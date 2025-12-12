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Недвижимость Real estate Realty недвижимое имущество риэлторская деятельность

Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность

СОБЫТИЯ


12.12.2025 В картах «Авито Недвижимости» появилась реклама

бъяснимо: сегодня мы все ждем от бизнесов не просто рекламных сообщений, а дополнительной ценности и органичной встройки в повседневный пользовательский путь. Реклама в формате точки на картах «Авито Недвижимости» отвечает этому запросу. Новый инструмент позволяет брендам выделяться на фоне конкурентов за счет нестандартной механики, а пользователям — получать релевантные предложения и не о
08.12.2025 Россияне стали раньше украшать квартиры к Новому году – исследование

сло покупок увеличилось на 20%, а средний чек составил 21 407 рублей (-5%). «Мы наблюдаем устойчивую тенденцию: россияне с каждым годом все раньше погружаются в предпраздничную подготовку — оформляют квартиры, выбирают подарки и создают себе настроение задолго до 31 декабря. Это позволяет растянуть и удовольствие, и бюджет. В этом году, например, большой ажиотаж вызывает символ года — красн
08.12.2025 ARinteg укрепила цифровой периметр экосистемы недвижимости М2

В условиях роста киберугроз и ужесточения законодательных требований к защите персональных данных (за повторную утечку ПДн теперь предусмотрены оборотные штрафы), экосистема недвижимости М2 провела оценку своих систем защиты данных. Она обратилась к экспертам компании ARinteg за независимым аудитом с тем, чтобы минимизировать репутационные риски и предпринять все н
02.12.2025 Квартиры ПИК будут продаваться с устройствами умного дома «Яндекса»

В кварталах ПИК появились квартиры с устройствами умного дома «Яндекса» и других производителей. Устройства будут сами заботиться о микроклимате в доме и безопасности жилья, а жители смогут управлять ими и всей системой
27.11.2025 Проверить жилье перед осмотром можно бесплатно с помощью экспресс-отчета о рисках на «Домклик»

в. Теперь перед общением с продавцом клиенты могут получить бесплатный отчет с важной информацией о недвижимости – от количества собственников до возможных обременений, запретов и арестов. Об э
26.11.2025 «Сбер» внедрил ИИ-агента в методологию оценки рыночной стоимости недвижимости

«Сбер» разработал и внедрил ИИ-агента на базе нейросети GigaChat для оценки стоимости объектов недвижимости в жилищном кредитовании. Об этом CNews сообщил представитель банка. ИИ-агент повторяет функционал оценщика: с помощью объектов-аналогов, набора формул и правил он автоматически про
26.11.2025 Comindware и iRidi создают интеграционное решение для предиктивного управления зданиями

ют не просто фиксировать изменения датчиков, а реагировать на них оперативно и предиктивно. В итоге владелец недвижимости получает не просто снижение затрат, а выход на принципиально новый уров
24.11.2025 Nord Clan разработала пилотную версию решения «Меняй и живи» для компании «Плюс»

пы «Плюс» (управляет франчайзинговой сетью «Самолет Плюс»). Проект представляет собой сервис обмена недвижимости (трейд‑ин) с полной цифровой реализацией оценки, подбора и подачи заявки на обме
24.11.2025 «Авито Работа»: аналитика рынка труда в страховании и недвижимости

Рынок труда в страховании и недвижимости в 2025 г. активно развивается: по данным аналитиков «Авито Работы» в страховом с
14.11.2025 «Философт» вывел комплекты для умной квартиры на маркетплейсы

т УК. «Мы видим растущий спрос на технологии умного дома за пределами новостроек, — отметил директор компании «Философт» Иван Власов. — Наше решение позволяет оснастить любой тип жилья — от городской квартиры до загородного дома — без сложного монтажа и проектных работ». Покупателям предлагается два варианта комплектации, адаптированных под разные метражи. Базовый набор рассчитан на студии

13.11.2025 «Яндекс Недвижимость» зафиксировала рост заявок на обратный звонок на 13% благодаря обновлению ML-алгоритма

и». ML-алгоритм оценивает историю действий пользователя на сервисе: просмотренные жилые комплексы и квартиры, добавленные в избранное объекты, какие запросы сохранены, выбранные фильтры и лоты,
13.11.2025 «Базис Недвижимость» и «Циан» запустили бесшовный процесс регистрации прав собственности

ленный срок – 30 дней с момента подписания акта приема-передачи. «Совместное решение «Циан» и «Базис Недвижимость» экономит время, улучшает качество сервиса и формирует новый стандарт для всего рынка недвижимости, выводя его на качественно новый уровень цифровой зрелости», – сказал Артем Глухих, CEO и основатель компании «Базис Недвижимость». «Партнерство с компанией «Базис Недвижимость» по
13.11.2025 «Рейтинг Рунета»: бюджет на диджитал-проекты в отрасли недвижимости больше на 4%, чем в среднем по рынку

оказанные услуги, без включения «транзитных платежей», таких как рекламные бюджеты или оплата лицензий. Анализ показал, что средние затраты на диджитал- и маркетинговые услуги у одного клиента рынка недвижимости на 4% превышают средние показатели по всему рынку. В исследуемой отрасли динамика роста бюджетов в 2024 г. к 2023 г. почти равна общерыночной: +28% в отрасли против +29% по рынку.

12.11.2025 «Циан» и «Базис Недвижимость» запустили бесшовный процесс регистрации прав собственности

ленный срок – 30 дней с момента подписания акта приема-передачи. «Совместное решение «Циан» и «Базис Недвижимость» экономит время, улучшает качество сервиса и формирует новый стандарт для всего рынка недвижимости, выводя его на качественно новый уровень цифровой зрелости», – сказал Артем Глухих, CEO и основатель компании «Базис Недвижимость». «Партнерство с компанией «Базис Недвижимость» по
05.11.2025 «Ваша квартира переехала»: новая схема интернет-мошенничества в сфере недвижимости

Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 обнаружили новую схему интернет-мошенничества в сфере недвижимости. В отличие от известных сценариев, связанных с продажей и арендой домов и квартир, цель злоумышленников – получить доступ к личному кабинету пользователей специализированных сервис
23.10.2025 «Яндекс Недвижимость» запускает персональные предложения для покупателей новостроек

я решения, и увеличивает количество целевых обращений. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Недвижимости». «Мы понимаем, что путь покупателя квартиры сегодня стал длиннее. Клиенты тщате
23.10.2025 В Подмосковье «Добродел» взял под контроль вопросы недвижимости

В мобильном приложении «Добродел» запустили новый раздел «Недвижимость». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления,
09.10.2025 «Авито Подработка» и «Авито Недвижимость»: количество вариантов подработки в складской логистике выросло более чем в 2 раза

: за январь-август 2025 мы зафиксировали рост интереса исполнителей к подработке посменно более чем в два раза, на 128%», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка». По данным «Авито Недвижимости», в России в период с января по август 2025 г. интерес к аренде складской недвижимости снизился на 2%, а к покупке — вырос на 2,5% по сравнению с 2024 г. Доля складов в стру
02.10.2025 «Рососмотр» и «Домклик» расширяют сотрудничество: цифровые осмотры для ИЖС с эскроу и вторичной ипотеки загородных домов

Платформа цифровых осмотров «Рососмотр», выпускник акселератора Sber500, и сервис недвижимости Сбербанка «Домклик» продолжают развивать партнерство, запуская новые направления совместной работы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Теперь возможности дистанционных
26.09.2025 МТС AdTech: Число россиян, считающих жилье доступным, выросло в 1,5 раза

По данным МТС AdTech, в сентябре доля опрошенных россиян, планирующих покупку недвижимости в ближайшие два года достигло 33%. На фоне снижения ставок и продления семейной

25.09.2025 «Яндекс Недвижимость» автоматизирует создание 3D-туров новостроек с помощью нейросетей и компьютерного зрения

. «Ключевое отличие нашего решения — в технологичности и масштабируемости. Все делают ML-специалисты и разработчики, которые создали процесс превращения изображения планировки в полноценную 3D-модель квартиры, — сказал Алексей Широков, руководитель продукта «Яндекс Недвижимость». - С момента начала тестирования в июле 2025 г. и до сегодняшнего официального релиза нам удалось создать 3D-туры
16.09.2025 Жилье для айтишников: двушки и трешки вместо студий

пад Москвы — таковы результаты совместного исследования группы «Родина» и компании «НДВ Супермаркет Недвижимости». Об этом CNews сообщили представители группы «Родина». Как правило, ИT-работник
Цифровизация закупок: простая автоматизация или способ сохранить бизнес в 2025 году

фровизация закупок: простая автоматизация или способ сохранить бизнес в 2025 году Ситуация на рынке недвижимости России сегодня характеризуется противоречивыми тенденциями. С одной стороны, спр
11.09.2025 Цифровые сервисы Сбербанка помогут выбрать жилье в Москве и Подмосковье

е. В будущем планируется расширение функционала личного кабинета – появятся возможность страхования недвижимости и оформления юридической поддержки, а также дополнительные аналитические инструм
03.09.2025 Госархив Подмосковья будет выдавать архивные справки БТИ

Теперь справки о собственности и об инвентаризационной стоимости на объекты недвижимости Московской области по состоянию на 1 января 1998 г. можно получить в рамках услуги «Выдача архивных справок госархивом Московской области». Об этом CNews сообщили представители Мин
02.09.2025 Вертикаль вторичной недвижимости в «Циане» возглавил Артур Саркисов

«Циан», российская цифровая платформа для поиска и операций с недвижимостью, сообщила о том, что Артур Саркисов занял позицию General Manager вертикали вторичной недвижимости. На этой должности он будет отвечать за стратегическое развитие и управление ключевым бизнес-направлением «Циана», которое включает продажу на рынке вторичной недвижимости,

29.08.2025 В «Яндекс Аренде» появился аукцион для квартир с повышенным спросом

— аукцион и торг — помогут собственникам в самые короткие сроки понять реальную рыночную стоимость недвижимости, максимизировать доход от сдачи в высокий сезон и избежать простоя. В свою очере
28.08.2025 Ремонт под ключ: новый функционал «Авито» покажет его стоимость еще на этапе выбора квартиры

Согласно исследованию «Авито», более 80% покупателей недвижимости планируют делать ремонт в новом жилье. Для большинства из них (60%) еще на этапе
26.08.2025 F6 и Sminex заблокировали 63 ресурса, имитирующих бренд девелопера элитной недвижимости

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, и девелопер элитной и премиальной недвижимости Sminex, исследовали наиболее популярные мошеннические схемы в сфере элитного строительства. Было обнаружено 64 мошеннических ресурса, незаконно использующих бренд Sminex — от сайто
22.08.2025 NF Group запускает направление по работе с центрами обработки данных (ЦОД)

вление по работе с центрами обработки данных (ЦОД) в рамках департамента индустриальной и складской недвижимости. Клиентам будут доступны услуги консалтинга и брокериджа – от размещения стойки

19.08.2025 «Домклик» первым на рынке запустил цифровой сервис полного цикла для покупки квартиры в новостройке

ейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка: «Команда "Домклик" непрерывно трансформирует рынок недвижимости и сегодня я рад представить по-настоящему новый для рынка сервис полного цикла д
19.08.2025 На Wildberries появились квартиры в новостройках

упной бытовой техникой, строительными материалами и даже транспортными средствами. Я уверена, что и в случае с недвижимостью, будущее — за цифровыми платформами. А наши клиенты оценят удобство выбора недвижимости в привычном для них интерфейсе», — отметила основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким. На Wildberries уже доступен весь банк предложений группы «Самолет» — более 14 тыс. карточ
07.08.2025 «МТС Exolve» предоставила цифровые сервисы агентству элитной недвижимости Prime

«МТС Exolve», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, предоставила цифровые сервисы компании Prime — международному агентству недвижимости, специализирующемуся на объектах в Москве, Дубае и других популярных направлениях. В рамках реализации проекта «МТС Exolve» внедрила современные цифровые коммуникационные сервисы,

05.08.2025 «Философт» представила готовое решение «умной квартиры»

«Философт» подчеркивают, что создали не просто набор устройств, а целостную экосистему, избавляющую будущих жильцов от необходимости самостоятельного подбора и сложной настройки оборудования. Первые квартиры с готовыми решениями умного дома появятся в новостройках девелопера «Железно» уже в текущем году.
01.08.2025 «Философт» первой на рынке представила готовое решение «умной квартиры»

«Философт» подчеркивают, что создали не просто набор устройств, а целостную экосистему, избавляющую будущих жильцов от необходимости самостоятельного подбора и сложной настройки оборудования. Первые квартиры с готовыми решениями умного дома появятся в новостройках девелопера «Железно» уже в текущем году.
13.07.2025 Как забронировать отели и билеты из России: лучшие сервисы и приложения

Отели и квартиры: Суточно.ру «Суточно.ру» — крупный сервис для бронирования отелей, квартир и гостевых домов как в России, так и за рубежом. Он существует еще с 2011 года, а количество вариантов жилья,
30.06.2025 Росреестр с 2024 г. добился блокировки 130 сайтов-двойников, осуществлявших незаконный оборот сведений из ЕГРН

щей сложности 130 сайтов-двойников ведомства и сайтов-двойников картографического сервиса «Публичная кадастровая карта», осуществляющих незаконную продажу сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом CNews сообщили представители Росреестра. «Ведомство активно сотрудничает с контрольно-надзорными и судебными органами, чтобы организовать комплексные мероприятия по
27.06.2025 К маркетплейсу недвижимости наш.дом.рф присоединились новые диджитал-партнеры

«ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) и крупнейшие диджитал-агентства страны в сфере недвижимости договорились о сотрудничестве, направленном на развитие цифровых сервисов в жили
27.06.2025 Nikoliers и «Ростелеком» проанализировали ключевые тенденции развития цифровизации на рынке недвижимости

омпаний Nikoliers и «Ростелеком» проанализировали ключевые тенденции развития цифровизации на рынке недвижимости. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Сегодня цифровая трансформа
26.06.2025 Платформа Smartis совместно с сервисом «Яндекс Недвижимость» запустили продукт postview-аналитики

н закрыть аналитический разрыв, который образовался у российских девелоперов, оценивающих эффективность классифайда и медийных размещений по прямым лидам — звонкам и заявкам. Тогда как путь клиента в недвижимости длиннее и сложнее. В Smartis отмечают, что покупатели часто используют классифайды для первичного знакомства с проектами и сравнения вариантов. Но при этом не совершают целевых дей

Публикаций - 5620, упоминаний - 6144

Недвижимость и организации, системы, технологии, персоны:

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Yandex - Яндекс 9215 297
Ростелеком 10948 271
Microsoft Corporation 25775 213
МегаФон 10742 173
Google LLC 12688 166
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 165
9594 162
Samsung Electronics 11064 126
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Apple Inc 13154 99
IBM - International Business Machines Corp 9699 99
Telegram Group 2940 94
Cisco Systems 5372 83
Meta Platforms - Facebook 4621 83
Intel Corporation 12811 83
VK - Mail.ru Group 3602 80
SAP SE 5601 74
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 72
Oracle Corporation 7074 72
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Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 53
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Xiaomi - Сяоми 2231 49
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Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 42
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Dell EMC 5180 41
Sony 6739 41
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 135
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Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 97
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Почта России ПАО 2370 72
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Альфа-Банк 1979 52
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 52
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 50
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 48
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 48
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 46
РЖД - Российские железные дороги 2096 44
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 43
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 42
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 39
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 39
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 39
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 36
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 33
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А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 75 31
ГПБ - Газпромбанк 1273 30
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ПСБ - Промсвязьбанк 963 29
Газпром ПАО 1493 28
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ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 28
Этажи 0 28
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Dyson 157 23
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 148
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ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 36
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 34
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 38
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 22
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 18
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 12
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 8
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 8
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 8
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 8
TIA - Telecommunications Industry Association 90 8
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 8
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 8
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 7
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
Единая Россия - Политическая партия 321 6
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
РГР - Российская Гильдия Риэлторов 6 6
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
Ассоциация менеджеров 107 4
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 4
Демократическая политическая партия США 122 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 4
Greenpeace - Гринпис 130 4
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 3
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 3
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 3
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 3
Ассоциация Российских Производителей пищевой продукции 3 3
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 1153
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 885
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 857
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 521
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 510
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 500
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 489
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 474
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 468
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 437
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 417
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 417
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 409
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 408
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 382
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 359
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 359
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 334
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 330
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 326
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 318
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 306
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 276
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 274
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 269
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 267
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 260
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 257
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 254
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 243
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 226
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 219
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 214
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 214
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 212
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 210
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 208
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 202
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 201
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 200
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 283
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 189
Google Android 15243 180
Apple iOS 8583 152
Microsoft Windows 2000 8678 100
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 94
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 134 85
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 72
Microsoft Windows 16882 70
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 64
Apple iPhone 6 4861 64
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 62
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 60
Apple - App Store 3109 59
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 58
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 58
Avito - Авито доставка - Авито логистика 97 57
Linux OS 11533 57
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 615 53
Microsoft Office 4170 53
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 46
FreePik 1841 44
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 43
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 42
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 78 41
Microsoft Dynamics 1197 40
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 38
Google YouTube - Видеохостинг 3002 36
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 36
Яндекс.Вертикали - Яндекс.недвижимость - Яндекс.работа 52 34
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 33
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 33
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 33
Microsoft Dynamics CRM 564 33
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 32
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 32
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 31
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 31
Apple iPad 4011 30
Avito - Авито Путешествия 60 29
Путин Владимир 3454 87
Медведев Дмитрий 1665 53
Никифоров Николай 1138 43
Мишустин Михаил 787 35
Шадаев Максут 1210 34
Рейман Леонид 1065 33
Перминова Светлана 52 32
Козак Николай 209 31
Лукьянов Александр 80 30
Щеголев Игорь 699 30
Собянин Сергей 538 29
Васев Николай 32 24
Сапельников Сергей 109 24
Бобров Иван 33 23
Ефимов Владимир 145 23
Лейпи Алексей 29 22
Куртяник Надежда 441 22
Власов Иван 56 20
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 17
Сергунина Наталья 375 17
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 16
Мельников Максим 39 16
Пасеков Владимир 24 16
Кромочкин Артем 18 15
Паршин Максим 323 15
Кузнецов Сергей 163 15
Макаров Алексей 69 15
Евраев Михаил 266 15
Козырев Алексей 328 15
Акимов Максим 192 14
Греф Герман 485 14
Гутман Виктор 17 14
Ананьев Алексей 110 13
Мартынова Елена 90 13
Носков Константин 241 13
Иванов Сергей 405 13
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 12
Пейсахзон Яков 73 12
Толстой Лев 69 12
Рыбинцев Андрей 45 11
Россия - РФ - Российская федерация 166166 3215
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 1639
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 738
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 647
Европа 24963 413
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 404
Земля - планета Солнечной системы 10865 324
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Германия - Федеративная Республика 13221 224
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 197
Россия - СФО - Новосибирск 4875 150
Украина 7928 150
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 147
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 144
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 141
Беларусь - Белоруссия 6289 140
Франция - Французская Республика 8177 134
Казахстан - Республика 6047 115
Япония 13807 111
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 108
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 107
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 105
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 104
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 84
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 84
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 83
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 79
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 79
США - Нью-Йорк 3180 75
Великобритания - Лондон 2432 74
Нидерланды 3745 74
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S&P 500 565 15
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Fortune Global 500 295 5
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Discovery Research Group 22 4
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PU - Purdue University - Университет Пердью 144 8
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 7
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 6
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