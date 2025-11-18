Разделы

Zebra SmartSense


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


18.11.2025 Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM 1
10.07.2018 Mail.ru запустила облако для работы с большими данными для всех желающих 1
01.02.2017 NCR и Zebra Technologies расширили сотрудничество в области систем обслуживания для ритейла 3
11.01.2017 Zebra Technologies представила решение SmartSense для розничной торговли 2

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Zebra SmartSense и организации, системы, технологии, персоны:

Zebra Technologies 147 2
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 173 1
Amazon Inc - Amazon.com 3118 1
Microsoft Corporation 25208 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14076 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 867 1
VK - Mail.ru Group 3524 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5655 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5618 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1439 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22878 1
BI - AaaS - Analytics As A Service - аналитика как сервис - BIaaS - Business Intelligence as a Service - бизнес-аналитика как услуга 6 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16649 1
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 118 1
Оцифровка - Digitization 4902 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1070 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1498 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12180 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3595 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1148 1
BDaaS - Big-Data-as-a-Service - сервис обработки больших данных в облаке 22 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7356 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5849 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8056 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14955 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5829 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7531 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72513 1
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 171 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 201 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31792 1
Торговля розничная - Click&Collect - самовывоз 41 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 750 1
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 152 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1158 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 35 1
Apache ZooKeeper 14 1
Apache Hadoop YARN - Yet Another Resource Negotiator 16 1
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 18 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 38 1
Apache Zeppelin 9 1
VK Cloud Big Data 10 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 84 1
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 63 1
Samsung Knox 106 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 204 1
Microsoft Azure 1456 1
NCR SelfServ Checkout 11 1
Apache Ambari 5 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 601 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 88 1
Apache Hadoop 446 1
Apache Superset 21 1
Sanders Bob - Боб Сандерс 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 155830 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8059 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45522 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25822 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20242 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8500 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8209 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 768 1
