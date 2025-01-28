Ким Татьяна Бакальчук Татьяна
Ким Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Бакальчук Владислав 5 5
|Беляков Сергей 17 3
|Русаков Дмитрий 6 2
|Акимов Максим 187 1
|Черкасова Надия 23 1
|Батурина Елена 4 1
|Хасьянова Гульнара 141 1
|Беглов Александр 30 1
|Мишустин Михаил 678 1
|Матвеева Татьяна 104 1
|Бочарникова Татьяна 83 1
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 1
|Скоробогатова Ольга 55 1
|Голодец Ольга 23 1
|Тарасенко Оксана 12 1
|Смирнова Юлия 9 1
|Сорокина Татьяна 18 1
|Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 10 1
|Паршин Максим 316 1
|Ведяхин Александр 131 1
|Федулов Владислав 79 1
|Кириллов Андрей 9 1
|Куровская Людмила 6 1
|Савиновский Артем 9 1
|Мордашов Алексей 55 1
|Потанин Владимир 63 1
|Худавердян Тигран 91 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Волож Аркадий 251 1
|Гурьев Андрей 7 1
|Рашников Виктор 12 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Шаскольский Максим 4 1
|Попов Сергей 135 1
|Богуславский Леонид 37 1
|Абрамков Александр 39 1
|Лисин Владимир 3 1
|Керимов Сулейман 24 1
|Шулейко Даниил 16 1
|Михельсон Леонид 5 1
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