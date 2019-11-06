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Индексная книга (каталог) CNews*
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Icahn Carl Айкан Карл

СОБЫТИЯ


06.11.2019 Xerox собирается поглотить HP. Покупатель стоит втрое дешевле продавца 2
14.05.2018 Xerox отменила сделку века: Fujifilm соврала ей о финансовых показателях 2
31.01.2018 Конец эпохи: Поглощена компания Xerox 2
14.11.2016 Siemens покупает убыточного разработчика ПО за $4,5 млрд 2
25.04.2016 Ксероксы больше не нужны: Прибыль Xerox упала в 6,5 раз 2
29.01.2016 Эпоха великих расколов: Корпорация Xerox развалится надвое 3
17.06.2014 Создатель Apple Siri и владелец клавиатуры Swype может быть продан Samsung 2
08.05.2014 Акции в апреле: Украинский кризис снизил ценность телеком-операторов 1
06.11.2013 ИТ-гиганты ищут альтернативы парольному доступу 1
13.09.2013 Решение принято: Делл выкупает Dell за $24,9 млрд 1
16.08.2013 Прибыль Dell рухнула втрое 1
09.08.2013 BlackBerry готовится покинуть биржу 1
25.03.2013 Dell могут отобрать у ее основателя 2
11.09.2009 Motorola представила свой первый «гуглофон» 1
01.09.2009 Карл Икан продал акции Yahoo 1
08.07.2009 Motorola выпустит особенные «гуглофоны» 1
28.11.2008 Карл Икан докупил акций Yahoo 1
15.08.2008 Кандидаты Икана вошли в совет директоров Yahoo 1
14.08.2008 В Yahoo придут два новых директора 1
13.08.2008 Yahoo потратила $36 млн. на борьбу с Microsoft 1
12.08.2008 Слух: Motorola готовит ответ iPhone 1
01.08.2008 Икан пропустит встречу акционеров Yahoo 1
28.07.2008 Один из директоров Yahoo уйдет после 1 августа 1
25.07.2008 RiskMetrics ISS поддержала совет директоров Yahoo 1
23.07.2008 Yahoo потерял меньше, чем ожидалось 1
22.07.2008 CEO Yahoo сохранит свой пост 1
22.07.2008 Yahoo договорилась с Карлом Иканом 1
21.07.2008 Yahoo борется с Иканом с помощью своего сайта 1
18.07.2008 Yahoo согласна продаться Microsoft 1
17.07.2008 Yahoo: действия Икана наносят ущерб компании 1
16.07.2008 Microsoft и Yahoo хотят купить ICQ 1
15.07.2008 Икан готовится к войне за Yahoo 1
14.07.2008 Yahoo: новое предложение Microsoft абсурдно 1
14.07.2008 Yahoo отказалась от нового предложения Microsoft 1
11.07.2008 Мобильники Motorola при смерти? 1
27.06.2008 Икан советует Microsoft полностью поглотить Yahoo 1
25.06.2008 Yahoo и Microsoft вернулись за стол переговоров 1
19.06.2008 Карл Икан запускает свой блог 1
10.06.2008 Совет директоров Yahoo готовится к борьбе за голоса акционеров 1

Публикаций - 68, упоминаний - 79

Icahn Carl и организации, системы, технологии, персоны:

Yahoo! 3726 37
Microsoft Corporation 25775 33
Google LLC 12690 13
Lenovo Motorola 3566 12
Motorola Inc 1156 9
AOL Inc - America Online 1883 9
Samsung Electronics 11065 7
Xerox - The Haloid Company 1168 5
Dell EMC 5180 4
Apple Inc 13156 4
Oracle Corporation 7074 4
Fujitsu 2105 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions - Motorola Mobile Devices 157 3
Xerox ACS - Xerox Affiliated Computer Services 21 3
Fujifilm Business Innovation - Fuji Xerox 39 3
X Corp - Twitter 2938 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
HP Inc. 5883 3
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 3
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 2
Oracle - BEA Systems 162 2
SAP SE 5601 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
HTC Corporation 1512 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
America Movil 55 1
Mirabilis 28 1
Nullsoft 23 1
Dell EMC Services - Dell Services 19 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens EDA - Mentor Graphics - LogicVision 35 1
Rapid7 29 1
Yubico 8 1
Nuance Communications - ScanSoft 88 1
Softkey - Софткей 215 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 13
Warner 540 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Icahn Enterprises 3 3
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 2
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Francisco Partners Management 20 1
WMG - Warner Music Group 210 1
Россети Ленэнерго 1699 1
RBC Capital Markets 59 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Vanguard Group 23 1
Elliott Management - Elliott Associates 15 1
Boulder Acquisition 1 1
101Hotels.com 456 1
Allen & Company 23 1
Glass Lewis - Glass, Lewis & Co 6 1
Deutsche Bahn AG 26 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
eBay Inc 1640 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Kickstarter 136 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
Blackstone Group 47 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 3
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 752 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 1
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 328 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP/ОТП-токен 305 1
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 557 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 435 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 932 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Google Android 15244 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 2
Google Picasa Web Albums 167 1
Google Authenticator 25 1
AOL AIM - AOL Instant Messenger - AOL Communicator - AIM Enterprise Gateway 133 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Google Android SDK 37 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
HTC Touch Dual 8 1
Актив - Рутокен Web 7 1
Nokia Surge 2 1
Lenovo Motorola MotoBlur 17 1
Google Chrome - браузер 1701 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Apple Siri - Голосовой помощник 441 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
Google - Gmail 1021 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Oracle Hyperion 259 1
Nullsoft - Llama Group - Radionomy - Winamp - универсальный медиапроигрыватель 114 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Nuance Swype Keyboard 58 1
BlackBerry Z 30 1
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 340 1
Oracle PeopleSoft 426 1
Google Talk - Google Chat 163 1
Icahn Carl - Икан Карл 59 55
Yang Jerry - Янг Джерри 96 14
Greg Brown - Браун Грег 23 6
Biondi Frank - Бионди Фрэнк 5 5
Zander Ed - Зандер Эд - Zander Edward - Зандер Эдвард 39 4
Dell Michael - Делл Майкл 193 4
Deason Darwin - Дисон Дарвин 5 3
Jacobson Jeff - Якобсон Джефф 3 3
Kimerling Lionel - Кимерлинг Лайонел 3 3
Hambrecht William - Гамбрехт Вилльям 3 3
Visentin John - Висентин Джон 3 2
Case Steve - Кейс Стив 41 2
Windsor Richard - Виндзор Ричард 9 2
Case Steve - Кейз Стив 6 2
Lindsay Jeffrey - Линдсэй Джеффри 6 2
Murdoch Rupert - Мердок Руперт 73 2
Reed Stu - Рид Стью 7 2
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Weisler Dion - Вайслер Дион 15 1
Мучник Феликс 68 1
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 1
Cozza Keith - Коцца Кит 1 1
Kaeser Joe - Кэзер Джо 8 1
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 50 1
Фадеев Михаил 57 1
Лопатин Виктор 25 1
Гордейчик Сергей 25 1
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Doherty Richard - Доэрти Ричард 10 1
Kotick Robert - Котик Роберт 10 1
Frank Andrew - Фрэнк Эндрю 5 1
Decker Susan - Decker Sue - Деккер Сью - Декер Сьюзен 21 1
Strobel Steve - Стробел Стив 3 1
Jha Sanjay - Джа Санджай 24 1
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Greenfield Richard - Гринфилд Ричард 5 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 25
США - Нью-Йорк 3180 14
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Европа 24964 3
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Япония 13807 3
Азия - Азиатский регион 5920 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Новая Зеландия 737 2
США - Вермонт - Берлингтон 27 1
США - Техас - Раунд-Рок 7 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Америка Южная 884 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Китай - Тайвань 4245 1
Украина 7928 1
США - Техас 1048 1
Швейцария - Женева 332 1
Украина - Киев 1151 1
США - Орегон 255 1
США - Техас - Даллас 185 1
США - Массачусетс 517 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 16
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 13
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 5
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 5
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 3
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 293 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 2
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
"корпорация добра" 17 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 1
Аренда 2687 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 1
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 9
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 8
Viacom - Video & Audio Communications 117 5
Bloomberg 1627 3
NYT - The New York Times 1100 3
AP - Associated Press 2007 3
News Corp - News Corporation 221 2
InformationWeek 241 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Comedy Central - телеканал 21 1
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Dow Jones - MarketWatch 334 1
New York Post 53 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
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The Washington Post 350 1
IDC - International Data Corporation 4975 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Envisioneering Group 10 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Silicon Valley Insiders 20 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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