ФАС РФ РНП Реестр недобросовестных поставщиков
ФАС РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 805 7
|Путин Владимир 2909 7
|Лящ Михаил 45 6
|Мишустин Михаил 575 5
|Арсентьев Андрей 63 4
|Попов Алексей 331 4
|Евраев Михаил 251 4
|Мещеряков Сергей 7 3
|Icahn Carl - Айкан Карл 65 3
|Ивакин Роман 57 3
|Данилюк Юрий 8 3
|Демидов Михаил 133 3
|Сытин Дмитрий 56 3
|Кирьянова Александра 108 3
|Зезюлинский Николай 23 2
|Артамонова Анна 183 2
|Баулин Валерий 34 2
|Метелев Сергей 7 2
|Фогилев Михаил 13 2
|Селянин Андрей 6 2
|Андрианов Дмитрий 17 2
|Чурсин Дмитрий 45 2
|Тикуркин Максим 38 2
|Бадалов Андрей 62 2
|Рейман Леонид 1037 2
|Кожемяка Егор 15 2
|Гаттаров Руслан 143 2
|Зайцев Михаил 213 2
|Овчаров Евгений 12 2
|Гусев Александр 34 2
|Чернышенко Дмитрий 526 2
|Немкин Антон 12 2
|Антошкин Артур 3 2
|Белова Светлана 10 2
|Боровский Юрий 2 2
|Орловский Виктор 354 2
|Семенко Евгений 2 2
|Наумов Виктор 126 2
|Суслов Константин 23 2
|Энгельс Фридрих 8 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1266894, в очереди разбора - 821699.
Создано именных указателей - 136125.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.