«Сбер» внедрил ИИ-агента в методологию оценки рыночной стоимости недвижимости

«Сбер» разработал и внедрил ИИ-агента на базе нейросети GigaChat для оценки стоимости объектов недвижимости в жилищном кредитовании. Об этом CNews сообщил представитель банка.

ИИ-агент повторяет функционал оценщика: с помощью объектов-аналогов, набора формул и правил он автоматически проводит оценку кредитуемого объекта.

Джангир Джангиров, старший вице-президент, руководитель блока «Риски» Сбербанка, сказал: «Разработка значительно упрощает процесс верификации по сложным залоговым объектам за счёт использования большого количества информации из открытых источников, а также внутренних данных о похожих объектах и сделках «Сбера».Переход на модельную оценку позволил отказаться от отчета об оценочной стоимости при покупке квартир и земельных участков. Мы надеемся, что в ближайшее время искусственный интеллект будет оценивать все типы объектов, включая редкие и эксклюзивные».

В случае успешного пилотного внедрения ИИ-агент может быть интегрирован в режим принятия решений.

В ипотечных процессах «Сбера» уже используются модели, разработанные компанией «Домклик», для повышения скорости выдачи ипотеки. Совместная работа ИИ-агента и существующих моделей позволит добиться высочайшего качества оценки и снизить время одобрения кредитуемых объектов недвижимости.