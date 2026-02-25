Разделы

Apache Hadoop Distributed File System Apache HDFS


СОБЫТИЯ

25.02.2026 «Диасофт» выводит на рынок объектное хранилище для Data Lakehouse и критичных данных 1
13.11.2025 Релиз Arenadata Hyperwave: защита доступа к конфиденциальным данным и новые сценарии выполнения аналитических запросов 1
08.07.2025 Arenadata Hadoop эволюционирует в Arenadata Hyperwave 1
07.07.2025 DIS Group представила Lakehouse-платформу «Селена» 1
22.05.2025 Гузелия Мошнина, Cloud.ru: Чтобы ИИ заработал, нужны качественные данные 1
19.05.2025 Топ-10 технологических трендов на российском рынке систем хранения данных 2
28.04.2025 «Датафлот» представил версию ПО с поддержкой источников данных Greenplum и аналогов для онлайн репликации 1
20.03.2025 Группа Arenadata вышла на рынок Узбекистана, заключив партнерство с RealSoft 1
06.03.2025 Подтверждена совместимость платформы Luxms BI с технологическим стеком группы Arenadata 1
06.02.2025 «МегаФон» импортозаместил обработку данных 1
06.02.2025 Новая версия Arenadata Hadoop: SQL-движок для выполнения федеративных запросов и объектное хранилище 1
23.01.2025 Новое поколение DBaaS под новые вызовы: производительность выделенного сервера для MPP, Big Data и ML 1
14.01.2025 Arenadata Streaming: CDC «из коробки», многоуровневое хранение и новый сервис мониторинга 1
28.12.2024 Как заместить импортные объектные хранилища 1
09.12.2024 Новая версия Arenadata Hadoop позволяет контролировать шифрование данных для сервисов кластера 1
20.09.2024 Антон Карасев презентовал объектное хранилище Скала^р на конференции CNews 1
28.08.2024 Arenadata реализовала поддержку ACID-транзакций в Arenadata Hadoop 1
20.08.2024 Скала^р выпустила новую версию Объектного хранилища Скала^р МХД.О 1
21.05.2024 Подводный ЦОД можно уничтожить акустической атакой 1
02.04.2024 Arenadata усилила Arenadata Hadoop инструментом для асинхронной репликации и оптимизации хранения данных 1
27.02.2024 Arenadata вошла в топ-5 основных контрибьютеров в ClickHouse среди мирового сообщества 1
05.12.2023 IT_ONE разработала ETL-продукт для наполнения хранилищ данных – OneData 1
24.01.2023 Вышла новая версия Arenadata Hadoop с обновлёнными компонентами Hbase, Flink и Zookeeper 1
02.06.2022 Обзор ClickHouse — СУБД для онлайн-аналитики 1
30.06.2021 Топ-10 решений для работы с большими данными в 2021 г. 1
14.10.2020 Флориан фон Вальтер, Cloudera: Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию 1
22.06.2020 Dell Technologies представила CХД PowerScale 1
12.03.2020 «Неофлекс» разработал новую дата-платформу для Mediascope 1
20.02.2020 Oracle выпустила облачную платформу Oracle Cloud Data Science Platform 1
21.01.2020 «Барс груп» представила крупное обновление платформы бизнес-аналитики Alpha BI 1
22.05.2019 Huawei представила базу данных GaussDB с функциями искусственного интеллекта 1
17.08.2018 «Барс Груп» реализовала поддержку Big data в платформе Alpha BI 4 1
10.07.2018 Mail.ru запустила облако для работы с большими данными для всех желающих 1
29.03.2018 GridGain Systems выпустила новую версию GridGain Professional Edition 2.4 1
12.03.2018 Вышла новая версия Neoflex Reporting Big Data Edition 1
17.10.2017 Gartner: Hadoop погибнет, не успев расцвести 1
22.09.2017 Huawei представила новое решение для работы с «большими данными» 1
16.03.2017 IBM представит новую платформу для комплексного решения задач хранения данных 1
02.03.2017 Oracle представила десятку прогнозов в области Big Data на 2017 год 2
15.02.2017 Oracle представила облачный сервис для интеграции разнородных данных и аналитики реального времени 1

Публикаций - 64, упоминаний - 72

Apache Hadoop Distributed File System и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 353 13
Oracle Corporation 6908 10
Dell EMC 5109 9
Cloudera 60 9
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 145 8
Teradata - Терадата 219 6
Cloudera - Hortonworks 27 5
Meta Platforms - Facebook 4557 5
Google LLC 12356 4
Microsoft Corporation 25348 4
IBM - International Business Machines Corp 9567 4
Скала^р - ранее InterLab IBS 258 4
Amazon Inc - Amazon.com 3165 3
SAP SE 5467 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2239 2
X Corp - Twitter 2915 2
Huawei 4300 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14695 2
HP Inc. 5777 2
GitHub 996 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2617 2
VK - Mail.ru Group 3539 2
БАРС Груп 563 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 432 2
Neoflex - Неофлекс 246 2
Salesforce - Tableau Software 115 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 179 2
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 82 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 415 1
Tibco Software 87 1
Vertica 41 1
MapR 10 1
Luxms 104 1
Открытые технологии 716 1
BI Consult - Би Ай Консалт 18 1
Upstream 52 1
IDenTV 1 1
Teradata Think Big 8 1
Teradata Labs 13 1
ИТ1 Группа - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один 38 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
AgroScout 1 1
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 15 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 277 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 212 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 180 1
Expedia Group 135 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 185 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5082 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3429 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5340 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3534 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1491 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1031 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 15 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 23 5
Apache Software Foundation - ASF 222 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 52 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7480 42
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12445 38
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10166 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74085 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23106 22
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6017 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32057 19
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8236 18
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2432 16
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 356 16
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5317 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17230 14
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6294 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57741 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26194 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12400 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23357 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13122 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12110 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32176 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6242 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27222 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34130 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11357 8
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2895 7
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 990 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18925 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21847 7
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 494 7
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 709 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4726 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6719 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4822 6
Web Interface - Веб-интерфейс 1909 5
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 863 5
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1219 5
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 771 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6038 5
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 300 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3584 5
Apache Hadoop 449 39
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1132 17
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 86 12
Apache HTTP Server - Apache Web Server 609 12
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 50 8
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 224 8
Apache Hadoop YARN - Yet Another Resource Negotiator 17 7
Oracle Java - язык программирования 3358 7
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 6
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 18 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1573 6
Apache Spark - Apache Spark Streaming 89 6
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 165 6
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 210 6
Meta Platforms - Facebook - Trino 29 5
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 152 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1276 5
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 237 5
Apache Cassandra 52 4
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 36 4
Apache ZooKeeper 14 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 39 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1733 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 69 4
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 4
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 169 3
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 226 3
Apache Airflow 64 3
Cloudera CDH - Cloudera Distribution Including Apache Hadoop 15 3
Oracle Data Integration - ODI - Oracle Data Integration Platform Cloud - ODIPC - Sunopsis 42 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 36 3
Apache Hadoop Ozone 5 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Cluster Manager - ADCM 22 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - Smart Storage Manager - SSM 5 3
Cloudera Enterprise 12 3
Скала^р МХД.О - Машина хранения данных - Скала^р МХД.Р - Машина резервного копирования 12 3
Microsoft Office 4008 3
Microsoft Azure 1472 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 3
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 225 3
Анисимов Александр 16 4
Карасев Антон 21 3
Ульяшова Екатерина 3 2
Ибрагимов Рустем 23 2
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 1
Горный Александр 43 1
Яковлев Алексей 7 1
Шеленцов Сергей 18 1
Окопный Иван 6 1
Лукутина Елена 13 1
Кузьмин Василий 11 1
Pawlik Greg - Павлик Грег 4 1
Florian von Walter - Флориан фон Вальтер 1 1
Герасимов Александр 45 1
Аншина Марина 79 1
Рудычева Наталья 95 1
Свердлов Михаил 33 1
Жуков Андрей 16 1
Гришин Александр 28 1
Лосев Сергей 46 1
Гиацинтов Олег 17 1
Федорченко Сергей 6 1
Варламов Николай 5 1
Жбанков Антон 13 1
Антониади Георгий 16 1
Флёров Евгений 8 1
Бондарев Сергей 10 1
Gnau Scott - Но Скотт 5 1
Василиотти Дмитрий 2 1
Лихачевский Андрей 3 1
Акулов Андрей 7 1
Топинский Валерий 1 1
Федосеев Георгий 2 1
Самойлов Александр 4 1
Сухов Святослав 2 1
Волковицкий Василий 3 1
Adelberg Brad - Адельберг Брэд 3 1
Большаков Александр 7 1
Maritz Paul - Моритц Пол 35 1
Srivastava Amitabh - Шривастава Амитабх 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 158807 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53623 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46192 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14557 3
Узбекистан - Республика 1898 2
Тихий океан - Южно-Китайское море 28 1
Китай - Хайнань - Хайкоу 26 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18401 1
Казахстан - Республика 5852 1
Европа 24698 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13595 1
Япония 13576 1
Армения - Республика 2388 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8244 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 1
Великобритания - Лондон 2412 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2252 1
Грузия 1293 1
Таджикистан - Республика 921 1
США - Флорида 776 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55201 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10521 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5346 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20472 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51457 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32065 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6980 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2334 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26100 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6276 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17475 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10791 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1246 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9729 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15304 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8189 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11812 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3254 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5320 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3414 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 921 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7383 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2985 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5523 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5919 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1818 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1962 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2823 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 933 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4690 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10553 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6299 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2926 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7019 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1725 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2714 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3192 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1175 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5292 1
GigaOM 71 1
The Register - The Register Hardware 1730 1
Tom’s Hardware 540 1
IDC - International Data Corporation 4948 3
Gartner - Гартнер 3623 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 2
Informa - Ovum - Omdia 143 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 52 1
Market Research Future 10 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 1
FMI - Future Market Insights 9 1
BCG - Boston Consulting Group 112 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3771 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 180 1
TrendForce 150 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 120 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1665 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 156 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 2
Microsoft Ignite 44 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2598 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2146 1
