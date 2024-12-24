Бондарев Сергей
Бондарев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 2
|ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
|Шеленцов Сергей 18 5
|Аншина Марина 78 5
|Горный Александр 41 4
|Герасимов Александр 43 3
|Свердлов Михаил 33 3
|Благирев Алексей 24 3
|Круглов Максим 26 3
|Аникин Александр 19 3
|Черный Василий 5 3
|Яковлев Алексей 6 2
|Шовковый Александр 2 2
|Жбанков Антон 13 2
|Думалкин Евгений 13 2
|Колосянко Михаил 2 2
|Гладилов Максим 2 2
|Калинин Алексей 65 1
|Марковский Роман 26 1
|Бобровников Борис 103 1
|Кулешов Алексей 29 1
|Карпов Сергей 35 1
|Щербаков Борис 47 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Никитин Валерий 16 1
|Гениев Артем 9 1
|Горелов Андрей 7 1
|Fossé Philippe - Фоссе Филипп 4 1
|Касьяненко Денис 1 1
|Крылова Светлана 1 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
|МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.