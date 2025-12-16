Разделы

16.12.2025 Wildberries купила «Рив Гош» 1
01.12.2025 Сеть магазинов косметики «Подружка» подключается к сервису самовывоза Wildberries 1
03.10.2025 Wildberries покупает крупную розничную сеть у хозяев обанкротившегося Ulmart 1
26.09.2025 Wildberries подключила «Рив Гош» к сервису самовывоза 1
17.09.2025 Wildberries запустила услуги самовывоза шин и автотоваров из автомагазинов в 66 городах России 1
19.08.2025 Wildberries подвела итоги работы моделей продаж DBS, EDBS, Click&Collect за первый год 2
17.06.2025 Wildberries позволит всем российским продавцам подключиться к сервису самовывоза 1
02.06.2025 Wildberries запустила сервис самовывоза автомобилей из дилерских центров 1
25.04.2025 Fix Price увеличила онлайн-продажи в I квартале 2025 года 1
01.04.2025 Wildberries подключила «Билайн» к сервису самовывоза Click&Collect 1
01.04.2025 билайн первым из операторов присоединился к сервису самовывоза Click&Collect от Wildberries 1
28.03.2025 «Ситилинк» подключается к сервису самовывоза Click&Collect Wildberries 1
24.03.2025 Wildberries запускает Click&Collect в 16 российских городах 1
25.06.2024 78% интернет-покупателей Fix Price считают самовывоз удобным способом получения заказов 1
15.02.2024 Объем онлайн-продаж Fix Price в 2023 году вырос на 18% по сравнению с 2022 годом 1
29.01.2024 «Лента» объединила функции заказов доставки и самовывоза в одном приложении 1
28.06.2023 «Лента онлайн» и «Сбермаркет» запустили самовывоз в багажник автомобиля 1
25.05.2023 «Сбермаркет» запустил услугу самовывоза в багажник из магазинов Selgros 1
19.01.2023 «М.Видео-Эльдорадо» стала крупнейшим партнером «Яндекс маркета» по числу магазинов с самовывозом и подключила доставку силами маркетплейса 2
29.08.2022 «Магнит» и Delivery Club запустили самовывоз из аптек сети 1
16.05.2022 «Яндекс маркет» и «М.Видео-Эльдорадо» будут совместно развивать продажи и доставку бытовой техники и электроники в России 1
14.03.2022 «Магнит» подключил аптеки к сервису бронирования лекарств 1
01.12.2021 «Яндекс.маркет» и GfK Rus представили исследование о развитии онлайн-торговли в России 1
18.10.2021 «Перекрёсток» интегрировал «Экспресс-скан» в мобильное приложение торговой сети 1
22.09.2021 «Магнит» запустил онлайн-аптеку в регионах 1
18.01.2021 AliExpress Россия запускает экспресс-выдачу заказов 2
17.12.2020 Исследование: половину покупок в интернете россияне совершают с мобильных устройств 1
15.12.2020 «Детский мир» снизил нагрузку на колл-центр на 27% благодаря голосовому помощнику 1
02.11.2020 «Лента» запустила систему Click & collect в 150 гипермаркетах в России 1
04.08.2020 «Сбермаркет» запустил услугу самовывоза для клиентов в 32 городах России 3
20.07.2020 5Post создаст собственную сеть пунктов выдачи заказов 1
30.06.2020 Сеть «Эльдорадо» во время карантина доставила более 80 тысяч срочных заказов с помощью такси 1
15.06.2020 «М.Видео» запустила персональные видеоконсультации онлайн 1
29.05.2020 «Связной» доставит онлайн-заказы в постаматы 1
29.04.2020 «Эльдорадо» и «Яндекс.Такси» запустили бесконтактную доставку техники 1
21.01.2020 «Связной» доставил более 700 тыс. товаров более чем на 8,2 млрд рублей в 2019 году 1
04.12.2019 Алла Антонова, врио ИТ-директора X5 Retail Group — в интервью CNews: Мы все больше средств направляем на цифровизацию процессов 1
29.10.2019 Онлайн-продажи «М.Видео-Эльдорадо» составили 31% от продаж компании 1
21.12.2018 Из умных теплиц – на умные прилавки: как цифровизируется агропром 1
04.10.2018 «Детский мир» и SAP представили итоги внедрения новой платформы электронной коммерции 1

Публикаций - 43, упоминаний - 48

Торговля розничная и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8451 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 714 5
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 3
SAP CIS - САП СНГ 864 2
SAP SE 5434 2
Novardis - Новардис Консалтинг 64 1
Amazon Inc - Amazon.com 3136 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 1
Google Russia - Гугл Россия 220 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 146 1
VAIO 475 1
Google LLC 12268 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4535 1
ICL ГК 447 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 173 1
Zebra Technologies 147 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 1
Alibaba Group 450 1
Apple Inc 12638 1
Крок - Croc 1815 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1218 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 160 1
Voximplant - Фастком 27 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1016 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2699 7
Лента - Сеть розничной торговли 2273 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 978 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 3
Магнит Аптека 20 3
Связной ГК 1384 3
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 97 3
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 45 2
Лента - Лента Онлайн 30 2
Ютека - маркетплейс аптечных товаров 7 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 526 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1654 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 274 2
X5 Group - Перекрёсток 605 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 217 2
Лента - Утконос 178 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 288 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 320 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 189 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 2
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 64 2
Читай-город–Буквоед - Гоголь-Моголь 30 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 7 1
Лента - Монетка - торговая сеть 59 1
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 1
X5 5Post - 5Пост 58 1
Walmart - Wal-Mart Stores 390 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 478 1
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 20 1
Finn Flare - ФФ Стайл 45 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 1
Спортмастер - Sportmaster 191 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 16 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 138 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13016 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 11
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 10
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12278 10
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 7
Аксессуары 4135 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 4
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1211 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3276 4
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5679 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6915 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5158 3
Наушники - Headphones 4304 3
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1506 3
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 249 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 3
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 708 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1106 2
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 755 2
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 123 2
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 368 2
Бронирование - Booking 815 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1204 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18240 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7417 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4365 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4297 2
Google Android 14702 6
Apple iOS 8254 6
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1168 6
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 189 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 690 3
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 39 2
Apple iPhone 6 4862 2
Zebra SmartSense 4 1
Chery Jetour 7 1
NCR SelfServ Checkout 11 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
М.Видео-Эльдорадо - m_mobile 26 1
Все Аптеки 18 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 277 1
Samsung Galaxy 997 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 135 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5190 1
Apple iPhone 11 275 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4093 1
X5 Group - Экспресс-скан 7 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 246 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1216 1
BMW X - серия кроссоверов 26 1
Шлеин Елизавета 12 4
Тимченко Илья 15 2
Булгинов Кирилл 8 2
Смирнова Виктория 5 2
Ли Сергей 16 2
Зайцев Алексей 15 2
Чекель Павел 15 1
Кадыров Рамзан 23 1
Савин Вячеслав 3 1
Бойко Олег 4 1
Гречин Сергей 2 1
Якушев Сергей 20 1
Мейер Инна - Майор Инна 4 1
Постников Дмитрий 2 1
Иванченко Александра 11 1
Чернышева Евгения 3 1
Кнези Драгорад 2 1
Шабанов Эдгар 3 1
Космынина Татьяна 4 1
Овчинников Глеб 1 1
Горяйнов Андрей 1 1
Дырдасов Виталий 17 1
Саркисов Артур 7 1
Низник Александр 20 1
Коровин Денис 6 1
Прохорова Алла 65 1
Антонова Алла 2 1
Вагизов Руслан 25 1
Adachi Yusuke - Адачи Юсукэ 1 1
Шарак Андрей 66 1
Чирахов Владимир 9 1
Хякутакэ Ёсими 1 1
Tsuga Kazuhiro - Цуга Казухиро 4 1
Лукашевич Андрей 9 1
Воронин Андрей 12 1
Максимов Тимофей 2 1
Гуцериев Михаил 112 1
Тынкован Александр 51 1
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 25 1
Черемисин Сергей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157085 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45763 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8122 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2204 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3362 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4278 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18239 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2660 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2422 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3266 3
Россия - СФО - Новосибирск 4661 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3227 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53475 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 754 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1572 2
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 345 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2676 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1818 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1698 2
Япония - Хоккайдо 31 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4097 1
Япония 13556 1
Европа 24645 1
Сингапур - Республика 1906 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Азия Восточная 182 1
Япония - Фукуока 17 1
Африка - Африканский регион 3572 1
Азия - Азиатский регион 5752 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3186 1
Россия - СЗФО - Псковская область 671 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 686 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 728 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 724 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2912 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1619 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 34
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 16
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 13
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 8
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 7
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 274 5
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 149 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 3
Торговля - FMCG&Retail - Зоотовары 65 3
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 561 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2287 3
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 122 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 356 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 2
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 153 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 2
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 2
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 353 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6248 2
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 113 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5408 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 265 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
N+1 - Издание 181 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1076 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1639 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2136 1
