Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность

В картах «Авито Недвижимости» появилась реклама бъяснимо: сегодня мы все ждем от бизнесов не просто рекламных сообщений, а дополнительной ценности и органичной встройки в повседневный пользовательский путь. Реклама в формате точки на картах «Авито Недвижимости» отвечает этому запросу. Новый инструмент позволяет брендам выделяться на фоне конкурентов за счет нестандартной механики, а пользователям — получать релевантные предложения и не о

Россияне стали раньше украшать квартиры к Новому году – исследование сло покупок увеличилось на 20%, а средний чек составил 21 407 рублей (-5%). «Мы наблюдаем устойчивую тенденцию: россияне с каждым годом все раньше погружаются в предпраздничную подготовку — оформляют квартиры, выбирают подарки и создают себе настроение задолго до 31 декабря. Это позволяет растянуть и удовольствие, и бюджет. В этом году, например, большой ажиотаж вызывает символ года — красн

ARinteg укрепила цифровой периметр экосистемы недвижимости М2 В условиях роста киберугроз и ужесточения законодательных требований к защите персональных данных (за повторную утечку ПДн теперь предусмотрены оборотные штрафы), экосистема недвижимости М2 провела оценку своих систем защиты данных. Она обратилась к экспертам компании ARinteg за независимым аудитом с тем, чтобы минимизировать репутационные риски и предпринять все н

Квартиры ПИК будут продаваться с устройствами умного дома «Яндекса» В кварталах ПИК появились квартиры с устройствами умного дома «Яндекса» и других производителей. Устройства будут сами заботиться о микроклимате в доме и безопасности жилья, а жители смогут управлять ими и всей системой

Проверить жилье перед осмотром можно бесплатно с помощью экспресс-отчета о рисках на «Домклик» в. Теперь перед общением с продавцом клиенты могут получить бесплатный отчет с важной информацией о недвижимости – от количества собственников до возможных обременений, запретов и арестов. Об э

«Сбер» внедрил ИИ-агента в методологию оценки рыночной стоимости недвижимости «Сбер» разработал и внедрил ИИ-агента на базе нейросети GigaChat для оценки стоимости объектов недвижимости в жилищном кредитовании. Об этом CNews сообщил представитель банка. ИИ-агент повторяет функционал оценщика: с помощью объектов-аналогов, набора формул и правил он автоматически про

Comindware и iRidi создают интеграционное решение для предиктивного управления зданиями ют не просто фиксировать изменения датчиков, а реагировать на них оперативно и предиктивно. В итоге владелец недвижимости получает не просто снижение затрат, а выход на принципиально новый уров

Nord Clan разработала пилотную версию решения «Меняй и живи» для компании «Плюс» пы «Плюс» (управляет франчайзинговой сетью «Самолет Плюс»). Проект представляет собой сервис обмена недвижимости (трейд‑ин) с полной цифровой реализацией оценки, подбора и подачи заявки на обме

«Авито Работа»: аналитика рынка труда в страховании и недвижимости Рынок труда в страховании и недвижимости в 2025 г. активно развивается: по данным аналитиков «Авито Работы» в страховом с

«Философт» вывел комплекты для умной квартиры на маркетплейсы т УК. «Мы видим растущий спрос на технологии умного дома за пределами новостроек, — отметил директор компании «Философт» Иван Власов. — Наше решение позволяет оснастить любой тип жилья — от городской квартиры до загородного дома — без сложного монтажа и проектных работ». Покупателям предлагается два варианта комплектации, адаптированных под разные метражи. Базовый набор рассчитан на студии

«Яндекс Недвижимость» зафиксировала рост заявок на обратный звонок на 13% благодаря обновлению ML-алгоритма и». ML-алгоритм оценивает историю действий пользователя на сервисе: просмотренные жилые комплексы и квартиры, добавленные в избранное объекты, какие запросы сохранены, выбранные фильтры и лоты,

«Базис Недвижимость» и «Циан» запустили бесшовный процесс регистрации прав собственности ленный срок – 30 дней с момента подписания акта приема-передачи. «Совместное решение «Циан» и «Базис Недвижимость» экономит время, улучшает качество сервиса и формирует новый стандарт для всего рынка недвижимости, выводя его на качественно новый уровень цифровой зрелости», – сказал Артем Глухих, CEO и основатель компании «Базис Недвижимость». «Партнерство с компанией «Базис Недвижимость» по

«Рейтинг Рунета»: бюджет на диджитал-проекты в отрасли недвижимости больше на 4%, чем в среднем по рынку оказанные услуги, без включения «транзитных платежей», таких как рекламные бюджеты или оплата лицензий. Анализ показал, что средние затраты на диджитал- и маркетинговые услуги у одного клиента рынка недвижимости на 4% превышают средние показатели по всему рынку. В исследуемой отрасли динамика роста бюджетов в 2024 г. к 2023 г. почти равна общерыночной: +28% в отрасли против +29% по рынку.

«Циан» и «Базис Недвижимость» запустили бесшовный процесс регистрации прав собственности ленный срок – 30 дней с момента подписания акта приема-передачи. «Совместное решение «Циан» и «Базис Недвижимость» экономит время, улучшает качество сервиса и формирует новый стандарт для всего рынка недвижимости, выводя его на качественно новый уровень цифровой зрелости», – сказал Артем Глухих, CEO и основатель компании «Базис Недвижимость». «Партнерство с компанией «Базис Недвижимость» по

«Ваша квартира переехала»: новая схема интернет-мошенничества в сфере недвижимости Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 обнаружили новую схему интернет-мошенничества в сфере недвижимости. В отличие от известных сценариев, связанных с продажей и арендой домов и квартир, цель злоумышленников – получить доступ к личному кабинету пользователей специализированных сервис

«Яндекс Недвижимость» запускает персональные предложения для покупателей новостроек я решения, и увеличивает количество целевых обращений. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Недвижимости». «Мы понимаем, что путь покупателя квартиры сегодня стал длиннее. Клиенты тщате

В Подмосковье «Добродел» взял под контроль вопросы недвижимости В мобильном приложении «Добродел» запустили новый раздел «Недвижимость». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления,

«Авито Подработка» и «Авито Недвижимость»: количество вариантов подработки в складской логистике выросло более чем в 2 раза : за январь-август 2025 мы зафиксировали рост интереса исполнителей к подработке посменно более чем в два раза, на 128%», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка». По данным «Авито Недвижимости», в России в период с января по август 2025 г. интерес к аренде складской недвижимости снизился на 2%, а к покупке — вырос на 2,5% по сравнению с 2024 г. Доля складов в стру

«Рососмотр» и «Домклик» расширяют сотрудничество: цифровые осмотры для ИЖС с эскроу и вторичной ипотеки загородных домов Платформа цифровых осмотров «Рососмотр», выпускник акселератора Sber500, и сервис недвижимости Сбербанка «Домклик» продолжают развивать партнерство, запуская новые направления совместной работы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Теперь возможности дистанционных

МТС AdTech: Число россиян, считающих жилье доступным, выросло в 1,5 раза По данным МТС AdTech, в сентябре доля опрошенных россиян, планирующих покупку недвижимости в ближайшие два года достигло 33%. На фоне снижения ставок и продления семейной

«Яндекс Недвижимость» автоматизирует создание 3D-туров новостроек с помощью нейросетей и компьютерного зрения . «Ключевое отличие нашего решения — в технологичности и масштабируемости. Все делают ML-специалисты и разработчики, которые создали процесс превращения изображения планировки в полноценную 3D-модель квартиры, — сказал Алексей Широков, руководитель продукта «Яндекс Недвижимость». - С момента начала тестирования в июле 2025 г. и до сегодняшнего официального релиза нам удалось создать 3D-туры

Жилье для айтишников: двушки и трешки вместо студий пад Москвы — таковы результаты совместного исследования группы «Родина» и компании «НДВ Супермаркет Недвижимости». Об этом CNews сообщили представители группы «Родина». Как правило, ИT-работник

Цифровизация закупок: простая автоматизация или способ сохранить бизнес в 2025 году фровизация закупок: простая автоматизация или способ сохранить бизнес в 2025 году Ситуация на рынке недвижимости России сегодня характеризуется противоречивыми тенденциями. С одной стороны, спр

Цифровые сервисы Сбербанка помогут выбрать жилье в Москве и Подмосковье е. В будущем планируется расширение функционала личного кабинета – появятся возможность страхования недвижимости и оформления юридической поддержки, а также дополнительные аналитические инструм

Госархив Подмосковья будет выдавать архивные справки БТИ Теперь справки о собственности и об инвентаризационной стоимости на объекты недвижимости Московской области по состоянию на 1 января 1998 г. можно получить в рамках услуги «Выдача архивных справок госархивом Московской области». Об этом CNews сообщили представители Мин

Вертикаль вторичной недвижимости в «Циане» возглавил Артур Саркисов «Циан», российская цифровая платформа для поиска и операций с недвижимостью, сообщила о том, что Артур Саркисов занял позицию General Manager вертикали вторичной недвижимости. На этой должности он будет отвечать за стратегическое развитие и управление ключевым бизнес-направлением «Циана», которое включает продажу на рынке вторичной недвижимости,

В «Яндекс Аренде» появился аукцион для квартир с повышенным спросом — аукцион и торг — помогут собственникам в самые короткие сроки понять реальную рыночную стоимость недвижимости, максимизировать доход от сдачи в высокий сезон и избежать простоя. В свою очере

Ремонт под ключ: новый функционал «Авито» покажет его стоимость еще на этапе выбора квартиры Согласно исследованию «Авито», более 80% покупателей недвижимости планируют делать ремонт в новом жилье. Для большинства из них (60%) еще на этапе

F6 и Sminex заблокировали 63 ресурса, имитирующих бренд девелопера элитной недвижимости Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, и девелопер элитной и премиальной недвижимости Sminex, исследовали наиболее популярные мошеннические схемы в сфере элитного строительства. Было обнаружено 64 мошеннических ресурса, незаконно использующих бренд Sminex — от сайто

NF Group запускает направление по работе с центрами обработки данных (ЦОД) вление по работе с центрами обработки данных (ЦОД) в рамках департамента индустриальной и складской недвижимости. Клиентам будут доступны услуги консалтинга и брокериджа – от размещения стойки

«Домклик» первым на рынке запустил цифровой сервис полного цикла для покупки квартиры в новостройке ейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка: «Команда "Домклик" непрерывно трансформирует рынок недвижимости и сегодня я рад представить по-настоящему новый для рынка сервис полного цикла д

На Wildberries появились квартиры в новостройках упной бытовой техникой, строительными материалами и даже транспортными средствами. Я уверена, что и в случае с недвижимостью, будущее — за цифровыми платформами. А наши клиенты оценят удобство выбора недвижимости в привычном для них интерфейсе», — отметила основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким. На Wildberries уже доступен весь банк предложений группы «Самолет» — более 14 тыс. карточ

«МТС Exolve» предоставила цифровые сервисы агентству элитной недвижимости Prime «МТС Exolve», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, предоставила цифровые сервисы компании Prime — международному агентству недвижимости, специализирующемуся на объектах в Москве, Дубае и других популярных направлениях. В рамках реализации проекта «МТС Exolve» внедрила современные цифровые коммуникационные сервисы,

«Философт» представила готовое решение «умной квартиры» «Философт» подчеркивают, что создали не просто набор устройств, а целостную экосистему, избавляющую будущих жильцов от необходимости самостоятельного подбора и сложной настройки оборудования. Первые квартиры с готовыми решениями умного дома появятся в новостройках девелопера «Железно» уже в текущем году.

«Философт» первой на рынке представила готовое решение «умной квартиры» «Философт» подчеркивают, что создали не просто набор устройств, а целостную экосистему, избавляющую будущих жильцов от необходимости самостоятельного подбора и сложной настройки оборудования. Первые квартиры с готовыми решениями умного дома появятся в новостройках девелопера «Железно» уже в текущем году.

Как забронировать отели и билеты из России: лучшие сервисы и приложения Отели и квартиры: Суточно.ру «Суточно.ру» — крупный сервис для бронирования отелей, квартир и гостевых домов как в России, так и за рубежом. Он существует еще с 2011 года, а количество вариантов жилья,

Росреестр с 2024 г. добился блокировки 130 сайтов-двойников, осуществлявших незаконный оборот сведений из ЕГРН щей сложности 130 сайтов-двойников ведомства и сайтов-двойников картографического сервиса «Публичная кадастровая карта», осуществляющих незаконную продажу сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом CNews сообщили представители Росреестра. «Ведомство активно сотрудничает с контрольно-надзорными и судебными органами, чтобы организовать комплексные мероприятия по

К маркетплейсу недвижимости наш.дом.рф присоединились новые диджитал-партнеры «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) и крупнейшие диджитал-агентства страны в сфере недвижимости договорились о сотрудничестве, направленном на развитие цифровых сервисов в жили

Nikoliers и «Ростелеком» проанализировали ключевые тенденции развития цифровизации на рынке недвижимости омпаний Nikoliers и «Ростелеком» проанализировали ключевые тенденции развития цифровизации на рынке недвижимости. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Сегодня цифровая трансформа