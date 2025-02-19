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Rapid7

Rapid7


19.02.2025 «Дыры» в принтерах и МФУ Xerox открывают хакерам доступ ко всей корпоративной сети 1
08.04.2024 Positive Technologies представила топ трендовых уязвимостей за март 1
13.12.2023 Специалисты Positive Technologies выделили угрозы 2023 года: кибершпионаж, двойное вымогательство и двукратный рост атак на телеком 1
11.10.2023 В России появилась отечественная SOAR нового поколения 1
26.11.2021 Беспарольное сканирование сети — новый сервис Scan Assistant от Rapid7 1
26.10.2020 Устранена уязвимость в сканере безопасности Rapid7 Nexpose 1
17.06.2019 Профилактика – лучше лечения: новые тенденции в сфере кибербезопасности 1
20.11.2017 Немецкое правительство приказало отобрать у детей умные часы и уничтожить 1
25.10.2017 Официальный домен Dell тайно заражал ПК 1
29.06.2017 Аналитики нашли ключ к безопасности интернета вещей 1
26.05.2017 Все дистрибутивы Linux под ударом: В Samba найдена многолетняя «дыра» 1
08.09.2014 Microsoft объявила о выходе ключевого обновления для IE 1
17.02.2014 Новый эксплойт поражает 73% устройств на Android 1
06.11.2013 ИТ-гиганты ищут альтернативы парольному доступу 2
02.10.2013 Уязвимость во всех версиях IE привела к масштабной эпидемии 1
18.09.2012 В Internet Explorer обнаружена серьезная уязвимость 1
07.12.2007 Rapid7 проверяет надежность беспроводных клавиатур Microsoft 2
14.03.2007 Альянс безопасности платёжных карт привлёк 24 компании 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

Rapid7 и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24667 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1203 4
Google LLC 11823 3
Apple Inc 12142 3
X Corp - Twitter 2848 2
Adobe Systems 1550 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 31 1
Anonymous - Хакерская группировка 75 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
Dell EMC 5036 1
Amazon Inc - Amazon.com 3011 1
Lenovo Group 2297 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Logitech 421 1
PayPal 654 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
Trellix - FireEye 58 1
Forcepoint - Websense 125 1
Yubico 6 1
Progress Software - IpSwitch 6 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 850 1
Цифра ГК 2435 1
Kinamik Data Integrity 1 1
LogLogic 7 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 196 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Dreamlab Technologies AG 3 1
Palo Alto Networks 147 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 142 1
IBM - International Business Machines Corp 9447 1
Fortinet 390 1
Gen Digital - Avast Software 174 1
JetBrains 66 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel 70 1
Application Security Inc 3 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Kickstarter 127 1
РЖД - Российские железные дороги 1911 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2756 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 375 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 187 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 576 1
Федеральное правительство Германии - FOIS - Federal Office for Information Security - BSI - Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik - Федеральное управление по информационной безопасности Германии 18 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27732 14
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6187 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12702 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9215 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6724 5
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2559 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11105 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3122 3
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 655 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25500 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3846 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2224 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5804 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3901 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 912 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13670 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15802 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1998 2
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 241 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20738 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24255 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1930 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10563 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 676 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24265 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 893 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16195 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3434 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1447 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11201 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7658 2
Hacktivism - Хактивизм 198 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2177 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12567 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 337 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 785 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10014 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4503 9
Microsoft Windows 15722 7
Rapid7 Nexpose 3 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1416 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 989 2
Microsoft Windows 7 1980 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1096 2
Microsoft Edge - браузер 1996 2
Google Chrome - браузер 1567 2
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 42 2
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 39 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4984 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2982 1
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 40 1
Linux OS 10016 1
Google Android WebView 46 1
Google Android 14058 1
Oracle Java - язык программирования 3094 1
Google YouTube - Видеохостинг 2760 1
Microsoft Windows XP 2402 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1771 1
Google Gmail 947 1
Samba 147 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  357 1
Microsoft Windows Server 2012 197 1
Microsoft Windows Server 2003 569 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 114 1
Google Authenticator 22 1
Linux Sudo 24 1
OpenSSH - Open Secure Shell 30 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5236 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3239 1
Apple iPhone 6 4862 1
Актив - Рутокен Web 7 1
Microsoft Azure Monitor 8 1
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 8 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 1
Ключников Михаил 18 1
Sperga Maris - Сперга Марис 8 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 55 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1010 1
Гордейчик Сергей 25 1
Heiland Deral - Хэйланд Дэрал 1 1
Разыграев Алексей 1 1
Leonard Carl - Леонард Карл 2 1
Albarran Celedonio - Альбарран Селедонио 1 1
Васильев Дмитрий 66 1
Marcus Dave - Маркус Дэйв 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52212 3
Германия - Федеративная Республика 12705 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17124 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 2
Израиль 2738 1
Бразилия - Федеративная Республика 2371 1
Япония 13304 1
Франция - Французская Республика 7860 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
США - Техас 991 1
США - Техас - Остин 173 1
США - Калифорния 4631 1
Китай - Тайвань 3999 1
Швеция - Королевство 3625 1
Латвия - Латвийская Республика 817 1
США - Массачусетс 505 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14456 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48248 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6154 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 725 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10995 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16380 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3492 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2380 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 1
"корпорация добра" 17 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 296 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4856 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1740 1
Аренда 2436 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2331 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1892 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2107 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 502 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 885 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 858 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 252 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4032 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13626 1
Английский язык 6657 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8079 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2605 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2404 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18646 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 506 1
Запугивание и шантаж 114 1
The Verge - Издание 559 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5922 1
The Register - The Register Hardware 1568 1
ZDnet 660 1
Ars Technica 422 1
AP - Associated Press 2004 1
KrebsOnSecurity 16 1
Fortune Global 500 286 1
Gartner - Гартнер 3561 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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