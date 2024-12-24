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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
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Бондарев Сергей



24.12.2024 «Кросс технолоджис» ускорила бизнес-процессы с помощью сервисов «Контура» 1
09.01.2017 Dell EMC: под флагом трансформации 1
03.12.2015 «Ростех» будет производить первый российский аппарат для сварки оптоволокна 1
09.10.2015 Большие данные в России: число кейсов растет 1
02.10.2015 Рынок наконец определился с понятием «Большие данные» 1
17.09.2015 Конференция CNews: «Большие данные 2015» 1
14.07.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Большие данные 2015» 1
11.03.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Большие данные 2015» 1
05.02.2015 В России создали аппарат для сварки оптоволокна 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Бондарев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 5
VK - Mail.ru Group 3455 4
Айтеко - Brand Analytics - Бренд Аналитикс 37 4
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 3
ОТР ГК - ОТР 2000 214 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
Broadcom - VMware 2359 1
Dell EMC 5027 1
X Corp - Twitter 2845 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Крок - Croc 1777 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Dell EMC Services - Dell Services 19 1
Titanium 84 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер 114 1
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 227 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 381 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 45 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 3
WikiMart - Викимарт 53 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Альфа-Групп 696 2
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 49 2
РВК - Российская венчурная компания 549 2
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Абсолют Банк 230 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Газпром ПАО 1342 1
Ростех - Швабе - ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 15 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12740 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 412 2
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1326 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 2
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 373 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
MPP - Massively Parallel Processing - Массивно-параллельные вычисления - Кластерная инфраструктура с массово-параллельной обработкой данных 42 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 771 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
ЦОД Программно-определяемый - SDDC - Software Defined Data Center 57 1
USB mini 337 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 437 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 259 1
Сетевое оборудование - Ethernet - витая пара 193 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 52 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 245 1
СКБ Контур - Контур.ID 8 1
Шеленцов Сергей 18 5
Аншина Марина 78 5
Горный Александр 41 4
Герасимов Александр 43 3
Свердлов Михаил 33 3
Благирев Алексей 24 3
Круглов Максим 26 3
Аникин Александр 19 3
Черный Василий 5 3
Яковлев Алексей 6 2
Шовковый Александр 2 2
Жбанков Антон 13 2
Думалкин Евгений 13 2
Колосянко Михаил 2 2
Гладилов Максим 2 2
Калинин Алексей 65 1
Марковский Роман 26 1
Бобровников Борис 103 1
Кулешов Алексей 29 1
Карпов Сергей 35 1
Щербаков Борис 47 1
Рудычева Наталья 95 1
Никитин Валерий 16 1
Гениев Артем 9 1
Горелов Андрей 7 1
Fossé Philippe - Фоссе Филипп 4 1
Касьяненко Денис 1 1
Крылова Светлана 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Япония 13282 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Южная Корея - Республика 6646 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Казахстан - Республика 5526 1
Армения - Республика 2280 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Грузия 1240 1
Таджикистан - Республика 859 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Индия - Bharat 5434 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Канада 4881 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Индонезия - Республика 957 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 244 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 704 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 4
Dell EMC Forum 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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