Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат

Клиенты Сбербанка теперь могут обратиться в чат поддержки на своем родном языке одов России и языках стран СНГ. Благодаря этому иностранные клиенты, а также те, для кого русский язык не родной, смогут получить помощь на родном для себя языке. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Онлайн-переводчиком в диалоге между клиентом и сотрудником банка выступает большая языковая модель Сбербанка GigaChat. Она понимает английский, китайский, татарский, башкирски

«Сбер» открыл доступ к библиотеке SIRIN для поиска ошибок в ответах нейросетей Команда ученых центра практического искусственного интеллекта Сбербанка опубликовала в открытом доступе библиотеку SIRIN (Semantic Inconsistency Recognitio

Сбербанк открыл доступ к собственной обновленной модели угроз для систем искусственного интеллекта раструктуре. Документ базируется на анализе актуальных угроз, мировых практиках и собственном опыте Сбербанк по обеспечению кибербезопасности инфраструктуры разработки, обучения и эксплуатации

Сбербанк потратил 5,4 миллиарда на скупку акций российского микроэлектронного гиганта Сбербанк докупил акции ГК «Элемент» за 5,4 млрд руб. Сбербанк приобрел у миноритарных акционеров 7,9% акций «ведущего отечественного производителя

Poizon и Сбербанк объявили о партнёрстве Poizon (ДЭВУ) и Сбербанк запустили авторизацию с помощью «Сбер ID» в приложении и на сайте платформы для упро

Сбербанк и Самарская область будут вместе развивать искусственный интеллект в регионе сервисов, которые помогут жителям Самарской области в работе, учебе и повседневных делах. Для этого Сбербанк и правительство Самарской области сформируют совместные рабочие, экспертные и коорди

В точках выдачи карты туриста «ЮMoney» появились банкоматы «Сбера» для удобного обмена валюты Иностранным пользователям «ЮMoney», приезжающим в Россию, станет удобнее обменивать валюту благодаря размещению банкоматов Сбера с такой функцией в точках выдачи карт туриста «ЮMoney». Валютные банкоматы устанавливаются в транспортных узлах и центральных районах городов — там, где путешественники оказываются в перв

Сбербанк запустил сервис для поиска точек с оплатой частями через терминал Подробная карта офлайновых торговых точек, где работает сервис «Плати Частями» от Сбербанка, появилась в геосервисе 2ГИС, который выступил технологическим партнером проекта. Ч

Лаборатория нейронаук «Сбера»: как изменилось отношение россиян к ИИ за 6 лет нимание контекста, гибкость и эмпатия. Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Чем больше ИИ входит в нашу жизнь, тем важнее становится живое общение —

В «СберБанк Онлайн» открылся маркетплейс цифровых стилей Цифровые карты, SberPay, QR-код и push-уведомления в «СберБанк Онлайн» теперь можно оформить в едином стиле. В разделе с цифровыми дизайнами карт п

Обменять наличную валюту теперь можно в банкоматах «Сбера» в ТЦ, аэропортах и других популярных местах лимит, нужно обратиться в офис банка. Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Теперь не надо специально идти в отделение банка, работающее по графику,

Играйте и защищайтесь: игра-генератор от Сбербанка подберет пароль, который не взломают Теперь не нужно ломать голову над сложными комбинациями, чтобы создать надежный пароль. На портале по киберграмотности «Кибрарий» в разделе «Памятки» появилась бесплатная игра-генератор «Змейка» от Сбербанка. Она доступна каждому без регистрации и поможет защитить аккаунты от мошенников. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Игрок управляет змейкой и собирает на поле разн

Сбербанк ускоряет ИТ-разработку с помощью новой функциональности облачной версии GigaCode CLI туп к более чем 30 ИИ-моделей для генерации и проверки кода, проведения тестов, рефакторинга. Ранее Сбербанк внедрил инструмент командной строки в локальную версию решения, также ориентированну

Сбербанк открыл доступ к онлайн-консультациям ведущих врачей федеральных медицинских центров цифровые сервисы. Теперь клиентам медицинской компании «СберЗдоровье» (входит в индустрию здоровья Сбербанка) доступны онлайн-приемы у экспертов НМИЦ им. В. А. Алмазова, НМИЦ колопроктологии и

Россияне могут заранее привязать счёт в «Сбере» для соцвыплат а» могут заранее указать счёт для зачисления социальных выплат. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка. Если для получения выплаты потребуется подтверждение, в приложении или на портале

Сбербанк выпустил три «умных» ТВ с квантовыми точками, «ГигаЧатом» и встроенным сабвуфером. Цены Новые ТВ Сбербанка Сбербанк сообщил CNews о релизе трех новых смарт-ТВ, оснащенных современными экранами на матр

На рынок вышли интеллектуальные телевизоры «Сбер» 8000 с ИИ-помощником «ГигаЧат», QD-miniLED матрицей и голосовым управлением олее естественными и удобными — от выбора фильма под настроение до включения света одной командой». Сбербанк Телевизор оснащен современной матрицей QD-miniLED с разрешением 4К. Адаптивная подсв

Исследователи Сбербанка и ПФК ЦСКА обучили ИИ отслеживать действия футболиста в течение всего матча по видео всего с одной камеры Исследователи из команды Sber AI Сбербанка совместно с ПФК ЦСКА разработали подход, который с помощью искусственного интеллекта помогает идентифицировать футболистов на протяжении всего матча, используя видео всего с одной кам

Сбербанк внедряет GigaCode Desktop — мультиагентное приложение для управления жизненным циклом разработки анка. В дальнейшем планируется вывод решения на внешний рынок. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. GigaCode Desktop предлагает оркестрируемую экосистему узкопрофильных агентов. Они

26 млн человек проверили наличие бензина с помощью сервиса Сбербанка вную аудиторию сервиса составили люди в возрасте 35–56 лет. Среди них 66% — мужчины, 34% — женщины. Сбербанк Кроме этого, высокий интерес пользователей потребовал готовности инфраструктуры к по

Сбербанк поможет заранее узнать об ограничениях на выезд за границу ческие уведомления, если такие ограничения появятся в будущем. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Сервис интегрирован с базой данных ФССП. Проверка доступна в разделе «Госуслуги» в

Российские туристы в Индонезии могут платить через Сбербанк по QR-коду олее чем в 40 млн торговых точек по всей территории Индонезии. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Чтобы оплатить покупку, нужно отсканировать QR-код стандарта QRIS в «Сбербанк Онла

«Сбер» запустил сервис поиска АЗС на основе больших данных и ИИ «Сбер» объявил о запуске нового сервиса, который помогает автомобилистам находить автозаправоч

Единое окно финансов: «Сбер» и «1С» обновили среду интеграции для бизнеса ошибки при ручном вводе данных и экономит время. Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Задача «Сбера» как лидера цифровой трансформации — не просто внедрять отд

«Сбер» открыл SberStudios — студию для производства контента, которая объединяет съёмку, спецэффекты и постпродакшн на одной площадке акурсов. Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка, сказал: «Наша команда стоит у истоков virtual production в России: ещё в 2020 г.,

AIRI, Сбербанк и УрФУ открыли лабораторию ИИ в промышленности Совместная научно-исследовательская лаборатория института AIRI, Сбербанка и Уральского федерального университета создана на базе Института радиоэлектроники и

В «Сбере» представлен цифровой семейный офис другие премиальные сегменты клиентов банка. Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Большинство состоятельных семей в России управляют капиталом фрагментарно

Сбербанк представил GigaChat 3.5 Ultra: модель лучше пишет код, решает агентские задачи и работает с длинными текстами ли — собственная отечественная архитектура с технологией линейного внимания, разработанная командой Сбербанк. Улучшенной моделью может пользоваться любой желающий. В ИИ-помощнике «ГигаЧат» она

Сбербанк усиливает развитие физического ИИ: открылся новый офис Центра робототехники Центр робототехники Сбербанка открыл новый офис в Москве по адресу: ул. Автозаводская, 23А, корп. 2. Новое пространство — важный шаг в развитии Physical AI. Это ключевое направление для Сбербанка, объединяю

Rubezh Strazh интегрирован с биометрическим решением группы ЦРТ для организации доступа по лицу ль «Визирь.СКУД», который обеспечивает взаимодействие между Rubezh Strazh и биометрической системой Сбербанка. Модуль синхронизирует карты доступа из Rubezh Strazh и данные пользователей из био

Московский школьник создал мультиагентную ИИ-систему оценки бизнес-идей и получил приглашение на стажировку в Сбербанк нка, финансов, рисков, продукта и стратегии развития. Он получил приглашение на летнюю стажировку в Сбербанк. В течение программы школьник продолжит развивать собственный ИИ-продукт вместе с эк

Сбербанк выложил в открытый доступ экспериментальную диффузионную языковую модель и метод ее обучения ных, обучаясь на одном и том же датасете несколько раз. Автор проекта — Даниил Тихонов. Он пришел в Сбербанк стажером — студентом четвертого курса Факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ — и созда

Подключение сервиса «Оплата улыбкой» в «Сбере» стало проще о в любой момент. Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный бизнес» Сбербанка, сказал: «Мы последовательно делаем биометрические сервисы проще и удобнее для чело

Клиенты Сбербанка теперь могут оформить карты в киберстиле ть в последней версии мобильного приложения «СберБанк Онлайн». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Успехи в кибербезопасности вдохновили дизайнеров на создание тематического оформле

СК «Сбербанк страхование» использует ПО «Синтегро консалтинг» Для выполнения требований регулятора к финансовой устойчивости СК «Сбербанк» использует программу «Индикатор». Для формирования отчетности – «Фабрику XBRL» компании «Синтегро консалтинг». Об этом CNews сообщил представитель «Синтегро консалтинг». Для обмена да

Сбербанк внедрил платежные сервисы для дистрибьюторов компании «КМП» рофиль»: «30 лет на рынке — это путь постоянного совершенствования. Работая с такими партнерами как Сбербанк, гарантируем нам высокий стандарт качества. Мы убеждены: истинная финансовая стабиль

В Суздале теперь можно оплатить проезд и парковку по геопозиции е пространство города Суздаля». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Одновременно с этим Сбербанк, «Сбер2B» и компания «Владикард» запустили в Суздале Владимирской области оплату про

Российский производитель оптоволокна привлек 2 миллиарда для погашения долгов перед Сбербанком юбви» в «Инкаб». Еще 20% в «Инкаб.Про» являются казначейскими. Основным кредитором «Инкаб» является Сбербанк, задолженность компании перед ним составляет 4 млрд руб. при общем размере задолженн

Пользователи iPhone снова могут скачать приложение Сбербанка сь мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» для iPhone под названием «Семейный Онлайн». Скачать его нужно как можно быстрее, пока оно доступно в магазине, используя только ссылки из официальных каналов Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Ключевая возможность приложения — платить можно без интернета или при нестабильном доступе с помощью сервиса «Вжух». Достаточно