На Wildberries появились квартиры в новостройках

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) в режиме тестирования запустила на Wildberries раздел «Новостройки». Первым партнером в новой категории стала группа «Самолет». Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В рамках тестирования раздела потребители смогут изучать предложения партнеров в привычном им интерфейсе. В каждой карточке указаны расположение новостройки, срок сдачи объекта в эксплуатацию, комнатность, площадь, цена и другие параметры.

Пользователи могут в один клик связаться с застройщиком по телефону — например, чтобы получить детальную информацию или записаться на просмотр.

«Покупки на Wildberries совершают почти 80 млн человек. К нам уже давно приходят не только за товарами массового спроса, но и, например, крупной бытовой техникой, строительными материалами и даже транспортными средствами. Я уверена, что и в случае с недвижимостью, будущее — за цифровыми платформами. А наши клиенты оценят удобство выбора недвижимости в привычном для них интерфейсе», — отметила основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким.

На Wildberries уже доступен весь банк предложений группы «Самолет» — более 14 тыс. карточек с квартирами в 14 регионах России. В ближайшее время партнер объявит специальные условия на покупку квартир для клиентов маркетплейса. Они станут доступны в обновленной версии приложения Wildberries.

«Мы в «Самолет» ставим себе амбициозную цель быть брендом первого выбора в недвижимости — такая задача обязывает быть новатором и ежедневно улучшать как разнообразие и качество самих проектов, так и комфортность сделки. Рады, что совместно с Wildberries сделали процесс выбора, возможно, самой важной покупки в жизни каждого человека, еще более удобным и быстрым», — сказала генеральный директор группы «Самолет» Анна Акиньшина.

В ближайшее время на витрине новостроек появятся и другие партнеры. После завершения тестирования функционал раздела будет расширен.

