа из Rubezh Strazh и данные пользователей из био
|03.07.2026
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Московский школьник создал мультиагентную ИИ-систему оценки бизнес-идей и получил приглашение на стажировку в Сбербанк
нка, финансов, рисков, продукта и стратегии развития. Он получил приглашение на летнюю стажировку в Сбербанк. В течение программы школьник продолжит развивать собственный ИИ-продукт вместе с эк
|02.07.2026
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Сбербанк выложил в открытый доступ экспериментальную диффузионную языковую модель и метод ее обучения
ных, обучаясь на одном и том же датасете несколько раз. Автор проекта — Даниил Тихонов. Он пришел в Сбербанк стажером — студентом четвертого курса Факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ — и созда
|01.07.2026
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Подключение сервиса «Оплата улыбкой» в «Сбере» стало проще
о в любой момент. Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный бизнес» Сбербанка, сказал: «Мы последовательно делаем биометрические сервисы проще и удобнее для чело
|01.07.2026
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Клиенты Сбербанка теперь могут оформить карты в киберстиле
ть в последней версии мобильного приложения «СберБанк Онлайн». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Успехи в кибербезопасности вдохновили дизайнеров на создание тематического оформле
|29.06.2026
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СК «Сбербанк страхование» использует ПО «Синтегро консалтинг»
Для выполнения требований регулятора к финансовой устойчивости СК «Сбербанк» использует программу «Индикатор». Для формирования отчетности – «Фабрику XBRL» компании «Синтегро консалтинг». Об этом CNews сообщил представитель «Синтегро консалтинг». Для обмена да
|29.06.2026
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Сбербанк внедрил платежные сервисы для дистрибьюторов компании «КМП»
рофиль»: «30 лет на рынке — это путь постоянного совершенствования. Работая с такими партнерами как Сбербанк, гарантируем нам высокий стандарт качества. Мы убеждены: истинная финансовая стабиль
|26.06.2026
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В Суздале теперь можно оплатить проезд и парковку по геопозиции
е пространство города Суздаля». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Одновременно с этим Сбербанк, «Сбер2B» и компания «Владикард» запустили в Суздале Владимирской области оплату про
|24.06.2026
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Российский производитель оптоволокна привлек 2 миллиарда для погашения долгов перед Сбербанком
юбви» в «Инкаб». Еще 20% в «Инкаб.Про» являются казначейскими. Основным кредитором «Инкаб» является Сбербанк, задолженность компании перед ним составляет 4 млрд руб. при общем размере задолженн
|23.06.2026
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Пользователи iPhone снова могут скачать приложение Сбербанка
сь мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» для iPhone под названием «Семейный Онлайн». Скачать его нужно как можно быстрее, пока оно доступно в магазине, используя только ссылки из официальных каналов Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Ключевая возможность приложения — платить можно без интернета или при нестабильном доступе с помощью сервиса «Вжух». Достаточно
|23.06.2026
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Выписки и справки: доступ близким теперь можно предоставить прямо в «Сбербанк Онлайн»
Теперь пользователи «Сбербанк Онлайн» могут предоставить доступ близким к своим выпискам и справкам прямо в мобиль
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Греф Герман 485 329
|Шадаев Максут 1210 255
|Путин Владимир 3454 227
|Ведяхин Александр 180 177
|Кузнецов Станислав 162 156
|Попов Анатолий 154 151
|Орловский Виктор 408 142
|Натрусов Артем 313 126
|Чаркин Евгений 317 119
|Попов Алексей 339 119
|Сотин Денис 216 110
|Белевцев Андрей 115 108
|Хасис Лев 105 94
|Тятюшев Максим 215 93
|Мишустин Михаил 787 87
|Нестеров Алексей 175 85
|Гимранов Ринат 126 82
|Абакумов Евгений 227 79
|Цыбульников Вячеслав 78 78
|Козырев Алексей 328 76
|Волков Никита 80 75
|Медведев Дмитрий 1665 72
|Аксаков Анатолий 163 70
|Клепиков Алексей 121 70
|Лоевская Анна 70 69
|Бурилов Андрей 117 69
|Малых Дмитрий 67 67
|Ермолаев Артем 379 66
|Шипов Савва 102 65
|Дырмовский Дмитрий 149 64
|Кирьянова Александра 169 64
|Чернышенко Дмитрий 581 62
|Белоусов Максим 109 62
|Козак Николай 209 61
|Мельникова Алиса 100 60
|Ульянов Николай 176 59
|Кивокурцев Олег 100 59
|Волож Аркадий 268 58
|Попов Андрей 116 58
|Меденцев Константин 106 58
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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