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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ким Татьяна Бакальчук Татьяна



28.01.2025 Wildberries и Russ запустила сайт о бережном отношении к персональным данным 1
03.12.2024 Wildberries выходит на рынок e-grocery 1
07.11.2024 Wildberries открыла собственную сеть АЗС 1
19.09.2024 Арестован сооснователь и совладелец Wildberries 2
12.09.2024 Wildberries создала дочернюю компанию для строительства складов 1
19.06.2024 Wildberries объединяется с гигантом рекламы, чтобы создать цифровую мегаплатформу для «глобального Юга» 1
06.06.2024 Wildberries и Ecoplatform установят 10 тыс. боксов по сбору одежды и текстиля в пунктах выдачи заказов 1
29.08.2023 Wildberries возводит в Новосибирской области свой крупнейший логистический центр в федеральном округе 1
05.06.2023 Wildberries запустил строительство крупного логистического центра во Владимирской области 1
11.04.2023 Корпорация МСП и крупнейшие маркетплейсы договорились о системных правилах работы на рынке и поддержке малого бизнеса 1
06.03.2023 Рассекречены подробности раздела «Яндекса» на российскую и зарубежную части. Полкомпании продадут богатейшим бизнесменам 1
23.06.2022 Власти призывают маркетплейсы к хорошему поведению под угрозой жесткого госрегулирования 1
29.12.2021 ЦРПТ вошел в исполком Центра четвёртой промышленной революции в России 1
26.07.2021 «Магнит» и Wildberries запустили совместную экспресс-доставку продуктов 1
05.03.2021 Женщины года в отрасли ИТ 2021. Список CNews 1
12.11.2020 «Почта России» и Wildberries подписали соглашение о сотрудничестве по доставке товаров в России и за рубежом 2
31.03.2020 Wildberries и банк «Открытие» запустили онлайн-кредитование СМБ 1
29.04.2019 Российский Wildberries стал самым популярным в мире интернет-магазином одежды 2

Публикаций - 18, упоминаний - 21

Ким Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7356 2
Meta Platforms - Facebook 4440 1
Google LLC 11786 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Ростелеком 9709 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
NetApp - Network Appliance 637 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12597 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3914 1
8227 1
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 44 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 653 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7326 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1335 3
GFG - Lamoda - Купишуз 164 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 852 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2805 2
Почта России ПАО 2115 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 1
Trendyol 1 1
ASOS 9 1
H&M 21 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
UFG Capital Partners 5 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 811 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
ЦИАН - CIAN 132 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Силовые машины 111 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Лента - Сеть розничной торговли 2083 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 968 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 61 1
Акрон ГК - Acron 49 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 161 1
ФосАгро 126 1
Новатэк Новафининвест 54 1
Синара ГК - Sinara Group 101 1
Synergetic - Синергетик 5 1
Ecoplatform - ИЭП - Инновационная Экологическая Платформа 3 1
Russ ГК - Russ Outdoor - Русс Аутдор 12 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Романов Двор БЦ 5 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 458 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 286 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3050 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11651 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4969 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2809 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 307 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 1
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 677 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5443 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 54 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 125 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12033 8
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2241 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50527 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66125 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4411 4
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15733 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11146 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5043 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2368 2
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 434 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11627 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13430 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 453 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10513 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19349 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1479 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1230 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7883 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10191 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1449 1
Аксессуары 3883 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2911 1
Маркировка - Marking 1056 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7575 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1055 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 1
Индустрия красоты - Товары для красоты и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 172 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3014 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7094 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12546 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3642 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11063 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24176 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14396 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1004 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1046 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1050 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 713 1
Яндекс.Маркет 939 2
Google YouTube - Видеохостинг 2751 1
Gismeteo - Гисметео 30 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 664 1
Магнит Доставка 13 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 246 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 427 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 141 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 215 1
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 40 1
Недобросовестная конкуренция 47 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1053 1
Бакальчук Владислав 5 5
Беляков Сергей 17 3
Русаков Дмитрий 6 2
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Ведяхин Александр 131 1
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Вексельберг Виктор 153 1
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Попов Сергей 135 1
Богуславский Леонид 37 1
Абрамков Александр 39 1
Лисин Владимир 3 1
Керимов Сулейман 24 1
Шулейко Даниил 16 1
Михельсон Леонид 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144452 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43212 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52134 3
Беларусь - Белоруссия 5671 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17394 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 3
Казахстан - Республика 5530 2
Европа 21776 2
Армения - Республика 2280 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1264 2
Германия - Федеративная Республика 12685 2
Украина 7613 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 807 2
Россия - ЦФО - Калужская область 982 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 518 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 557 1
Европа Восточная 3077 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1955 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1767 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13322 1
Испания - Королевство 3709 1
Турция - Турецкая республика 2354 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1470 1
Нидерланды 3519 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1285 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1662 1
Россия - СФО - Новосибирск 4299 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1655 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 913 1
Швеция - Королевство 3620 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 226 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17049 1
Ближний Восток 2944 1
Африка - Африканский регион 3479 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Собинский район - Собинка - Лакинск 20 1
Индия - Bharat 5451 1
Азия - Азиатский регион 5533 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7436 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10948 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24110 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48052 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51088 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7493 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3950 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5529 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6135 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5362 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5757 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29077 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3152 2
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 237 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4803 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3488 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1191 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9810 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 268 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5425 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5979 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6172 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1652 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 598 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7605 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6708 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5002 1
Пищевая промышленность - Чай 121 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1064 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4658 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16311 1
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 53 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7843 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 666 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 817 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1947 1
Зоология - наука о животных 2607 1
Forbes - Форбс 818 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11246 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1866 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 1
VK - Mail.ru Новости 33 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 964 1
РИА Новости 918 1
News Corp 187 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 2
SimilarWeb 50 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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