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Индексная книга (каталог) CNews*
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ФАС РФ РНП Реестр недобросовестных поставщиков



27.12.2023 Закупка российского «железа» на «Байкалах» обернулась прокуратурой и шестью судебными исками 1

06.12.2023 Массовый «российский» ПК из реестра отечественного «железа» собран из иностранных комплектующих. Минпромторг проведет проверку 2

09.11.2023 В России аномально выросло число бот-атак на онлайн-магазины и аптеки 1

27.09.2023 Первая конференция, посвященная судебной практике в области электронной подписи 1

12.09.2023 Валерий Баулин -

Валерий Баулин, F.A.C.C.T.: Мы унаследовали экспертизу Group-IB по всем ключевым направлениям кибербезопасности

 1

28.08.2023 «Сбер» предупреждает о мошеннической схеме с вовлечением сразу нескольких родственников 1

28.07.2023 Власти готовятся ужесточить систему маркировки товаров. Нынешний порядок не гарантирует безопасности 1

26.07.2023 Как ИТ-компании включить свои решения в «Гостех»: инструкция 1

19.07.2023 RTM Group: сайты российских ИТ-компаний содержат уязвимости 1

30.06.2023 Минцифры: спустя семь лет принято решение в пользу жителей многоквартирных домов 1

22.06.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о системно значимых ИТ-компаниях, суверенном интернете и «Гостехе» 1

16.05.2023 Росстат разорвал контракт с богатеющей на госзаказах компанией. Она не поставила тысячи ПК и даже не заказала их у производителя 2

21.04.2023 Казначейство разорвало полумиллиардный контракт с богатеющей на госзаказах компанией: Она не поставила ПК и не отвечала на письма 2

17.04.2023 InfoWatch: объем утечек информации в России в 2022 году увеличился более чем в 2 раза 1

29.03.2023 Wildberries усиливает контроль за оборотом ювелирных изделий на площадке 1

27.03.2023 Россиян грабят через неотключаемые платные подписки с тихого согласия банков. Власти и Центробанк взялись решить проблему 1

24.03.2023 Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников 1

16.03.2023 Никому не известный производитель ПК с отрывом обогнал всех грандов по уровню «российскости» в госреестре «железа» 1

20.02.2023 ИТ-сектор в 2022 г.: есть проблемы, но динамика положительная 1

19.01.2023 Депутаты в 130 раз увеличили стоимость новых лицензий на услуги связи в России 1

07.12.2022 Теперь пользователи «Контур.фокуса» могут получать отчеты о проверке контрагентов из Казахстана 1

10.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Наша задача— не дать дискредитировать меры поддержки ИТ-отрасли 1

26.10.2022 Samsung лишил сервис-центры возможности красть личные данные со смартфонов клиентов 1

13.10.2022 Искусственный интеллект Wildberries будет бороться с поддельными «скидками» 1

06.10.2022 В России начали работу мобильные системы проверки с автоматическим алкотестированием сотрудников 1

04.10.2022 ИТ-компания поставила по госконтракту 21 компьютер вместо 4 тыс. и осталась без 440 млн рублей 1

22.09.2022 Причуды цифровизации. Электронные водительские права будут бесполезны без бумажных 1

25.08.2022 «БФТ-холдинг» дополнил новыми модулями решения по управлению государственными финансами 2

18.08.2022 Координатор ИТ в госорганах разорвал огромный контракт 1

10.08.2022 Власти отправили в «черный список госзаказа» компанию, сбившую цену ИТ-тендера в 10 раз 1

04.08.2022 Арестованы топ-менеджеры «Компьюлинка» 1

11.07.2022 Российских тюремщиков заставили заплатить 211 миллионов за «слишком хорошие» для них отечественные серверы 1

30.06.2022 В России наведут структурный порядок в сегменте операторов связи 1

15.06.2022 «Ланит» лишился миллиардного госконтракта «из-за колебаний и ошибок заказчика» 1

10.06.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM Кейсы — о ходе цифровизации России в новых условиях 1

08.06.2022 «Дочка» «1С» вдвое сбила цену создания ИС для Пенсионного фонда на Linux и PostgreSQL 1

31.05.2022 Московский метрополитен разорвал важный ИТ-договор. Подрядчик обанкротился 1

30.05.2022 «Дочка» «Ростелекома» отлучила от госзаказа поставщика российского ПО, страстного адепта импортозамещения 2

26.05.2022 Покупателей «суверенной» электроники оставят без госсубсидий и переведут на кредиты 1

06.05.2022 Несостоявшегося поставщика техподдержки российской СУБД для Минфина отлучили от госзаказа 2


Публикаций - 219, упоминаний - 231

ФАС РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10632 27
7568 11
Yandex - Яндекс 6368 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3019 9
Google LLC 11340 9
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 824 8
Прогноз 1571 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10555 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2006 6
Microsoft Corporation 23989 6
Компьюлинк ГК - Compulink 436 6
Meta Platforms - Facebook 4366 5
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 162 5
Крок - Croc 1769 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8371 5
Intel Corporation 11864 5
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 252 5
InfoWatch - Инфовотч 962 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4484 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3215 4
IBM - International Business Machines Corp 9326 4
МегаФон 7645 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1235 4
Apple Inc 11597 4
Amazon Inc - Amazon.com 2877 4
ФОРС - Центр разработки 599 4
Восход ФГБУ НИИ 617 4
VK - Mail.ru Group 3274 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1226 4
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 299 4
Telegram Group 1394 3
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 522 3
Oracle Corporation 6489 3
БАРС Груп 526 3
Yahoo! 3689 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Фиткон 146 3
Цифра ГК 2256 3
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 216 3
АйТи 1328 3
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 152 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6436 23
Почта России ПАО 1985 15
РЖД - Российские железные дороги 1763 8
Лента - Сеть розничной торговли 1884 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6752 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2594 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 644 5
Вода Крыма ГУП РК 5 5
Транснефть 281 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1004 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 501 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 614 3
Евросеть 1402 3
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 61 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 239 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 748 3
Газпром нефть 549 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 2
Регионспецстрой 2 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1077 2
Boeing 990 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 67 2
Россети Ленэнерго 1698 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 2
Барс груп - БАРС Медицина 12 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 405 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 469 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2002 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 457 2
Континенталь 7 2
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 48 2
eBay Inc 1605 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 339 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 203 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 391 2
Интеррос - Росбанк АКБ 581 2
Мигалка ООО 5 2
ГПБ - Газпромбанк 1009 2
BM Group - БМ Групп 3 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2097 37
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10276 26
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2637 22
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 920 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5417 18
Судебная власть - Judicial power 2204 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3140 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3093 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5050 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4665 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2246 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2899 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4163 11
Президент Российской Федерации 3994 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2536 9
Правительство Москвы 2166 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 861 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1287 9
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 735 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2575 7
Федеральное казначейство России 1640 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3336 6
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 197 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 228 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1013 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2815 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1753 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1289 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1011 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 420 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 705 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1286 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 332 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 582 4
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 11 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 551 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 620 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 741 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1139 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 996 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2642 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6176 2
Единая Россия - Политическая партия 283 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 123 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 93 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 269 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 3 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 14 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 241 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 3 1
ATEA - Australian Telecommunications Employees Association - Австралийская ассоциация работников телекоммуникаций 4 1
Eclipse Foundation 25 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 1
Демократическая политическая партия США 110 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 105 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 81 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58038 70
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23389 47
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4356 42
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43540 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15124 32
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27817 32
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23201 27
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26564 24
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5836 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10183 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15483 20
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11676 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27403 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19731 20
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6411 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10083 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11260 18
Оповещение и уведомление - Notification 3945 18
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12117 18
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9600 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23390 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10733 16
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11566 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9769 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22536 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9801 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13446 13
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3373 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18955 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8037 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14436 12
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10863 11
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Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3669 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9646 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3003 41
СКБ Контур - Контур.Фокус 879 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4548 17
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 197 7
Google Android 13294 7
Linux OS 8979 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 930 6
Microsoft Windows 14943 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 494 5
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 76 5
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3754 5
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 363 4
Microsoft Office 3571 4
Google Play - Google Store - Android Market 3129 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 987 4
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 165 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6827 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
Microsoft Skype 2008 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2580 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1295 4
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 297 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2162 4
Microsoft Windows XP 2536 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 964 3
Microsoft Edge - браузер 1959 3
Симбиотел - EZTalk 14 3
Microsoft SQL Server 1523 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 192 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 450 3
ФНС РФ ЦОД 26 3
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 420 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 186 3
Форсайт Prognoz Platform 82 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 173 2
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 63 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 684 2
НКТ - Р7-Офис 267 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 143 2
Новые облачные технологии - МойОфис 633 2
Шадаев Максут 805 7
Путин Владимир 2909 7
Лящ Михаил 45 6
Мишустин Михаил 575 5
Арсентьев Андрей 63 4
Попов Алексей 331 4
Евраев Михаил 251 4
Мещеряков Сергей 7 3
Icahn Carl - Айкан Карл 65 3
Ивакин Роман 57 3
Данилюк Юрий 8 3
Демидов Михаил 133 3
Сытин Дмитрий 56 3
Кирьянова Александра 108 3
Зезюлинский Николай 23 2
Артамонова Анна 183 2
Баулин Валерий 34 2
Метелев Сергей 7 2
Фогилев Михаил 13 2
Селянин Андрей 6 2
Андрианов Дмитрий 17 2
Чурсин Дмитрий 45 2
Тикуркин Максим 38 2
Бадалов Андрей 62 2
Рейман Леонид 1037 2
Кожемяка Егор 15 2
Гаттаров Руслан 143 2
Зайцев Михаил 213 2
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